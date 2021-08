Insiste en hablar continuamente de “ambos lados”, a pesar de la desigual cifra de v铆ctimas y destrucci贸n, por no mencionar la enorme disparidad de potencia de fuego

Israel utiliz贸 armamento fabricado por la empresa Boeing con sede en Chicago para destruir torres residenciales en Gaza el pasado mayo, masacrando a las familias en sus hogares, seg煤n confirma un nuevo informe del Observatorio de Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW). La documentaci贸n incluida en dicha investigaci贸n de HRW es valiosa y necesaria y servir谩 para quienes quieren pinchar la burbuja de impunidad de Israel y prevenir el siguiente ba帽o de sangre en Gaza.

Pero la equiparaci贸n que realiza el grupo de los presuntos cr铆menes de guerra cometidos por Israel y los grupos armados palestinos en Gaza perpet煤a el mito de la paridad entre un Estado colonizador y el pueblo sometido.

El grupo con sede en Nueva York declar贸 “haber investigado tres ataques israel铆es que mataron a 62 civiles palestinos aunque no exist铆an pruebas de objetivos militares en la vecindad”. El testimonio de los supervivientes y los testigos de esos ataques israel铆es es desgarrador.

Algunos padres describen c贸mo recuperaron los cuerpos destrozados de sus hijos. El 煤nico superviviente de un ataque relata como toda su familia fue aniquilada sin previo aviso en cuesti贸n de segundos. Las personas entrevistadas por Human Rights Watch niegan las afirmaciones de Israel respecto a que existiera actividad militante alguna en las cercan铆as de los objetivos cuando se produjeron los tres ataques investigados por el grupo.

Barriada de Beit Hanoun, norte de Gaza, destruida por los ataques israel铆es, 21 de mayo de 2021.

Entre estos ataques est谩 el bombardeo de la calle al-Wihda en el centro de la ciudad de Gaza el 16 de mayo, en el que murieron 44 civiles, incluyendo 18 ni帽os. Entre las v铆ctimas se encontraban 22 miembros de la familia al-Qawlaq, el menor de 6 meses y el m谩s anciano de 90 a帽os. Israel afirm贸 que su objetivo era un centro de mando subterr谩neo pero admiti贸 “no conocer su tama帽o o su localizaci贸n exacta cuando se efectu贸 el ataque”, seg煤n HRW.

El grupo a帽ade que Israel no ha demostrado “la existencia de t煤neles o de un centro de mando subterr谩neo en esta vecindad”. Tampoco ha explicado por qu茅 no avis贸 a los residentes para que evacuaran sus hogares antes de lanzar el mortal ataque. “Human Rights Watch no ha encontrado ninguna evidencia de objetivos militares en el lugar en que se produjeron los ataques a茅reos o en sus proximidades, ni t煤neles ni centro de mando subterr谩neo alguno bajo la calle al-Widha o los edificios cercanos”, afirma el grupo.

Israel utiliz贸 bombas de 1.000 kilogramos de la serie GBU-31 equipadas con el kit de Munici贸n de Ataque Directo Conjunto en los bombardeos de la calle al-Widha. Seg煤n HRW Israel utiliz贸 asimismo armamento construido por Boeing y exportado por EE.UU. en el ataque a茅reo del 15 de mayo sobre el campo de refugiados de la playa de la ciudad de Gaza, en el que murieron dos mujeres y ocho de sus hijos.

Amnist铆a Internacional ha reclamado un “embargo total de venta de armas a Israel” y ha urgido a los Estados a suspender inmediatamente toda transferencia de armamento y equipo militar. Tambi茅n ha solicitado que se impongan las mismas medidas a los grupos armados palestinos, aunque ni EEUU ni cualquiera de los estados europeos que arman a Israel suministran armas a las organizaciones de la resistencia palestina.

Human Rights Watch, por su parte, ha adoptado una postura m谩s t铆mida.

