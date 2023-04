–

El a帽o 1891 finaliz贸 en Espa帽a con dos ejecuciones a garrote vil, una en Olmedo, provincia de Valladolid, y la otra en Olivenza, provincia de Badajoz, en la frontera portuguesa.

La primera respond铆a a la sentencia de 鈥淓l crimen de los Mojados鈥, nombre de la comarca vallisoletana donde se produjo; la segunda se hac铆a en cumplimiento del veredicto dictado por el 鈥淐rimen de los carboneros鈥, con pena de muerte para Ernesto Andrade Silva, vecino de Olivenza, quien en compa帽铆a de Calixto Romero, indultado por la reina regente, hab铆a dado muerte a principios de septiembre de 1889 a Servando Perera Bas, el manco palomo, carbonero de oficio, en la carretera que va de Badajoz a Olivenza, con objeto de robarle. Tanto los de Valladolid como el de Olivenza fueron dados al palo el mismo d铆a, el 12 de diciembre de 1891, a la vista de sus vecinos y vecinas.

Ernesto Andrade estuvo preso en la c谩rcel de San Jos茅 de Badajoz hasta tres d铆as antes de su ejecuci贸n. De Badajoz tambi茅n salieron para Olivenza los ejecutores de las Audiencias de Sevilla y C谩ceres, los verdugos. El de C谩ceres era Salustiano de Le贸n Berriales, que se iba a estrenar en el oficio, y de ah铆 que viniera el de Sevilla para instruirle en el arte de matar en nombre del Estado[i]. Con el tiempo, Salustiano se convirti贸 en todo un artista del garrote, con once ejecuciones en su haber cuando dio matarile a Isidro M谩rquez en Navalmoral de la Mata, hacia finales de 1897, aparte de audaz ingeniero de diversos y 煤tiles accesorios para su hierro, cuya invenci贸n se atribu铆a y calificaba de inmejorables[ii], aunque es de suponer que, en aquella ejecuci贸n bautismal de diciembre de 1891, en Olivenza, apadrinado por el verdugo de Sevilla, la faena de matarife le tuvo que salir de pena. En Olivenza el nombre de Ernesto resultar铆a proscrito, de modo que nadie m谩s se lo pondr铆a durante mucho tiempo a ninguno de sus hijos.

El mismo d铆a que La Cr贸nica pacense daba noticia de la ejecuci贸n de Ernesto Andrade, se publicaba en este peri贸dico el Reglamento de La Exposici贸n Regional Extreme帽a. Por iniciativa de la Real Sociedad Econ贸mica de Amigos del Pa铆s de Badajoz, La Econ贸mica, la ciudad se dispon铆a a conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de Am茅rica, con una Exposici贸n Regional que se ubicar铆a en el Palacio de la Excma. Diputaci贸n Provincial y que permanecer铆a abierta al p煤blico desde el 3 de agosto (aniversario de la partida de Col贸n) hasta el 15 de septiembre de 1892. El 20 de septiembre, como colof贸n, se hizo una grandiosa cabalgata que recorri贸 las calles m谩s c茅ntricas, encabezada por un piquete de la Guardia Civil a caballo y cerrada por escoltas militares, con carrozas que representaban a lo m谩s granado de la industria y el comercio pacense, ayuntamientos de la provincia y sociedades de la ciudad, como el Ateneo de Badajoz y la misma Sociedad Econ贸mica, cada una con sus estandartes. Junto a las carrozas de Crist贸bal Col贸n, Hern谩n Cort茅s, Francisco Pizarro y Vasco N煤帽ez de Balboa, iban 鈥済rupos de indios y negros simbolizando los naturales del pa铆s鈥[iii].

De esta cabalgata dio emocionada descripci贸n Manuel Alfaro Pereira en una de sus estampas retrospectivas[iv]. La prensa de los d铆as siguientes inform贸 de los muchos banquetes celebrados con ocasi贸n del festejo, algunos a cargo de la Diputaci贸n y del Ayuntamiento. Ni en los banquetes ni en la cabalgata particip贸 o hubo representaci贸n alguna del elemento obrero, los parias de la tierra.

Gu铆a de Badajoz, con motivo del IV Centenerio. Archivo Municipal de Castell贸 de la Plana.



1892 comenz贸 en Espa帽a con otro de los complots gubernamentales urdidos para acabar con el empuje del movimiento anarquista, en ese momento desorientado en cuanto a t谩cticas a seguir, entre las que se enfrentaban dos v铆as: la insurreccionalista y la individualista. A principios de enero se hab铆an prodigado los paros y manifestaciones en el campo andaluz, como consecuencia de la crisis cereal铆stica que abocaba a una extrema pobreza a las familias de jornaleros. Debido a las protestas, las c谩rceles no tardaron en comenzar a llenarse, como sucedi贸 con la de Jerez de la Frontera, provincia de C谩diz. En la noche del 8 de enero acontecieron 鈥淟os sucesos de Jerez鈥, que todav铆a hoy d铆a algunos historiadores siguen explicando seg煤n la versi贸n sensacionalista que dieron varios peri贸dicos de la 茅poca, como El Imparcial. A las nueve de la noche de aquel d铆a un grupo indeterminado de campesinos entr贸 en la ciudad y se dirigi贸 al ayuntamiento y a la c谩rcel dando gritos de 鈥溌ibertad para los presos!鈥, en manifestaci贸n pac铆fica por las calles vac铆as, sin que se causara ning煤n destrozo de la propiedad ni se asaltara ninguna panader铆a, mientras la burgues铆a asist铆a a una funci贸n en el teatro y los soldados estaban en los cuarteles. A la una de la madrugada, cansados los jornaleros de dar vueltas sin encontrar a nadie, con intenci贸n de dar un escarmiento, fueron lanzadas contra ellos las fuerzas de la guarnici贸n, la Guardia Civil, la polic铆a municipal y hasta los guardas rurales, haci茅ndoles huir precipitadamente a tiro limpio. Como resultado de la razia, por las calles de Jerez quedaron, abandonados, tres cad谩veres: el de un campesino, el de un viajante de comercio y el del hermano de un concejal canovista.



