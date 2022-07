–

De parte de Kurdistan America Latina July 26, 2022 206 puntos de vista

En el s茅ptimo aniversario del ataque a Suru莽 (Bakur, Kurdist谩n turco), las fuerzas estatales turcas colonialistas llevaron a cabo otra masacre, esta vez en la aldea de Perex, en el distrito de Bamerne de Zakho, en Bashur (Kurdist谩n iraqu铆). Hubo una gran indignaci贸n en la regi贸n tras la muerte de numerosos 谩rabes de Bagdad y de las provincias vecinas, que fueron tiroteados por obuses durante un picnic en un lugar tur铆stico.

Han pasado nueve meses desde las elecciones parlamentarias en Irak del 10 de octubre de 2021. En esos nueve meses no se ha podido formar un gobierno ni elegir un presidente debido a las intervenciones directas o indirectas de las potencias que quer铆an ganar influencia pol铆tica en el pa铆s.

En 2003, se estableci贸 un Estado federal iraqu铆 en lugar del r茅gimen fascista baasista, que termin贸 con la ejecuci贸n de Saddam Hussein. Durante este periodo, el mapa pol铆tico de Irak, que constaba de un solo actor, cambi贸 y se reconstruy贸. La principal din谩mica de la pol铆tica iraqu铆 inici贸 una guerra para conseguir un papel m谩s fuerte en el Estado y el gobierno iraqu铆es, que se transform贸 en una estructura federal, lo que hizo a煤n m谩s fr谩gil el delicado proceso actual. La comprensi贸n fragmentada y cooperativa de la pol铆tica entre las fuerzas que forman la columna vertebral del Estado, condujo al desarrollo de una nueva cultura pol铆tica. As铆, comenzaron a surgir dos ejes diferentes en la pol铆tica interna.

Por un lado, el eje que representaba los intereses de los estados amigos de Estados Unidos, como Turqu铆a, en Medio Oriente, y por otro lado el eje liderado por Ir谩n, pero que tambi茅n inclu铆a a las potencias del bloque oriental con los mismos objetivos imperiales. La nueva situaci贸n que surgi贸 con la intervenci贸n estadounidense sirvi贸, principalmente, para ampliar la esfera de influencia de Ir谩n, mientras que Estados Unidos era demonizado cada d铆a m谩s, ya que todas sus intervenciones en la regi贸n iban en detrimento de los pueblos. Las semillas del caos actual en Irak se sembraron durante este periodo.

Tres elementos principales en Irak

En esta nueva era, las fuerzas pol铆ticas tradicionales, las estructuras religiosas y 茅tnicas de Irak, comenzaron a dividir su influencia y su poder militar entre ellas. Sin embargo, la divisi贸n del poder ha exacerbado los conflictos en lugar de resolverlos.

En la situaci贸n actual, los tres elementos principales y determinantes de la pol铆tica interna de Irak, que se ha abierto a la intervenci贸n extranjera, son los chi铆es, los kurdos y los 谩rabes sun铆es. Estas fuerzas constituyen tambi茅n las l铆neas de fractura m谩s profundas de la pol铆tica iraqu铆. La fragmentaci贸n de cada una de estas estructuras, en parte dentro de s铆 mismas, y el hecho de que cada parte se considere la fuerza principal en su respectivo frente, ha dado lugar a graves contradicciones y diferencias irreconciliables. Cuando esta situaci贸n se combina con los profundos problemas estructurales del pa铆s y las interminables intervenciones de las potencias extranjeras, conduce naturalmente a una crisis m煤ltiple que se extiende a todas las esferas de la vida. La verdadera causa de la crisis sigue siendo los problemas estructurales no resueltos del Estado.

Desde 2003, se ha establecido un equilibrio de poder en el Estado de Irak, de acuerdo con la distribuci贸n del poder garantizada por la Constituci贸n, con los kurdos en la presidencia, los sun铆es en la presidencia del parlamento y los chiitas en el puesto de primer ministro. Sin embargo, con el tiempo los chi铆es se han dividido y fragmentado como pro-Ir谩n y pro-Arabia Saud铆, aumentando el n煤mero de partidos y grupos que compiten por el puesto de primer ministro. Las aspiraciones separadas de los partidos kurdos a la presidencia tambi茅n han desencadenado una nueva lucha, y han provocado una divisi贸n entre los distintos frentes.

Esta fragmentaci贸n interna, las rivalidades internas del creciente n煤mero de partidos y grupos y los problemas causados por estas rivalidades, han llevado a una situaci贸n de constante conflicto pol铆tico. Esta divisi贸n y tensi贸n en los frentes kurdo y chiita han debilitado la b煤squeda de una soluci贸n negociada de sentido com煤n, debido a las condiciones subjetivas, y la soluci贸n se ha visto en el empoderamiento social y militar. Estas estructuras, que sol铆an funcionar principalmente con sentimientos nacionales y religiosos, han sustituido con el tiempo el poder y la motivaci贸n para la construcci贸n de la voluntad nacional por intereses de partido y de grupo. La misma mentalidad y pol铆tica se desarroll贸 en otras estructuras pol铆ticas sun铆es y kurdas, y esta fragmentaci贸n de la pol铆tica se reflej贸 como un mayor caos y crisis en las bases de la sociedad.

La divisi贸n interna abre un espacio para el Estado turco

Los pueblos se encuentran en medio de una pel铆cula de guerra que no tiene final y cuyo gui贸n fue escrito por conocidas potencias hegem贸nicas. Todos los dem谩s pueblos de la regi贸n, especialmente el pueblo iraqu铆, han sido hecho part铆cipes de esta guerra que no les corresponde. La idea de que quien no sea parte en Medio Oriente ser谩 eliminado es, en efecto, una idea muy dominante. Y eso no es err贸neo. Sin embargo, en la situaci贸n actual la gente ve a las personas y a los actores que anteponen los intereses y las preocupaciones de las potencias extranjeras, y tienen una concepci贸n de la pol铆tica que sirve a sus propios intereses familiares, partidistas y din谩sticos, como la principal raz贸n del caos social y de la crisis en la que se encuentran.

As铆, el hecho de que hoy el Estado turco est茅 ocupando partes cada vez m谩s grandes del Kurdist谩n del Sur (Bashur), estableciendo bases militares, provocando masacres en ciudades y pueblos con la artiller铆a y los ataques a茅reos, y que Irak sea incapaz de mostrar una reacci贸n disuasoria ante esto como Estado, es precisamente el resultado de esta divisi贸n pol铆tica y social interna.

Si Irak realmente no quiere que se repita la masacre de Zakho, y si quiere acabar con el actual estado de ocupaci贸n del Estado turco, debe adoptar una postura m谩s decidida. De lo contrario, la pol铆tica anti-popular del Estado turco ser谩 la causa de m谩s sufrimiento y p茅rdidas, y el Estado turco se convertir谩 en una potencia ocupante permanente en Irak.

Tambi茅n hay que saber que la masacre de Zakho es una continuaci贸n de las masacres de Kendakol锚, en 2000; Kortek, en 2011, y Zergel锚, en 2015. Para que los responsables rindan cuentas y se eviten nuevas masacres, hay que poner fin a la actual ocupaci贸n del Estado turco en el sur del Kurdist谩n.

FUENTE: Nahide Ermis / ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