“Los socios de Israel”, incluyendo a EEUU, deber铆an “condicionar la futura asistencia militar a Israel” a que este mejore “su cumplimiento de las leyes de la guerra y las leyes de derechos humanos, y que investigue sus abusos del pasado”, afirma el grupo. Teniendo en cuenta la envergadura de los cr铆menes documentados por el grupo, es desconcertante que Human Rights Watch no solicite un embargo total de armas a Israel, como ha hecho con otros pa铆ses como Etiop铆a, Myanmar, Arabia Saud铆, Sud谩n del Sur, Siria y Emiratos 脕rabes Unidos.

Una calle de Gaza afectada por el bombardeo israel铆 del 12 de mayo.

En su informe sobre Gaza, Human Rights Watch no solicita sanciones a Israel, tal y como ha hecho en muchos de los casos mencionados. Sin embargo, recientemente solicit贸 sanciones contra las autoridades libanesas responsables de la explosi贸n de Beirut que mat贸 a 218 personas el pasado agosto.

En un nuevo informe sobre dicha explosi贸n, Lama Fakih, director de programas del grupo de derechos humanos, afirma que “a pesar de la devastaci贸n causada por la explosi贸n, las autoridades libanesas contin煤an prefiriendo la v铆a de la evasi贸n y la impunidad en lugar de la de la justicia y la verdad”.

Desde luego que lo mismo es aplicable a Israel, donde B’Tselem, un destacado grupo de derechos humanos del pa铆s, considera que su mecanismo interno de investigaci贸n militar es una “hoja de parra” para ocultar la ocupaci贸n.

Pero Human Rights Watch no solicita sanciones espec铆ficas contra los oficiales israel铆es, como hace con sus hom贸logos libaneses, aunque reconoce “el prolongado historial de investigaciones fallidas sobre cr铆menes de guerra” cometidos en Gaza. (Los grupos armados palestinos que act煤an en Gaza ya est谩n sometidos a sanciones al ser considerados organizaciones terroristas por muchos pa铆ses).

“El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas deber铆a autorizar inmediatamente una investigaci贸n y los pa铆ses deber铆an imponer sanciones espec铆ficas contra los implicados en los continuos abusos y las continuas iniciativas para impedir que se imparta justicia”, afirma Fakih con respecto al L铆bano.

En su informe sobre cr铆menes de guerra en Gaza, HRW menciona la comisi贸n de investigaci贸n establecida por el Consejo de Derechos Humanos a finales de mayo para indagar la represi贸n israel铆 contra los palestinos en su conjunto. HRW incentiva un examen no solo de los “ataques ilegales” de Israel y los grupos armados palestinos en mayo, sino tambi茅n del “contexto general” del “tratamiento discriminatorio de los palestinos”.

El grupo de derechos humanos solicit贸 sanciones espec铆ficas en el informe sobre el apartheid israel铆 que public贸 con anterioridad este mismo a帽o. 驴Por qu茅 no solicita medidas inmediatas para intentar prevenir el siguiente episodio de derramamiento de sangre en Gaza? Alrededor de 260 palestinos cayeron v铆ctimas de los ataques israel铆es del pasado mes de mayo, la mitad de los cuales, al menos, eran civiles. Varios palestinos murieron tambi茅n a causa de los cohetes disparados en Gaza que cayeron antes de atravesar la frontera israel铆.

En Israel doce personas murieron a causa de los cohetes lanzados desde Gaza durante los once d铆as de recrudecimiento de la violencia. Tres de ellos eran trabajadores extranjeros, dos eran ni帽os y uno un soldado. Human Rights Watch concluye diciendo que “el ej茅rcito israel铆 y los grupos armados palestinos lanzaron ataques… que violaron las leyes de guerra y en apariencia suponen cr铆menes de guerra”.

El grupo, que se帽ala que Israel niega el acceso a Gaza a su personal internacional, dice que “publicar谩 por separado sus averiguaciones sobre los ataques con cohetes de los grupos palestinos armados”. Afirma asimismo que las violaciones israel铆es y palestinas deber铆an ser investigadas por la Corte Penal Internacional (CPI), que inici贸 una investigaci贸n sobre cr铆menes de guerra en Cisjordania y la Franja de Gaza anteriormente este mismo a帽o.