La consecuente represi贸n no se hizo esperar. Cientos de jornaleros y obreros fueron detenidos y se inici贸 un juicio r谩pido contra ocho de ellos, sin garant铆as procesales, en el que cuatro de los acusados -Lebrijano, Busiqui, Lamela y Zarzuela- resultar铆an condenados a la pena de garrote, como cabecillas de la revuelta, tras la delaci贸n de un confidente a sueldo de la Guardia Civil. El 10 de febrero de 1892 fueron ejecutados por el verdugo de Sevilla, el mismo que dio la alternativa a Salustiano de Le贸n en Olivenza, asistido en esta ocasi贸n por el de Madrid.

Los hechos de Jerez y la represi贸n ejercida contra aquellos inocentes no mermaron el brote de grupos anarquistas. Ya desde 1887, como consecuencia del ahorcamiento de los llamados M谩rtires de Chicago, este movimiento experimenta un nuevo empuje internacional, con motivo de la reivindicaci贸n de 1潞 de Mayo y la jornada laboral de las ocho horas. Como afirma 脕lvarez Junco, en 1887 surge la f贸rmula organizativa que permitir谩 la unidad: reclutamiento de clase, flexibilidad ideol贸gica y acci贸n huelgu铆stica[vi]. Durante el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 1891 se celebra en C贸rdoba un congreso campesino de tintes 谩cratas, con el intento de crear una nueva organizaci贸n que sustituyese a la extinta U.T.C. (Uni贸n de los Trabajadores del Campo) y en el que se debate acerca de la l铆nea a seguir durante el 1潞 de Mayo pr贸ximo y la necesidad de incrementar la propaganda oral.

Debemos a 脕lvaro Mel茅ndez, historiador, la primera referencia que lleg贸 a nuestros o铆dos de La Nueva Aurora de Badajoz, a trav茅s de un amigo com煤n, Jon 脕lvarez, pacense de adopci贸n y badajocense de coraz贸n. Durante 1892 se gest贸 una sociedad claramente anarquista en esta ciudad, tal vez la primera de la capital ba帽ada por el Guadiana, cuyas referencias encontramos a trav茅s de la prensa 谩crata de la 茅poca, con menciones tambi茅n en la prensa burguesa local. Una de las primeras referencias de esta sociedad la encontramos en La Anarqu铆a, n煤mero 73, de 29 de enero de 1892, p谩gina 2, donde aparece una noticia encabezada por las siguientes l铆neas: 鈥淓s de suma importancia para nuestras ideas la constituci贸n de una agrupaci贸n anarquista en Badajoz鈥.

El peri贸dico, despu茅s de criticar la insurrecci贸n ruiz-zorrillista de 1883, cuyos jefes se negaron a dar armas al pueblo, augura grandes progresos a la propaganda an谩rquica en esta ciudad, 鈥減or ser la 煤nica que puede salvar a los pueblos y ponerlos en condici贸n de ser libres, sin z谩nganos pol铆ticos que los deshonren ni camarillas religiosas que los embrutezcan鈥.

鈥淭estigos de lo poco que puede esperarse de los pol铆ticos鈥, sigue el peri贸dico, 鈥渜ue s贸lo zanganean para buscar la tajada, son los compa帽eros de Badajoz. Ellos han venido luchando desde La Gloriosa ac谩 en pro de las ideas republicanas, y ya han visto lo que han conseguido: que aquel se帽or Asensio, en momento solemne, les amenazara, siendo as铆 que iban a ayudarle (鈥). Nos felicitamos pues y felicitamos a los compa帽eros de Badajoz, cuya valiosa cooperaci贸n ser谩 poderoso ariete que empujar谩 al m谩s pronto triunfo de la Revoluci贸n social鈥.

Estos compa帽eros, hombres y mujeres, cuya existencia podemos datar entre enero de 1892 y noviembre de 1893, fueron Juan Bocho Casta帽os, Rub茅n Bocho, Luisa Casamar, Juan Viniegra, Elita P., Joaqu铆n Argarate, Enrique Argarate, Juan Gonz谩lez, Antonio Pacheco, Enrique Rodr铆guez, Bartolom茅 Garc铆a, Juan Paredes, M. Ruiz, Francisco Gonz谩lez, Gregoria Mart铆n (esposa de Juan Bocho), Isabel y Crescenta G., Domingo Fern谩ndez, Juan Garc铆a, Bartolom茅 Berjillo y Ruiz (a veces aparece como Verjillo), Francisco Dur谩n y Francisco Portales.

Esta n贸mina la extraemos tambi茅n de diversos n煤meros del peri贸dico La Anarqu铆a[vii], un semanario de ideas anarco-colectivistas, que comenz贸 a publicarse en Madrid a mediados de 1890, dirigido por Ernesto 脕lvarez, y ces贸 en junio de 1893, debido a causas que veremos m谩s adelante, con su director en la c谩rcel. Muchos de los mencionados estaban suscritos a este peri贸dico, actuando algunos de ellos como corresponsales y paqueteros del mismo, recibiendo diversos ejemplares que repart铆an entre la poblaci贸n obrera de Badajoz.

La labor de este grupo, que durar铆a dos a帽os, fue exclusivamente organizativa, propagand铆stica y cultural. Su forma de organizaci贸n respond铆a a la del grupo de afinidad, un modelo adoptado desde la I Internacional e ideado como medio de supervivencia en tiempos de clandestinidad, caracterizado por un grupo reducido de personas que compart铆an ideales no solo pol铆ticos o sindicalistas, sino tambi茅n proyectos de vida comunes, con ideas en torno al naturismo en su diversas formas, hoy d铆a conocido como ecologismo, emancipaci贸n de la mujer, uniones libres de parejas, apoyo mutuo, anticlericalismo en su vertiente laicista, escuelas libres, etc. Sin l铆deres reconocidos en estos grupos de afinidad, basada la forma de organizaci贸n en la asamblea, asimilaban y reproduc铆an las ideas de la nueva hornada de pensadores y agitadores anarquistas del momento, como Tarrida del M谩rmol, Ferm铆n Salvochea, Ricardo Mella, Federico Urales, Teresa Ma帽茅, Teresa Claramunt y otras. A pesar de que sus ideas surg铆an del librepensamiento y que en Badajoz hab铆a existido siempre un importante foco mas贸nico, ahora en decadencia, se alejaban de lo que la prensa llamaba 鈥渓a gente del bronce鈥, renunciando a las jerarqu铆as de grados establecidas en las logias mas贸nicas, calificadas de burguesas[viii]. Por 煤ltimo, aunque algunos de sus miembros no abrazaban inicialmente las ideas de los anarquistas (como veremos sucedi贸 en el caso de Berjillo), acabaron signific谩ndose como tales, en respuesta a un momento del movimiento libertario espa帽ol que flexibiliz贸 su corpus de pertenencia, acogiendo a miembros que ven铆an del ala republicana o del sector socialista obrero.

