–

De parte de Indymedia Argentina February 22, 2022 18 puntos de vista

¿Quiénes son los grandes ganadores de una eventual guerra Rusia-OTAN?

Por Leila Bitar.

Un reciente estudio realizado por el medio MintPress, reveló que el 90% de los artículos de opinión publicados en los tres diarios más influyentes de EEUU, –The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal- promovió la agresión militar contra Rusia por el conflicto en Ucrania.

El portal señala que los artículos son, en su mayoría, de autoría de expertos vinculados al departamento de Seguridad Nacional que defienden la estrategia expansionista de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), y que a su vez, intentan asimilar la figura de Putin a la de Adolf Hitler.

Lo que sugirieron repetidamente estos diarios, según el estudio realizado en base a las publicaciones desde el 7 al 28 de enero de este año (período en el cual se incrementó la tensión en la frontera ruso-ucraniana), fue enviar armas a Kiev e incluso desplegar tropas estadounidenses en la región.

Quienes han declarado públicamente que Estados Unidos debería meterse de lleno en el conflicto fueron los dueños de las armamentísticas, como Gregory Hayes, director ejecutivo de Raytheon Technologies Corp, una de las principales multinacionales de tecnología aeroespacial y militar, que además ya fue sancionada por el gobierno Chino, por la venta de armas a Taiwán.

Los valores bursátiles ligados a la industria armamentística, protagonizaron en los últimos meses un incremento extraordinario, particularmente los de las empresas Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon Technologies, que entusiasman al mercado gracias a las buenas expectativas en torno a las ventas militares a Europa, sobre todo a países cercanos a Rusia.

¿Pero qué vínculos hay entre las empresas armamentísticas y los medios de comunicación?

En el caso de The New York Times, el mayor accionista es The Vanguard Group (seguido de BlackRock), la primera gestora de fondos de inversión en el mundo, con clientes de la talla de Apple, Microsoft, Amazon, Pfizer, y…Northrop Grumman Corp.

Es decir, el primer accionista de uno de los diarios más importantes de EEUU, es a la vez inversor directo de una de las armamentísticas más interesadas en que estalle el conflicto en Ucrania.

Por su parte, The Washington Post, es propiedad de Jeff Bezos, dueño a su vez de Amazon, empresa que hace poco cerró un contrato de U$ 10.000 millones con la Agencia de Seguridad Nacional. En cuanto al Wall Street Journal, no hace falta agregar demasiado; su fundador y director fue Charles Henry Dow, creador del Dow Jones Industrial Average, índice bursátil de referencia de la bolsa de valores de Nueva York.

Por otro lado, Michael Bloomberg, dueño de la empresa de noticias que lleva su apellido, fue nominado recientemente para ocupar el liderazgo en la Junta de Innovación de Defensa, un panel creado en 2016 con el objetivo de asesorar a los principales líderes del Pentágono. “Me siento honrado de trabajar con el secretario Austin, el subsecretario Hicks, otros líderes del Departamento de Defensa y las empresas para ayudar a traer nuevas ideas y una perspectiva externa que pueda ayudar a proteger a los estadounidenses y nuestros valores, intereses y aliados en todo el mundo. ”, dijo el magnate en un comunicado.

Además de The New York Times, Vanguard y BlackRock también son los dos principales propietarios de Time Warner, Comcast, Disney y News Corp, cuatro de las seis empresas de medios que controlan más del 90% de los medios en Estados Unidos.

Por último, cabe señalar, que a pesar de la enorme maquinaria propagandística para generar consenso en torno a la ofensiva contra Rusia, y el anhelo belicoso de los tres medios más importantes en Estados Unidos, la opinión general de los ciudadanos de esa nación es otra; según la encuesta realizada por Rasmussent Reports, sólo el 31% de los estadounidenses cree que su país debe enviar tropas para defender a Ucrania de una supuesta invasión.

Leila Bitar es periodista licenciada en la UNDAV. Trabajadora de Radio Gráfica.

Fuente: https://radiografica.org.ar/2022/02/22/la-ofensiva-mediatica-anti-rusa-y-sus-vinculos-con-la-industria-armamentistica/