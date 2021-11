Entrevista con Anibal Garz贸n acerca de la CELAC y los nuevos retos para NuestraAm茅rica

Recientemente se reunieron varios paises de Latinoamerica y el Caribe y celebraron una nueva cumbre de CELAC, en la cual no tienen cabida ni Canada ni los EEUU, en lo que viene a ser una alternativa a la OEA

Anibal Garz贸n es un viejo camarada con el cual he compartido alg煤n proyecto y tras leer algun articulo suyo sobre el CELAC pienso que puede despejar muchas dudas y ofrecer muchas explicaciones sobre lo que supone este organismo, en el cual se agrupan paises diferentes pero iguales en una cosa鈥.Todos son hijos de Latinoamerica

Para empezar, Anibal, hagamos un poco de historia que nos ayude a entender la CELAC鈥.Explicanos brevemente que es la OEA y su papel en los planes de dominaci贸n imperialista

La OEA fue uno de los primeros organismos internacionales que cre贸 el imperio norteamericano tras el final de la II Guerra Mundial, justo en 1948, incluso antes que la OTAN en 1949. Su funci贸n, tras el inici贸 de la Guerra Fr铆a, era fortalecer su expansionismo en el 鈥減atio trasero鈥 de Am茅rica Latina en base a su Doctrina Monroe de 1823, 鈥淎m茅rica para los (Norte)americanos鈥, y el Corolario Roosevelt de 1904, dando legitimidad a EEUU a intervenir incluso militarmente en cualquier pa铆s latinoamericano que pusiera en peligro sus intereses imperialistas. As铆 la OEA jugar铆a un papel bajo el 鈥淪oft Power鈥, v铆as diplom谩ticas, para poder justificar EEUU su injerencia en Am茅rica Latina.

La primera experiencia clara fue el Golpe de Estado en Guatemala en 1954. Con la operaci贸n Success la CIA llev贸 un Golpe de Estado contra el gobierno democr谩tico de Jacobo Arbenz para evitar la reforma agraria que perjudicaba los intereses de United Fruit Company. Un Golpe que no conden贸 la OEA, y dej贸 claro que pese a ser un organismo con representaci贸n de todos los estados de Am茅rica Latina y el Caribe quien decid铆a que era bueno o malo, que era democracia y que no, era EEUU seg煤n sus intereses.

Otro suceso fue el ostracismo de Cuba de la OEA en 1962 por declarar Fidel Castro el car谩cter Socialista de la Revoluci贸n Cubana en 1961. Mientras se expuls贸 a Cuba no se hizo lo mismo con las dictaduras genocidas del Cono Sur, como la de Pinochet en Chile o Videla en Argentina, dejando claro que la OEA no era para defender Derechos Humanos sino finalmente un organismo anticomunista en defensa de los planes imperialistas de Washington. Varios dirigentes de la izquierda antimperialista latinoamericana en el siglo XXI, tras estas y otras experiencias, han etiquetado a la OEA como 鈥渕inisterio de la Colonizaci贸n鈥, y por ello en 2010 Hugo Ch谩vez propuso la creaci贸n de un organismo regional nuevo, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe帽os (CELAC), sin la participaci贸n de EEUU y Canad谩.

En los ultimos a帽os con Almagro al frente su papel ha sido especialmente reaccionario鈥.

La OEA siempre ha sido un organismo reaccionario y anticomunista desde su fundaci贸n, con su sede en Washington a 200 metros de la Casa Blanca. Antes de Almagro, el chileno Jos茅 Miguel Insulza, Secretario General de 2005 a 2015, centr贸 parte de su gesti贸n en criticar las reformas de Ch谩vez hacia el socialismo bolivariano.

