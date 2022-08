–

El diputado británico del Partido Laborista, Russel Moyle, criticó a la OPAQ (Organización para la Prohibición de las Armas Químicas), al decir que la institución no realizó la investigación necesaria a pesar de varios informes en la zona de combate en el Kurdistán. Moyle añadió que deberían recogerse más pruebas sobre los crímenes de guerra del Estado turco, concretamente sobre el uso de armas químicas.

Moyle es miembro del Grupo Parlamentario de Todos los Partidos (APPG) sobre el Kurdistán en Siria y Turquía, y sacó a relucir en el Parlamento los informes sobre los crímenes del Estado turco contra el pueblo kurdo. Habló con la agencia ANF sobre las funciones de la OPAQ, la perspectiva del Reino Unido sobre la guerra en el Kurdistán y la reanudación de la venta de armas al Estado turco.

-En los últimos meses, el APPG presentó al Parlamento un informe sobre los crímenes de guerra y el uso de armas químicas por parte de Turquía. ¿Obtuvo algún resultado al respecto? ¿Cómo se abordó este informe en el Parlamento británico?

-Sí, este fue uno de los informes que hemos presentado al Parlamento en los últimos años. El Parlamento aceptó este informe y celebró una sesión subsidiaria para debatirlo. En esta sesión, explicamos los detalles del informe al Parlamento. Sin embargo, no se ha celebrado ninguna sesión en el Parlamento sobre este informe como orden del día principal. Lamentablemente, el Parlamento está debatiendo actualmente la guerra de Ucrania. Además, Turquía está buscando concesiones a gran escala por parte de la OTAN en la cuestión sueca y finlandesa a expensas del pueblo kurdo. En este proceso, vemos que el Parlamento británico ha ido dejando de lado los temas relacionados con Turquía. En el Parlamento, no sólo yo, sino también los diputados conservadores, están trabajando en temas relacionados con las masacres de Turquía y el pueblo kurdo. Intentamos abordar en el Parlamento no sólo los crímenes de guerra pasados de Turquía, sino también los actuales. De este modo, tratamos de concienciar al máximo.

-¿Cuál es su opinión y la de su partido sobre las reiteradas denuncias de que Turquía utiliza armas químicas contra los kurdos y las pruebas recogidas en la zona de combate?

-Hay que investigar si se utilizan armas químicas o no. Sin embargo, la OPAQ no está llevando a cabo la investigación como esperábamos. Hay muchos informes sobre el tema que provienen de las regiones kurdas y del norte de Irak. Por supuesto, también hay diferentes informes de diferentes regiones que tomamos en consideración. Uno de los pasos más importantes que hay que dar es dar voz al pueblo kurdo sobre el tema. En el pasado, se estableció un diálogo con el pueblo kurdo. Dado que se trata de una guerra civil, no deben utilizarse armas prohibidas y, por supuesto, estamos en contra.

-¿Cuáles son los efectos de la venta de armas a Turquía? El gobierno británico ha anunciado que ha levantado la prohibición de venta, y Suecia reanudará la exportación de armas a Turquía tras las restricciones que impuso en 2019. ¿Cuáles son sus comentarios sobre la venta de armas?

-Somos muy escépticos con respecto a la venta de armas a Turquía. En el pasado visitamos el norte de Siria y, como resultado, conseguimos detener la venta de armas durante un tiempo. La venta de armas se interrumpió durante varios años, porque demostramos que el Estado turco había apoyado a algunos grupos islamistas y había masacrado al pueblo kurdo. Por desgracia, esta venta de armas se ha reanudado recientemente, y sabemos que Suecia ha levantado esta prohibición y venderá armas a Turquía. Espero que esta situación no dure demasiado tiempo y que se detenga inmediatamente la venta de armas a Turquía.

-¿Qué se puede hacer para que Turquía ponga fin a su guerra?

-Debemos presionar a Turquía para que negocie con los kurdos de la región. Debemos animar a Turquía a no ser paranoica con los kurdos, incluso fuera de sus fronteras. Las fuerzas de la OTAN deben promover la paz en la región. Dado que Turquía se encuentra actualmente en una posición fuerte, está protegida por la OTAN, pero en lugar de meterse en la cuestión sueca y finlandesa, deberíamos centrarnos en Turquía y ésta debería ser obligada a negociar con los kurdos. Los partidos de la oposición deberían tener éxito en las próximas elecciones en Turquía. Queremos ver que Turquía se libra de su peligrosa situación y se convierte en un país más estable.

Sabemos que los líderes de Turquía, Rusia e Irán se reúnen con más frecuencia para discutir cuestiones de política exterior. Esperamos que pronto podamos ver a Turquía actuando en el marco de las normas de la OTAN. Además, debemos ver que Irán y Rusia están causando graves problemas en la región. Estos países también están socavando la democracia, que ya ha sido dañada por Turquía.

FUENTE: Erem Kansoy / ANF

