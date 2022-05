–

De parte de SAS Madrid May 3, 2022 233 puntos de vista

En 1981, la Organizaci贸n Mundial de la Salud y Unicef aprobaban el C贸digo de comercializaci贸n de suced谩neos de leche materna para proteger a las familias y al personal sanitario de las pr谩cticas comerciales abusivas y poco 茅ticas de la industria de estos productos. Entre otras proh铆be la publicidad, los mensajes enga帽osos en cuanto a lactancia, la distribuci贸n de muestras gratuitas, las ofertas en los puntos de venta y la promoci贸n a trav茅s de internet. Sin embargo, durante estas cuatro d茅cadas se ha incumplido sistem谩ticamente el C贸digo en la mayor铆a de pa铆ses. De hecho, en la 煤ltima d茅cada internet y las redes sociales han sido un escaparate de esta constante vulneraci贸n a trav茅s de influencers con un elevado poder prescriptor. Una vulneraci贸n que trata de influir en las decisiones de las madres y que tiene una repercusi贸n en su salud y en la de los ni帽os y ni帽as, como denuncia el informe C贸mo influye la mercadotecnia de los suced谩neos de la leche materna en nuestras decisiones sobre la alimentaci贸n infantil, elaborado por la OMS y Unicef. Seg煤n el documento, m谩s de la mitad de las embarazadas afirman haber recibido publicidad de leche artificial de una industria que obtiene 55.000 millones de d贸lares en ventas al a帽o.

Este primer estudio se ha realizado en ocho pa铆ses (Bangladesh, Marruecos, M茅xico, Nigeria, Reino Unido, Sud谩frica y Vietnam y China), pero los resultados apuntan a una tendencia mundial. 鈥淓l estudio ha incluido pa铆ses que representan una variedad de niveles de desarrollo y nivel socioecon贸mico, organizaci贸n de sistemas de salud y mecanismos de regulaci贸n, as铆 como diversidad de culturas. Los resultados muestran que las practicas poco 茅ticas de la comercializaci贸n de la leche de f贸rmula est谩n presentes en todos los pa铆ses del estudio. El estudio no busca generalizar, pero ser铆a razonable pensar qu茅 situaciones similares existen en otros pa铆ses鈥, explica a El Pa铆s Leendert Nederveen, jefe de la Unidad Factores de Riesgo y Nutrici贸n de la Organizaci贸n Panamericana de la Salud de la OMS. Adem谩s, seg煤n Nederveen, todos los pa铆ses que han llevado a cabo evaluaciones peri贸dicas del cumplimiento del C贸digo usando la herramienta NetCode han encontrado violaciones masivas.

Todos los pa铆ses que han llevado a cabo evaluaciones peri贸dicas del cumplimiento del C贸digo usando la herramienta NetCode han encontrado violaciones masivas

Un producto rentable

Nada m谩s revelador que tener hijos para ser conscientes de nuestra fragilidad. La vulnerabilidad y el miedo caen sobre las madres y los padres recientes como una lluvia torrencial. Recuerda Paula Lalaguna, pediatra del Hospital de Barbastro y coordinadora nacional de la IHAN, que las empresas que fabrican leches artificiales son grandes multinacionales que tienen su mercado a nivel mundial, y que las madres y las familias son sus compradores potenciales, por lo tanto lanzan sus estrategias publicitarias en todos los pa铆ses del mundo y les resultan muy eficaces para captar nuevos clientes, prueba de ello es el crecimiento exponencial de sus ventas como recoge el informe.

Entre las estrategias que se sostienen en la vulnerabilidad de esta etapa se sit煤an que 鈥渓a sociedad actual ha perdido la cultura de la lactancia. Las madres no cuentan con soporte familiar, ni social, para el amamantamiento y la crianza, adem谩s, en muchas ocasiones los profesionales que les atienden, no tienen formaci贸n sobre lactancia ni sensibilidad hacia el cumplimiento del C贸digo de Comercializaci贸n de Suced谩neos de la Leche Materna. En esta situaci贸n, las madres se sienten vulnerables e inseguras. La crianza y la lactancia no se ajustan a las expectativas que la sociedad les impone y eso se ve reforzado por la publicidad de las leches artificiales donde todo son facilidades con la promesa de que sus hijos crecer谩n felices, sanos y bien nutridos sin problemas ni dificultades鈥, se帽ala Lalaguna.