Qued贸 en la Historia aquella famosa frase de Ch谩vez; 鈥淚nsulza eres un insulso鈥, tras criticar Insulza a un alto militar venezolano Henry Rangel Silva. Pero tras la entrada de Almagro como Secretario General de la OEA, la injerencia contra Venezuela y cualquier pa铆s latinoamericano con un proyecto soberano antimperialista fue exponencial. Tanto Insulza como Almagro vienen de formaciones pol铆ticas supuestamente de izquierda, el Partido Socialista Chileno y Almagro del Frente Amplio de Uruguay habiendo sido canciller con el gobierno de Mujica, una izquierda 鈥渓ight鈥 que est谩 m谩s a la orden de Washington que por la integraci贸n latinoamericana. En 2015, Obama, si al mismo que le dieron el Premio Nobel de La Paz en 2008, inici贸 unas duras condiciones de embargo contra el gobierno bolivariana de Nicolas Maduro, que dej贸 campo libre despu茅s a Donald Trump. Obama declar贸 que 鈥淰enezuela era una amenaza para la seguridad nacional de EEUU鈥, es decir, con esto justificaba iniciar sus intervenciones contra Venezuela bajo el Corolario Roosevelt.

Con el endurecimiento de EEUU contra Venezuela y cualquier pa铆s que pusiera en jaque sus intereses, la OEA se puso a la orden de la Casa Blanca, y Almagro inici贸 su papel de pe贸n. No solo invoc贸 la Carta Democr谩tica de la OEA contra Venezuela en 2016, sino que no denunci贸 el Golpe Parlamentario o Lawfare tras el impeachment contra Dilma Rousseff en Brasil y el encarcelamiento ilegal de Lula, estuvo detr谩s del Golpe de Estado en Bolivia contra la victoria de Evo Morales en octubre de 2019, o no ha aceptado la actual victoria democr谩tica sandinista en Nicaragua. Adem谩s de hacer, incluso hoy, caso omiso de las represiones de los gobiernos neoliberales de Chile, Colombia o Ecuador contra los pueblos, o su apoyo al ultraderechista Bolsonaro pese a su pat茅tica gesti贸n ambientalista y en la crisis del coronavirus. Almagro roza hoy el nivel de fascista como pe贸n del imperialismo.

驴Piensas que la OEA esta muerta y enterrada o los yanquees podr谩n reflotarla?

No podemos decir que la OEA est谩 muerta, sigue teniendo sus Asambleas Generales con la mayor铆a de pa铆ses de Am茅rica Latina y el Caribe, adem谩s del funcionamiento de sus estructuras desde Washington. Lo que si que podemos decir es que existe una crisis de legitimidad.

Los 煤ltimos a帽os ha habido movimientos de gobiernos de izquierda, y presiones de movimientos sociales, dejando ver que es un organismo no democr谩tico y del imperialismo norteamericano. Una acci贸n muy importante, y que pude ver en directo como corresponsal de un medio, fue la retirada de los pa铆ses del ALBA (Nicaragua, Ecuador de Correa, Venezuela y Bolivia) del Tratado Interamericano de Asistencia Rec铆proca (TIAR), como cr铆tica al papel de EEUU en la Guerra de las Malvinas en 1982 apoyando al Reino Unido como miembro de la OTAN y no a Argentina como miembro de la OEA.

Ese gesto en la 42 Asamblea General de la OEA en Cochabamba (Bolivia) dej贸 claro la creciente resistencia en Am茅rica Latina contra la OEA. Otro punto importante sobre la crisis de existencia de la OEA, adem谩s de la naciente CELAC como competencia en 2010, fue la no aceptaci贸n de Cuba a reingresar en la OEA en 2009 pese a petici贸n de la mayor铆a de pa铆ses miembros, denunciado Cuba que la OEA no es un organismo multilateral, horizontal, de respeto a la soberan铆a, sino un organismo obsoleto para los intereses del imperio norteamericano. Estos movimientos de cr铆tica a la OEA a nivel institucional, entre Estados, ha hecho calar el discurso en organizaciones sociales de Am茅rica Latina que cada vez desconf铆an m谩s en ese organismo. Veremos que sucede los pr贸ximos a帽os, pero la cr铆tica es creciente.

驴Desde que instancias nace el CELAC, queremos decir, que paises la promueven?