Donde la prensa pacense鈥 fuera liberal o conservadora- hablaba de clases acomodadas y clases modestas, la prensa 谩crata hablaba de burgues铆a y proletariado, para distinguir entre una clase media, aliada o sustituta de una oligarqu铆a due帽a de la tierra, y un incipiente movimiento obrero que empezaba a reconocerse como clase. El antagonismo no solo se hac铆a evidente en el discurso, sino tambi茅n en los nombres con el que muchos miembros de este 煤ltimo, desde el anonimato, firmaban sus suscripciones o adhesiones en la prensa 谩crata. En el caso de Badajoz, desde marzo de 1892 aparecen en dicha prensa suscripciones a cargo de 鈥淯na anarquista鈥, 鈥淥tro que desea exterminar a la burgues铆a鈥, 鈥淯n amante de la R.S.鈥 (Revoluci贸n Social), 鈥淯no que desea no haya autoridad鈥, 鈥淯n convencido de que todos los pol铆ticos son unos farsantes鈥, 鈥淯no que desea ver la humanidad emancipada de todos los yugos鈥, 鈥淥tro que desea acabe la burgues铆a鈥, etc.[ix].

La prensa 谩crata se har谩 pronto eco de la existencia de este grupo, manteniendo desde principios de 1892 hasta noviembre de 1893 una fluida correspondencia, que nos permite conocer los peri贸dicos, libros, folletos y dem谩s lecturas que llegaban a Badajoz, a trav茅s de suscriptores y corresponsales. El n煤mero de ejemplares nos da una idea de su difusi贸n, m谩xime cuando a veces era pr谩ctica acostumbrada leer la prensa y folletos en voz alta ante concurrencias en su mayor parte analfabetas, pero con ansias de instrucci贸n.

En enero de 1892 la administraci贸n de La Anarqu铆a env铆a a 鈥淯na anarquista鈥 de Badajoz, muy posiblemente Luisa Casamar, 25 ejemplares del peri贸dico y 10 folletos de Evoluci贸n y Dioses. El primero era el folleto de Eliseo Reclus Evoluci贸n y Revoluci贸n, publicado en 1887 en la serie 鈥淎grupaci贸n de Propaganda Socialista鈥[x], en la imprenta en Sabadell de Joan Comas Faura, un folleto de 16 p谩ginas que expon铆a la idea de la revoluci贸n como consecuencia l贸gica de la evoluci贸n[xi].

El segundo era el folleto Dios y el Estado, de Miguel Bakunin, publicado en Madrid por La Revista Social en 1884, con traducci贸n de Ricardo Mella y Ernesto 脕lvarez, el que fuera despu茅s director de La Anarqu铆a, encargado de distribuirlo.

Dios y el Estado, le铆do en Badajoz. Segunda edici贸n, traducci贸n de Ricardo Mella y Ernesto 脕lvarez.



Otro autor de la talla de Reclus, tambi茅n muy le铆do en Badajoz, fue Pedro Kropotkin, de quien se recib铆an ejemplares de su folleto La Commune de Par铆s. A trav茅s de su obra y de la labor de peri贸dicos como La Justicia Humana y Tierra y Libertad, las ideas anarco-comunistas (kropotkinianas) van introduci茅ndose en el movimiento 谩crata espa帽ol, si bien las ideas anarco-colectivistas (bakuninistas) segu铆an prodig谩ndose a trav茅s de autores hoy d铆a menos conocidos, pero de amplio predicamento en aquellos a帽os, como Teobaldo Nieva, cuyo libro La qu铆mica de la cuesti贸n social, o la organizaci贸n cient铆fica de la Revoluci贸n, se le铆a tambi茅n en la capital pacense. Teobaldo Nieva fue un autor muy reconocido por sus folletos y libros, descrito por Alejandro Sawa (el alter ego del Max Estrella de Valle-Incl谩n) en su obra Iluminaciones en la sombra, de quien dijo: 鈥淭eobaldo Nieva, el m谩s alto y el m谩s vertical de entre los predecesores de la anarqu铆a en Espa帽a, era por filiaci贸n directa el hijo espiritual de Proudh贸n鈥 .



El grupo anarquista de Badajoz contaba con corresponsales, paqueteros o suscriptores que no s贸lo recib铆an y repart铆an folletos y libros, sino tambi茅n peri贸dicos anarquistas, tanto nacionales como internacionales. Algunos de estos peri贸dicos fueron:

El Productor, peri贸dico anarquista, Barcelona. De tendencia colectivista, donde escrib铆an reconocidas firmas de la 茅poca, como Soledad Gustavo, Mar铆a Montseny, L贸pez Montenegro, Ricardo Mella, etc. Mantiene correspondencia con paqueteros de Badajoz, como por ejemplo con L.C. (Luisa Casamar), a quien remite peri贸dicos, folletos y l谩minas[xv].

R茅volte, peri贸dico franc茅s, dirigido en ese momento por el significado anarquista galo Jean Grave (Le pape de la rue Moffetard). Hab铆a sido fundado en Ginebra en 1879 por Pierre Kropotkine y Elis茅e Reclus, entre otros. A partir de 1887 asume la direcci贸n Jean Grave y el peri贸dico pasa a llamarse La R茅volte, hasta 1894. En 1895 seguir铆a, bajo la direcci贸n de Grave, con el nombre de Les Temps nouveaux[xvi]. En Badajoz recib铆a los ejemplares Joaqu铆n Argarate, que viv铆a en la calle Sol, 6 (a veces aparece como calle Sal, 6).