Lo mismo indica Ana铆s Ferr谩ndez Rodr铆guez, presidenta de la Federaci贸n Espa帽ola de la Asociaciones pro Lactancia Materna (FEDALMA), para quien est谩 claro que el marketing busca posicionar este producto por encima del resto ante un p煤blico objetivo casualmente muy sensible por distintas circunstancias: los padres y madres de un beb茅 que en ocasiones son primerizos, con las inseguridades que ello conlleva. Precisamente son las asociaciones y agrupaciones de lactancia las que tratan de dotar de seguridad a las familias. Lo hacen a trav茅s de campa帽as informativas y a trav茅s de documentaci贸n, v铆deos, estudios y testimonios, pero tambi茅n con el acompa帽amiento 鈥渕adre a madre鈥 y con la formaci贸n de sanitarios y personas que acompa帽an a familias. 鈥淣o podemos suplir la valiosa transmisi贸n que antiguamente hac铆an nuestras madres, t铆as, vecinas, abuelas de la pr谩ctica de la lactancia, y que lamentablemente se ha perdido, pero al menos estamos acompa帽adas en estos momentos por madres expertas o profesionalizadas鈥, dice la presidenta de FEDALMA.

Seg煤n los datos de la OMS y Unicef, la leche artificial reporta 55.000 millones de d贸lares en ventas

Seg煤n los datos de la OMS y Unicef, la leche artificial reporta 55.000 millones de d贸lares en ventas. Otro asunto es el de la inversi贸n que se hace para promover la lactancia materna frente al dinero que invierte la industria en la promoci贸n de leche artificial. 鈥淩ealmente es frustrante. Desde la federaci贸n no tenemos presupuesto para renovar la formaci贸n en lactancia anual, mientras que las empresas que fabrican suced谩neos de la leche materna, que afectan a la nutrici贸n infantil y violan compromisos internacionales, invierten millones en promover sus productos. Necesitamos m谩s apoyos del sector empresarial y la administraci贸n p煤blica si tenemos que formar e informar sobre la lactancia materna鈥, lamenta Ana铆s Ferr谩ndez.

La necesidad de un mayor compromiso

Para apoyar a las madres a tomar una decisi贸n informada, Paula Lalaguna cree que es importante cambiar el discurso y no seguir demostrando los beneficios de la leche materna, ya de sobra conocidos, sino hacer 茅nfasis en los riesgos de no amamantar. 鈥淟a leche artificial conlleva riesgos econ贸micos, ecol贸gicos, afectivos y en salud de las madres y de los ni帽os. Hay que hacer hincapi茅 en esto鈥. Admite tambi茅n que queda mucho trabajo por hacer en otros aspectos m谩s all谩 del informativo. Por ejemplo, entre los profesionales sanitarios: 鈥淟a difusi贸n y formaci贸n sobre el C贸digo de Comercializaci贸n de Suced谩neos de la leche materna es uno de nuestros grandes retos. Los profesionales tienen un papel fundamental a la hora de lanzar mensajes firmes de protecci贸n y promoci贸n de la lactancia y de proteger a las madres de la publicidad. Sin embargo muy pocos son conocedores y conscientes de la importancia de cumplir el C贸digo y del conflicto de intereses que supone recibir financiaci贸n para su formaci贸n por parte de casas comerciales de leches artificiales o repartir muestras de leche gratuitas en las consultas. Estas son pr谩cticas habituales, totalmente normalizadas, en nuestros centros de salud y hospitales sobre las que no existe ning煤n tipo de sanci贸n鈥. La IHAN garantiza que en los centros acreditados, el C贸digo se cumple y en los que est谩n en alguna de las fases de acreditaci贸n se trabaja para lograrlo. 鈥淧oco a poco la situaci贸n va mejorando, pero es imprescindible un compromiso pol铆tico y una legislaci贸n contundente como promueve la OMS para que la situaci贸n cambie鈥.

