–

De parte de Nodo50 May 17, 2021 56 puntos de vista

Los que est√°n sedientos de sangre

Gideon Levy

Toda ‚Äúronda‚ÄĚ trae consigo a sus sedientos de sangre, en cada ronda salen como ratones de sus agujeros, se quitan las m√°scaras pol√≠ticamente correctas y su verdadero rostro queda a la vista de todos: todo lo que quieren ver es sangre. Sangre √°rabe, toda la que se pueda ‚Äď sangre, cuanta m√°s, mejor‚Äď sangre, lo principal es que se derrame sangre √°rabe. Se derrumban bloques residenciales como castillos de naipes en Gaza, y los mundos en ruinas que quedan debajo son para ellos una broma ligera. Quieren ver sangre, no s√≥lo ruinas, miedo y destrucci√≥n.

Docenas de muertos durante las primeras 24 horas, cerca de la mitad mujeres y ni√Īos, no son nada para ellos. Quieren mucha m√°s sangre. Hasta que no inunden Gaza , y con ella Lod, si es posible, no se saciar√° parcialmente su apetito. Hasta que no se pongan los palestinos de rodillas, se postren ante Israel y se rindan sin condiciones, para la eternidad, no se sentir√°n satisfechos. Quieren la foto de la victoria, la victoria de la mentira que tan enormemente desean y que no se lograr√° jam√°s.

Los que est√°n sedientos de sangre se dividen en dos grupos: los entendidos en seguridad y los racistas. Inundan los estudios de televisi√≥n y de radio y las redes sociales con ingentes fuerzas, generales, comentaristas, expertos ‚Äď en tiempo de guerra no hay otros portavoces ‚Äď y todo les incita a m√°s y m√°s de esta cosa, la guerra, sin que importe el por qu√©, sin que importe con qu√© fin. Lo principal es que nos bebamos su sangre.

Los entendidos en seguridad quieren toda la guerra posible porque en el fondo de sus corazones les gustan las guerras, son sus recuerdos m√°s intensos. Una guerra que para ellos nunca basta, s√≥lo con golpearles, para probar que somos fuertes. Todas las guerras de Gaza y el L√≠bano, que no consiguieron nada, tampoco les ense√Īaron nada. Se ci√Īen a sus ca√Īones. S√≥lo con que les hubi√©ramos escuchado en su momento habr√≠a habido decenas de miles de muertos, y s√≥lo entonces se habr√≠a lograda la ansiada victoria, que no se lograr√° jam√°s.

Como Fata Morgana en el desierto, se acercan a la victoria, y eso les distancia de si mismos. No se lograr√° por la fuerza jam√°s. Como no les hemos escuchado, lo est√°n intentando de nuevo. Golpear y hacer trizas, una rid√≠cula caricatura que sale de las bocas de los que anta√Īo fueron generales, o de los que so√Īaron con llegar a generales y no llegaron.

Danny Kusmaro, periodista digno de un pol√≠tico, que de ordinario no revelar√≠a su opini√≥n acerca de nada, pregunta inocentemente: ‚Äú¬ŅC√≥mo es que tiene todav√≠a casa Yihya Sinwar [l√≠der de Hamas en la Franja de Gaza]?‚ÄĚ S√≥lo con que la gente escuchase la voz del hombre de la motocicleta, Sinwar no tendr√≠a ya casa, mujer, hijos, vecinos, igual que todos sus antecesores, y entonces vencer√≠amos.

Por supuesto que vencer√≠amos. Con periodistas que van de Nahum Barnea (‚Äúgolpeadlos duro, con energ√≠a‚ÄĚ) a Roni Daniel (‚ÄúDej√©monos de asombrarnos con unas im√°genes o con otras‚ÄĚ) y Amir Buhbut (‚ÄúAs√≠ no se asesta un golpe duro, que haga da√Īo‚ÄĚ), cualquier chico puede ser un soldado, lo √ļnico que quieren todos son m√°s y m√°s acciones de combate de hombres entre hombres que nunca lloran, ni siquiera de noche. Se apostan en las colinas que rodean Gaza como un coro de animadores y jalean a las fuerzas que matan a civiles y combatientes en el gueto acorralado, dadles m√°s y m√°s.