La CPI defiere a las investigaciones internas del pa铆s investigado, en caso de que existan y sean leg铆timas, seg煤n el principio de complementariedad, seg煤n el cual “los Estados tienen la primac铆a en cuanto a la responsabilidad y el derecho a perseguir los cr铆menes internacionales”.

“Las autoridades palestinas y el ej茅rcito israel铆 tienen un largo historial de fracasos a la hora de investigar las violaciones de guerra cometidas en o desde Gaza “, afirma HRW. Su informe cita a Gerry Simpson, un representante de la propia organizaci贸n que afirma que “las autoridades israel铆es y palestinas han mostrado poco o ning煤n inter茅s en abordar los abusos de sus fuerzas respectivas”. Simpson a帽ade que “las instituciones judiciales globales y nacionales deber铆an dar un paso al frente para romper el c铆rculo vicioso de ataques ilegales e impunidad por los cr铆menes de guerra”.

Falsa paridad

La formulaci贸n que realiza HRW da a entender que Israel y los grupos de la resistencia palestina en Gaza son igualmente responsables de los cr铆menes de guerra y que la gravedad y el alcance de sus presuntos cr铆menes son similares. Traza una falsa paridad entre una potencia colonial con uno de los arsenales m谩s poderosos del mundo por un lado, y unos guerrilleros sin Estado que viven en un territorio sitiado y repetidamente maltrecho, por el otro.

Los grupos armados de Gaza carecen de la capacidad para desarrollar armamento de precisi贸n como el que utiliza Israel para atacar infraestructura civil. Human Right Watch critica a los grupos de Gaza por “lanzar cohetes y morteros no guiados hacia centros de poblaci贸n, lo que viola la prohibici贸n de realizar ataques deliberados o indiscriminados contra civiles”.

Pero la ONG de derechos humanos no fundamenta la afirmaci贸n impl铆cita de que la resistencia palestina dirige sus cohetes contra centros de poblaci贸n y no contra objetivos militares, como observa la escritora Helena Cobban. Un video publicado por las Brigadas Qassam, el brazo armado de Ham谩s, muestra c贸mo los luchadores palestinos apuntan a un jeep militar israel铆. Un soldado israel铆 muri贸 como resultado de un misil antitanque disparado desde Gaza.

Human Rights Watch afirma repetidamente que los grupos palestinos dispararon cohetes hacia “centros de poblaci贸n” israel铆. Pero el informe no utiliza esa misma frase cuando se refiere al fuego israel铆 sobre Gaza, uno de los lugares con mayor densidad de poblaci贸n del mundo. Seg煤n HRW “al carecer de un sistema de gu铆a, los cohetes suponen un fuego indiscriminado cuando se dirigen hacia zonas con presencia de civiles”.

El portavoz de la polic铆a israel铆 Micky Rosenfeld y un agente de la seguridad municipal junto a un grupo de cohetes disparados desde Gaza contra la comisar铆a de polic铆a de Ashdod, 20 de mayo.

Es dif铆cil de comprender por qu茅 no se aplica la misma l贸gica a las bombas de 1.000 kilos arrojadas por Israel sobre cualquier lugar de la superpoblada Gaza. Seg煤n dicho razonamiento, cualquier ataque israel铆 contra Gaza estar铆a dirigido contra “centros de poblaci贸n” palestinos. Lo mismo podr铆a decirse de los proyectiles de artiller铆a de 155 mm. Israel lanz贸 cientos de dichos proyectiles sobre Gaza en mayo, al igual que hab铆a hecho en los ataques anteriores a dicho territorio. La precisi贸n de ese tipo de ataques no es absoluta y los proyectiles de mortero pueden caer en un radio de varios cientos de metros en torno al pretendido objetivo.

Ese mismo argumento fue utilizado por Human Rights Watch en su informe de 2007 titulado “Fuego Indiscriminado”. En 茅l se afirma que el “radio letal supuesto” para los proyectiles de 155 mm altamente explosivos que Israel utiliza regularmente para atacar Gaza “est谩 entre los 50 y los 150 metros y el supuesto radio de v铆ctimas est谩 entre 100 y 300 metros”.

