El Gobierno y los agentes sociales trabajan a contrarreloj para poder cumplir con las pretensiones del ministro Jos茅 Luis Escriv谩 y as铆 poder aprobar la reforma de las pensiones 芦antes del verano禄. Seg煤n se detall贸 hace varias semanas, el acuerdo 芦es total禄 entre las partes, por lo que ahora el escollo est谩 en la redacci贸n de la nueva ley que debe revertir ciertos aspectos de las jubilaciones m谩s comunes.

Finalmente la reforma no ser谩 tan radical y completa como el Gobierno pretend铆a a principios de a帽o, sino que se realizar谩 por diferentes fases, en su entrada en vigor y en su aprobaci贸n. El Gobierno ya anunci贸 que la jubilaci贸n anticipada estar谩 penalizada, aunque menos de lo indicado inicialmente, que la jubilaci贸n demorada se premiar谩 incluso con ingresos anuales de hasta 12.000 euros y que las pensiones subir谩n anualmente aplicando un nuevo sistema. Ahora el foco se pone con las jubilaciones forzosas. El plan es que se conviertan en nuevos contratos fijos y que se realice con mujeres en aquellas actividades econ贸micas donde est谩n subrepresentadas. La clave est谩 en los convenios colectivos.

Hasta la fecha no se hab铆a realizado ninguna indicaci贸n tan directa con respecto a las jubilaciones forzosas. Se trata de un elemento m谩s propio de procesos internos de las empresas que se ajustan a lo acordado en los diferentes convenios colectivos. El Gobierno s铆 se帽al贸 cuando empezaron las reuniones con los agentes sociales para acordar las nuevas pensiones que entre sus planes entraba ‘meter mano’ a estos acuerdos entre trabajadores y empresas, con el objetivo de que no se puedan negociar cuestiones que se quieren dejar fuera de la nueva reforma de las pensiones. El Gobierno que quiere premiar la jubilaci贸n demorada y penalizar la anticipada no est谩 dispuesto a permitir que las empresas puedan acordar, por su parte, fechas diferentes a las establecidas en la futura nueva ley.

Es por ello que, seg煤n fuentes de la negociaci贸n a Europa Press, se ha presentado un borrador con el plan para acabar con la jubilaci贸n forzosa, aunque no ser铆a de un d铆a para otro. El Gobierno repetar铆a los convenios colectivos actuales y su fecha de vigencia, por lo que se tratar铆a de una orden de obligado cumplimiento para cualquier negociaci贸n colectiva a partir de que la reforma de las pensiones entre en vigor.

El Ministerio de Inclusi贸n, Seguridad Social y Migraciones barajaba, seg煤n ha dado a conocer Europa Press, en uno de los borradores de la reforma de pensiones acabar con las cl谩usulas de jubilaci贸n forzosa de los convenios colectivos si el trabajador ten铆a menos de 68 a帽os, manteni茅ndolas para los convenios vigentes y hasta que estos dejaran de estar en vigor.

Ante la oposici贸n empresarial a eliminar estas cl谩usulas, lo que se pretende ahora es establecer una vinculaci贸n m谩s directa entre la cl谩usula de jubilaci贸n forzosa y la estabilidad en el empleo, como quer铆an los sindicatos, obligando a las empresas a contratar como m铆nimo a un trabajador por cada persona que se jubile forzosamente con 68 a帽os o m谩s si cumple los requisitos legales y estableciendo adem谩s que el contrato debe ser fijo.

Para los que, en virtud de su convenio, se jubilen forzosamente al cumplir la edad legal de retiro (65 a帽os 贸 66 a帽os en 2021 dependiendo de su carrera de cotizaci贸n y 67 a帽os a partir de 2027) y tengan derecho al 100% de la pensi贸n, se baraja que esa contrataci贸n indefinida obligatoria se realice con mujeres y en aquellas actividades econ贸micas donde est谩n subrepresentadas.

Las cl谩usulas de jubilaci贸n forzosa en la negociaci贸n colectiva

La reforma laboral que el PP llev贸 a cabo en 2012 elimin贸 las cl谩usulas de jubilaci贸n forzosa, aunque 茅stas volvieron a incluirse en la legislaci贸n laboral mediante un Real Decreto aprobado en diciembre de 2018 por el Gobierno de Pedro S谩nchez.

De acuerdo con la estad铆stica de convenios colectivos que elabora el Ministerio de Trabajo y Econom铆a Social, en 2019 se firmaron 130 convenios que recog铆an cl谩usulas de jubilaci贸n forzosa, el 11,5% del total de los convenios suscritos en dicho ejercicio. Esos convenios afectaban a 715.916 trabajadores, el 29,1% del total.

De esas 130 cl谩usulas de 2019, la mayor铆a, 95, se incluyeron en convenios de empresa, con efectos sobre el 43% de los trabajadores con convenio de empresa, en tanto que 35 formaban parte de convenios sectoriales, que daban amparo a 634.066 trabajadores.

Por su parte, en 2020, a帽o de pandemia, se firmaron 75 convenios con cl谩usulas de jubilaci贸n forzosa, con efectos sobre 406.672 trabajadores, de los que 372.669 estaban en convenios sectoriales y 34.003 en convenios de empresa.

Estas cifras suponen que, de los 75 convenios suscritos el a帽o pasado que conten铆an esa apelaci贸n a la jubilaci贸n forzosa, un tercio de los de trabajadores con convenio de empresa ten铆an una cl谩usula de esa naturaleza. En el caso de los trabajadores con convenio sectorial, el 44,7% se ve铆a afectado por dicha cl谩usula.

Ahora bien, no siempre todas las medidas relativas a la jubilaci贸n forzosa contempladas en los convenios se contabilizan dentro su propio apartado, pues a veces pueden aparecer en la parte relacionada con las cl谩usulas de empleo y no de jubilaci贸n.

En todo caso, fuentes sindicales consultadas por Europa Press, se帽alan que, en el caso de la jubilaci贸n forzosa, no se pregunta y la estad铆stica no aporta qu茅 numero de convenios recogen cl谩usulas de mantenimiento del empleo tras una jubilaci贸n forzosa.

