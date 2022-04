–

De parte de El Topo April 26, 2022 9 puntos de vista

El Congreso de los Diputados aprob贸 en febrero la reforma laboral del gobierno bipartito del PSOE y UP. Esta aprobaci贸n vino acompa帽ada de mofa al producirse gracias a la equivocaci贸n de un diputado del PP. La nueva ley laboral hab铆a sido acordada, antes de llegar al Congreso, entre Gobierno, burocracias sindicales de CC.OO. y UGT, y representantes de grandes empresarios. Adem谩s, ha recibido el benepl谩cito de la Uni贸n Europea y el Fondo Monetario Internacional.

En este art铆culo hablamos con representantes sindicales de CGT, COBAS, CNT, SAT y USTEA, sobre la nueva reforma laboral con la que, seg煤n la vicepresidenta segunda del gobierno Yolanda D铆az, 芦se pasa la p谩gina de la precariedad en Espa帽a禄.

Para empezar, preguntamos por qu茅 se oponen a la reforma laboral. Miguel de CGT nos comenta que se opusieron 芦a la reformas de Zapatero y M. Rajoy. Ambas reformas laborales no solo no se han modificado en sus aspectos m谩s nocivos, sino que ahora obtienen el visto bueno del autodenominado 鈥淕obierno m谩s progresista de la historia鈥, consolidando sus nefastas consecuencias para la clase trabajadora y en algunos casos empeor谩ndolas, como, por citar un ejemplo, por primera vez las ETT van a poder realizar contratos fijos-discontinuos禄. Por su parte, Rub茅n de USTEA explica que 芦parec铆a existir un consenso en las fuerzas de izquierda de que la 煤ltima reforma laboral deb铆a ser derogada. Esa fue la primera promesa electoral de Pedro S谩nchez en 2014 y est谩 en su pacto de gobierno con UP. Dicha derogaci贸n no se ha producido禄. En este sentido, Alfonso de la CNT explica que la nueva reforma, por ejemplo, no modifica 芦la indemnizaci贸n por despido y los salarios de tramitaci贸n, que son las piezas m谩s importantes para permitir que las plantillas puedan hacer una acci贸n sindical efectiva禄.

Respecto a posibles aspectos positivos de la nueva reforma, 脫scar del SAT cree que 芦es la 煤nica reforma laboral que no viene para arrebatar derechos禄. Juan de COBAS expone que 芦no pensamos que sea una reforma 鈥減ositiva, pero insuficiente鈥, sino que empeora las reformas anteriores. Hay aspectos que se mantienen exactamente igual que con Rajoy: por ejemplo el despido, la subcontrataci贸n鈥 Y hay novedades negativas, como la institucionalizaci贸n de los ERTEs, flexibilizando m谩s el empleo禄. Por su parte Rub茅n de USTEA destaca que hay 芦un cierto avance, aunque poco concreto, como la limitaci贸n a la concatenaci贸n de contratos temporales o el impedimento a las administraciones p煤blicas para despedir por causas econ贸micas. Pero el problema es que cuando te obligan a retroceder diez pasos y luego te venden dar dos pasos adelante, no se puede decir que hayamos mejorado, pues retrocedemos ocho pasos. Esta reforma laboral nos vende como un hito hist贸rico un retroceso de ocho pasos禄. Desde CGT, Miguel tampoco ve avances significativos en la nueva reforma que 芦disfraza la desaparici贸n del contrato de obra y servicios incluy茅ndolo dentro del nuevo fijo-discontinuo; habla de ultraactividad de convenios cuando los tribunales ya la hab铆an establecido禄. Alfonso de CNT relativiza las aparentes mejoras: 芦podemos considerar positiva la modificaci贸n sobre la subcontrataci贸n, aspecto que afecta a cientos de miles de trabajadoras empobrecidas. Pero hay que recalcar que, como regla, el convenio colectivo aplicable es 鈥渆l del sector de la actividad desarrollada en la contrata鈥. Por ejemplo, en un hotel, el convenio de las kellys no ser谩 el de la hosteler铆a, sino el de la actividad desarrollada por la contrata, es decir, la limpieza禄.

