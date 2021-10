–

Es uno de los enigmas de la fase actual de la pandemia de COVID-19: Reino Unido es uno de los pa铆ses con mayor n煤mero de infecciones en todo el mundo y de muertes por coronavirus, pero el estado de 谩nimo nacional ha sido hasta ahora optimista. Las voces expertas advierten de que puede que esa percepci贸n actual no perdure.

“Estamos en una fase en la que todav铆a hay un gran n煤mero de personas que mueren a causa de esta enfermedad”, dice Linda Bauld, profesora de salud p煤blica de la Universidad de Edimburgo. “Pero ha pasado a un segundo plano. Nos hemos acostumbrado a algo que no ha desaparecido. Creo que se ha generado una insensibilizaci贸n ante la mortalidad”.

Este jueves, Reino Unido ha registrado m谩s de 52.000 nuevos casos de coronavirus y 115 muertes. Este martes, anot贸 la mayor cifra diaria de decesos desde marzo, 223. Las muertes por COVID-19 de los 煤ltimos siete d铆as suman m谩s de 900. Las hospitalizaciones van en aumento, con una quinta parte de las camas de UCI ocupadas por pacientes con COVID-19. Los 煤ltimos registros indicaban que unos 200.000 alumnos se hab铆an ausentado de la escuela por contagios.

A Reino Unido le est谩 yendo mucho peor que a sus vecinos europeos. Su tasa de muertes por mill贸n de habitantes casi triplica la de Francia, Alemania e Italia. La incidencia es unas 20 veces mayor que la de Espa帽a.

Sin embargo, las cifras siguen siendo mejores que lo que algunos predec铆an: los cient铆ficos del Grupo Asesor Cient铆fico para Emergencias (SAGE, por sus siglas en ingl茅s) hab铆an dicho que para octubre podr铆an producirse 7.000 hospitalizaciones diarias.

Normalizaci贸n

En cualquier caso, no todo son estad铆sticas. “Cuando se informaba sobre la COVID-19, se dec铆a ‘Lamentablemente, han muerto tres personas’; despu茅s ‘Lamentablemente, han muerto 70”, dice el profesor Robert West, cient铆fico del comportamiento del University College de Londres. “Ahora ya no se dice ‘Lamentablemente’. Una cosa que sabemos de los humanos es que nuestras emociones se agitan con las im谩genes, no con los n煤meros”.

Bauld cree que las actitudes actuales han sido moldeadas por el “relato del D铆a de la Libertad”, el contrato social establecido entre el Gobierno y la poblaci贸n seg煤n el cual, si la poblaci贸n iba a vacunarse, la vida volver铆a a la normalidad (si bien el nivel de vacunaci贸n de Reino Unido, un 67% es inferior al de otros pa铆ses europeos; en Espa帽a es el 78%). “Mucha gente se lo ha cre铆do”, dice. Esto incluye a algunos cient铆ficos.

“Algunos opinan que la COVID-19 se est谩 convirtiendo en una enfermedad end茅mica, que desde siempre estuvo destinada a serlo y que solo hay que seguir adelante con ello”, dice Bauld. “Por otra parte, tenemos a otro grupo de cient铆ficos que dice: ‘En todo el mundo hay pa铆ses que no tolerar铆an tasas de infecci贸n tan altas. 驴Y qu茅 hay de la COVID persistente?'”.

La creciente divisi贸n en la comunidad significa que los cient铆ficos ya no ofrecen un argumento coherente, por lo que, hasta cierto punto, el Gobierno puede elegir qu茅 opini贸n apoyar. 驴Existe algo particular en la psique brit谩nica 鈥攗na rigidez, una aceptaci贸n de la angustia鈥 que hace que el pa铆s parezca relativamente inamovible ante el n煤mero de v铆ctimas de la pandemia?

“Definitivamente, no”, dice West. “Los brit谩nicos son mucho m谩s prudentes que la mayor铆a de los dem谩s pa铆ses cuando se trata de conducir, de la salud y la seguridad en el trabajo, y de la forma en que abordamos la salud p煤blica”.

“Esto es algo que est谩 condicionado por las normas que vemos a nuestro alrededor. Cuando nuestros dirigentes hablan de la COVID-19 en tiempo pasado, ese mensaje llega a la gente”.

Sin reacci贸n

A medida que una enfermedad pasa de la fase pand茅mica inicial a la de enfermedad end茅mica, las curvas de datos que perfilan su propagaci贸n se vuelven menos dram谩ticas. Los psic贸logos afirman que este flujo constante de muertes diarias 鈥攁unque ahora Reino Unido est谩 en una trayectoria ascendente鈥 tiende a parecer menos alarmante que las subidas que presenciamos durante el primer a帽o de la pandemia.

“Estamos hechos para reaccionar al cambio. No reaccionamos al estado estacionario”, dice West. “Algo tendr谩 que cambiar en la mente de las personas para que sientan que tenemos que hacer m谩s al respecto”.