A Revolta, Lisboa. Semanario que se public贸 entre 1889 y 1892, sucesora de O Rebelde, editada por Jos茅 de Sousa. En torno a esos a帽os germinan en la vecina Portugal numerosos grupos, entre los que destacaban los grupos anarquistas de Bareiro (1891), Po莽o do Bispo (1892), Os invisveis de Lisboa (1893), 脫s B谩rbaros de Co铆mbra (1894), Agitadores de Oporto (1894), Estudos Sociais de Lisboa (1894), Solidariedade de Vila Nova de Gaia (1894). En la muy cercana poblaci贸n de Elvas, a unos kil贸metros de Badajoz, Antonio Jos茅 de 脕vila fund贸 una escuela nocturna siguiendo los m茅todos pedag贸gicos de la escuela libre y utilizando como lectura para los obreros un libro de Malatesta, lo que le vali贸 sufrir prisi贸n en la misma c谩rcel de Elvas[xvii]. En Badajoz A Revolta era recibida por Juan Bocho Casta帽os, que viv铆a en la calle Prim, 17[xviii].

El Despertar, Nueva York. Se trataba de un peri贸dico anarquista escrito en espa帽ol, fundado por el grupo libertario 鈥淒espertar a la vida鈥, hecho por trabajadores tabaqueros espa帽oles y cubanos residentes en Nueva York[xix]. Se comenz贸 a editar en Brooklin en 1891 y dur贸 hasta 1902, gracias a una excelente red de distribuci贸n basada en el apoyo mutuo. Respond铆a a la tradici贸n de 鈥渓a lectura鈥, es decir, las noticias del peri贸dico, de car谩cter emancipador, se le铆an ante los operarios durante la jornada laboral, lectura que corr铆a a cargo de un compa帽ero elegido por los dem谩s, que tuviera voz suave, clara y buena entonaci贸n. Dado que el d铆a que le铆a al resto de los obreros, el lector no cobraba, sus compa帽eros le pagaban una peque帽a cuota a la entrada del taller, hasta igualar el salario. Esto hizo de la clase obrera tabaquera la m谩s ilustrada de la 茅poca, dado que no solo se le铆an noticias, sino tambi茅n libros de diverso g茅nero. En Badajoz actuaba como paquetero Juan Bocho.

El Corsario, La Coru帽a. Semanario anarquista publicado entre 1890 y 1895, vocero de la Federaci贸n Local coru帽esa y del grupo Ni Dios ni Amo. Cont贸 con una Biblioteca que public贸 obras de Gori, Hamon, Kropotkin, Lores, Malatesta, Pelloutier, Tcherkesoff, Francisco Tom谩s y Urales[xx]. En Badajoz lo recib铆an Juan Bocho y otros[xxi].

El Perseguido, Buenos Aires. Peri贸dico argentino publicado entre 1890 y 1897. Los primeros n煤meros eran triling眉es, con art铆culos en espa帽ol, franc茅s e italiano. Hacia 1893 ya aparec铆a con el subt铆tulo 鈥淧eri贸dico comunista an谩rquico鈥, y la frase, bajo la cabecera, 鈥淪iendo la propiedad un robo, la expropiaci贸n es una necesidad鈥. De filiaci贸n anarco-comunista, desarroll贸 una encendida campa帽a contra los peri贸dicos y grupos en Espa帽a adeptos al colectivismo. En Badajoz estaban suscritos Juan Bocho y otros.

El Perseguido, diario de Buenos Aires, le铆do en Badajoz.



Juan Bocho Casta帽os, uno de los principales corresponsales de estos diarios e impulsor del grupo, era sombrerero de profesi贸n. Viv铆a en la calle Prim, 17. Estaba casado con Gregoria Mart铆n y ambos se declaraban librepensadores. El 7 de abril de 1890 inscribieron a su hijo Rub茅n Bocho Mart铆n en el registro civil, neg谩ndose a bautizarlo . Por su parte, Luisa Casamar, que viv铆a en la calle Arco Arg眉eros, 31, era prima de Francisco Portales Sirgado, con quien m谩s tarde se casar铆a y se ir铆a a vivir a Zah铆nos. Francisco Portales, a su vez, era hijo del inspector de Educaci贸n de Badajoz Juan Portales



Durante 1892 el grupo realiza labor de propaganda anarquista en Badajoz, suscribi茅ndose a las protestas por los sucesos de Jerez[xxiii], donde bastaba llevar la ropa de jornalero para ser detenido. Participan en una suscripci贸n econ贸mica a favor de las familias de los condenados y contin煤an repartiendo la prensa por la ciudad. Despu茅s de un a帽o de formaci贸n en las ideas 谩cratas, a trav茅s de los peri贸dicos que se reciben, deciden organizar un acto de propaganda en una fecha muy significativa, el 25 de diciembre, D铆a de Navidad de 1892.

El acto se celebra en el reci茅n inaugurado Centro Agr铆cola de Artes y Oficios, que estaba en la calle Melchor de 脡vora, 16 (muy cercano al que despu茅s ser铆a edificio del Movimiento y Sindicato Vertical) y que en poco tiempo pasar铆a a ser conocido como Centro Obrero, antes de que este 煤ltimo se estableciera definitivamente en la calle Ram贸n Albarr谩n, lo que es hoy el C铆rculo Pacense, cuyo edificio, hist贸rico, pide a gritos una urgente intervenci贸n que permita su conservaci贸n. En este acto del 25 de diciembre de 1892 peroraron Francisco Dur谩n, Juan Bocho, Bartolom茅 Berjillo y Juan Gonz谩lez. Desarrollan los temas 鈥淓mancipaci贸n social鈥, 鈥淒eberes y derechos del obrero鈥, 鈥淰entajas que reporta toda clase de asociaciones鈥 y 鈥淓xplotaci贸n del hombre por el hombre鈥, respectivamente[xxiv].