Continuamos preguntando c贸mo afectar谩 esta reforma laboral al d铆a a d铆a de las plantillas. Miguel cree que 芦la precariedad laboral se mantiene, la contrataci贸n a tiempo parcial y temporal impera, se computa como trabajadores/as empleados/as a quienes solo trabajan una hora al d铆a, los 铆ndices de trabajo sumergido no decaen, se perpet煤a la falta de medios y personal en la Inspecci贸n de Trabajo禄. Rub茅n de USTEA a帽ade que 芦en demasiadas ocasiones, el problema no es un marco laboral para las clases trabajadoras, sino que este marco no se termina de aplicar. Abunda el fraude en contrataci贸n, cumplimiento de convenios, reconocimiento de horas trabajadas, la aplicaci贸n de salarios禄. Alfonso de CNT piensa que 芦las medidas que se introducen van a cambiar muy poco el panorama laboral. No obstante, creemos que s铆 va a cambiar la percepci贸n que la clase trabajadora tiene del 鈥淕obierno m谩s progresista de la historia鈥, que ha traicionado su principal promesa electoral y ha demostrado que, bajo el capitalismo, ning煤n Gobierno puede hacer pol铆ticas de izquierda禄. Sin embargo, 脫scar del SAT cree que 芦aunque es bueno tener aliados en los Gobiernos, si no hay lucha en la calle, no iremos en la direcci贸n correcta禄.

Mirando aparte de la reforma laboral, preguntamos c贸mo podemos avanzar hacia mejores condiciones laborales. Rub茅n de USTEA expone que 芦en el corto plazo, es necesario que en las negociaciones haya mayor democracia, lo que supone incluir a la mayor铆a sindical y no solo a CC.OO y UGT. En el medio plazo, ser铆a necesaria una profunda revisi贸n del cumplimiento verdadero de normativas laborales, ya que el abuso de patronales es abrumador. En el largo plazo, tenemos que abandonar la pr谩ctica de que las patronales sean las que marquen la pauta de nuestras condiciones laborales禄. Por su parte, Miguel de CGT cree que para avanzar laboralmente 芦no es comprensible que, siendo el desempleo y la precariedad los principales problemas estructurales de la poblaci贸n trabajadora, se siga alargando la edad de jubilaci贸n y echando millones de horas extraordinarias, la mayor铆a no pagadas. En CGT tenemos claro que hay que trabajar menos para trabajar todxs禄. 脫scar del SAT piensa que necesitamos 芦movilizaci贸n y uni贸n desde abajo y a la izquierda. No nos vale con solo quejarnos por redes de que haya reformas insuficientes, sino que tenemos que generar el tejido social que termine conquistando en las calles y centros de trabajo lo que nos arrebatan en los despachos禄. Alfonso de CNT pone el acento en 芦estar bien organizados sindicalmente y tener un movimiento sindical solidario, comprometido con la lucha de lxs trabajadorxs e independiente de otros intereses pol铆ticos o econ贸micos禄.

Antes de acabar la entrevista Juan de COBAS apostilla que 芦no podemos aceptar la pasividad de falso pragmatismo del gobierno de coalici贸n. Necesitamos poner en pie de forma unitaria un plan de movilizaci贸n con propuestas anticapitalistas, que enfrenten a banca, grandes corporaciones, UE y al gobierno burgu茅s de turno禄, a lo que Miguel de CGT a帽ade que 芦los fuegos artificiales no dan de comer a las familias. El gobierno progresista ha vuelto a enga帽ar, evidenciando que lxs de abajo solo le importamos para echar una papeleta el d铆a de las elecciones y encima tenemos que aguantar que 鈥渆s lo menos malo鈥 porque otros lo har铆an peor, en vez de plantear una verdadera revoluci贸n social que ponga la vida en el centro禄.