Seg煤n West, aceptar el estado estable es una cuesti贸n de perspectiva. “Hay estados estables que parecen preocupantes para los humanos”, dice. “Al ver que esto va a seguir y seguir… puede la poblaci贸n empiece a decir: ‘No podemos seguir teniendo 1.000 muertes a la semana'”.

Puede que un posible desencadenante de esa reconsideraci贸n sea la continua presi贸n sobre el Servicio de Salud p煤blico brit谩nico (NHS, por sus siglas en ingl茅s). Si bien los hospitales no est谩n “desbordados”, las cifras publicadas la semana pasada muestran que, a finales de agosto, 5,7 millones de personas estaban en lista de espera para ser atendidas, la cifra m谩s alta desde que se iniciaron los registros en 2007.

“No hemos vuelto a la normalidad, as铆 de simple”, dice el profesor Tim Cook, consultor en anestesia y medicina intensiva. Con cerca del 20% de las camas de UCI y el 10% de las camas en los hospitales ocupadas por pacientes con COVID-19, no hay perspectivas de una vuelta inminente a la normalidad.

“Esa proporci贸n seguir谩 aumentando lentamente, ocupando las camas de los hospitales durante muchas semanas o meses”, dice Cook. “No veo que llegue el fin de este nivel de ocupaci贸n hasta dentro de bastante tiempo”. Sin embargo, existe un desacuerdo incluso entre los profesionales sanitarios sobre cu谩l ser铆a un “estado estacionario” aceptable para la COVID-19.

“Algunos siguen apoyando un modelo ‘COVID cero’, con el objetivo de no tener ning煤n caso, mientras que otros aceptan la situaci贸n actual, en la que tenemos unos 40.000 casos”, dice Andrew Goddard, presidente del Colegio de M茅dicos brit谩nico. “Todos hemos aceptado 鈥攎茅dicos incluidos鈥 10.000 muertes por gripe al a帽o, lo que nos dice mucho sobre lo que podr铆amos aceptar con respecto a la COVID-19, aunque el impacto en las partes m谩s desfavorecidas de la sociedad y en ciertas minor铆as 茅tnicas puede reducir la tolerancia a tales cifras”.

驴Nueva normalidad?

Todav铆a no est谩 claro en qu茅 punto dentro de este continuo se encuentran los ciudadanos brit谩nicos. Algunos se oponen a la idea de que existe una aceptaci贸n de la situaci贸n actual. “La idea de que todo el mundo acepta la nueva normalidad es muy peligrosa”, dice el profesor Stephen Reicher, psic贸logo de la Universidad de St. Andrews. “De ese modo se refuerza la sensaci贸n de fatalismo”.

Reicher se帽ala una gran cantidad de evidencia en psicolog铆a que demuestra que, en la mayor铆a de las ocasiones, nuestro comportamiento puede regirse por aquello que pensamos que piensan los dem谩s antes que por nuestras propias creencias. “Si tu actitud es contraria a una norma social percibida, es menos probable que act煤es en consecuencia”, dice.

Seg煤n Reicher, el Gobierno ha estado “normalizando sistem谩ticamente” la tasa actual de infecciones en Reino Unido. “Han estado actuando como si esto fuera inevitable, aparentemente relajados ante el aumento de las infecciones”, dice. “La gente suele querer una explicaci贸n psicol贸gica gen茅rica, pero no debemos ignorar el contexto pol铆tico e ideol贸gico en el que esto est谩 ocurriendo. Estamos ante un fen贸meno de normalizaci贸n”.

Una forma poderosa de normalizar una situaci贸n es explic谩ndola a trav茅s de un fen贸meno natural. Por ejemplo, adjudic谩ndoles la continua propagaci贸n de la COVID-19 a las virulentas propiedades de la variante delta.

Seg煤n Reicher, los medios de comunicaci贸n tambi茅n contribuyen a establecer una percepci贸n de lo que es “normal”. “Las investigaciones demuestran que los medios de comunicaci贸n no hacen cambiar de opini贸n a casi nadie. Pero cambian lo que piensa la gente sobre qu茅 piensan los dem谩s”.

Las encuestas m谩s recientes muestran que la poblaci贸n mantiene una actitud prudente respecto a la prevenci贸n de la COVID-19. Sin embargo, existe una brecha cada vez mayor entre las actitudes y los comportamientos. Para algunos, la falta de reacci贸n p煤blica ante la continua tasa de mortalidad es desconcertante. “Es absurdo que simplemente aceptemos las tasas de infecci贸n actuales. Nadie hace un esc谩ndalo al respecto, pero m谩s de 100 personas mueren cada d铆a a causa de la COVID-19”, dice Kit Yates, profesor de matem谩ticas de la Universidad de Bath.

Yates se帽ala que, aunque la vacunaci贸n ha impactado en las elevadas tasas de contagio, tener tanto virus en circulaci贸n no deja de tener consecuencias.

“La tasa de mortalidad actual equivale a que m谩s de 40.000 personas al a帽o mueran de COVID-19. Esto no es normal”, dice. “El Gobierno ha abandonado toda pretensi贸n de adoptar medidas de salud p煤blica para controlar la COVID-19. Es un esc谩ndalo nacional, pero parece estar pasando desapercibido”.

