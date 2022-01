La ONG agrícola palestina, UAWC, se declara sorprendida y triste por la decisión del gobierno holandés de poner fin a la financiación

La ONG agr铆cola palestina, UAWC, se declara sorprendida y triste por la decisi贸n del gobierno holand茅s de poner fin a la financiaci贸n

La UAWC dijo en una declaraci贸n en respuesta a la decisi贸n del gobierno holand茅s de suspender su financiaci贸n que es la primera vez que un gobierno pone fin a su financiaci贸n para la sociedad civil palestina bas谩ndose en la “condicionalidad pol铆tica”.

“Al hacerlo, los Pa铆ses Bajos empa帽an su reputaci贸n como donante fiable y su estatus de pa铆s basado en valores que acoge y promueve el derecho internacional”, afirm贸.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores holand茅s anunci贸 su decisi贸n [ayer] tras una suspensi贸n de la financiaci贸n que dur贸 18 meses y que caus贸 un grave perjuicio a nuestra organizaci贸n, a nuestros proyectos y a nuestros beneficiarios. Tambi茅n ha sometido a UAWC a una investigaci贸n externa, que ha supuesto una carga para nuestra organizaci贸n a lo largo de 2021”, dijo UAWC.

“Desde el principio, esta investigaci贸n tuvo una motivaci贸n pol铆tica y respondi贸 a la presi贸n del gobierno israel铆 y de las organizaciones malignas afiliadas a 茅l. Mientras que la investigaci贸n se desencaden贸 a ra铆z de un incidente, es decir, la detenci贸n de dos antiguos empleados de UAWC sospechosos por las autoridades israel铆es de estar implicados en un atentado, el gobierno holand茅s recurri贸 a una pregunta de investigaci贸n amplia y general para identificar cualquier “posible v铆nculo entre UAWC y el FPLP””, a帽adi贸.

“Debido a nuestra labor estrat茅gica de protecci贸n de las tierras palestinas amenazadas por la anexi贸n israel铆, la UAWC ha sido durante muchos a帽os objeto de campa帽as de desprestigio israel铆es que intentan asociar a nuestra organizaci贸n con el FPLP.

Aunque nos preocupaba que la investigaci贸n holandesa pudiera alimentar dichas campa帽as, decidimos sin demora cooperar con ella, bas谩ndonos en nuestra confianza en el gobierno holand茅s, que ha sido uno de los principales donantes de UAWC desde 2013″, dijo UAWC.

Explic贸: Como confirm贸 el gobierno holand茅s en su carta al parlamento holand茅s, esta investigaci贸n, realizada por Proximities Risk Consultancy, ha: no ha encontrado flujos financieros entre UAWC y el FPLP; no ha encontrado indicios de unidad organizativa entre UAWC y el FPLP; no ha encontrado indicios de que el FPLP dirija UAWC; no ha encontrado v铆nculos entre UAWC y el brazo armado del FPLP; y no ha encontrado indicios de que los miembros de la junta directiva y del personal hayan utilizado su posici贸n en UAWC con fines terroristas.

Adem谩s, el Ministerio de Asuntos Exteriores holand茅s determin贸 que la investigaci贸n de Proximities no proporciona ninguna base para concluir que el UAWC tiene v铆nculos organizativos con el FPLP.

“Todas estas conclusiones reflejan el estatus y la existencia de UAWC como una organizaci贸n independiente, que no tiene ninguna afiliaci贸n pol铆tica o religiosa con ning煤n partido u organizaci贸n pol铆tica”, dijo.

“Es chocante y profundamente preocupante que el gobierno holand茅s haya decidido, no obstante, poner fin a su financiaci贸n para la UAWC”, subray贸.

Expres贸 su preocupaci贸n por el hecho de que el gobierno israel铆 aproveche la decisi贸n para intensificar su ataque total a la sociedad civil palestina, tras la designaci贸n en octubre pasado de seis ONG palestinas como organizaciones terroristas.

“M谩s concretamente, la decisi贸n legitima y fomenta la t谩ctica israel铆 de atacar a las ONG palestinas a trav茅s de supuestas afiliaciones pol铆ticas de los miembros de su junta directiva y su personal. Todo esto est谩 desviando la atenci贸n internacional del robo y la confiscaci贸n de m谩s tierras palestinas por parte de Israel y de su brutal represi贸n del pueblo palestino que vive bajo la ocupaci贸n militar”, dijo, y a帽adi贸: “Estudiaremos medidas legales para impugnar la da帽ina e injusta decisi贸n de hoy del gobierno holand茅s, que carece de fundamentos v谩lidos.”

UAWC dijo que, en este momento cr铆tico, “pedimos a otros donantes que mantengan y aumenten su apoyo a UAWC y a todas las organizaciones de la sociedad civil palestina. No nos abandonen“.

RAMALLAH, jueves 6 de enero de 2022 – La Uni贸n de Comit茅s de Trabajo Agr铆cola (UAWC) dijo que estaba sorprendida y triste por la decisi贸n del gobierno holand茅s de poner fin a su financiaci贸n para las organizaciones no gubernamentales agr铆colas palestinas, subrayando que, con esta fat铆dica decisi贸n, el gobierno holand茅s no s贸lo est谩 abandonando a UAWC, sino a la sociedad civil palestina en general.