El Gobierno ha dicho p煤blicamente que va a reformar a fondo el contrato temporal. Algunos cambios ya se han hecho antes muchas veces, como cambiar la duraci贸n del contrato y su causa. Pero hay una novedad important铆sima y extraordinariamente favorable para los trabajadores que nunca se ha aplicado, que es convertir en despido nulo la finalizaci贸n de un contrato temporal en fraude. Esto requiere una explicaci贸n para que los trabajadores entiendan por qu茅 es tan importante, ya que los empresarios ya lo entienden de sobra y por eso se van a oponer con todas sus fuerzas a ese cambio.

Empecemos recordando que actualmente casi todos los contratos temporales est谩n en fraude desde el primer d铆a o bien “caducan” por superar su duraci贸n m谩xima y/o el n煤mero m谩ximo de contratos temporales. En ambos casos se produce la conversi贸n autom谩tica en indefinido, bien desde el primer d铆a en caso de fraude o bien desde la fecha en que se “pasen”. No teng谩is absolutamente ninguna duda de ello. Quien quiera una mejor explicaci贸n que se lea los enlaces al final de este art铆culo.

A causa de ese fraude generalizado, casi todos los trabajadores temporales tienen oportunidad de demandar a la empresa por su temporalidad incorrecta; bien antes de que les echen o bien despu茅s de que les echen. Antes de que les echen para exigir que se reconozca que su contrato es indefinido. Despu茅s de que les echen para reclamar que eso no es una finalizaci贸n de contrato temporal, que tiene una indemnizaci贸n peque帽a (12d/a帽o), sino un despido que tiene una indemnizaci贸n de casi el triple (33d/a帽o). Recordemos que para demandar a la empresa no es obligatorio contratar abogado.

Aqu铆 llegamos a la que ha sido siempre la clave del asunto y de la que llevan m谩s de 40 a帽os aprovech谩ndose los empresaurios y sus “asesor铆as Pepe”. Los trabajadores casi nunca demandan ni antes ni despu茅s, con lo que se salen con la suya estos empresaurios defraudadores. Sin embargo, muchos trabajadores s铆 que demandan despu茅s de que les echen, pero el problema es que actualmente la finalizaci贸n de un contrato temporal en fraude o pasado de fecha es despido improcedente pero no es despido nulo. Lo que quiere decir que la empresa elige entre confirmar que echan al trabajador pag谩ndole la indemnizaci贸n de 33d/a帽o o readmitirle como indefinido oficial con toda su antig眉edad y pagando y cotizando los salarios de tramitaci贸n. En casi todos los casos es mucho m谩s barata la indemnizaci贸n y adem谩s se quitan al trabajador de encima, porque normalmente el trabajador temporal al que echan tiene poca antig眉edad, que es uno de los datos con los que se calcula la indemnizaci贸n.

Pero lo que est谩 previsto o al menos propuesto es que la finalizaci贸n de un contrato temporal incorrecto fuera despido nulo. Lo que implicar铆a la readmisi贸n como indefinido y cobrando y cotizando los salarios que hubiera dejado de cobrar mientras se hubiera resuelto el asunto. Que alguno dir谩 que entonces lo podr铆an echar al d铆a siguiente otra vez pero pagando el despido improcedente; pero quietos ah铆 que eso no ser铆a tan sencillo porque volver铆a a ser despido nulo con readmisi贸n por vulneraci贸n del derecho fundamental a la tutela judicial.

En resumen, lo que est谩 previsto es que tener un contrato temporal en fraude o pasado de fecha sea una forma m谩s de protecci贸n contra el despido improcedente, que los trabajadores suelen describir como que 鈥渘o te pueden echar鈥. M谩s claro a煤n: echar a un trabajador con un contrato temporal incorrecto ser铆a como echar a una mujer embarazada.

La consecuencia probable ser铆a que muchas m谩s empresas empezar铆an a hacer indefinidos a sus trabajadores desde el primer d铆a a no ser que hubiera una causa real de temporalidad. Muchas ya lo hacen porque as铆 cotizan menos y llegado el caso pueden despedir al trabajador pagando la indemnizaci贸n que corresponda o incluso sin pagar cuando haya causa de despido disciplinario. Se acabar铆a el 鈥減roblema鈥 de muchos empresarios, que siempre andan pensando que a qu茅 trabajador me toca echar para que no se me haga fijo aunque no me haga falta echarlo. Se acabar铆a el estr茅s de muchos trabajadores cuando ven aproximarse su fin de contrato. Estr茅s que es obvio que se traduce en consumir menos y en trabajar mal, ya que para lo que me queda en el convento me cago dentro. Es decir que todos saldr铆an beneficiados con esta medida, empresarios incluidos.

Este cambio ser铆a tan importante que sin 茅l nada importar铆an los dem谩s cambios en la contrataci贸n temporal que est谩n proponiendo. Qu茅 m谩s da que la duraci贸n m谩xima del contrato temporal la reduzcan. Qu茅 m谩s da que reduzcan tambi茅n las causas v谩lidas de contrato temporal. Reducir las causas y la duraci贸n pero sin cambiar al despido nulo solo har铆a que hubiera m谩s contratos temporales en fraude y/o pasados de fecha, pero no har铆a que hubiera m谩s contratos indefinidos porque los empresarios no correr铆an el riesgo del despido nulo. En muchas otras ocasiones han tocado los temas de las causas, y duraciones y jam谩s ha servido para aumentar la contrataci贸n indefinida.

