De parte de Indymedia Argentina April 18, 2023 120 puntos de vista

La PSA abrió el almacenamiento digital del referente del grupo de ultra derecha Revolución Federal. El contrato para participar de un documental español sobre el intento de magnicidio, los planes para mediatizar escraches y búsquedas sobre elementos de tortura. El vínculo de Morel con la política.

Por Néstor Espósito @nestoresposito

La información contenida en “la nube”, el almacenamiento virtual de los dispositivos electrónicos del líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, abre nuevas líneas de investigación que certifican el vínculo entre esa violenta agrupación de ultraderecha con el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.

Según un reporte de 76 páginas elaborado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Morel y sus seguidores buscaron acercarse a “personas de agrupaciones ‘macristas’ y/o ‘liberales’, contactar periodistas de La Nación y familiares de víctimas de la pandemia” para agitar el clima social previo al ataque a la vicepresidenta.

El documental sobre el atentado

La extracción de 50.988 archivos y documentos de “la nube” fue controlada por el propio Morel a fines de febrero pasado. Hay de todo: “Compulsas de diferentes políticos, realizadas en el motor de búsqueda NOSIS, a través del usuario ‘Jonathan Ezequiel Morel’, un contrato de colaboración y cesión de derechos con fecha 25/01/2023. El cual guarda relación con una serie documental sobre el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner”.

En efecto, entre los documentos fue hallado uno “en formato Word conteniendo los datos de su curriculum vitae identificado como ‘Currículum Jonathan Morel’, y se localizaron siete tomas fotográficas de un contrato realizado entre el mencionado y una productora de nombre Producciones Del Barrio S. L., relacionado con el proyecto de una serie documental sobre el intento de asesinato de Cristina Kirchner”.

Se trata de una productora española que, según su página de internet, es “liderada por Jordi Évole y Ramón Lara, quienes llevan más de 20 años dedicados al sector audiovisual” y trabaja en “redacción, guión, producción, realización, ambientación, postproducción, documentación y comunicación, siendo capaces de gestionar toda la cadena de producción de nuestros contenidos”.

Una extraña conversación

Un archivo en formato imagen identificado con el nombre: “IMG-20220825-WA0052.ipci” muestra una captura de pantalla de una conversación vía WhatsApp. Los interlocutores no están identificados pero uno de ellos parece el propio Morel y el otro muestra todo el aspecto de un agente de inteligencia. Hablan sobre CFK y sobre una actividad callejera.

El supuesto espía ordena: “Pero van camuflados van tranqui. No van a hacer bardo si no hacen bardo los demás”. Luego reflexiona sobre la vicepresidenta: “Y la Cristina no creo que vaya en cana. Por mi como si la arrolla el tren”. Luego se interesa por la actividad del presunto Morel: “¿Vos estas con la gente de las antorchas?”, en alusión a la marcha de las antorchas que organizó Revolución Federal en agosto de 2022, dos semanas antes del atentado. Cuando el supuesto Morel responde que “sí”, y pregunta a qué se debe esa pregunta, la respuesta es: “Están en el punto de mira”.

“Bueno compi no digas nada, se enteran de esto y no salgo vivo de acá. Vos no me conoces ok?”, cierra el diálogo el supuesto agente de inteligencia. No es un diálogo entre recién conocidos, porque el otro interlocutor le envía “saludos” a su padre y la charla se cierra con un formal “serán dados”.

Material sobre Cristina

“De igual manera, se hallan archivos en formato video de la manifestación/escrache realizado en el domicilio de residencia de la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner. En estos archivos se puede visualizar a Jonathan Morel, Sabrina Basile y Gastón Guerra siendo parte de esta manifestación”.

El vínculo de Morel con la vicepresidenta sigue. “Otro de los registros hallados que resultan relevante mencionar es un archivo en formato Word de nombre: ‘Recusación _ Jueza Capuchetti (2)’ que contiene la redacción de la recusación presentada a la Jueza Capuchetti por parte del Dr. José Manuel Ubeira y el Dr. Marcos Aldazabal”.

