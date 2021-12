–

El primer d铆a de la Sesi贸n de Emergencia de la Organizaci贸n Mundial de la Salud se consider贸 la posibilidad de adoptar una Convenci贸n especial sobre respuesta a las pandemias o el denominado 鈥淎cuerdo sobre pandemias鈥. El Acuerdo se basa en un 鈥渋nforme pand茅mico鈥 especial publicado por la OMS el 23 de noviembre de 2021 y una 鈥済u铆a pand茅mica鈥 publicada el 22 de septiembre de 2021.

Estos documentos, en particular, proponen:

鈥 el derecho exclusivo de la OMS a anunciar el inicio de la pr贸xima 鈥減andemia鈥;

鈥 abolici贸n del 鈥渋mperio de los derechos humanos鈥 en caso de la aparici贸n de reg铆menes 鈥減and茅micos鈥;

鈥 restricciones radicales a los derechos de los sindicatos;

鈥 dotar a las organizaciones sin fines de lucro y otras estructuras indefinidas del derecho a participar en pie de igualdad con los estados en el establecimiento de leyes internacionales;

鈥 la obligaci贸n de los pa铆ses de solicitar ayuda exterior si no pueden hacer frente a la 鈥減andemia鈥 por s铆 mismos.

Bajo la cl谩usula 鈥渄otar a las organizaciones sin fines de lucro y otras estructuras indefinidas del derecho a participar en igualdad de condiciones con los estados en el establecimiento de leyes internacionales鈥, los pa铆ses firmantes transfieren la totalidad del poder legislativo y ejecutivo a las manos de estructuras indefinidas, de modo que el presidente y el gobierno est谩n perdiendo sus poderes en manos de estas esctructuras de poder supranacional.

驴No cre铆as en los cuentos y las teor铆as de la conspiraci贸n sobre el gobierno mundial y el Nuevo Orden Mundial? Aqu铆 est谩, ya ha llegado.

Sesi贸n especial de la Asamblea Mundial de la Salud 29 de noviembre de 2021 鈥 1 de diciembre de 2021.

Del 29.11 al 1.12 se ha celebrado oportunamente una reuni贸n especial de la asamblea de la organizaci贸n mundial de la salud para promover un 贸rgano que coordine un nuevo poder de la OMS en la preparaci贸n ante futuras pandemias

En todos los documentos se remarca y se repite el esp铆ritu de esta reuni贸n, la equidad y la inclusividad y transparencia a la hora de cristalizar este nuevo 贸rgano.

Conocemos bien la transparencia y la equidad con la que act煤an y m谩s parece que quieran crear un 贸rgano supranacional que distribuya vacunas con la eficacia que han demostrado durante esta pandemia y que es de lo que se quejan los ponentes que han hablado en la sesi贸n de clausura. No nos han llegado las vacunas prometidas

De su preocupaci贸n en la preparaci贸n frente a futuras pandemias sorprende que la 煤nica medida sanitaria que mencionen sean las vacunas como si fuera la 煤nica herramienta para tratar un problema venidero.

Sorprende tambi茅n que recaiga en las zoonosis el origen de dichas pandemias, cuando a煤n no se haya demostrado que la pandemia en la que estamos inmersos haya sido un animal el origen y que las hip贸tesis de un escape/liberaci贸n del pat贸geno de un laboratorio donde se ha estado demostradamente trabajando en como refinar su eficacia para infectar humanos no se menciona nada, osea incrementar la seguridad de los estudios de riesgo en secuencias g茅nicas potencialmente peligrosas para la humanidad

Pero en su buenismo unitario reclaman un 贸rgano ejecutivo que dote a la OMS de poderes para dictar medidas de alcance global que hagan frente a posibles pandemias

Ya sabemos que todas las pandemias que hemos sufrido hasta ahora siempre han estado asociadas a accidentes o a experimentos de riesgo que han terminado poniendo en los medios una alarma que ha sido convenientemente utilizada

Ya sabemos la transparencia con la que viven y como las medidas que implementan est谩 basada en la ciencia, como por ejemplo de la adopci贸n de la PCR como Est谩ndar de Oro que se ha vuelto incuestionable y que es lo mejor que le ha podido pasar al pobre virus SARS CoV2 que tan famoso lo ha hecho pues con esa prueba han conseguido crear una pandemia cuando tras un a帽o se comprueba que la supuesta enfermedad que est谩 amenazando a la humanidad no es m谩s peligrosa que la misma gripe que nos acompa帽a desde los principios de la humanidad que casualmente ataca peri贸dicamente cuando llega el fr铆o.. A煤n no han conseguido una vacuna eficaz contra la gripe pero necesitamos un 贸rgano supranacional para combatirla sin tener en cuenta que con una medicina preventiva basada en una vida sin estr茅s, una alimentaci贸n sana sin demasiados qu铆micos y un ejercicio f铆sico regular,, y eso si, tambi茅n cuando llega el oto帽o abrigarse convenientemente y evitar los cambios bruscos de temperatura se llega a una unidad de acci贸n que en realidad no cuesta demasiado dinero ni necesita de comit茅s de coordinaci贸n

