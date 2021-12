–

La variante 贸micron del coronavirus ha sido ya detectada en 77 pa铆ses, aunque probablemente est谩 ya presente en todo el mundo, y se est谩 expandiendo “a un ritmo que no hab铆amos visto en ninguna de las cepas anteriores”. As铆 lo ha asegurado este martes la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS).

“Probablemente ya est谩 en la mayor铆a de los pa铆ses, incluso en los que a煤n no ha sido detectada”, ha alertado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha expuesto su preocupaci贸n porque gran parte de la sociedad haya bajado la guardia ante esta evoluci贸n del coronavirus.

“Nos enfrentamos a un tsunami de infecciones en el mundo”

Previamente a las palabras de Tedros Adhanom, Maria van Kerkhove, jefa t茅cnica de la Organizaci贸n Mundial de la Salud, ya hab铆a advertido que el mundo se enfrenta “a un tsunami de infecciones en el mundo, tanto de delta (la variante dominante en los 煤ltimos meses) como de 贸micron”.

“Si tiene una mayor transmisibilidad y hay un gran n煤mero de casos, ya sea porque hay reinfecciones (en personas que ya han pasado la covid) o porque hay infecciones entre los ya vacunados, ese mayor n煤mero de casos se traducir谩 en un mayor n煤mero de hospitalizaciones. Y un mayor n煤mero de hospitalizaciones en un sistema ya sobrecargado conducir谩 a m谩s muertes. As铆 que no es algo bueno. Ser铆a una buena noticia que no cause una enfermedad m谩s grave, pero una variante altamente transmisible provocar谩 m谩s casos. Y eso sin olvidar la covid persistente”, ha se帽alado en declaraciones a El Pa铆s Maria van Kerkhove.

Cuando la salud est谩 en riesgo

Este jueves, Tedros Adhanom Ghebreyesus tambi茅n ha recordado que la pandemia de la Covid-19 ha demostrado que “cuando la salud est谩 en riesgo, todo est谩 en riesgo”, del mismo modo que, “cuando se protege y se promueve la salud, las personas, las familias, las comunidades, las econom铆as y las naciones pueden prosperar”.

“Por eso, la salud no debe verse como un costo, sino como una inversi贸n en sociedades productivas, resilientes e inclusivas. Lograr una salud para todos exige que vayamos m谩s all谩 del sector de la salud. Exige un enfoque de todo el gobierno y toda la sociedad, que incluya la econom铆a y las finanzas, la infraestructura y la vivienda, el transporte, la energ铆a y el medio ambiente”, ha a帽adido.

“Un crecimiento basado en la salud”

“Tenemos que cambiar fundamentalmente la forma en que los l铆deres pol铆ticos, el sector privado y las instituciones internacionales piensan y valoran la salud, y promover un crecimiento basado en la salud y el bienestar de las personas y el planeta, de los pa铆ses de todos los niveles de ingresos. Es hora de dejar de pensar en la salud como un componente de la econom铆a y, en cambio, mirar c贸mo la econom铆a puede apoyar el objetivo social de Salud para Todos”, ha subrayado Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A este respecto, el presidente de la OMS ha asegurado que una vez que la pandemia termine, el mundo se enfrentar谩 a “desaf铆os a煤n mayores” de los que hab铆a antes de que comenzara, como son la pobreza, hambre, desigualdad, enfermedades no transmisibles, el problema del clima.

“No podemos, no debemos, volver a los mismos patrones de explotaci贸n de producci贸n y consumo, el mismo desprecio por el planeta que sustenta toda la vida, el mismo ciclo de p谩nico y abandono, y la misma pol铆tica divisoria que aliment贸 esta pandemia”, ha advertido.

