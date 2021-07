–

De parte de Cultura Y Anarquismo July 23, 2021 54 puntos de vista

“(…) una narrativa molecular que retrata la enfermedad en gran

medida en términos de un conflicto entre el virus y la inmunidad, entre

la evolución viral y la capacidad de la humanidad para producir vacunas y

antivirales adecuados, entre el rojo natural de la glucoproteína y el

blanco de la bata de laboratorio. Los paradigmas compiten entre sí

-quizás por sus beneficios políticos, comerciales o institucionales-,

resultando difícil articular otra narrativa. (…) ¿Qué hay del contexto

más amplio del virus?” (2009)

“Al hacer capitalista a la naturaleza se hace que el capitalismo

sea algo natural. Las disparidades en la salud surgen de nuestros genes o

de nuestras entrañas, no de los sistemas de apartheid” (2012)

“De hecho, siguiendo al geógrafo Jason Moore, la producción

capitalista no tiene una epidemiología, sino que más bien es una

epidemiología” (2015)

Utilizar la crisis del coronavirus para probar los últimos

métodos de control autocrático es un sello distintivo del capitalismo

del desastre. En lo que respecta a la salud pública, prefiero atenerme a

la confianza y la compasión, que son variables importantes en una

epidemia. (2020)

[todas son citas de Rob Wallace, autor de Grandes granjas, grandes gripes. Agroindustria y enfermedades infecciosas (Capitán Swing, 2020)]

El coronavirus es un gran promotor del civismo. Ayer la policía

intervino en Gijón en una casa en la que se juntaban veintiocho gitanos.

Migrantes y gitanos. Gente que se toca todo el rato, que se abraza, que

grita y mete ruido. El virus se contagia mucho más si gritas y te

magreas. El civismo europeo, por el contrario, es de naturaleza

silenciosa e individualista. Nada de apelotonarse o tocarse, nada de dar

voces. Los cívicos agentes de las multinacionales firman desde su

teléfono la destrucción de los humedales de toda una región. Se saludan

con el codo mientras acaparan millones de hectáreas de una antigua

colonia. Talan un bosque desde Londres, y plantan en él palma africana.

Agujerean una montaña para abrir una mina. Deslocalizan en el Sur

industrias distópicas que producen decenas de millones de cerdos y de

pollos. Luego echan la culpa del origen del ébola y del coronavirus a

los murciélagos y a los pangolines. Y miran con horror a esa gente que,

venida de cualquier rincón del mundo, no sabe lo que es el civismo.

****

Los milicos siempre han cuidado de nosotros. En Somalia, protegen desde hace años a los mercenarios que ametrallan piratas autóctonos.

Garantizan de ese modo que en las cartas de nuestros restaurantes siga

abundando la ventresca. En Oriente Medio y en el golfo de Guinea, sus

batallas contra terroristas y piratas, o contra piratas terroristas,

aseguran el tránsito libre e ininterrumpido de petróleo. Tránsito libre e ininterrumpido quiere decir que el petróleo que antes estaba allí, en el subsuelo, ahora está aquí, en los depósitos de nuestros coches y de nuestras calefacciones. Como por arte de magia.

Lo cierto es que ahora, en la nueva normalidad, los milicos

nos cuidan también sin necesidad de salir de casa. Desde que las

pandemias han saltado la valla y son también cosa de España, no han

parado de desinfectar calles, instalaciones, hospitales. También han

protagonizado millones de ruedas de prensa. Lo de desinfectar calles

algún día lo tendrán que explicar. Yo, por el momento, no encuentro

evidencia científica, tan sólo evidencia propagandística. Y, ejem, las ruedas de prensa ya las describió César Rendueles: sermones cuartelarios desechados del guion de La escopeta nacional.

“Por el momento no se contempla ningún despliegue de las Fuerzas

Armadas para hacer cumplir las restricciones de movimiento”, llegó a

decirse en Madrid. Cuando se dé ese momento, si se da, esperemos que no

confundan a la gente con piratas, esos subhumanos de tierras ignotas.

Últimamente, los milicos también se han convertido en rastreadores.

Desde el cuartel Cabo Noval, en las cercanías de Oviedo, cuarenta y

cinco militares se dedican a hacer llamadas telefónicas. Los periódicos

publican reseñas épicas de estas misiones. Quienes dedicaban su jornada laboral -cuentan los periodistas- a hacer simulaciones de combate, ahora forman parte de un call center.

Los publirreportajes no pagados narran la delicada, empática y

cuidadosa tarea que acometen. También dejan caer “que la crisis

sanitaria obliga a facilitar la tarea de rastreo y a no ocultar

información”. Esto quiere decir que, si te llaman del cuartel, tienes

que contar tu vida y la de los tuyos a ese teniente que antes hacía

simulaciones de combate, es decir, preparativos para matar en

Afganistán, Irak, Somalia, Nigeria.

****

Con el fin de dotar de medios a las tropas españolas, el

gobierno ha aprobado recientemente un gasto de 2.100 millones de euros

para construir 345 blindados de combate. El mayor contrato de la

historia del Ejército de Tierra, dice el flamante titular. Los 8×8

cuentan “con alta capacidad de protección, letalidad y movilidad

operacional”. Que tengan una alta capacidad de letalidad quiere

decir que pueden matar mucho. Cada carro pesa el equivalente a quince

coches. A estos armatostes, obviamente, también los mueve el petróleo.