Apenas unos d铆as despu茅s, el 1 de enero de 1893, se vuelve a repetir otro acto, en el mismo lugar, en esta ocasi贸n con Juan Gonz谩lez como orador, quien diserta sobre dos art铆culos aparecidos en un n煤mero anterior de La Anarqu铆a, uno bajo el t铆tulo 鈥淟a 煤ltima carta鈥, en el que se denuncia la corrupci贸n del Gobierno a ra铆z del caso franc茅s sobre la construcci贸n del canal de Panam谩, con execraciones como 鈥溌urgues铆a, de cualquier lado que se te mire est谩s podrida!鈥, y otro con el nombre de 鈥淨uimicracia鈥, escrito por Jos茅 Alcal谩 Galiano, en el que arremete contra el peligro de las aplicaciones qu铆micas en la fabricaci贸n de los nuevos explosivos, como son la dinamita y la nitroglicerina. Galiano justifica su uso por algunos anarquistas por la falta de justicia social, y concluye: 鈥淟a revoluci贸n es una explosi贸n de esp铆ritus. Con el 茅ter de la justicia se la aplaca y se la disuelve鈥[xxv].

La crisis que se arrastraba desde finales de 1891, con la competencia del trigo ruso y norteamericano, abocaba a un hambre atroz a las clases m谩s pobres. Algunos peri贸dicos comienzan a hacerse eco de lo que conocemos como la 鈥渃uesti贸n social鈥. El d铆a 17 de enero de 1893 m谩s de 200 jornaleros se dirigen en manifestaci贸n primero al domicilio del Gobernador Civil y despu茅s al ayuntamiento de Badajoz, bajo el grito de 鈥淧an o trabajo鈥. Una comisi贸n se entrevista con el alcalde. Entre sus reivindicaciones est谩n las de poder trabajar todos los d铆as de la semana, pues hasta la fecha el ayuntamiento da s贸lo tres d铆as de trabajo, pagando una peseta diaria, con lo cual el jornal real del d铆a semanal es de 50 c茅ntimos. Denuncian, adem谩s, que hay otros obreros que trabajan todos los d铆as y ganan seis reales diarios (1,50 ptas.), aquellos que entran bajo recomendaci贸n en las obras del ayuntamiento[xxvi]. Hoy como ayer, la corrupci贸n y el enchufe no acusan el paso del tiempo.

El peri贸dico La Anarqu铆a eleva la cifra de esta manifestaci贸n a 500 jornaleros, criticando la corrupci贸n existente en el ayuntamiento de Badajoz, con las siguientes palabras, llegadas a trav茅s del corresponsal, muy posiblemente Juan Bocho: 鈥淗ay que tener en cuenta que este ayuntamiento tan miserable para los obreros ha sido rumboso, rumbos铆simo para gastar el verano pasado una fortuna en banquetes y fiestas. S贸lo en una cena que dio a los representantes de los ayuntamientos de las dos provincias se gast贸 隆tres mil duros! 驴Qu茅 cenar铆an estos hambrones?鈥[xxvii]. Se hac铆a referencia a la cena con ocasi贸n de los actos del IV centenario de la llegada de Col贸n a Am茅rica.

Plano de Badajoz, 1892. Gu铆a de Badajoz. Archivo Municipal de Castell贸 de la Plana.



El 10 de febrero de 1893, el grupo de Badajoz celebra otra velada en el Centro Obrero, dedicada a 鈥渓os ahorcados en Jerez por la burgues铆a espa帽ola鈥 , al cumplirse un a帽o de su ejecuci贸n. Se anuncia 鈥渜ue los compa帽eros que deseen dirigir alg煤n escrito para ser le铆do, como asimismo alguna cantidad para ayudar a los gastos que ha de originar鈥, se dirijan a Juan Bocho, Prim, 17. En el acto se recauda una aportaci贸n para la compra de una corona 鈥渄edicada por los anarquistas espa帽oles a los compa帽eros ahorcados en Jerez鈥.



Cercano el tiempo de la escarda, Badajoz se encuentra atestado de obreros que llegan de otros pueblos, y de la vecina Portugal, en busca de trabajo. Dos d铆as despu茅s del mitin anarquista, cientos de estos jornaleros, en compa帽铆a de sus familias, recorren de nuevo las calles de la ciudad, en manifestaci贸n pac铆fica, ahora llevando en la cabecera unos carteles donde pueden leerse unas enormes letras con pintura roja que dicen: 鈥淧AN O TRABAJO鈥[xxix].

A pesar de su intenci贸n policial por controlar las nuevas sociedades obreras, la Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887 era una norma t铆midamente aperturista. En su art铆culo 4 establec铆a la obligaci贸n de las nuevas sociedades de entregar, con ocho d铆as de antelaci贸n a su constituci贸n, copia de los estatutos. Si en este plazo no se dictaba disposici贸n contraria alguna, la sociedad pod铆a proceder a ser constituida, enviando copia del acta al Gobernador Civil. Estos tr谩mites debieron de cumplirse por la nueva asociaci贸n de car谩cter anarquista de Badajoz que, a partir de mediados de febrero, se presenta ante la sociedad pacense con el nombre de La Nueva Aurora, denominaci贸n eminentemente 谩crata. Juan Gonz谩lez, a efectos de estatutos, fue su presidente.

El Centro Obrero, calle Melchor de 脡vora, era lugar de reuni贸n de obreros de diversa tendencia ideol贸gica, pero similar en sus aspiraciones. Socialistas y anarquistas se mezclaban entre s铆, con muchos que no se defin铆an por ninguna corriente pero que eran adeptos a las ideas que de ellas emanaban, alejadas de las consignas de los partidos republicanos progresistas, interesados ahora, una vez aprobado el sufragio universal masculino, en atraer el voto obrero, con unas elecciones a la vuelta de la esquina.

Como afirma Olaya Morales, para dividir a los trabajadores, se favoreci贸 el despegue de un Partido Obrero, que goz贸 de la protecci贸n de Felipe Ducazcal y del Ministerio de la Gobernaci贸n. El Congreso de la UGT de septiembre de 1890, en Villanueva y Geltr煤, discuti贸 la conveniencia de la huelga, con una respuesta negativa de los delegados, aunque estableci贸 la l铆nea marxista de celebrar una manifestaci贸n el 1潞 de Mayo, en reivindicaci贸n de la jornada de las ocho horas[xxx].