En 2010 se llev贸 a cabo en M茅xico la XXI Cumbre del conocido Grupo de R铆o. Este Grupo fue creado en 1986 con el antecedente del llamado Grupo Contadora en 1983. El Grupo Contadora fue formado por M茅xico, Venezuela, Colombia y Panam谩, con el fin de promover la paz en Centroam茅rica donde el conflicto de Nicaragua, Guatemala o el Salvador eran portada.

En el Grupo de R铆o fueron entrando la mayor铆a de pa铆ses de Am茅rica Latina y sin la presencia de EEUU y Canad谩. El Grupo de R铆o realizaba su reuni贸n anual como mecanismo de consulta y apoyo de diferentes tem谩ticas coyunturales, y por la paz y el desarrollo de la regi贸n, pero sin una estructura permanente regional de pol铆ticas de cooperaci贸n definidas. Con esta experiencia previa de integraci贸n regional, adem谩s de otras m谩s recientes como ALBA-TCP, UNASUR o PETROCARIBE, Hugo Ch谩vez impuls贸 crear un nuevo organismo regional con el fin no solo de ser consultivo sino iniciar un proyecto de pol铆ticas comunes para el desarrollo regional con el fin de generar una integraci贸n continental sin directrices de Washington.

Y en 2011 en Caracas se llev贸 a cabo la I Cumbre oficial de la CELAC.

驴Nos podrias explicar un poquito con que objetivos naci贸 la CELAC en 2011?

El ideal de Ch谩vez fue dar continuidad al proyecto bolivariano de integraci贸n regional como segunda independencia de las am茅ricas, y la CELAC era y es parte de ello. Hay varios objetivos de la CELAC, a corto, medio y largo plazo, tanto pol铆ticos como econ贸micos, pero no hay que olvidar que existen tambi茅n grandes barreras.

El proyecto principal de la CELAC es suplir a la OEA, el Ministerio de la Colonizaci贸n por el Ministerio de la Soberan铆a y la Integraci贸n, podr铆amos decir. Ser los pueblos de Am茅rica Latina quienes definan sus destinos sin aceptar ninguna injerencia del imperio. Su proyecto es como si fuera la Uni贸n Europea, pero creada Por el Sur y Desde el Sur. En primer lugar, crear pol铆ticas de respeto mutuo con proyectos econ贸micos de cooperaci贸n que potencien el desarrollo de la regi贸n para dejar de ser una regi贸n extractivista y curar 鈥淟as venas Abiertas de Am茅rica Latina鈥, como dijo Galeano hace 50 a帽os. Adem谩s, ir creando estructuras permanentes regionales, a nivel pol铆tico y jur铆dico, como un Parlamento propio (ya existe el Parlamento Andino como ejemplo) y fortalecer la relaci贸n intercultural entre los pueblos de Am茅rica Latina eliminando las fronteras coloniales.

El problema es que EEUU y las oligarqu铆as nacionales contra la integraci贸n, como han hecho desde hace 200 a帽os, buscar谩n boicotear el proceso de integraci贸n. La OEA no se dejar谩 vencer f谩cilmente, y ya hay la experiencia de la ultraderecha de Brasil liderada por Bolsonaro que decidi贸 salirse de la CELAC en 2020. Todav铆a la CELAC es un beb茅, y debe ir madurando con el tiempo. Hac铆a donde ir谩, qu茅 nuevas estrategias har谩 el imperio contra la CELAC, qu茅 papel jugar谩n las oligarqu铆as en oposici贸n, c贸mo responder谩n los pueblos a estos ataques,… es la esencia de actual dial茅ctica hist贸rica en el continente.

He tenido oportunidad de leer en cierta prensa derechista que estamos de un instrumento en manos de comunistas, bolivarianos…vamos la retaila de siempre鈥.

La CELAC esta siendo atacada por esos medios porque es prensa del imperio y sus lacayos, las oligarqu铆as nacionales.