Paula Lalaguna cree que es importante cambiar el discurso y no seguir demostrando los beneficios de la leche materna, ya de sobra conocidos, sino hacer 茅nfasis en los riesgos de no amamantar

Y es que, muchas veces genera frustraci贸n querer pero no poder; bien, por no tener apoyo real (ni en los centros de salud, ni en el propio hospital, ni en el entorno familiar鈥), bien por encontrarse desprotegidas sin pol铆ticas que lo apoyen. 驴Qu茅 supone promover la lactancia si no se acompa帽a de medidas valientes? Responde Lalaguna que la promoci贸n de la lactancia supone mucho trabajo de colectivos comprometidos, profesionales y grupos de madres que poco a poco y trabajando contracorriente van consiguiendo que la situaci贸n mejore. Pero todo este trabajo consigue cambios peque帽os y lentos, por lo que considera que 鈥渆s absolutamente necesario el compromiso de los gobiernos, la adopci贸n de pol铆ticas de protecci贸n de la lactancia y de cumplimiento del c贸digo y la inversi贸n en estrategias de promoci贸n鈥.

Leendert Nederveen recuerda que para hacer frente a la comercializaci贸n poco 茅tica de la leche de f贸rmula, la OMS, Unicef y sus socios hacen un llamado a los gobiernos, los trabajadores de la salud y la industria de alimentos para beb茅s para que implementen y cumplan plenamente los requisitos del C贸digo: 鈥淓l reporte recomienda aprobar, monitorear y hacer cumplir leyes para prevenir la promoci贸n de la leche de f贸rmula. Esto incluye: hacer a las empresas responsables por sus pr谩cticas; invertir en pol铆ticas y programas para apoyar la lactancia materna; lograr que la industria se comprometa p煤blicamente con el pleno cumplimiento del C贸digo; y rechazar la influencia comercial de la industria de f贸rmulas a profesionales de la salud, entre otros. La forma en que estas recomendaciones se aplican en cada pa铆s son decisiones que compete a cada gobierno鈥. Un reto enorme que exige un cambio de mirada hacia la maternidad y la infancia.

El informe lanzado por la OMS y Unicef encuentra que la comercializaci贸n de la leche de f贸rmula, no el producto en s铆 mismo, interrumpe la toma de decisiones informada y socava la lactancia materna y la salud infantil

Las familias tienen un poder limitado

El informe lanzado por la OMS y Unicef encuentra que la comercializaci贸n de la leche de f贸rmula, no el producto en s铆 mismo, interrumpe la toma de decisiones informada y socava la lactancia materna y la salud infantil. 驴Qu茅 podr铆an hacer las familias para protegerse de ello ante el desamparo institucional que se sufre en muchos pa铆ses sin unas pol铆ticas de promoci贸n y protecci贸n real de la lactancia? Seg煤n Leendert Nederveen los padres tienen un poder limitado para responder a estas t谩cticas de marketing poco 茅ticas y generalizadas. 鈥淟os padres pueden rechazar obsequios como cupones gratuitos para obtener leche de f贸rmula, biberones gratuitos, o muestras gratuitas de leche en f贸rmula de la industria, familiares, o amigos. Esto es dif铆cil de cumplir si el acceso a informaci贸n confiable sobre la lactancia materna es limitado, y las medidas para proteger los derechos de los padres no est谩n completamente implementadas鈥.

Paula Lalaguna tambi茅n cree que es dif铆cil escapar a esta publicidad, pero estima que la clave es poder manejar estos mensajes de forma cr铆tica, buscar recursos fiables para poder tomar la decisi贸n informada sobre como alimentar a sus beb茅s, conociendo los riesgos de no amamantar. 鈥淧ara poder disfrutar de su lactancia y abordarla con seguridad en s铆 mismas y en su capacidad para amamantar es fundamental buscar instituciones que ofrezcan informaci贸n y apoyo, talleres de lactancia, grupos de apoyo donde reforzar谩n sus deseos. En estos espacios les apoyar谩n en sus decisiones y les ayudar谩n en las dificultades鈥.

Ana铆s Ferr谩ndez sugiere a las madres que durante el embarazo lean lo que puedan sobre la lactancia materna para valorar qu茅 desean hacer realmente y, si tienen oportunidad, participar en los talleres y reuniones que se organizan desde los grupos de apoyo. 鈥淓l hecho de ir y conocer a otras madres, poder preguntarles dudas, participar en los talleres, puede ser una forma de escapar de este marketing salvaje鈥.

Enlace relacionado ElSaltoDiario.com (02/05/2022).