Las diferencias entre anarquistas y socialistas en este y otros puntos (sobre todo en lo referente al 1潞 de Mayo, considerado por los anarquistas como jornada de huelga, y no solo de manifestaci贸n), unido a la estrechez del local del Centro Obrero en la calle Melchor de 脡vora, debieron de motivar que La Nueva Aurora de Badajoz buscase un local propio que le permitiera establecerse como sociedad obrera, con una identidad propia anarquista, tarea que no resultar铆a nada f谩cil. El diario La Anarqu铆a elogiaba 鈥渆l entusiasmo de los compa帽eros de Badajoz鈥 quienes adem谩s anuncian que 鈥渆n breve iniciar谩n excursiones de propaganda鈥, mientras lamentan que 鈥渃uando venzan la dificultad de encontrar local, pues aquellos burgueses no quieren cederlo para los anarquistas, inaugurar谩n nuevo centro, por ser peque帽o el que hoy ocupan鈥[xxxi].

Finalmente, establecen su sede en la calle San Sisenando, 24, hoy d铆a en la calle con el mismo nombre, entre los n煤meros 20 y 26 actuales, seg煤n estimaci贸n de 脕lvaro Mel茅ndez.

La Nueva Aurora convoca un mitin inaugural de propaganda anarquista que se celebrar谩 el jueves 23 de febrero, y a la que invita a la prensa burguesa. Por el Nuevo Diario de Badajoz sabemos que la cita gener贸 expectaci贸n entre los pacenses y que mucha gente acudi贸 al evento. A las siete de la tarde, con el local atestado, dio inicio la sesi贸n, abierta por el compa帽ero Juan Bocho y continuada por un breve discurso a cargo del joven Francisco Portales. Despu茅s hicieron uso de la palabra los compa帽eros Juan Gonz谩lez, Juan Bocho, Enr铆que Rodr铆guez y Vicente de Nicol谩s, 鈥渆xpresando todos el deseo de la abolici贸n de las clases sociales y haciendo fervientes votos por implantar en nuestro pa铆s la forma an谩rquica, que es, la que, a su juicio, ha de resolver la situaci贸n angustiosa por que atraviesa la clase proletaria鈥[xxxii]. Se inst贸 a la instrucci贸n de los obreros, a la asociaci贸n y al abandono de la taberna[xxxiii]. Al acto tambi茅n asisti贸 un delegado del Gobernador, con el cabo y una pareja de guardias de seguridad, junto a algunos guardias municipales, 鈥渃uya intervenci贸n no se hizo necesaria鈥.

Calle Arco Arg眉ero, Luisa Casamar.



Esta primera reuni贸n no solo inquiet贸 a las autoridades. Diversos peri贸dicos pacenses y regionales manifestaron su alarma ante el hecho de que se constituyese una sociedad anarquista en Badajoz. El Orden, peri贸dico conservador pacense, ven铆a ya advirtiendo desde hac铆a tiempo que era necesario satisfacer el hambre de los obreros pobres d谩ndoles trabajo, si no se deseaba acabar con la aparici贸n de una sociedad de este tipo. La Regi贸n Extreme帽a, que hab铆a calificado a la nueva sociedad de 鈥渂enigna鈥, en su edici贸n del mismo d铆a del mitin recriminaba a su colega conservador, El Orden, que hubiera pretendido impedir la constituci贸n de La Nueva Aurora, con las siguientes palabras: 鈥溌縌u茅 ha sucedido? Lo de siempre. Los ricos no oyeron a El Orden, y si lo oyeron, hicieron o铆dos de mercader, y ahora, cuando tienen noticias de que los anarquistas se re煤nen el jueves, el colega de los Lopos, los Vacas y dem谩s fusioneros, se alarma y da la voz de alerta. 驴A qui茅n? 驴A los ricos para que remedien el hambre de los pobres? 驴A los representantes de Cristo en la tierra para exhorten a la caridad, empezando por renunciar parte (sic) de sus ping眉es sueldos en beneficio de los que no comen? No; a las autoridades para que opongan las bocas de los ca帽ones a las bocas de los hambrientos鈥 .



La Lid Cat贸lica, por su parte, arremet铆a contra la nueva sociedad en un extenso art铆culo con las siguientes palabras: 鈥淟os anarquistas (de Badajoz) vienen a la escena social a cumplir una misi贸n horrible, s铆, pero providencial. Son las hordas feroces que bajan de las estepas del librepensamiento a raer la miseria que cubre como las llagas de un leproso a la moderna civilizaci贸n, a la civilizaci贸n racionalista, atea, liberal, en una palabra, que ha engendrado a esos monstruos a quienes hoy en vano quiere destruir. Son las impetuosas corrientes que han de arrostrar el cieno inmundo en que se ba帽an estas generaciones corrompidas鈥[xxxv].

A pesar de tan furibundos ataques y el miedo que comienza a propagarse, La Nueva Aurora contin煤a con su propaganda mediante diversos actos, en los que no faltan presidiendo el retrato de Lamela[xxxvi], uno de los ejecutados en Jerez. El 19 de marzo organizan una 鈥渧elada de controversia鈥, a la que invitan a la prensa burguesa, un acto en el que se ced铆a la palabra a diversos oradores para que discutieran sobre un determinado tema desde distintos puntos de vista. Estaba anunciado que en aquel acto hablaran Bocho, Gonz谩lez, Rodr铆guez y Fern谩ndez sobre 鈥淎narqu铆a: su pasado, su presente y su porvenir鈥, 鈥淟o que somos y lo que queremos鈥, 鈥淟a Anarqu铆a鈥, 鈥淒efensa de los anarquistas de Lieja鈥[xxxvii].

