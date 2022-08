–

De parte de Nodo50 August 15, 2022 209 puntos de vista

George Grosz

Capitulo

1 del libro La perestroika en Estados Unidos (r茅quiem para

la civilizaci贸n occidental),

de Wim Dierckxsens y

Walter Formento.

Libro que puede descargarse en Am茅rica

Latina en movimiento.

Cap铆tulo I

La Transici贸n en

Sociedades del pasado



La obsolescencia de la

clase dominante al tornarse improductiva: en perspectiva hist贸rica

El

ascenso y la ca铆da de las grandes culturas en la historia se

encuentran estrechamente vinculados con el tema del trabajo

productivo. El enunciado, que las relaciones existentes de

producci贸n se tornan en el trascurso del tiempo una traba para la

continuidad del propio desarrollo de las fuerzas productivas, se

manifiesta precisamente por el car谩cter im-productivo del trabajo

que predomina en cada fase final de un modo de producci贸n. Los

conceptos de trabajo productivo y trabajo improductivo vistos por su

contenido, es decir, m谩s all谩 de la relaci贸n social existente,

transcienden al capitalismo. Est谩n presentes en todas las culturas

de la humanidad. Solamente bajo la relaci贸n social capitalista

adquieren una modalidad espec铆fica como Marx lo desarrolla en el

Cap铆tulo VI in茅dito. El trabajo productivo por lo que realmente es

a trav茅s de la historia, Marx lo elabora en el primer tomo de su

obra Teor铆as sobre la plusval铆a y en el segundo tomo de El

Capital.



A

lo largo de la historia, el trabajo improductivo se asocia con la

etapa de declive de las culturas, mientras que el trabajo productivo

con la de ascenso de estas. El ascenso y declive de las 茅lites o

clases dominantes en el poder econ贸mico, dicho de otro modo, est谩

en funci贸n directa con su propio car谩cter productivo. En cada

crisis de un modo de producci贸n, la clase dominante se torna

superflua por el car谩cter improductivo de la/s actividad/es que

asume en esa fase. Las grandes culturas e la Am茅rica precolombina,

as铆 como las del antiguo Egipto, de la Mesopotamia, de la China

antigua, todas ellas ven surgir y resurgir una dinast铆a tras otra

con el desarrollo de grandes obras de culto, que encuentran su base

econ贸mica en las grandes obras productivas que las anteceden. Cada

expansi贸n de las obras hidr谩ulicas genera un desarrollo en las

fuerzas productivas sociales y dan pie a una nueva expansi贸n o

ascenso 鈥榗ultural鈥. El 鈥渆splendor鈥 de 茅stas elites se apoya

y potencia a partir de la base productiva, aunque no de modo

lineal ni mec谩nico. Las obras (re)productivas (generalmente

las obras hidr谩ulicas como la canalizaci贸n, la irrigaci贸n, las

terrazas para el cultivo, etc.)

reafirman el Bien Com煤n de la Sociedad en su conjunto y legitiman la

divisi贸n social del trabajo entre la comunidad directiva y las

comunidades de base-pueblo. Las obras de culto (como las pir谩mides)

en honor a los dioses del sol, la luna, es decir al dios de la

fertilidad, en un primer momento se legitiman por la subjetividad

del pueblo que atribuye fuerza sobrenatural a dichos dioses. El

Bien Com煤n no es un resultado directo de la divisi贸n del trabajo

sino solo se obtiene de manera indirecta. Con el desarrollo de obras

de culto o pol铆tico-culturales cada vez m谩s ostentosas, tienden a

descuidarse e incluso a abandonarse las obras econ贸mico-productivas.

La consecuencia general es una mala cosecha o hambruna y con este

resultado se revela, indirectamente, que hay un choque de intereses

entre los representantes (o

mediaciones ante los dioses y/o sus descendientes)

y el pueblo. La permanencia de la comunidad superior, en estos

casos, se ha transformado en improductiva y pone en peligro la base

productiva de las comunidades-pueblos. El resultado suele ser una

rebeli贸n popular y, con ella, el fin de una dinast铆a.



El

choque de intereses de la comunidad superior con los de las

comunidades de

base-pueblo se hace

evidente a partir de una hambruna, que revela el car谩cter

improductivo de las obras de culto y con ello de la comunidad

superior. Sin embargo, la ausencia de una comunidad directiva o

superior tambi茅n constituye una amenaza para la preservaci贸n y

potenciaci贸n de la base productiva, ya que provoca la divisi贸n o la

fragmentaci贸n de la sociedad en muchas localidades aisladas,

empeorando a煤n m谩s la situaci贸n social. La misma crisis de

desintegraci贸n demanda una nueva direcci贸n para restaurar,

reiniciar, repotenciar y extender las obras productivas. Reaparece

una nueva direcci贸n, a menudo en otro sitio, para levantar las

obras productivas, pero suele repetirse la historia. La consecuencia

es una crisis c铆clica del sistema imperante, como se puede observar

en la historia de la am茅rica precolombina, la asi谩tica (china,

persa, india, etc.) y del 脕frica del Norte.



