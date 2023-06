–

鈥淪贸lo el amor nos permite escapar de la repetici贸n鈥 (Jorge Luis Borges)

驴Qu茅 significado tiene 鈥渓a ola reaccionaria鈥 a nivel global y aqu铆 en Espa帽a? 驴C贸mo entender este fen贸meno complejo y multifac茅tico, para mejor combatirlo?

Propongo esta interpretaci贸n: la ola reaccionaria trata de apuntalar un mundo en crisis, un modelo que hace aguas por todos lados.

Lo que hoy se denomina 鈥減olicrisis鈥 (la combinaci贸n de las crisis clim谩tica, energ茅tica, alimentaria, econ贸mica, etc.) remite fundamentalmente a una 鈥渃risis de presencia鈥, entendida como la crisis del modo de vida occidental basado en el impulso constante a la expansi贸n, el crecimiento y la conquista. Una crisis civilizatoria de alcance planetario.

Las diferentes crisis son los s铆ntomas de una manera de estar en el mundo consumidora y depredadora que toca ya l铆mites por todos lados: agotamiento de los cuerpos, agotamiento de los v铆nculos, agotamiento de los recursos, un colapso a la vez ps铆quico, social y ambiental.

El llamado 鈥渘egacionismo鈥 de la ola reaccionaria, con respecto a la emergencia clim谩tica, la desigualdad social o la violencia contra las mujeres, es la decidida voluntad de no ver ninguno de estos s铆ntomas, de no escuchar o pensar nada al respecto, de no emprender a partir de ellos ning煤n cambio, de seguir adelante como si nada y caiga quien caiga.

Estos s铆ntomas, desde este esquema cognitivo, se interpretan como 鈥渄a帽os鈥 que algunos poderes mal茅ficos infligen sobre el orden social. La supresi贸n de esos enemigos permitir铆a restaurar el buen estado de las cosas, la presencia dominadora sobre el mundo.

Ninguna responsabilidad a tomar, pues, por el curso catastr贸fico del mundo. La ola reaccionaria interpela sustancialmente a sujetos que se toman a s铆 mismos como v铆ctimas de la situaci贸n. La v铆ctima delega la elaboraci贸n de su malestar en ciertos poderes que prometen la 鈥渧uelta a la normalidad鈥 una vez erradicados los males: 鈥Make America great again鈥 (Trump), 鈥Let鈥檚 take back control鈥 (Brexit).

El caso de Vox es clar铆simo en este sentido. Se puede leer como un verdadero 鈥渃ontragolpe鈥 con respecto a todo aquello que hab铆a cuestionado el modelo en crisis a partir de los s铆ntomas del malestar: primero el 15M, luego Podemos, m谩s tarde el feminismo, por 煤ltimo el refer茅ndum del primero de octubre.

Hay que tirar a la papelera de la Historia a los 鈥渆nemigos de Espa帽a鈥, como explica muy gr谩ficamente el cartel贸n colgado por el partido de Abascal en Madrid, para recuperar el orden y la jerarqu铆a de la raza y la naci贸n, del g茅nero y el poder de clase, de la propiedad y sus prerrogativas.

La l贸gica del chivo expiatorio

Lo que se ha puesto en marcha, a escala global y local, es una l贸gica del chivo expiatorio que desata necesariamente una violencia generalizada. Hay muchos enemigos que eliminar, muchos movimientos sociales que reprimir, muchos cuerpos que sacrificar, para poder seguir viviendo como si nada.

Esta l贸gica y esta pasi贸n de sacrificio es lo que Freud pens贸 hace cien a帽os, al calor de la primera gran carnicer铆a del siglo XX, como 鈥減ulsi贸n de muerte鈥. O Th谩natos.

La pulsi贸n de muerte, seg煤n el psicoanalista vien茅s, es la b煤squeda instintiva de un estado de 鈥渢ranquilidad ps铆quica鈥 previo a la vida misma. Th谩natos empuja para volver a la inercia de lo inorg谩nico suprimiendo las tensiones de la existencia.