El segundo grupo lo forman los racistas. ‚ÄúDos √°rabes muertos en Lod por un misil lanzado por Hamas. A eso lo llamo yo justicia po√©tica‚Ķ L√°stima que fueran s√≥lo dos‚ÄĚ, tuite√≥ el periodista Shimon Riklin el mi√©rcoles respecto a la muerte de dos israel√≠es, padre e hija. ‚Äú¬ŅPor qu√© no reducen la electricidad al 10% en Gaza? Que se sienten en la obscuridad y sufran. Que aguanten el calor y sufran, y as√≠ en general, que sufran‚ÄĚ.

Riklin tiene un objetivo, que es a la vez un crimen de guerra despreciable, pero tambi√©n algo sin sentido. Ben Caspit, por otro lado, es presuntamente un periodista centrista, y le grit√≥ al im√°n de Lod: ‚ÄúLa verdad es que tenemos que pegaros duro y mostraros qui√©n manda aqu√≠, mostraros que no se quema nada de lo que pertenece a los jud√≠os de Israel.‚ÄĚ

El feo rostro se√Īorial queda al descubierto. Qui√©n manda aqu√≠, no se quema lo que pertenece a los jud√≠os. Tampoco se les despierta en mitad de la noche con sirenas.

El Estado jud√≠o, el sue√Īo de dos mil a√Īos. Que ganen ya las Fuerzas de Defensa Israel√≠es (FDI).

Fuente: Haaretz, 12 de mayo de 2021

La soberbia de Israel le ha metido un gol en propia puerta en Jerusalén

Amira Hass

¬ŅC√≥mo han podido ser tan idiotas? Es la pregunta que una y otra vez se repite en Jerusal√©n. Es palestina la gente que se lo pregunta, y la pregunta se refiere a las autoridades israel√≠es, que han adoptado decisiones que incluso desde la perspectiva israel√≠ son est√ļpidas porque han inflamado una ciudad dividida, o para ser m√°s precisos, la mitad oriental que incluye la Ciudad Vieja.

Tiene un aspecto positivo esta estupidez. Es semejante al alarmado cable diplom√°tico que informa a su capital de que unos lun√°ticos con apariencia de ‚Äúpa√≠s de las start-up‚ÄĚ y amantes de la m√ļsica han descifrado el c√≥digo para detonar una cabeza explosiva. La estupidez pone de manifiesto la vinculaci√≥n entre la propensi√≥n de Israel a expulsar (del barrio de Sheij Yarrah, en Jerusal√©n , por ejemplo) y su hondo e instintivo desd√©n por sus s√ļbditos musulmanes. La estupidez demuestra de qu√© modo el pa√≠s que ha mutilado aldeas y ciudades palestinas como Bel√©n, la Ciudad Vieja de Hebr√≥n, Nebi Samuel y el barrio mugrab√≠ [marroqu√≠] de Jerusal√©n para que los jud√≠os puedan celebrar sus ceremonias est√° mostrando desprecio y desconsideraci√≥n hacia el Ramad√°n y los santos lugares isl√°micos.

La esperanza es que pa√≠ses amigos como Alemania, los Emiratos √Ārabes y los Estados unidos se den cuenta de lo peligroso que resulta Israel y lo contengan. El peligro es que estos pa√≠ses vuelvan a abstenerse de actuar, que los palestinos paguen un alto precio y nos acerquemos a la explosi√≥n siguiente, todav√≠a m√°s peligrosa.

As√≠ es c√≥mo se desarroll√≥ la estupidez de Ramad√°n: clausurando los escalones frente a la Puerta de Damasco , atacando a los manifestantes en Sheijh Yarrah y programando una vista del tribunal sobre la explosiva cuesti√≥n del destino del vecindario el d√≠a en que los nacionalistas jud√≠os planificaban su victoriosa marcha por la Ciudad Vieja. Sigui√≥ luego con las brutales cargas de policiales en el recinto de al-Haram al-Sharif y sus mezquitas (uno de esos ataques, especialmente aterrador y escandaloso, tuvo lugar mientras escrib√≠a esto el lunes por la ma√Īana [10 de mayo]).

Cerca de 1.800 millones de personas de todo el mundo celebran el Ramad√°n. De ellos, s√≥lo siete millones viven en Tierra Santa, entre el r√≠o Jord√°n y el Mar Mediterr√°neo, y s√≥lo unas pocas decenas de miles han podido rezar este a√Īo en el recinto de al-Haram al-Sharif. Pero por razones hist√≥ricas y pol√≠ticas, no s√≥lo religiosas y est√©ticas, la C√ļpula de la Roca se ha convertido en un s√≠mbolo isl√°mico y el conjunto del recinto en un lugar del patrimonio universal.

