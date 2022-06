–

En funcionamiento desde 1992, la Escuela Ahmed Abdel-Fatah es el 煤nico centro de formaci贸n de personal de enfermer铆a que existe en un campamento de personas refugiadas en el mundo. Est谩 situada en el ardiente desierto argelino, junto a la ciudad de Tinduf, donde se concentra la poblaci贸n desplazada saharaui.

Pero antes de conocer mejor esta singular instituci贸n y c贸mo funciona en la actualidad, hagamos un poco de historia.

Or铆genes del conflicto

Tras la Conferencia de Berl铆n de 1884-1885, en la que varios pa铆ses europeos llegaron a un acuerdo para repartirse el continente africano, Espa帽a se lanz贸 a la colonizaci贸n del S谩hara Occidental. Pasaba de esta forma a ser la provincia espa帽ola n煤mero 53.

En 1960, la Asamblea General de Naciones Unidas aprob贸 la Resoluci贸n 1514 (XV), que instaba a los pa铆ses a descolonizar todos aquellos que a煤n estuvieran colonizados, entre ellos, el S谩hara. Ante las presiones, Espa帽a comunic贸 a esta asamblea en 1973 su intenci贸n de convocar un refer茅ndum de autodeterminaci贸n.

El inicio de la di谩spora saharahui

En este momento, el entonces rey de Marruecos, Hassan II, reivindic贸 el S谩hara Occidental como parte de su pa铆s. Obtuvo, entre otros, los apoyos de Francia, Estados Unidos y Mauritania, este 煤ltimo a cambio de cederle una parte del territorio.

Ante esta situaci贸n, el soberano marroqu铆 se sinti贸 legitimado para movilizar unas 350 000 personas, que se adentraron el 6 de noviembre de 1975 en el territorio saharaui de forma pac铆fica. Era la llamada Marcha Verde. D铆as m谩s tarde se firm贸 el llamado Acuerdo Tripartito de Madrid, por el que Espa帽a le ced铆a la territorialidad del S谩hara Occidental a Marruecos y Mauritania.

Por su parte, el Frente Polisario proclam贸 en 1976 la Rep煤blica 脕rabe Saharaui Democr谩tica. Este acto inici贸 un enfrentamiento b茅lico hasta 1991, cuando se firm贸 un alto el fuego con Marruecos. La contienda provoc贸 la salida de aproximadamente 150 000 personas, que se asentaron, hasta hoy, en una de las zonas m谩s inh贸spitas del planeta: la denominada hamada argelina. As铆 nacieron los campamentos de refugiados y refugiadas saharauis.

Recursos sanitarios para atender a la poblaci贸n refugiada

La poblaci贸n saharaui asentada junto a la ciudad de Tinduf se divide en seis campamentos (wilayas, en dialecto hassan铆a), que reciben el nombre de las provincias de su pa铆s de origen. Cada una cuenta con un hospital regional dotado con personal de enfermer铆a, matronas y personal facultativo, donde se atienden citas y urgencias.

A su vez, las wilayas se subdividen en dairas, que cuentan con un dispensario atendido por personal de enfermer铆a y matronas. En estos centros se llevan a cabo principalmente los programas de vacunaci贸n infantil, seguimiento de embarazos y enfermedades cr贸nicas y otras consultas a demanda.

Todos los casos que precisan de una atenci贸n m谩s compleja son derivados al Hospital Nacional de la wilaya de Rabuni, que cuenta con una mayor dotaci贸n de recursos humanos y materiales. Si la situaci贸n lo requiere, se puede hacer una derivaci贸n al Hospital de Tinduf.

Tanto la educaci贸n como la sanidad fueron dos prioridades para el gobierno saharaui en el exilio. Sin embargo, ante la falta de recursos econ贸micos, se ha dependido exclusivamente de las ayudas que llegaban del exterior.

La construcci贸n de estos centros sanitarios fue posible gracias a varios proyectos de cooperaci贸n internacional para el desarrollo de diferentes pa铆ses. En todos ellos, el personal de enfermer铆a y las matronas dan respuesta a las necesidades de salud de la poblaci贸n. Pero para ello era preciso contar con un centro educativo donde poder formar al personal de enfermer铆a necesario para abastecer la demanda de los centros sanitarios de las diferentes wilayas.

Una escuela 煤nica

Situada en la wilaya de Smara, la Escuela de Enfermer铆a Ahmed Abdel-Fatah fue construida sobre los restos de un antiguo hospital, tambi茅n gracias a varios proyectos de cooperaci贸n internacional para el desarrollo, y a las aportaciones que se siguen haciendo desde diferentes organizaciones no gubernamentales de desarrollo y universidades espa帽olas. El alumnado puede cursar en r茅gimen de internamiento los estudios necesarios para obtener el t铆tulo de enfermera o enfermero, as铆 como la especialidad de Matrona y Enfermer铆a Pedi谩trica.

Nuestras investigaciones sobre el terreno han dado a conocer la actividad de esta instituci贸n formativa. En el a帽o 2011 se ampliaron sus infraestructuras para aumentar la oferta en lo referente a la formaci贸n te贸rica. La formaci贸n pr谩ctica la realiza el alumnado en los dispensarios y hospitales repartidos en las distintas wilayas.

Por desgracia, solo entre un tercio y la mitad de las personas que inician sus estudios llegan a finalizarlos, sobre todo cuando los cursan mujeres. En este caso tambi茅n est谩 presente la brecha de g茅nero, ya que, por motivos culturales o por causas sobrevenidas, son ellas quienes han de abandonar sus estudios. Desde los inicios de la escuela en 1992 se han titulado m谩s de 300 enfermeras y enfermeros, m谩s de 70 matronas y m谩s de 20 especialistas en enfermer铆a pedi谩trica.

Aprender del pasado para conseguir un futuro

Gracias a la experiencia de los 30 a帽os de historia de esta instituci贸n, se han conseguido resultados para el sector sanitario y la sociedad saharaui en general. La formaci贸n de personal de enfermer铆a no solo ha cubierto las necesidades de personal sanitario. Tambi茅n ha ofrecido una salida laboral y una esperanza de futuro a j贸venes saharauis, para quienes la vida en un campamento de personas refugiadas, en unas circunstancias para las que no se vislumbra un final pr贸ximo, no existe una oferta formativa ni laboral que les motive.

El 谩nimo de la instituci贸n es continuar con esta labor social y mejorar en cuanto a la calidad de la formaci贸n que recibe el alumnado. Para ello, precisa de mejoras en la dotaci贸n de recursos para la docencia, as铆 como de reciclaje y actualizaci贸n del profesorado que la imparte. La continuidad de esta labor pasa por seguir recibiendo ayuda del exterior que permita financiar esta actividad.

Parte de los datos aportados en este art铆culo fueron recabados directamente por las personas que componen la autor铆a, gracias al proyecto de cooperaci贸n internacional para el desarrollo 芦Contribuci贸n a la mejora de la calidad de vida de la poblaci贸n de los campamentos de refugiados/as saharauis禄 financiado por la Agencia Andaluza de Cooperaci贸n Internacional para el Desarrollo y la Universidad de Ja茅n (Proyecto 2014DEC/008).

Ana Mar铆a D铆az-Meco Ni帽o, M陋 Jos茅 Calero Garc铆a y Olga Mar铆a L贸pez Entrambasaguas 鈥 The Conversation