La CELAC no es un instrumento pol铆tico bolivariano o comunista, es una estructura de integraci贸n regional con el objetivo de potenciar las relaciones Sur-Sur, el Sur-Global, con plena soberan铆a y respeto mutuo. No es posible repetir la historia de que un continente tan rico siga siendo extractivista con el Norte y no cooperen entre los mismos pa铆ses del Sur a favor del Desarrollo Humano. Que Chile mire m谩s el Asia-Pac铆fico que a Am茅rica Latina, o Brasil comercialice m谩s con la Uni贸n Europea que con Am茅rica Latina, es un gran problema. Creando proyectos en com煤n, con respeto de las diferencias entre los pa铆ses, no solo generar谩 m谩s paz, estabilidad, comercio y desarrollo en Am茅rica Latina, sino mayor independencia respecto al Norte.

Es un objetivo hist贸rico en el continente. No es l贸gico que pa铆ses de Am茅rica Latina sean frontera pero sus infraestructuras penosas hagan que sea m谩s f谩cil comercializar con el Norte que entre pa铆ses de Am茅rica Latina. Esto hace que la dependencia siga vigente, sigamos en el llamado modelo primario exportador del siglo XIX.

De cara a la deseada emencipaci贸n de NuestraAmerica de los yanquees…驴Piensas que esta cumbre ha avanzado? 驴Crees que los diferentes paises estan logrando deshacerse del vecino norte帽o?

Sobre la segunda independencia de Am茅rica Latina, o NuestraAm茅rica, es un concepto del siglo XIX viendo algunos te贸ricos latinoamericanistas que las independencias pol铆ticas del imperio espa帽ol hab铆an sido un fracaso, la Gran Colombia se parti贸, y Am茅rica Latina pas贸 a ser dominada por EEUU.

La CELAC llevaba desde 2017, en Rep煤blica Dominicana, sin realizar ning煤n evento entre Presidentes. 4 a帽os desde la VI Cumbre que se celebr贸 el pasado mes septiembre en M茅xico. Lo que algunos llamaban el 鈥渇in de ciclo progresista鈥 en Am茅rica latina, por la entrada de gobiernos de derechas y sumisos al imperio norteamericano, era boicotear en definitiva la integraci贸n latinoamericana. El embargo de EEUU endurecido contra Venezuela en 2015, la victoria de Macri en Argentina en 2015, el impeachment en Brasil contra Dilma en 2016 y la victoria de Bolsonaro en 2019, la traici贸n de la Revoluci贸n Ciudadana por Lenin Moreno en 2017, la vuelta del uribismo en Colombia con Ivan Duque, la victoria de la derecha en Uruguay en 2019, o el Golpe de Estado en Bolivia en 2019, fue una amenaza contra la CELAC y UNASUR.

Pero finalmente fue un simple par茅ntesis u oasis para la derecha, ya que Venezuela se ha defendido contra el golpe del 鈥渁utoproclamado Presidente鈥 Juan Guaid贸, en Argentina volvi贸 el peronismo de izquierdas sin dejar de lado sus cr铆ticas, Bolivia venci贸 al Golpe con la victoria de Lucho Arce en 2020, y adem谩s L贸pez Obrador gan贸 las elecciones de M茅xico en 2018. En un breve tiempo el p茅ndulo a favor del soberanismo y la integraci贸n latinoamericano giro para su lado. Sin olvidar las movilizaciones contra lo que llamaban los pa铆ses m谩s estables de Am茅rica Latina, los miembros de la neoliberal Alianza del Pac铆fico; en Chile movilizaciones por una Asamblea Constituyente, en Colombia contra el boicot al proceso de paz y la represi贸n, y en Per煤 contra la corrupci贸n. Ha sido un gran avance retomar en M茅xico como pa铆s sede el trabajo de la CELAC llamando L贸pez Obrador a sustituir a la OEA 鈥減or un organismo que no sea lacayo de nadie鈥. Falto mucho para deshacerse del vecino del norte, pero la lucha contin煤a.

