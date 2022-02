–

De parte de Lobo Suelto February 18, 2022

En la medida en que la legitimidad política entra en una fase de descomposición, el poder solo atina a desplegar múltiples dispositivos de prevención. La ciudad democrática se convierte en un espacio íntegramente administrado en tiempo y espacio, haciendo de la sociedad una unificación de mediaciones de contención. Esta distribución dibuja un nuevo régimen absoluto; algo así como un gobierno monstruoso, por decirlo con el jurista renacentista Bártolo de Sassoferrato, quien imaginó una comunidad atravesada por una hiedra de múltiples soberanías en disputa. El gobierno monstruoso es la forma que la política asume para impedir la creciente fragmentación subterránea cuyo sobrevenido es un incontenible malestar generalizado en lo Social. En una entrevista reciente el prestigioso historiador Timothy Snyder (Yale University) se refirió a las protestas de los camioneros canadienses como el ascenso de una “nueva política oscura” (a new dark politics). Una caracterización que debemos hacer nuestra sin temor alguno. En efecto, la revuelta contemporánea que recorre el mundo tiene su potencia en una política oscura que rechaza la organización lumínica de la época del estancamiento. Y es en la política oscura donde una nueva experimentación puede generar la reinvención de la vida en común.

Así, la nueva política oscura tiene la valentía de encarar la matriz del poder efectivo, cuyo nexo no es tanto el régimen de la economía política, del registro del discurso, del carisma de los liderazgos, o del ordenamiento de las instituciones, sino el de la compenetración de los flujos de la producción, la circulación y los usuarios. Como ha visto Mathieu Burnel, la esencia de la dominación contemporánea ya no pasa por la producción de bienes en el régimen de la división del trabajo, sino más bien en los esquemas desde los cuales se organiza la circulación del ordenamiento social. Esta nueva eficacia del poder supone una metropolitización del mundo en la que los procesos técnicamente especializados racionalizan modalidades diversas de sujeción. De la vieja razón imperial política hemos pasado a una imperialidad en la que domina un “infrapoder” (el concepto aludido por Michel Foucault en su seminario sobre la sociedad punitiva), cuya operación radica en el empalme de circuitos abiertos con el fin de ser optimizados y registrados en función de sus efectos. Si algo demuestra la protesta de los camioneros canadienses es precisamente la naturaleza de un infrapoder que ya no puede ser combatido políticamente, sino mediante una nueva segmentación de las infraestructuras; esto es, como rechazo de la política de las mediaciones.

Si el antagonismo político fue la herramienta para la época neoclásica de la autonomía de lo social; hoy una deserción infrapolítica es lo único que puede encarar la lógica de optimización de los flujos de las infraestructuras. O bien, dicho en palabas de una camionera canadiense: “La batalla es por el mundo contra el mundo”. La nueva política oscura inmersa en los camerinos de la existencia, ya no se centra en la lógica de la demanda, la transferencia hacia nuevos liderazgos nacionales, ni tampoco en los dispositivos de representación micropolíticas participativas que a lo largo de décadas ha mostrado su acomodada convivencia bajo la sombra de la imperialidad. Al contrario, la nueva política oscura pide un retiro de lo Social y da la espalda a la marcha del Progreso como fantasía fundamental del tiempo del capital. Ahora se trata de emprender un viaje en la noche de la revuelta en la que la experiencia obtiene prioridad sobre el orden del discurso y de las intenciones. Esta política oscura es fundamentalmente experiencial, puesto que abandona los viejos marcos ideológicos que en el pasado abonaron la tecnificación de un imaginario encandilado por una hegemonía gubernamental. Desde luego, continuar domiciliado en aquellos esquemas no hace sino explicitar la falta de imaginación como caída al reino del idealismo.

¿Espontaneismo voluntarista? En lo absoluto, pues en la noche experiencial se dan citas formas de autoorganización técnicas que liberan los usos no depredadores para con el mundo. Y si queremos pensar más allá de la acción y su catástrofe sacrificial de los viejos artilugios políticos, entonces debemos pensar técnicas menores como modos de organización por fuera de la orientación de los fines, cuya última expresión es la fuerza. Por otro lado, cuando ideologizamos la nueva política oscura, estamos asumiendo el papel del policía cuya misión no es otra que garantizar las certezas de un estado de cosas. En cambio, la nueva política oscura mueve cosas. De ahí su condición anti-sonámbula y vidente. El agotamiento fáctico de las ideologías solo puede anunciar el nuevo terreno de las infreasturtucuas como campo medial para la destitución del presente. Y puesto que no hay jerarquía entre los medios, no hay un sujeto determinado de la lucha contra el infrapoder que mantiene la circulación planetaria. Ahora un cualsea arrastra la descargada contra su especificidad concreta (en el sentido fuerte de la especie) para agujerar la vertebración capilar que sostiene a la vida como última utopía del capital.

La condena y la persecución feroz de la nueva política oscura es índice de su actualidad y evidente pulsión. Si la policía se define en nuestros días como la cacería contra el desvío de la planificación social; la política oscura es el derrotero de esta errancia carente de cartografía. Es probable que veamos la intensificación de la política oscura desde un grado de desorganización proporcional al estado infantil de su incipiente expresión (hoy camioneros, mañana electricistas). ¿Qué prepara esta política oscura en su escisión contra los dispositivos del orden? Sin lugar a duda, algo así como una revolución óptica al interior del presente, puesto que la verdad ya no está en la Humanidad ni en la sociedad civil, sino en la destitución del engranaje de la especie en la reproducción ilimitada. Pero el desplazamiento de la mirada hacia el infrapoder nos devuelve un polemos: el topoi desde el cual podemos vislumbrar el quiasmo contra la reducción biopolítica de la existencia. Si en 1965 Amadeo Bordiga indicaba que toda revolución nace de un cismo (de la separación de mundo de la especie); hoy podemos decir que todo temblor sísmico despierta de una abjuración contra los aparatos de una socialización domesticada. Y contra la recaída en la angustia, la fortaleza de un pensamiento que siempre tropieza con otros amigos de la noche.