Este acto, al que no sabemos si acudi贸 la prensa invitada, fue todo un 茅xito, seg煤n coment贸 Juan Bocho en Carta de Badajoz enviada a La Anarqu铆a con fecha de 20 de marzo del 93, donde dec铆a que, 鈥渟i el local hubiera sido dos veces mayor, se habr铆a llenado. Mucha gente se qued贸 fuera鈥[xxxviii]. En el mismo escrito se anunciaba otro mitin para el 20 de abril, acabando el mismo con el siguiente llamamiento: 鈥淟os agricultores pertenecientes al c铆rculo tratan de hacer un llamamiento a los de su clase en esta provincia para sumarse con los dem谩s de Espa帽a. Estos compa帽eros, que son los m谩s decididos, han comprendido que 煤nicamente con la Anarqu铆a podr谩n disfrutar el beneficio de los frutos que siembran, que hoy son patrimonio de los burgueses que no trabajan ni riegan los surcos con el sudor de su frente, y de aqu铆 su entusiasmo por defenderla y propagarla鈥.

Mientras tanto, el Centro Obrero de la calle Melchor de 脡vora tambi茅n continuaba con sus actos de proselitismo socialista, a cargo de miembros que estaban a caballo entre las dos sociedades, como Francisco Dur谩n y Berjillo. Este 煤ltimo, Bartolom茅 Berjillo Ruiz, diserta en dicho centro en varias ocasiones sobre la necesidad de la uni贸n de los obreros. Se da la circunstancia de que es vicepresidente del Centro Obrero, si bien finalmente, en carta enviada a la Regi贸n Extreme帽a y fechada el 6 de abril de 1893, presenta la dimisi贸n de su cargo, y pide 鈥渄ejar de pertenecer al C铆rculo, por no estar conforme con el r茅gimen del Presidente鈥[xxxix].

Centro Obrero en la calle Ram贸n Albarr谩n, en p茅simas condiciones.



Poco m谩s tarde, con ocasi贸n de un mitin celebrado el 1潞 de Mayo por La Nueva Aurora en la calle San Sisenando, el peri贸dico La Anarqu铆a dar谩 noticia del mismo diciendo que 鈥淟os compa帽eros de Badajoz celebraron un importante meeting de propaganda el 1潞 de Mayo, haciendo uso de la palabra Rodr铆guez, Fern谩ndez, Pacheco, Gonz谩lez y Verjillo, que ha sido adormidera, y que declar贸 alcanzaba con entusiasmo las ideas anarquistas鈥 . Adormidera se llamaba, desde los tiempos de la Internacional, a los seguidores de Pablo Iglesias.



Como ya se ha dicho, en estos m铆tines se conmina a los obreros a abandonar la taberna, por considerarla vicio pernicioso que merma la capacidad de lucha, as铆 como se les anima a que se instruyan, leyendo tanto la prensa obrera anarquista y societaria como los libros de los grandes pensadores que comienzan a distribuir por Badajoz, como Kropotkine, Reclus y Bakunin.

Pocos d铆as despu茅s del mitin del 1潞 de Mayo, La Nueva Aurora, que se autodefin铆a como c铆rculo anarquista, anuncia que el primero del mes siguiente comenzar谩 a publicar quincenalmente el peri贸dico El Eco del Proletariado, con car谩cter regional, declarando que 鈥渂uen servicio puede hacer en toda la regi贸n extreme帽a el nuevo adalid de la Anarqu铆a, debi茅ndose hacer los pedidos a Juan Bocho, Prim, 17鈥[xli].

Aquel primero de mayo fue secundado por muchos obreros y obreras en toda Espa帽a. En Madrid las verduleras ocuparon las calles y fueron duramente reprimidas por la Guardia Civil. Al d铆a siguiente, el 2 de mayo, el Tribunal Supremo confirm贸 las condenas de numerosos presos de Jerez, cuyas confesiones hab铆an sido arrancadas mediante torturas. Entre ellos, Ferm铆n Salvochea, condenado a ocho a帽os de prisi贸n. La historiadora Temma Kaplan se帽al贸 que entre 1892 y 1893 m谩s de 20.000 espa帽oles fueron mantenidos durante un tiempo considerable bajo arresto preventivo[xlii].

El 20 de junio de 1893, resultaba muerto el tip贸grafo del peri贸dico La Anarqu铆a, Francisco Ruiz, al colocar un petardo en el domicilio de C谩novas. Seg煤n parece, Ruiz, en compa帽铆a de otros dos, coloc贸 una botella de p贸lvora cloratada en la puerta de la vivienda, pero al ver que se acercaban una criada y unos ni帽os, volvi贸 a recoger la botella, estall谩ndole en las manos[xliii]. Al d铆a siguiente es detenido su compa帽ero Ernesto 脕lvarez, director de La Anarqu铆a, tras asegurar la polic铆a que ha encontrado en la ropa del muerto una c茅dula con su nombre. Esto, junto a las deudas econ贸micas acarreadas por las muchas multas, supondr谩 el fin del peri贸dico.

En poco tiempo los lectores y suscriptores de La Anarqu铆a son puestos bajo el punto de mira. Al atentado fallido de Ruiz se suman otros en el resto de Europa, hechos que merman la influencia de los c铆rculos 谩cratas, mediante los que se alimenta el estereotipo del anarquista dinamitero y vengador, identificando al grupo con la acci贸n particular de algunos individuos. Kropotkin ya hab铆a advertido en 1891 a sus compa帽eros que un 鈥渆dificio basado sobre algunos siglos de historia no se destruye con algunos kilos de explosivos鈥.