E Israel escupe encima. Cientos de millones de musulmanes tendrán difícil olvidar las desagradables imágenes de la policía del Estado judío con cascos y rifles mientras profanban el recinto y atacaban a miles de musulmanes en ayunas con granadas de aturdimiento, gases lacrimógenos y una lluvia de balas de metal recubiertas de caucho. La transmisión en directo desde cientos de teléfonos móviles muestra los medios de represión a disposición del Estado y de qué modo el Estado judío considera Al-Aqsa como un escenario para demostrar la brutal fuerza de la policía.

Israel ha descrito su ataque como la √ļnica respuesta l√≥gica a los j√≥venes que arrojan piedras y botellas de agua, y a su capacidad de organizaci√≥n y a la probabilidad de que act√ļen. Pero el lunes daba la impresi√≥n de que la meta principal de la polic√≠a consist√≠a en preparar su pobre imagen p√ļblica (sus m√°s exitosos hermanos del servicio de seguridad del Shin Bet, el Mosad y la Inteligencia Militar le rega√Īaron a trav√©s de los medios) y satisfacer a los fieles del Monte del Templo, a los que por una vez se prohibi√≥ realizar su provocativa subida al recinto. Al actuar de ese modo, la polic√≠a de Israel convenci√≥ a m√°s j√≥venes palestinos de que la rebeli√≥n es la √ļnica opci√≥n y reforz√≥ el atractivo de los grupos nacionalistas isl√°micos.

La estupidez est√° en la soberbia de un pa√≠s convencido de que es omnipotente y que ha terminado por construir un muro de hierro para proteger su territorio de un alzamiento que estaba destinado a acontecer. El gobernante se ha metido un gol en propia puerta y les ha concedido a los j√≥venes palestinos otra oportunidad de mostrar que nada de lo que pasa aqu√≠ es normal, hablando as√≠ en nombre de su pueblo. Pero si los amigos de Israel no act√ļan r√°pidamente en contra de la arrogancia israel√≠, aumenta el riesgo de que la estupidez apresure el d√≠a en que el problema de la ocupaci√≥n se convierta en una guerra religiosa que se extienda por las fronteras del pa√≠s

Fuente: Haaretz, 12 de mayo,

Estado fallido (Israel) contra Estado no soberano fallido (Palestina)

Harold Meyerson

La actual violencia en Israel, Cisjordania y Gaza no debería sorprender a nadie. Una casa dividida contra si misma, como dijo alguien en cierta ocasión, no puede sostenerse.

El rasgo de car√°cter israel√≠ m√°s destacado es la ceguera voluntaria. Gran n√ļmero de jud√≠os israel√≠es han llegado a creer que son normales intervalos de a√Īos de relativa paz, y que los palestinos no se enfurecer√°n ni se ver√°n impulsados a la violencia ante su carencia de autodeterminaci√≥n, como los jud√≠os israel√≠es bajo el mandato brit√°nico, como fue el caso de los jud√≠os de los a√Īos 40 ante los rutinarios actos de abusos y de violencia en su contra.

En la actual tanda de violencia, ni Israel ni los palestinos disponen de lo que podr√≠a considerarse un gobierno leg√≠timo. Bibi Netanyahu se desempe√Īa como primer ministro israel√≠ en calidad s√≥lo de interino, puesto que, tras cuatro elecciones general en los √ļltimos dos a√Īos, no ha sido capaz de formar gobierno; est√° en el poder s√≥lo porque nadie m√°s ha podido tampoco formar gobierno. Por lo que toca a la Autoridad Palestina, el presidente Mahmud Abas se encuentra hoy en el decimosexto a√Īo de su mandato de cuatro a√Īos, al haber cancelado todas las elecciones generales desde 2005. Ni el Estado ni el Estado no soberano disponen de un gobierno capaz de concitar el apoyo de una mayor√≠a de su pueblo.