En

el r茅gimen esclavista de Grecia y Roma no existe ninguna

posibilidad, ni directa ni indirecta, para el desarrollo del Bien

Com煤n de la sociedad. La relaci贸n entre amos y esclavos es la

negaci贸n del 煤ltimo como ser humano integrante de la sociedad y

jur铆dicamente se lo considera un ‘instrumento de trabajo parlante’.

En el r茅gimen esclavista no existe ning煤n mecanismo natural para la

reproducci贸n de la fuerza de trabajo esclava. Mujeres y hombres son

vendidos por separado, as铆 como sus hijos. Para garantizarles la

reproducci贸n de los esclavos a los amos, existe la necesidad de una

tercera clase social: los ciudadanos libres. La esclavitud por

deudas que sufren hist贸ricamente los propios civiles (campesinos

libres en su inmensa mayor铆a) tiene su l铆mite objetivo. Su

desaparici贸n constituye una amenaza para la reproducci贸n futura de

la mano de obra esclava.



Tanto

en Roma como en Grecia, se han tenido que im-poner l铆mites a la

esclavitud por deudas a fin de salvar el reemplazo (reproducci贸n) de

los esclavos en el tiempo. La guerra constituye el mecanismo por

excelencia para reclutar mano de obra esclava. La demanda s贸lo puede

satisfacerse si tambi茅n hay una oferta, y en el mercado nadie se

ofrece voluntariamente como esclavo. La reducci贸n a la esclavitud de

los pueblos conquistados es la 煤nica modalidad efectiva para

mantener la 鈥榦ferta鈥. Al no poder reproducirse biol贸gicamente

los esclavos, la demanda y con ello la guerra adquieren car谩cter

permanente. La guerra en s铆 constituye un trabajo improductivo; lo

que para los conquistadores aparece como productivo, es p茅rdida

absoluta de riqueza ante los conquistados y a nivel social global

solo puede hablarse de transferencia de riqueza, pero jam谩s

producci贸n de la misma a trav茅s de la guerra de conquista.

La

guerra resulta 鈥減roductiva鈥 ante los ojos de los con-quistadores

mientras sus costos (de mantener un ej茅rcito) son largamente

compensados por el bot铆n de guerra y el reclutamiento de mano de

obra esclava. Cuando se invierte la relaci贸n y el gasto militar para

mantener los territorios ocupados superan los beneficios en t茅rminos

de bot铆n y esclavos, entonces se manifestar谩 el car谩cter

improductivo de la guerra. Para los conquistados el panorama se

revela exactamente al rev茅s, ya que con mayor frecuencia logran

esquivar el pago de tributos. En esencia, la captura de esclavos,

bot铆n de guerra y los tributos no representan sino una

redistribuci贸n forzosa de la riqueza ya existente y de ning煤n modo

constituye la generaci贸n de riqueza nueva. Conforme el imperio

esclavista se expande, la demanda de esclavos se desarrolla a escala

ampliada y el costo de la guerra aumenta conforme se ampl铆a la

relaci贸n esclavista. Una esclavitud a escala ampliada demanda una

conquista en escala igualmente ampliada. Con las primeras conquistas,

la 鈥渙ferta鈥 de esclavos abundaba. A mayor capacidad de

reposici贸n, m谩s brutal es el trato de esclavos. Al acortarse la

vida media de los esclavos por efectos del brutal maltrato, la

necesidad de retornar al campo de batalla, a la guerra se acelera. En

medio de todo ello, surge la necesidad objetiva de ampliar la tercera

clase, que a menudo suele morir en los campos de batalla. La

ciudadan铆a se reproduce artificialmente al otorg谩rseles a los

pueblos conquistados, que brindaron escasa o ninguna resistencia. La

reproducci贸n ampliada de la ciudadan铆a ha sido vital tambi茅n para

recaudar los impuestos, reponer y reclutar guerreros necesarios a

fin de sostener la guerra perpetua.



Con

cada expansi贸n del imperio, los costos de la guerra y de la defensa

tienden a incrementarse. Conforme se expande el imperio m谩s duro

resulta sostenerlo y el costo de la guerra crece m谩s r谩pidamente

que su beneficio principal: la generaci贸n de mano de obra esclava.

Si la afluencia de esclavos disminuye ante una demanda existente, el

precio de los mismos va en alza. Entonces, se manifiesta una crisis

de reproducci贸n de la relaci贸n social esclavista.



Conforme el trabajo de

defensa del imperio se torna improductivo, cae el comercio de

esclavos. La manutenci贸n del imperio en funci贸n de los patricios,

en tanto esclavistas, se torna insostenible. La autosuficiencia de

cada una de las provincias perif茅ricas se convierte en una

necesidad y posibilidad inevitable. Al crecer en el imperio la

cantidad de provincias autosuficientes, el centro de poder va

perdiendo relativamente la fuerza para cohesionarlo y unificarlo,

basada 茅sta en la econom铆a de mercado esclavista. Luego, el imperio

se desintegrar谩 primero en aquel entorno donde reina mayor atraso

comercial: Occidente.

[Continuar la lectura

aqu铆]

鈽