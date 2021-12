La ONG internacional No Name Kitchen denuncia la irregularidad y crueldad de las concertinas en Santander, exigiendo su eliminación inmediata.

–

Nota de Briega;Aunque desde este medio no compartamos el enfoque de dicha nota de prensa, queremos hacer cobertura de la diversa oposici贸n a las concertinas del puerto de Santander.

Nota de Prensa

鈥淓l Puerto de Santander inicia la instalaci贸n de concertinas frente a la oposici贸n ciudadana.鈥

La ONG internacional No Name Kitchen denuncia la irregularidad y crueldad de las concertinas en Santander, exigiendo su eliminaci贸n inmediata.

Tras elevar su valla exterior hasta los cuatro metros de altura, e instalar sensores de movimiento, la Autoridad Portuaria de Santander ha iniciado la instalaci贸n de concertinas en el vallado de su per铆metro, estando en proceso de compra de diez nuevos kil贸metros de alambrada de acero galvanizado, cuyas cuchillas tienen por fin atrapar a quien intente franquearlas y causar graves lesiones.

Esta construcci贸n surge tras el Brexit y la inclusi贸n del Puerto de Santander como frontera internacional, con la restauraci贸n de las barreras aduaneras con Reino Unido, y la potencial llegada a tierras brit谩nicas de personas sin visado que, tratando de introducirse en ferries de forma clandestina, pueda conllevar multas a las compa帽铆as navieras.

No Name Kitchen se adhiere a la protesta contra esta medida por los siguientes motivos:

La instalaci贸n inicial no ha sido hecha p煤blica pese a tratarse de una modificaci贸n esencial de las medidas de seguridad de la zona portuaria, por lo que de acuerdo con la Ley de Puertos del Estado de la Marina Mercante esta decisi贸n deb铆a haber sido autorizada por el Consejo de Administraci贸n de la entidad portuaria, y es notorio que dicha decisi贸n no se haya adoptado por dicho 贸rgano, sino que ha sido tomada de forma unilateral por el Presidente del Puerto.

La nueva licitaci贸n en proceso, por valor de 188.000 euros, tampoco ha pasado por el Consejo de Administraci贸n del Puerto, donde la Delegada de Gobierno (Ainoa Qui帽ones) y el Presidente Regional (Miguel 脕ngel Revilla) tienen voz y voto, si bien la propuesta de tomar medidas para blindar el puerto s铆 obtuvo el apoyo un谩nime del Parlamento de Cantabria (a iniciativa de Vox el 7 de junio de 2021) y en ning煤n caso se especific贸 la instalaci贸n de alambres de espino provistos de cuchillas en forma de arp贸n dise帽adas para penetrar, enganchar y ocasionar graves heridas, incluso la muerte.

La instalaci贸n de concertinas es contraria a las Normas Urban铆sticas Regionales recogidas en el Decreto 65/2010, de 30 de septiembre (art. 88.5), donde 鈥se proh铆ben los cierres construidos con malla de alambre electrosoldado, alambre de espino u otros materiales an谩logos susceptibles de generar da帽os鈥.

De acuerdo con los principios rectores de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la Ley de Seguridad Privada, toda medida de seguridad debe ajustarse al criterio de proporcionalidad, adecuando los medios utilizados a la integridad f铆sica de las personas y al respeto de los derechos fundamentales recogidos en la Constituci贸n, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni贸n Europea y la Declaraci贸n Universal de Derechos Humanos, entre otras.

En este sentido, No Name Kitchen recuerda la necesidad de armonizar criterios en materia de seguridad y proporcionalidad, de acuerdo a otras pol铆ticas p煤blicas a nivel nacional y europeo:

Cecilia Malmstr枚m (Comisaria Europea de Interior): 鈥Las cuchillas en la valla de Melilla no impidieron a la gente entrar, sino que entr贸 y adem谩s sufri贸 heridas鈥.

Defensor del Pueblo en Ceuta y Melilla (donde la realidad migratoria no tiene nada que ver con Santander): 鈥淩echazo las concertinas porque son de una crueldad extraordinaria鈥.

Secretario de Estado de Seguridad, Rafael P茅rez: “se ha demostrado que es posible aumentar la seguridad eliminando elementos lesivos como las concertinas de las vallas鈥.

El Pap谩 Francisco llor贸 al ver las concertinas en Ceuta y Melilla 鈥porque no entra en mi cabeza, en mi coraz贸n, tanta crueldad, en lugar de convertir los puertos en un puente“, mientras Grande-Marlaska, al convertirse en Ministro de Interior, convirti贸 la retirada de las concertinas en una de las grandes banderas de su gesti贸n.

En Santander, colectivos ciudadanos han iniciado una campa帽a en redes que ha logrado recoger ya casi 50.000 firmas y es necesario exigir responsabilidades a los responsables pol铆ticos por este proceso peligroso, cruel y poco transparente, porque en palabras de Ricardo Fern谩ndez, coordinador de No Name Kitchen: 鈥cuando una persona emigra deja atr谩s no s贸lo su pa铆s, sino tambi茅n su familia, amigos, su propia lengua, el paisaje鈥 en definitiva, todo lo que nos construye como personas. Hacen falta razones muy fuertes para llegar a tomar esa decisi贸n, y nada puede parar esa determinaci贸n. Por ello, el uso de concertinas es ineficaz y desproporcionado, y constituye una violaci贸n clara de los derechos humanos. Las concertinas matan, desangran, cortan cuerpos y los marcan de por vida“, ha declarado.