Entre las empresas beneficiarias del suculento contrato, se encuentra

Indra, la gran multinacional española de la industria de las fronteras.

También la estadounidense General Dynamics. Esta última

tiene una fábrica en Trubia. En Asturias, el contrato ha sido una de

las noticias del verano. Tú no sabes el mogollón de empleos que

garantiza. Sindicatos e izquierdistas lo han celebrado a lo grande.

Por cierto, con el dinero de un blindado, si no me equivoco, se cubre

el gasto sanitario de casi trescientas personas internadas en la UCI

una media de treinta días. Así que el presupuesto del contrato -más alto

que todo el gasto sanitario asturiano del año 2020- daría para

doscientas mil personas en cuidados intensivos. Recientemente, el

presidente de Asturias Adrián Barbón, ha desglosado las

compras extraordinarias realizadas este año con motivo de la pandemia:

equipos de protección, respiradores, camas UCI. El esfuerzo alcanza el

equivalente a tres blindados y medio. Así que aún quedarían trescientos

cuarenta carros de combate. Mientras, estamos verdaderamente

desesperadas porque hay algo más de cien plazas de UCI ocupadas por

personas contagiadas.

Adrián Barbón, por cierto, ruega encarecidamente que nos quedemos en

casa el mayor tiempo posible. El ministro de Sanidad insta también a la

reducción de la movilidad. Mientras, el ministro del Interior, para dar

ejemplo, ha programado vuelos de deportación a Mauritania, Marruecos,

Colombia, República Dominicana. Y es que, por lo visto, las

deportaciones son una actividad económica esencial. Que se lo digan a Air Europa, esa empresa que ha llenado los bolsillos de la familia Hidalgo con el sucio negocio de las expulsiones y ahora va a ser rescatada por el gobierno de España.

****

En un instituto asturiano, las clases están a punto de empezar. Un

día antes, se convoca a las familias a una reunión con un solo punto en

el orden del día: el régimen de sanciones. Serán expulsados por

un día quienes cometan una falta leve. Una falta leve es, entre otras,

bajarse la mascarilla. Serán expulsados por una semana quienes cometan

una falta grave. Una falta grave es, por ejemplo, chupar el boli de una

compañera. Dando ideas a las familias objetoras, piensa una madre: niño,

tú cuando llegues a clase chupa todos los bolis y seguro que te

expulsan hasta junio.

Sindicatos e izquierdistas han celebrado a lo grande los nuevos contratos para la fábrica de armas de Trubia.

Las clases comienzan. Mesas separadas por la distancia social

estipulada. Nadie puede moverse de su sitio durante la clase. Prohibido

tocarse. Los primeros días, en el recreo, chavales y chavalas se sientan

en el patio, en filas, guardándose metro y medio de separación.

Prohibido jugar. A las pocas semanas, se establecen cuadrículas dentro

del patio. Cada grupo tiene que restringir su movimiento a la zona que

le ha sido asignada. Se imprimen carnets individualizados. Foto, número

de identificación escolar, nombre y apellidos, domicilio, curso, grupo. A

un alumno le han pedido seis veces su pasaporte en una misma

mañana. Si te identifican fuera de tu cuadrícula, estás expulsado.

También está prohibido caminar por el pasillo sin la compañía de un

profesor. Ni para ir al baño. Si lo haces y te pillan, también te mandan

para casa.

(No sé por qué me da que este instituto no está en el centro de la

ciudad. Más bien me huele que es uno de esos en los que abundan los

hijos e hijas de familias incívicas y gritonas).

Cuando llueve, el recreo se hace en el aula. Simplemente, se para la lección

y se descansa en el pupitre. Los chavales sacan sus móviles y comienzan

a enviarse guasaps. Y montan grupos de tres para disputar batallas en

videojuegos contra equipos de desconocidos.

A un alumno se le ha olvidado el boli en casa. Un amigo le presta

uno. Como hay alcohol y gel de manos por doquier, el chaval baña el boli

en desinfectante. La profesora les pilla. Compartir material es una

falta grave. Una semana expulsados a casa. Mientras todo el mundo mira

cómo salen del aula, una niña trafica gominolas, por debajo del pupitre,

con su amiga.

****

Cuarteles que quieren ser hospitales y escuelas que quieren ser cuarteles. Como canta Albert Pla, todas las cosas del mundo de pronto eligieron cambiarse de sitio. Al tiempo que este fenómeno -en el fondo no tan novedoso- se acelera, Rob Wallace

afirma: “debemos dejar de robar la tierra y de provocar la emigración

masiva, sólo así podremos evitar que los patógenos emerjan.” Sin

embargo, no parece que el capitalismo desbocado vaya a detener el expolio, ni siquiera en aplicación de su propia razón instrumental.

Es por ello que los pueblos campesinos e indígenas recrean una y otra

vez experiencias de resistencia frente a las multinacionales

extractivistas. Sabotean oleoductos, arrancan monocultivos, recuperan

tierras, promueven la biodiversidad. Frente a la incesante revolución

del capital, tan sólo pretenden que las cosas -las montañas, los ríos,

los bosques, los desiertos, los glaciares- regresen a su lugar.

Eduardo Romero

https://www.nortes.me