Es posible que la actual agitación le permita a Netanyahu recuperar apoyos para formar gobierno de esos partidos derechistas que hasta ahora se le han opuesto, en cuyo caso les espera a los palestinos una ocupación más dura y violenta, lo que llevará finalmente a una tanda más catastrófica de violencia como represalia, y a buen seguro a más violencia dentro del mismo Israel. Si no se une la derecha israelí, en ese caso cualquier nuevo gobierno israelí tendría que incluir a uno o más de los partidos árabes israelíes, lo cual parece improbable en el actual clima, a menos que fructifique una solución de dos estados (lo que es en si mismo prácticamente inimaginable, a no ser que el resto del mundo quiera imponerla por la fuerza, estableciendo una frontera en la Línea Verde y desalojando a los colonos israelíes de Cisjordania, otra hipótesis inimaginable, que sería, sin embargo, probablemente el menor de todos los males). Y la idea de un Estado democrático unificado parece hoy todavía más inimaginable que la solución de dos estados.

Entretanto, por remontarnos de nuevo a esa idea de la “casa dividida”, los jud√≠os israel√≠es que creen que el statu quo es sostenible se parecen cada vez m√°s a los sure√Īos blancos de 1859. S√≥lo puede sostenerse con sangre, tanto la de los palestinos como la suya propia.

The American Prospect, 13 de mayo de 2021

Meir Margalit: ‚ÄúEn Israel todo el mundo trabaja para la derecha‚ÄĚ. Entrevista

Meir Margalit

Meir Margalit no es un observador cualquiera de la transformaciones experimentadas por Jerusal√©n en d√©cadas recientes. Jud√≠o israel√≠ nacido en Argentina, entre 1998 y 2014 fue miembro del consistorio por el partido de izquierda sionista Meretz. Fundador, entre otros, de la asociaci√≥n ICAHD, comit√© contra la demolici√≥n de viviendas palestinas por parte de las autoridades israel√≠es, en su libro Jerusal√©n, la ciudad imposible (IV Premio La Catarata de Ensayo, La Catarata, Madrid, 2018), describ√≠a a Jerusal√©n como lo que denominaba ‚Äúno-ciudad‚ÄĚ, un modelo de desigualdad institucionalizada. Lo entrevista Chiara Cruciati para el diario italiano il manifesto.

¬ŅC√≥mo ha cambiado Jerusal√©n en d√©cadas recientes?

Ha cambiado a peor, por la conjunci√≥n de tres peligrosos elementos: Trump y la presi√≥n del evangelismo fundamentalista, el gobierno de Netanyahu y la presi√≥n de los peque√Īos partidos de derechas, que quieren demostrar que son m√°s nacionalistas que √©l, y la administraci√≥n de Mosh√© Le√≥n, el alcalde nacionalista religioso. Tres elementos que han provocado la humillaci√≥n de los palestinos a una escala nunca antes vista.

Esta es la raz√≥n por la que esa explosi√≥n era solo cuesti√≥n de tiempo; los palestinos no s√≥lo se han visto profundamente afectados econ√≥mica y socialmente por la pandemia, puesto que muchos de ellos trabajaban en el sector tur√≠stico, en restaurantes y hoteles, y han perdido una fuente de subsistencia que no han recobrado, sino que tambi√©n han ido experimentando durante a√Īos una humillaci√≥n sin precedentes.

Adem√°s, en los √ļltimos meses, los colonos han ido llevando a cabo grandes esfuerzos por ocupar viviendas palestinas antes de que la administraci√≥n Biden pudiera organizarse en lo que respecta a esta cuesti√≥n. Ha habido un esfuerzo colosal en Sheij Yarrah, en Silwan, en la Ciudad Vieja. Est√°n convencidos de que las cosas van a cambiar pronto, de manera que est√°n recurriendo a una violencia sin precedentes.

Describe en su libro la política israelí de Jerusalén como una malla de micropoderes, burócratas y funcionarios anónimos, y como un laboratorio de control social.

Esta ocupaci√≥n no podr√≠a haberse materializado sin un ej√©rcito de funcionarios que se ocupen de reprimir a los palestinos a diario, empuj√°ndoles a abandonar la ciudad y a mudarse Cisjordania, reforzando de este modo la mayor√≠a jud√≠a. Muchos de esos funcionarios no son mala gente, muchos votan incluso a la izquierda, pero esta es la din√°mica: durante el horario laboral obedecen directivas pol√≠ticas, obediencia que el empleado habr√° aprendido en sus a√Īos de servicio militar: haz lo que te digan. Luego trasladan esa cultura al lugar de trabajo.