Esta tranquilidad ps铆quica, en el terreno social y pol铆tico, se expresa como un ideal de normalidad perdida, casi siempre puramente fantaseada. La patria cuando no hab铆a extranjeros, la raza cuando dominaban claramente los blancos, el sexo cuando el mando lo ten铆an sin r茅plica los hombres, la comunidad de vecinos antes de que se instalase esa mujer pobre del primero鈥

Hacia fuera, la pulsi贸n de muerte se proyecta como energ铆a destructiva contra todo lo que perturba el orden. Hacia dentro, vuelve al propio sujeto contra s铆 mismo en una espiral autodestructiva de culpa y deuda. Ambos movimientos se retroalimentan: la sensaci贸n (interior) de culpa se complace buscando culpables (externos). El odio a la mujer pobre del primero canaliza esta maldita inquietud interior que no entiendo鈥

Las tensiones a eliminar difieren seg煤n las geograf铆as y las historias pol铆ticas nacionales, pero sin duda hay una clave com煤n a las mil caras con que se muestra hoy la ola reaccionaria: la promesa de seguridad. Una seguridad contra, la seguridad en la desigualdad, una seguridad que pasa por la inseguridad del otro.

Se odia todo lo que evoca los s铆ntomas, todo lo que indica que 鈥渁lgo no va bien鈥, todo lo que nos recuerda que los cambios son necesarios y urgentes.

Se afirma brutalmente la desigualdad, contra cualquier tentaci贸n de 鈥渂uenismo鈥, como se denomina peyorativamente a tener un m铆nimo de sensibilidad social o compasi贸n.

Se adhiere a lo existente: la libertad ya est谩, es poder hacer lo que quiera, la libertad del goce privado, del consumo, de desentendernos de lo com煤n, la libertad de Ayuso.

Un problema de cuerpo

驴C贸mo escapar de esta l贸gica del chivo expiatorio, de esta pasi贸n de sacrificio, de esta pulsi贸n de muerte desatada? El pesimismo freudiano nos da m谩s pistas que el idealismo progresista.

Casi al final de su vida, y tras acumular a帽os y a帽os de experiencia cl铆nica, Freud constata lo siguiente: muchos pacientes simplemente no quieren curarse. Terrible observaci贸n.

La curaci贸n psicoanal铆tica consiste en un largo proceso de cambio y metamorfosis. Pero hay pacientes que prefieren instalarse en la repetici贸n del malestar, complacerse incluso en el estatuto de v铆ctima aunque duela, limitarse a se帽alar culpables y exigir castigo, todo antes que embarcarse en esta aventura dif铆cil que es la transformaci贸n personal, el cambio de piel.

En su art铆culo 鈥淎n谩lisis terminable e interminable鈥, Freud nos ofrece tres explicaciones posibles de este fen贸meno: 1) la resistencia que oponen al cambio las protecciones que el sujeto ha ido construyendo a lo largo de su vida, el peso temible de la inercia, el agotamiento de la plasticidad f铆sica y ps铆quica; 2) la propia acci贸n de la pulsi贸n de muerte, expresada ahora como 鈥渘arcisismo de defensa鈥: la idea de que mi seguridad pasa por la inseguridad del otro, mors tua vita mea; y 3) el rechazo visceral de la femineidad, es decir, el rechazo a abrirse a otro para recibir ayuda, a mostrar fragilidad, a abandonarse a un cierto no saber.

No es cuesti贸n de voluntad, sino de cuerpo. Los cuerpos anudados, amurallados y narcisistas son incapaces de autotransformaci贸n y curaci贸n. Preferir谩n instalarse en la repetici贸n y se帽alar enemigos-culpables afuera, aunque el malestar les devore por dentro.