Se habla mucho de los hospitalizados que han evitado las vacunas. Tambien se pone 茅nfasis en que evitando la pandemia se act煤an en responsabilidad comunitaria y que con las vacunas no se saturan las UCI鈥檚 y se evitan muertes innecesarias, cuando las unidades UCI鈥檚 han sido reducidas progresivamente, el n煤mero de sanitario se ha ido reduciendo progresivamente y la atenci贸n m茅dica se ha ido degradando en los 煤ltimos a帽os pero ahora necesitamos una guerra contra las pandemias que tendr谩 los mismos resultados que las dem谩s guerras globlales que nos han vendido. Guerra contra las drogas y sube el tr谩fico de droga, guerra contra el terrorismo internacional, y sube el terrorismo

Ahora que las sospechas de que esta pandemia es fabricada nos enteramos que necesitamos un 贸rgano que coordine la acci贸n de todos los pa铆ses para qu茅? Para que nadie se haga responsable de la aplicaci贸n de unos medicamentos que se ponen en el mercado sin la suficiente experimentaci贸n y que la requerida experimentaci贸n estaba poniendo en un problema econ贸mico a las empresas que fabrican dichos productos y como ellos mismos han proclamado gracias a la pandemia ahora pueden poner en el mercado medicamentos de una tecnolog铆a que a煤n no sabemos qu茅 consecuencias va a tener y que ya sabemos est谩 provocando que por una parte no se reduce la transmisi贸n de la enfermedad que supuestamente tendr铆a que controlar y por otra parte tras un a帽o de aplicaci贸n, la mortalidad en general es mayor en todos los pa铆ses donde se est谩 usando.

Pero en su af谩n buenista de ser los adalides de la preparaci贸n ante amenazas y siempre bas谩ndose en los principios m谩s escrupulosos de la ciencia hacen hincapi茅 en que hay que combatir la desinformaci贸n, cuando comprobamos d铆a a d铆a lo que para estos significa desinformaci贸n y como se combate. Censurando cualquier tipo de debate cr铆tico que suponga un cuestionamiento de la medida estrella de este movimiento solidario que es la vacuna

Espero lo mejor de esta unidad de pa铆ses en pos de una salud para todos, pero me gustar铆a poder no ser pesimista e interpretar su lenguaje como falso e hip贸crita y donde dicen equidad habr谩 peleas por quien es m谩s complaciente con las medidas a adoptar de modo que reciban los suficientes fondos que necesitan sus pa铆ses para avanzar en el desarrollo al que aspiran que a lo mejor dicho desarrollo en el que se les obligar谩 a abandonar su manera tradicional de vivir o de tratar las enfermedades en beneficio de empresas que les van a vender productos de dudosa seguridad y eficacia y con los que se van a tener que endeudar en una nueva forma de colonialismo de este siglo donde los pa铆ses desarrollados chantajean a los subdesarrollados con un ideal de salud que en realidad se convierte en una trampa que los empobrece y a la larga los enferma

El resultado de esta reuni贸n es que en Marzo se volver谩n a reunir para acordar una forma de avanzar.

Espero que hasta entonces hayamos podido convencer a nuestros gobiernos de que esta estrategia de contemplar la naturaleza como una amenaza que combatir es una pesadilla de ignorantes necesitados de enemigos con los que atemorizar a la poblaci贸n para ser ellos los que dirijan las soluciones que jam谩s solucionan pues lo 煤nico que buscan en realidad es mover el dinero de los impuestos que nos extraen para financiar su nivel de vida ostentoso y vac铆o.

Es el fin de un comienzo esperanzador.

El mundo en conjunto: Establecimiento de un 贸rgano intergubernamental de negociaci贸n para reforzar la prevenci贸n, la preparaci贸n y la respuesta frente a las pandemias

Proyecto de decisi贸n propuesto por Albania, Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Canad谩, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, Fiji, Georgia, India, Indonesia, Islandia, Israel, Jap贸n, Estados miembros del Grupo Africano, Estados miembros de la Uni贸n Europea, M茅xico, M贸naco, Montenegro, Nepal, Noruega, Nueva Zelanda, Pakist谩n, Panam谩, Paraguay, Per煤, Rep煤blica de Corea, Rep煤blica de Moldova, Serbia, Singapur, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tobago, T煤nez, Turqu铆a, Ucrania, Reino Unido de Gran Breta帽a e Irlanda del Norte, Estados Unidos de Am茅rica, Uruguay y Vanuatu.