As√≠ pues, en cada una de las oficinas p√ļblicas municipales y del Estado, todo el mundo trabaja para la derecha. Y puesto que la derecha lleva en el gobierno a√Īos, o bien la derecha elige gestores entre los suyos, o bien los empleados mismos se mueven a la derecha para ascender en la escala. Es un modelo muy brutal, pero silencioso: nadie le dice al empleado que trate mal a los palestinos, pero el empleado sabe qu√© es lo que quiere el gobierno o el alcalde.

Como resultado, pasan cosas como las que vimos esta semana: la policía impidió que los palestinos se sentaran en los escalones frente a la Puerta de Damasco. No porque se lo ordenase nadie, sino porque es lo que espera el Ministerio de Seguridad Interior. Lo cual tiene como resultado situaciones paradójicas.

La ocupaci√≥n militarista de Jerusal√©n adopta distintas formas: administrativa, cultural, pol√≠tica, arquitect√≥nica. ¬ŅSe puede hablar de dos ciudades, una israel√≠ y otra palestina?

Jerusalem es una no-ciudad, porque una ciudad necesita un denominador com√ļn entre sus habitantes, algo que aqu√≠ no existe. Lo que hay son tres ciudades: una palestina, otra jud√≠a laica, y otra jud√≠a religiosa. Se trata de planetas distintos: existen contactos, puesto que algunos palestinos trabajan en el lado occidental, pero no hay relaciones humanas. La guerra es continua y los periodos de tranquilidad entre una y otra batalla son ef√≠meros porque la ocupaci√≥n sigue existiendo.

Esto est√° teniendo su efecto sobre los israel√≠es: si un pa√≠s vive as√≠ durante m√°s de setenta a√Īos, la gente evoluciona en medio de la violencia. Acaban deshumanizados. Esa es la raz√≥n por la que los israel√≠es son indiferentes al sufrimiento palestino: la violencia se ha normalizado, se ha naturalizado. Y por eso es tan fuerte la derecha en Israel. Necesitar√≠amos una vacuna contra la militarizaci√≥n, o una terapia psiqui√°trica para todos los israel√≠es. Es verdad que sin la comunidad internacional no saldremos de este marasmo.

Si Jerusal√©n es un modelo de lo que pasa en el resto de Palestina, ¬Ņcu√°l es la soluci√≥n? Hay quienes hablan de rebasar la soluci√≥n de dos estados en favor de un solo Estado, democr√°tico y secular.

Jerusal√©n es un microcosmos del conflicto a lo largo y ancho de Oriente Medio. Considero el final de la ocupaci√≥n y la soluci√≥n de dos estados la √ļnica posible. Buena parte de la izquierda se siente frustrada y ya ha levantado bandera blanca frente a la realidad, pero yo trato de seguir siendo parte de esta lucha. Si me pregunta a qu√© se asemeja mi utop√≠a, a buen seguro le dir√© que a un solo Estado democr√°tico y laico para todos. Pero ahora mismo creo que es m√°s realista pensar en una division en dos estados independientes. Y si acaso, pensar en una confederaci√≥n en el futuro. Jerusal√©n podr√≠a convertirse en micromodelo de una ciudad unificada, pero dividida en dos capitales: la capital israel√≠, occidental, y la capital palestina, oriental, abierta y unida. Un micromodelo complejo y √ļnico, una division funcional y no territorial: ser√≠a insensato pensar en trazar una frontera dividida por un muro.

Volviendo a estos d√≠as, con las tensiones que se extienden a Gaza, ¬Ņqu√© es lo que espera? Una vuelta a una ocupaci√≥n m√°s tranquila o un enfrentamiento visible?

No puedo decir qu√© va a pasar ma√Īana. Lo que me preocupa es que en este momento hay en el lado israel√≠ un choque entre liderazgos de machotes, lo que est√° contribuyendo desde luego a que Netanyahu reaccione de un modo m√°s violento; y por el lado palestino, el aplazamiento de las elecciones ha producido un clima de mayor divisi√≥n, de modo que que Ham√°s puede presentarse como el √ļnico capaz de luchar por Jerusal√©n, dejando m√°s espacio de acci√≥n a los partidos de la ultraderecha israel√≠. A menos que intervenga la comunidad internacional y diga ‚Äúbasta ya‚ÄĚ, sin una intervenci√≥n exterior, europea, norteamericana, si depende solo de Israel, la ocupaci√≥n no terminar√° jam√°s.

Fuente: il manifesto global 13 de mayo de 2021