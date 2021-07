Lisa Lapointe, la directora forense de Columbia Brit谩nica (la regi贸n m谩s afectada por por este episodio de temperaturas extremas), se帽alaba recientemente que el n煤mero de muertes s煤bitas registradas en la 煤ltima semana supera las 700, 500 m谩s de lo normal para este periodo del a帽o. Unas cifras que est谩n muy lejos de las tres 煤nicas muertes relacionadas con el calor que se han producido en la provincia en los 煤ltimos cinco a帽os.

Para cuantificar el efecto del cambio clim谩tico en estas altas temperaturas, el equipo cient铆fico analiz贸 las observaciones y las simulaciones por ordenador para comparar el clima actual (tras un calentamiento global de unos 1,2掳C desde finales del siglo XIX) con el clima del pasado, siguiendo m茅todos revisados por especialistas. Seg煤n explican, las temperaturas extremas experimentadas 芦estaban muy fuera del rango de las temperaturas observadas en el pasado, lo que hace dif铆cil cuantificar con exactitud lo raro que es el evento en el clima actual y lo que habr铆a sido sin禄, pero insisten en que habr铆a sido 芦pr谩cticamente imposible禄 sin la influencia humana.

芦Se trata de un acontecimiento tan excepcional que no podemos descartar la posibilidad de que hoy estemos experimentando extremos de calor que s贸lo esper谩bamos que se produjeran con niveles m谩s altos de calentamiento global芦, se帽ala Friederike Otto, del Instituto del Cambio Ambiental de la Universidad de Oxford y uno de los autores del estudio. Para Geert Jan van Oldenborgh, tambi茅n autora, este suceso hist贸rico 芦plantea serias dudas sobre si realmente entendemos c贸mo el cambio clim谩tico est谩 haciendo que las olas de calor sean m谩s calientes y mortales禄.

El grupo de cient铆ficos y cient铆ficas del World Weather Attribution encontraron dos explicaciones alternativas sobre c贸mo el cambio clim谩tico hizo m谩s probable el calor extraordinario. Una de ellas es que, aunque el cambio clim谩tico hizo m谩s probable una ola de calor tan extrema, sigue siendo un acontecimiento muy inusual en el clima actual. La sequ铆a preexistente y las condiciones inusuales de circulaci贸n atmosf茅rica, conocidas como 芦c煤pula de calor禄, se combinaron con el cambio clim谩tico para crear las alt铆simas temperaturas. Seg煤n esta explicaci贸n, sin la influencia del cambio clim谩tico, las temperaturas m谩ximas habr铆an sido unos 2掳C (3,6掳F) m谩s bajas.

Lejos de ser un hecho puntual, estos eventos ser谩n la normalidad. La 煤nica salida es, se帽alan los expertos y expertas, frenar las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Si no, 芦incluso si el aumento de la temperatura global se limita a 2 掳C, lo que podr铆a ocurrir tan pronto como en 2050, una ola de calor como 茅sta ocurrir铆a aproximadamente una vez cada 5 a 10 a帽os禄, avisan.

La otra explicaci贸n que ofrecen grupo de especialista del clima es que el sistema clim谩tico ha cruzado un umbral no lineal en el que una peque帽a cantidad de calentamiento global est谩 causando ahora un aumento m谩s r谩pido de las temperaturas extremas de lo que se ha observado hasta ahora, una posibilidad que se explorar谩 en futuros estudios. 芦Esto significar铆a que las olas de calor que baten r茅cords, como la de la semana pasada, son ya m谩s probables de lo que predicen los modelos clim谩ticos芦, advierten. De ser as铆, afirman, 芦esto plantea dudas sobre la capacidad de la ciencia actual para captar el comportamiento de las olas de calor en el marco del cambio clim谩tico禄.

驴Un grupo que realice estudios de atribuci贸n en Espa帽a?

Juan Jes煤s Gonz谩lez Alem谩n, doctor en F铆sica e Investigador Juan de la Cierva en la UCM ajeno a este estudio, resalta la importancia de realizar este tipo de an谩lisis pues 芦es la 煤nica forma en la que se puede estudiar estos hechos禄.

En este sentido, lamenta que no existe un grupo similar en Espa帽a, que podr铆a estar coordinado por el propio Ministerio para la Transici贸n Ecol贸gica y el Reto Demogr谩fico. 芦En Espa帽a no hay medios para hacer este tipo de estudios禄: 芦Se necesita una coordinaci贸n muy grande禄 y 芦no hay recursos suficientes, o al menos no se han destinado hasta ahora禄, apunta el investigador.

Si bien Gonz谩lez Alem谩n reconoce que 芦la metodolog铆a [del estudio de atribuci贸n] no es 100% exacta, pues hay que ver las incertidumbres inherente a los modelos clim谩ticos禄, considera que 芦son la mejor herramienta que tenemos禄, por lo que espera que este tipo de estudios est茅n 芦a la orden del d铆a禄 no dentro de mucho tiempo. 芦Que una o dos semanas despu茅s de un evento (como puede ser ), operativamente ya haya personas trabajando en este tipo de atribuciones. Esta ser铆a la forma m谩s robusta de atribuir los eventos al cambio clim谩tico. No hay otra forma posible, o por lo menos no se ha no se ha visto禄.

Adem谩s, contar con estos estudios contribuir铆a a avanzar tanto cient铆fica como comunicativamente: 芦En vez de estar con el debate, que ya no aporta nada, de si un evento es o no cambio clim谩tico, se hace un estudio de atribuci贸n para determinar el papel del cambio clim谩tico, y as铆 prepararse para el futuro禄, sostiene el investigador.

Respecto al estudio centrado en la ola de calor de Canad谩 y parte de Estados Unidos, Juan Jes煤s Gonz谩lez Alem谩n se帽ala que 芦una parte interesante es la que hablan de efectos no lineales que pueden haber actuado. Esta es una idea muy importante. Es decir, si el cambio clim谩tico tambi茅n est谩 ya empezando a afectar a que ciertos mecanismo se refuercen incluso m谩s de lo esperado. Seg煤n las conclusiones del estudio, esto ser铆a m谩s esperable incluso en un clima futuro (con 2 潞C de calentamiento) que ahora.

Ola de calor de Siberia y Francia, imposible sin el cambio clim谩tico

Durante enero y junio del a帽o pasado, experiment贸 una prolongada ola de calor que sin el cambio clim谩tico ocurrir铆a menos de una vez cada 80.000 a帽os, seg煤n constat贸 el World Weather Attribution. Acorde a sus hallazgos, el cambio clim谩tico inducido por las actividades humanas multiplic贸 por 600 las posibilidades de que se produzca una ola de calor. En verano de 2019, otro estudio del mismo grupo sosten铆a que la ola de calor que experiment贸 Francia (con 45,9 掳C, una temperatura record) fue al menos cinco, y hasta 100 veces, m谩s probable a causa del cambio clim谩tico.

En base a estos hallazgos, el grupo de especialistas del clima advierte de que los planes de adaptaci贸n deben dise帽arse para temperaturas muy superiores a las que ya se han registrado en el pasado reciente.