Reconociendo, c贸mo no, la necesidad de subsanar las deficiencias en materia de prevenci贸n, preparaci贸n y respuesta a las emergencias sanitarias, en particular en lo que respecta al desarrollo y la distribuci贸n de contramedidas m茅dicas, como vacunas, productos terap茅uticos y diagn贸sticos, y al acceso oportuno y equitativo a las mismas, as铆 como al fortalecimiento de los sistemas de salud y su capacidad de recuperaci贸n con miras a lograr la cobertura sanitaria universal;

Haciendo hincapi茅 en la necesidad de un enfoque integral y coherente para fortalecer la arquitectura sanitaria mundial, y reconociendo el compromiso de los Estados Miembros de desarrollar un nuevo instrumento para la prevenci贸n, preparaci贸n y respuesta a la pandemia con un enfoque de todo el gobierno y toda la sociedad, dando prioridad a la necesidad de equidad, claro est谩.

(b) Una oportunidad para mejorar, actualizar y reforzar el papel de liderazgo y coordinaci贸n de la OMS y su funci贸n de autoridad directiva y coordinadora de la labor sanitaria internacional a la luz del panorama sanitario mundial del siglo XXI, incluso para mejorar el compromiso con la sociedad civil y el sector privado. Esto podr铆a proporcionar una v铆a clara a los responsables pol铆ticos y a los l铆deres de la preparaci贸n y la respuesta ante una pandemia, apoyando la coherencia y evitando la fragmentaci贸n tanto a nivel nacional como mundial. La Constituci贸n de la OMS prev茅 expresamente la posibilidad de un nuevo instrumento y la OMS tiene experiencia en la gesti贸n de instrumentos de toda la sociedad y de todo el gobierno, incluido, por ejemplo, el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.

(c) Crear un apoyo de los grupos de inter茅s para el nuevo instrumento y sus objetivos de preparaci贸n y respuesta a la pandemia, por ejemplo, a trav茅s de una Conferencia de las Partes en el nuevo instrumento.

(d) Fomentar la confianza de los Estados Partes en el nuevo instrumento en los compromisos mutuos de alto nivel para la preparaci贸n y respuesta ante una pandemia.

(e) Anclar el nuevo instrumento en todos los principios que se encuentran en la Constituci贸n de la OMS (Pre谩mbulo), incluyendo el principio de no discriminaci贸n y el derecho al disfrute del m谩s alto nivel posible de salud. Estos principios son importantes para promover la equidad y la cobertura sanitaria universal, garantizando un acceso equitativo a las medidas m茅dicas y a los servicios sanitarios, tanto ahora como en el futuro.

(f) Abordar el acceso equitativo a las contramedidas, como las vacunas, las terapias y los diagn贸sticos. Un marco podr铆a facilitar medidas concretas y mecanismos a largo plazo para desarrollar, fabricar y ampliar las contramedidas mediante el aumento de la producci贸n local, el intercambio de tecnolog铆a y conocimientos t茅cnicos para ampliar la capacidad de fabricaci贸n y el fortalecimiento de los sistemas de reglamentaci贸n.

(h) Reducir los riesgos que plantean las enfermedades emergentes de origen zoon贸tico en el futuro, reconociendo que las enfermedades de origen zoon贸tico se encuentran entre las fuentes m谩s probables de futuras pandemias. Esto podr铆a incluir el fortalecimiento de las plataformas y la vigilancia existentes, el fomento de las asociaciones multisectoriales (sectores de la salud humana, animal y ambiental) y la promoci贸n de contramedidas espec铆ficas en consonancia con el enfoque de 鈥淯na sola salud鈥

Muchos Estados miembros destacaron que el desarrollo de un nuevo instrumento sobre preparaci贸n y respuesta ante pandemias en el marco del art铆culo 19 de la Constituci贸n de la OMS podr铆a ofrecer una serie de ventajas. Un instrumento en virtud del art铆culo 19 de la Constituci贸n de la OMS ser铆a jur铆dicamente vinculante para los Estados Partes que optaran por ratificarlo, y esta condici贸n jur铆dicamente vinculante ofrece la posibilidad de prestar una mayor atenci贸n sostenida, tanto pol铆tica como normativa, a la cuesti贸n cr铆tica de la preparaci贸n y respuesta ante una pandemia, que un acto no vinculante.