“Con independencia de la legitimidad del objetivo te贸rico, la precisi贸n limitada de los obuses de 155 mm., que los abogados [del ej茅rcito israel铆] reconocen en entrevistas con HRW, pone en peligro la vida de los civiles”, afirma el citado informe de 2007.

No obstante, HRW no reconoce en su informe sobre los ataques israel铆es contra Gaza de mayo la naturaleza inherentemente indiscriminada del armamento utilizado por Israel, lo que supone un flagrante doble rasero.

“Seguridad”

Los palestinos carecen de un sistema avanzado de defensa como el que utiliza Israel para interceptar los cohetes lanzados desde Gaza. El New York Times inform贸 de que la mayor parte de los cohetes disparados en mayo fueron derribados por el sistema de detecci贸n de misiles israel铆 o cayeron en zonas despobladas. Los palestinos, por el contrario, no tienen ning煤n sistema para interceptar las bombas anti-b煤nker capaces de reducir torres de apartamentos a escombros, al igual que no tienen ning煤n sistema de defensa frente al fuego de artiller铆a indiscriminado de Israel.

Es rid铆culo comparar la capacidad de Israel frente a la de los grupos armados palestinos y, por tanto, es absurdo equiparar sus implicaciones sobre los derechos humanos.

Yahya Sinwar, el l铆der de Ham谩s en Gaza, declar贸 a Vice News en mayo que los palestinos no utilizan cohetes no guiados por voluntad propia. “Israel, poseedor de un completo arsenal de armamento y de equipos y aviaci贸n de 煤ltima generaci贸n bombardea deliberadamente a nuestras mujeres y nuestros hijos, a prop贸sito”, afirm贸. “No se puede comparar eso con quienes resisten y se defienden con armas comparativamente primitivas. Si tuvi茅ramos la capacidad de lanzar misiles de precisi贸n contra objetivos militares, no habr铆amos utilizado los cohetes que utilizamos”.

Es poco probable que los pr贸ximos informes de HRW sobre los cohetes utilizados por los grupos palestinos vayan a recomendar que EE.UU. y la Uni贸n Europea proporcionen armas de precisi贸n a los palestinos, al igual que hacen con Israel. Tampoco es probable que HRW sugiera a los “socios” de los grupos armados de Gaza que condicionen su “asistencia en materia de seguridad” al cumplimiento de las leyes internacionales como hace con Israel.

Equipos de rescate palestinos buscan cad谩veres y supervivientes bajo los escombros de una torre residencial bombardeada por Israel en la ciudad de Gaza, 16 de mayo.

Es poco probable que HRW d茅 por hecho la “asistencia en materia de seguridad” a los palestinos que viven bajo la bota de la ocupaci贸n militar, como hacen las potencias mundiales que arman al ej茅rcito israel铆. El mero hecho de la utilizaci贸n del t茅rmino “asistencia en materia de seguridad” con respecto al genocidio progresivo que se comete en Gaza revela el prejuicio inherente de Human Rights Watch.

La ONG vuelve a utilizar ese lenguaje eufem铆stico cuando se refiere a las “fuerzas de seguridad israel铆es” en Jerusal茅n Este. “Fuerzas de seguridad” es un t茅rmino absolutamente inapropiado para el personal encargado de reprimir las protestas y hacer cumplir la ley discriminatoria e ilegalmente aplicada de Israel en territorio ocupado, para que los palestinos puedan ser expulsados y sustituidos por colonos jud铆os.

HRW no emplea el t茅rmino “seguridad” cuando habla de los grupos armadas en Gaza, el hogar de dos millones de palestinos que carecen de Estado, dos terceras partes de los cuales son refugiados. Israel les niega el derecho a retornar a su pa铆s natal, un derecho consagrado en el derecho internacional pero que se ha negado durante d茅cadas a los palestinos. En su pr贸ximo informe sobre el lanzamiento de cohetes desde Gaza, es poco probable que HRW aconseje c贸mo defenderse a los refugiados carentes de Estado si no se exige ninguna medida de rendici贸n de cuentas a Israel.