El 24 de septiembre se produce el atentado fallido de Paulino Pall谩s contra el general Mart铆nez Campos, Gobernador Militar de Barcelona. El 6 de octubre es fusilado Pall谩s en el patio de la prisi贸n de Montjuich. El Corsario, peri贸dico anarquista, realiza una recaudaci贸n para ayudar a su viuda, en la que participan, con diversas cantidades, los siguientes miembros de La Nueva Aurora de Badajoz: Antonio 脕lvarez, 0,50; Gregorio Pizarro, 0,50; Juan Paredes, 0,50; Manuel Fern谩ndez, 0,70; V铆ctor Ardila, 0,70; Diego Fern谩ndez, 0,20; Francisco Aguza, 0,15; 脕ngel Gonz谩lez, 0,25; Juan Gonz谩lez y su hijo, 0,25; Crisanto Gonz谩lez, 0,25; Una anarquista de 11 meses, 0,15; Natividad Moriano, 0,10; Ana A. Moriano, 0,50; Santiago Fern谩ndez, 0,55; Varios compa帽eros, 0,90; Juan Bocho y su hijo, 0,40; Rub茅n Bocho, 0,25; Jos茅 Gordillo, 0,15; Miguel 脕lvarez, 0,10; Enrique Rodr铆guez, 0,50; Bartolom茅 Garc铆a, 0,20; Ger贸nimo Mateo, 0, 25; C.S. 0,50; cinco obreros, 2,50; Fructuoso Moreno 1,0; Autero, 0,25; A.A., 1,0. En total se recaudaron 13,12 pesetas[xliv].

Algunas de las mujeres de las que aparecen en este listado, como Natividad Moriano, pertenecen a las clases m谩s pobres de Badajoz, como demuestra el hecho de que se viera incursa en varias denuncias de delitos contra la propiedad y peleas callejeras[xlv].

Solidarity of labour, Walter Krane, 1899.



El 7 de noviembre de 1893 Santiago Salvador French arroja dos bombas contra la platea de la 贸pera del Liceo de Barcelona, durante la representaci贸n de Guillermo Tell, con la muerte de 20 personas y 27 heridos. A pesar de que se ha interpretado este acto como una venganza por la ejecuci贸n de Pall谩s, el atentado de Salvador French respond铆a a una acci贸n individual en venganza por torturas sufridas. Santiago Salvador ser铆a ejecutado el 21 de noviembre de 1894



Gobierno, burgues铆a y diarios de todo tipo, liberales y conservadores, inician una dura campa帽a que se ceba con los anarquistas, justificando las torturas. En poco tiempo se dictan instrucciones para castigar, suprimir o secuestrar cualquier tipo de propaganda en este sentido.

En torno al 15 de noviembre, una semana despu茅s del atentando del Liceo, el Gobernador Civil de Badajoz proh铆be un acto de La Nueva Aurora[xlvi], y apenas unos d铆as despu茅s el presidente formal de la misma, Juan Gonz谩lez, anuncia a este Gobernador Civil su disoluci贸n[xlvii].

Aunque la 鈥淗istoria鈥 ha calificado esta 煤ltima d茅cada como la del 鈥渢errorismo anarquista鈥, lo cierto es que los atentados con v铆ctimas cuyos culpables pudieron ser identificados como anarquistas, fueron 煤nicamente tres: el de Paulino Pall谩s, el de Santiago Salvador y el del asesinato de C谩novas a manos de Angiolillo, en el balneario de Santa 脕gueda, Guipuzcoa, en 1897. En los tres se actu贸 por iniciativa individual, sin que existiera un complot de car谩cter anarquista detr谩s. El resto de atentados, la mayor铆a sin v铆ctimas, fueron imputados por la prensa burguesa a los anarquistas, pero nunca fueron encontrados los autores, haciendo sospechar en muchas ocasiones si en realidad las bombas no eran colocadas por la reacci贸n ultramontana, en connivencia con la polic铆a. De hecho, la bomba del terrible atentando de la procesi贸n del Corpus en Barcelona, en 1896, cay贸 en la cola de la procesi贸n, donde iban las clases m谩s pobres y humildes, y no en la cabecera, con los representantes de la Iglesia, el Gobierno y el Ej茅rcito. A d铆a de hoy, sigue sin saberse qui茅n arroj贸 la bomba, a pesar de que la represi贸n fue duramente ejercida, con 400 detenidos, un proceso irregular, numerosas torturas y cinco ejecuciones (Proceso de Montjuich).

Al mismo tiempo, los distintos gobiernos ejercieron una dura represi贸n contra las sociedades, c铆rculos y grupos anarquistas, introduciendo documentaci贸n falsa en sus locales, inventando conspiraciones y arrancando falsas confesiones a costa de las torturas. Como se puede apreciar en el caso de La Nueva Aurora, eran sociedades pac铆ficas, cuyo 煤nico inter茅s era la de mejorar las condiciones laborales de las clases m谩s pobres, fomentar su instrucci贸n y denunciar los abusos de unos poderes plenipotenciarios, como la oligarqu铆a burguesa, el clero y las fuerzas policiales.

En Badajoz desapareci贸 La Nueva Aurora, pero sus miembros continuaron trabajando por la anarqu铆a. En apenas unos a帽os, 1899, surgir铆a la sociedad de resistencia La Germinal Obrera, cuyo 贸rgano de expresi贸n ser铆a el peri贸dico El Obrero. En los listados de este peri贸dico encontramos algunos de los nombres mencionados a lo largo de este art铆culo, como el de Fernando Dur谩n, quien jam谩s abandonar铆a la lucha proletaria y ser铆a su primer director. La Germinal, con miembros ya experimentados, organizar铆a las primeras manifestaciones del 1潞 de Mayo y constituir铆a la primera Federaci贸n de Sociedades Obreras de Extremadura, con la huelga como herramienta de transformaci贸n social, acorde a los principios anarquistas, seguida ampliamente en el campo en 1901 y 1902. De ella surgir铆a, tambi茅n, la Uni贸n Femenina, la primera organizaci贸n feminista de car谩cter laico y obrero de Extremadura [xlviii].

Otros de sus afines seguir铆an similares derroteros, como Francisco Portales y Luisa Casamar, que unieron sus vidas y se fueron a vivir a Zah铆nos, donde tendr铆an 9 hijos e hijas. Una de ellas, Suceso Portales Casamar, ser铆a, con el tiempo, una de las fundadoras de la organizaci贸n anarcofeminista Mujeres Libres. Francisco Portales, su padre, maestro de profesi贸n, morir铆a en la C谩rcel Nueva de Valladolid en 1941, tras los sucesos de la Guerra Civil, a causa de una paliza por querer ense帽ar a leer a los presos. Ten铆a 70 a帽os de edad.

Haciendo honor a su nombre, La Nueva Aurora ilumin贸 el camino de la acracia en Badajoz. A煤n relumbra.