EEUU tiene muchos frentes abiertos, su guerra comercial con China. Su particular enemistad con Rusia, empieza a anrarecerse su relaci贸n con la Union Europea鈥.驴Crees que el momento historico puede ser aprovechado por los paises Latinoamericanos para salir de su influencia odiosa?

EEUU no acepta que el Sistema-Mundo ha cambiado desde hace una d茅cada. Pasamos de un mundo unipolar (con su hegemon铆a) a un mundo multipolar. China se ha convertido en una gran potencia econ贸mica mundial, y Rusia ha recuperado su liderazgo pol铆tico y militar tras un par de d茅cadas de decadencia tras la ca铆da de la URSS. La UE hace peque帽os gestos, pero sigue siendo 鈥渦n gigante econ贸mico pero un enano pol铆tico鈥 porque su dependencia con la OTAN le hace seguir las directrices de Washington en la geopol铆tica internacional.

La UE desde el Euromaidan en Ucrania en 2014, por intereses de EEUU, y sus choques con Rusia, el 煤ltimo apoyando el Golpe en Bielorrusia en 2019, ha dado grandes pasos atr谩s en su independencia. La UE deber铆a tener una buena relaci贸n con Rusia de respeto mutuo para potenciar el desarrollo continental, algo que siempre ha intentado boicotear EEUU desde la Guerra Fr铆a. Sobre la pregunta, con el nuevo mundo multipolar, Am茅rica Latina dispone hoy de nuevos socios internacionales para romper la dependencia hist贸rica con las antiguas metr贸polis (Europa) y el imperio norteamericano, aunque todav铆a es elevado con econom铆as dolarizadas, el FMI, el BM, o el papel de la OEA. Rusia y China tienen buena relaci贸n con cualquier pa铆s, sin violar su soberan铆a, desde Cuba o Venezuela, hasta Chile o Brasil (BRICS), y eso abre las puertas a Am茅rica Latina, pero finalmente todav铆a EEUU se ve con el poder de violar la soberan铆a de Am茅rica Latina.

No olvidemos que EEUU estuvo detr谩s directa o indirectamente o apoy贸 los nuevos Golpes de Estado (militares y Lawfare), triunfantes o fracasados, en Venezuela en 2002, Honduras en 2009, Ecuador en 2010, Paraguay en 2012, el impeachment en Brasil en 2016, y en Bolivia en 2019, adem谩s de seguir con su apoyo militaren Colombia, el bloqueo a Cuba, el embargo a Venezuela, o la injerencia en Nicaragua. As铆, al igual que el imperio se enfrenta cada vez m谩s a China y Rusia en la geopol铆tica internacional para no perder su hegemon铆a, tambi茅n ha endurecido su injerencia en Am茅rica Latina los 煤ltimos a帽os para no perder 鈥渟u patrio trasero鈥. Vivimos en un momento de choque geopol铆tico, que iremos viendo su proceso los siguientes a帽os.

Aunque es muy dificil, voy a pedir que te mojes y hagas una especie de quiniela..驴Como prevees el futuro proximos de estos paises que muchos de ellos desean que USA tenga con ellos una relacion de no injerencia y de igual aigual?

La relaci贸n de no injerencia de EEUU en Am茅rica Latina y de igual a igual es una quimera. EEUU desde el inicio de su naci贸n pol铆tica en 1789, liderada por protestantes neoimperialistas que iniciaron sus masacres contra la poblaci贸n ind铆gena, y posteriormente la esclavitud de la poblaci贸n afroamericana, naci贸 en el fondo como un proyecto expansionista con la decadencia de imperios como el espa帽ol. No olvidemos el inicio de su imperialismo con la guerra contra M茅xico en 1846-1848, donde le rob贸 m谩s de la mitad de su territorio, o el autoatentado de El Maine en 1898, acusando a Espa帽a, para apoderarse de la soberan铆a de Cuba y Puerto Rico.

