De parte de CNT-AIT Madrid Ense帽anza E Intervenci贸n Social January 27, 2022 25 puntos de vista

PRESIDENTA DE 鈥淓L PLAN INTERNACIONAL鈥

Bankiter nombr贸 consejera a la 鈥渇eminista鈥 Cristina Garc铆a-Peri, entusiasta de la ODS, banquera metida a fil谩ntropa y, por ende, esquilmadora de Derechos Humanos y laborales.

Nuera de Jos茅 Mar铆a Amus谩tegui, capo del antiguo Banco Central Hispano junto a Emilio Bot铆n, -grupo al que pronto se le cayeron los apellidos Central e Hispano, para quedarse en Santander-, ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en JP Morgan, uno de los m谩s especulativos bancos de inversi贸n, algo muy 鈥渙negero鈥.

Bankinter anunci贸 meses atr谩s el nombramiento de Cristina Garc铆a-Pedri 脕lvarez como consejera externa independiente para los pr贸ximos cuatro a帽os. Actualmente, Garc铆a-Peri es consejera independiente de Evo-Banco, filial de Bankinter, directora de Desarrollo y Estrategia del grupo Azora y desde 2018, presidenta de la ONG 鈥El Plan Internacional鈥 en Espa帽a (no hay m谩s que echar un vistazo a los fiduciarios del Patronato para desvelar el prop贸sito del art铆culo El: la cohabitaci贸n entre Inversores y dem谩s usureros, y aseo moral de la caridad judeo cristiana). Adem谩s, trabaj贸 durante 14 a帽os en la sede de Londres de JP Morgan, caladero de fondos buitres, estafas piramidales, blanqueo y saqueador de continentes en miseria secular.

Volvamos a la nueva consejera de Bankinter, el banco de Jaime Bot铆n. Hablamos de una feminista y entusiasta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. No en vano, esos son los principales retos de Plan Internacional en Espa帽a: por un lado, garantizar los derechos de las ni帽as y, por otro, implicar a la comunidad internacional para que se cumplan los ODS 2030, entre los que figuran el aborto y el liderazgo paritario o, lo que es lo mismo, el feminismo en Tiffany鈥檚.

Durante sus a帽os en Londres, la nueva consejera de Bankinter, colabor贸 con New Philantropy Capital, una ONG fundada por dos exempleados de Goldman Sachs y el vicepresidente de JP Morgan, con el objetivo de llenar un hueco en el mercado filantr贸pico, lo que no deja de ser parad贸jico o, mejor, contradictorio: si es un mercado no es filantrop铆a y si es lo segundo no puede ser lo primero. En breve, demuestra la estrecha relaci贸n que existe entre la banca de inversi贸n m谩s especulativa y la filantrop铆a.

En cualquier caso, ya lo dijo Chesterton: 鈥淒ios nos libre de los fil谩ntropos鈥.