Llevado esto mismo al plano pol铆tico, el problema es que la izquierda no sabe qu茅 hacer con los cuerpos. Cree que el cambio es cosa de pedagog铆a, de moral, de argumentos, de explicaciones, de n煤meros, de gr谩ficas, de relatos, de significantes, de imaginarios. Es profundamente idealista. Un verdadero materialismo no puede pasar m谩s que por los cuerpos y sus pulsiones. No es que la gente sea mala, tonta o est茅 desinformada. No se trata de comunicar mejor, tener m谩s medios o presentar bien los n煤meros. La ola reaccionaria se expande gracias a la crispaci贸n de los cuerpos.

El clima f铆sico y afectivo hoy es revanchista, desigualitario, sacrificial con los m谩s d茅biles. Es ese clima prenden los mensajes de la ola reaccionaria. No tanto por su fuerza de convicci贸n, persuasi贸n o seducci贸n, como porque resuenan con los cuerpos crispados.

Un Eros social y pol铆tico

S贸lo un afecto puede curar otro, s贸lo un clima puede desplazar a otro, s贸lo el amor nos permite escapar de la repetici贸n, 鈥渟贸lo Eros puede sujetar a la pulsi贸n de muerte鈥 dice Freud al final de El malestar de la cultura.

Esta es la clave para entender c贸mo, mientras en toda Europa ya crec铆an las plantas venenosas de la ola reaccionaria tras la crisis de 2008, en Espa帽a la salida de la crisis se confiaba a un impulso igualitario y de cambio, justo el reverso de la l贸gica del chivo expiatorio.

El 15M fue sin duda la expresi贸n pol铆tica de un Eros social, una cualidad que sigue sin pensarse a fondo doce a帽os m谩s tarde, por la incapacidad de pensar pol铆ticamente los afectos y desde los afectos.

Frente al victimismo resentido, la responsabilizaci贸n, el hacerse cargo y el protagonismo de cualquiera.

Frente al se帽alamiento de enemigos, la culpabilizaci贸n y los deseos de castigo, la acci贸n transformadora y no delegada, la ampliaci贸n de la sensibilidad social, el contagio de la empat铆a.

Frente al narcisismo mort铆fero de las peque帽as diferencias, la inclusividad y la cooperaci贸n, la apertura y el gusto por la pluralidad.

Frente a la violencia contra los d茅biles, una fuerza de los d茅biles, una rabia que no se desata contra cualquiera y de cualquier modo, sino que se activa en defensa de la vida, 鈥渄igna rabia鈥 le dicen los zapatistas.

Un Eros social y pol铆tico es el impulso organizado para frenar la destrucci贸n, la pulsi贸n de cooperaci贸n que inventa formas para instituirse y durar, el arte de la composici贸n sensible con el otro. Un amor desde la autonom铆a, hacia personas, v铆nculos o territorios, el amor entendido como cuidado de un potencial libre.

Eros es destruido hoy cotidianamente, devastado en una sociedad que hace de la extracci贸n de beneficio y el control el v铆nculo con las cosas y el mundo. En la escuela, en el trabajo, en los barrios, se impone la guerra de todos contra todos. Pero s贸lo la fuerza de Eros puede recapacitar los cuerpos para el cambio, reinventar protecciones de la vida desde la seguridad rec铆proca, habilitar una abdicaci贸n dulce de la presencia dominadora en modos 鈥渇emeninos鈥 de estar en el mundo.

驴C贸mo vamos a reactivar hoy la potencia de un Eros social, en medio de las ruinas que deja la guerra cotidiana de todos contra todos? Es pol铆ticamente la pregunta m谩s dif铆cil, m谩s urgente.

Tambi茅n Eros persigue la 鈥渢ranquilidad ps铆quica鈥, explica Freud, pero no a trav茅s de la supresi贸n de las tensiones y las anomal铆as, las diferencias y las alteridades, no como paz de los cementerios, sino desde el cuidado, el enriquecimiento y el embellecimiento de la vida. Por eso s贸lo Eros puede sujetar a Th谩natos: satisface el mismo deseo de la pulsi贸n pero por otras v铆as.