Falsa equivalencia moral

No cabe duda de que el lanzamiento de cohetes desde Gaza -carentes de precisi贸n debido a las limitaciones tecnol贸gicas, comerciales y de fabricaci贸n resultado de d茅cadas de reversi贸n del desarrollo bajo la ocupaci贸n militar y las sanciones israel铆es respaldadas por Occidente- ha causado la p茅rdida de vidas humanas, aunque a una escala muy inferior que la infligida por Israel con sus armas supuestamente “precisas”.

Seg煤n la vara de medir del derecho internacional, ese lanzamiento de cohetes bien puede considerarse un crimen de guerra.

Sin embargo, la equiparaci贸n de una potencia militar que posee armamento nuclear y de sus sometidos s煤bditos coloniales es paralela al paradigma de las enga帽osas y nocivas negociaciones bilaterales de “paz” impuestas a los palestinos durante decenios, para beneficio exclusivo de Israel.

Durante ese periodo los palestinos han visto c贸mo se deterioraban sus condiciones materiales de vida y c贸mo sus tierras eran devoradas por los asentamientos israel铆es en clara violaci贸n de los principios del derecho internacional.

Hay que reconocer que Human Right Watch ha abogado recientemente por un acercamiento al conflicto basado en los derechos humanos y la asunci贸n de responsabilidades en lugar de en el ag贸nico “proceso de paz”, al cual se agarran todav铆a las potencias mundiales. La ONG de derechos humanos ha reconocido que el prop贸sito del “control jud铆o-israel铆 sobre la demograf铆a, el poder pol铆tico y la tierra lleva tiempo guiando las pol铆ticas del gobierno [israel铆]”.

En ciertos casos, seg煤n HRW, las violaciones israel铆es de los derechos palestinos en busca de dicho objetivo “son tan graves que equivalen a los cr铆menes contra la humanidad de apartheid y persecuci贸n”. El grupo menciona brevemente este contexto en su informe sobre los presuntos cr铆menes de guerra perpetrados por Israel y los grupos armados palestinos en mayo. Pero insiste en hablar continuamente de “ambos lados”, a pesar de la desigual cifra de v铆ctimas y nivel de destrucci贸n, por no mencionar la enorme disparidad de potencia de fuego.

Esto sugiere una equivalencia moral entre la resistencia de un pueblo sitiado que vive bajo la ocupaci贸n y una potencia colonizadora que busca la rendici贸n absoluta de los derechos de sus ciudadanos y de los originales habitantes de la tierra.

Las t谩cticas de los grupos palestinos no deben ser ignoradas. Pero los que son desiguales no deber铆an ser tratados como iguales, por utilizar una expresi贸n del acad茅mico internacional en leyes Richard Falk. Tras el ataque israel铆 de 51 d铆as a Gaza en 2014, Falk escribi贸 que “el impacto fundamental… fue dejar a Gaza sangrando y devastada, mientras que Israel soport贸 m铆nimos da帽os y un impacto infinitamente menos destructivo en su orden social”.

Entonces, al igual que ahora, “los da帽os en Israel fueron reparados casi de inmediato. Israel, por el contrario, se niega a que entren en Gaza suficientes materiales para su reconstrucci贸n, lo que ha dejado una parte sustancial de la Franja en ruinas, mientras muchos de sus habitantes contin煤an careciendo de un refugio adecuado, sin hogar y comprensiblemente traumatizados”.

Human Rights Watch recalca su cr铆tica a ambas partes para evitar acusaciones de antisemitismo y de prejuicios anti-israel铆es. De hecho, Israel lleva tiempo intentando socavar el trabajo del grupo neg谩ndole el acceso a Gaza, llegando a deportar al director de su oficina en Jerusal茅n.

Como observ贸 Jonathan Cook, en un art铆culo publicado en 2006 en The Electronic Intifada, “el enfoque de los ‘dos lados’ supone un pacto con el diablo: consigue un equilibrio que protege de las cr铆ticas pero a costa de sacrificar los principios de equidad y justicia”. La falta absoluta de equidad y justicia crea las condiciones para los presuntos cr铆menes de guerra condenados por Human Rights Watch. El esquema de “los dos lados” no es aplicable y nunca lo fue.

electronicintifada.net. Traducido del ingl茅s para Rebeli贸n por Paco Mu帽oz de Bustillo