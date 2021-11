por F. William Engdahl

La pol铆tica exterior alemana no logra escoger entre los v铆nculos creados durante el siglo 20 con el ex ocupante estadounidense y sus propios intereses econ贸micos comunes con un socio hist贸rico que no es otro que Rusia. Gerhard Schroder es la encarnaci贸n misma de ese dilema. Este ex canciller atlantista dirige hoy un consorcio ruso. En el plano geopol铆tico, esa contradicci贸n se concentra actualmente en Lubmin (cerca de Rostock), punto de llegada del gasoducto germano-ruso.