Por decisión de Comodoro Py, Morel y Revolución Federal no son investigados por el atentado sino por “incitación a la violencia” y la jueza no es Capuchetti sino Marcelo Martínez de Giorgi. ¿Cuál era su interés en el documento de los abogados de CFK?

Jonathan Morel: “Donda, no tengas miedo”

Entre los documentos aparece el registro de una videollamada de Morel con alguien no identificado hasta ahora en el expediente. El tema es la ex titular del INADI Victoria Donda, víctima de un escrache de Revolución Federal. Habla Morel y el interlocutor festeja con risas.

Donda había dicho que “las armas de los odiadores las cargan los Macri y los Bullrich”. Entonces Morel responde: “¿Sabes quienes cargan las armas? Tus viejos cargaban armas, por eso están bien muertos… Hija de remil puta, Donda la concha bien puta de tu madre… la montonera hija de puta esa. Bien muertos están tus viejos, porque eran dos hijos de puta Donda, como vos”.

“Lamentablemente las épocas cambiaron y ahora no se te va a dar bala, se te va a dar castigo, a lo sumo se te va a escrachar ¿Sabes por qué? Porque yo no soy como tu viejo, no soy como tu vieja, no te voy a ir a pegar un tiro, no te voy a poner una bomba a la salida de tu trabajo. Donda, no tengas miedo, yo no gasto mi tiempo en eso. Yo laburo todos los días Donda, no tengo tiempo al pedo, a mí no me mantiene el Estado, a mí no me mantiene el gobierno Donda”.

Y sigue: “Por eso te digo, que tus viejos eran dos hijos de remil puta, asesinos, montoneros de mierda y bien muertos están. Y vos tenés un cargo político y tenés un cargo para decir estas pelotudez y ser escuchadas gracias a que ellos ponían bombas y mataban inocentes, entonces retráctate… suicídate Donda ¿Si? Y exiliate. Porque no servís para nada, sos una mina fracasada completamente, porque sos la escoria de la sociedad, sos la cucaracha que quedo viva, sos el huevo que no se fumigo Donda, eso es lo que sos”.

Contra el Presidente

El presidente, Alberto Fernández, también es destinatario de un odio visceral del líder de Revolución Federal. La organización planificó una manifestación frente a la Quinta de Olivos para el 14 de julio de 2022 “teniendo como principal propósito el cumplimiento de los dos años del ‘Olivos Gate’. En consecuencia, saldría a pegar carteles en diferentes lugares”.

El reporte explica que “realizarían una marcha tratando de convocar personas de agrupaciones macristas y/o liberales, tratar de contactar periodistas de La Nación, contactar familiares de víctimas de la pandemia”. Morel planea engrosar esa marcha con un aporte inesperado: “En San Isidro mi suegra tiene contactos políticos, y supuestamente me respaldan con gente”.

No está claro si fue en esa manifestación o en otra, pero sí que ocurrió en Olivos la filmación de un archivo identificado como “20220825 195222.mp4”, de unos cinco segundos. Morel proclama allí: “Por la patria soy golpista, por la patria soy golpista…”.

También en cercanías de la Quinta Presidencial, Morel grabó el video “20220825 212713.mp4: “Acaba de llegar el hijo de re mil putas de Alberto en helicóptero… la concha de tu madre, porque si venís por tierra te cago el auto a patadas hijo de puta. Alberto la concha de tu madre, ojalá se te caiga el helicóptero a la mierda hijo de puta. Viejo sorete, garca, chorro. Ahí está ¿Se escucha? Así molestan a los vecinos de Vicente López… hijo de puta. Anda en bicicleta a Iaburar que no hay guita, la concha de tu madre”.

Morel no sólo insultó al Presidente; también lo investigó. Entre sus archivos hay seis documentos en formato .pdf que corresponden a sendas consultas a la consultora de datos personales Nosis. Uno de ellos es de Alberto Fernández; otro, de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo accedió Morel a Nosis, un servicio pago? Con su propia cuenta de usuario.