Bajo el establishment hist贸rico del falso bipartidismo del Partido Dem贸crata y Partido Republicano, con los poderes f谩cticos detr谩s, EEUU naci贸, contin煤o, y seguir谩, con su 茅tica expansionista. Es parte de su esencia. Y esto es una gran amenaza y peligro en el escenario internacional por el crecimiento de la nueva escalada militar, llevado a cabo por EEUU que ha pedido a los pa铆ses de la OTAN augmentar su presupuesto militar al 2% del PIB, siempre justificando EEUU por su 鈥渟eguridad nacional鈥 cuando en el fondo es el peligro. Hay dos posibles soluciones para hacer frente a la injerencia de EEUU en Am茅rica Latina. Una es que el pueblo norteamericano consiga un cambio en su naci贸n, algo que parece que a corto plazo no es esperado. Y dos, que Am茅rica Latina consiga, como quiso Ch谩vez, fortalecer su integraci贸n regional y marcando la soberan铆a como punto inviolable. Am茅rica Latina necesitar铆a crear un proyecto de integraci贸n militar sin presencia de la Escuela de las Am茅ricas, con estructuras pol铆ticas propias sin la OEA, con una econom铆a soberana sin la dolarizaci贸n, y una unidad cultural donde las fronteras no sean una barrera.

El problema es que a las oligarqu铆as vendepatrias jam谩s les ha interesado esto, y eso dificulta el proyecto de integraci贸n. La lucha de clases en Am茅rica Latina es una lucha antimperialista, algo que no entienden las 鈥渋zquierdas鈥 occidentales. Se han dado grandes avances por la soberan铆a, pero queda mucho todav铆a por recorrer, y si se dan pasos atr谩s se esperan m谩s pasos hacia adelante para desmontar esas tesis derechistas como el 鈥渇in del ciclo progresista鈥.

Para terminar…como estamos entre comunistas te voy a pedir que nos comentes tus impresiones sobre el estado de salud de la ideas marxistas en el mundo y si piensas que el socialismo podra ser la solucion a los problemas, cada vez mayores, que aquejan a nuestro mundo

La ideolog铆a dominante de hoy nos vende que, sobre todo a partir de la ca铆da de la URSS, el marxismo es un campo caduco, como si fuera una simple ideolog铆a del siglo XIX y XX, cuando mientras existan las clases sociales el marxismo es plenamente vigente, porque es una ciencia para entender y transformar la realidad.

Hoy podemos demostrar las mentiras de los ide贸logos del neoliberalismo como Francis Fukuyama y el 鈥淔in de la Historia鈥. Tambi茅n es verdad que el marxismo como ciencia se debe adaptar a las nuevas condiciones sociales, no estamos en la fase de industrializaci贸n, sobre todo en Occidente, sino en la fase de la sociedad de la informaci贸n y la comunicaci贸n. No estamos en la fase de un proteccionismo nacional, sino en la fase de los Tratados de Libre Comercio. No estamos en la fase de regulaci贸n del mercado laboral, sino en la precariedad laboral. Lo importante es saber leer el mundo actual con el marxismo (marco te贸rico), para cambiar el mundo actual (praxis). Actualmente se habla en la comunidad internacional del cambio clim谩tico, como la 煤ltima reuni贸n de la COP26 en Glasgow, pero cada vez es m谩s evidente que el capitalismo y el ambientalismo son contradictorios, y aqu铆 entra la vigencia del marxismo para solucionar los problemas de la Madre Tierra.

La ideolog铆a de producir y consumir, como 茅tica del capitalismo bajo el crecimiento econ贸mico ilimitado, es la esencia del desastre total. Tambi茅n se habla de la masificaci贸n de emigrantes y refugiados y se olvidan sus causas, cuando es la injerencia hist贸rica de Occidente, con elementos militares como la OTAN o econ贸micos como el FMI, sobre los pa铆ses en v铆as de desarrollo. En definitiva, el marxismo pone sobre la mesa la soluci贸n a estos grandes problemas del escenario internacional, pensando por un cambio de 茅poca, y eso hace que siga siendo la alternativa a este mundo de locos.

https://baserrigorri.blogspot.com