David B. Gosselin

La opini贸n p煤blica

A principios del siglo XX, encontramos libros como La opini贸n p煤blica, de Walter Lippman, Psicolog铆a de las masas, de Freud, y obras posteriores como La batalla por la mente: A Physiology of Conversion and Brain-Washing-How Evangelists, Psychiatrists, Politicians, and Medicine Men Can Change Your Beliefs and Behavior y The Structure of Magic I & II 鈥 todos los cuales exploran la relaci贸n entre el pensamiento, el lenguaje y las im谩genes, y las diversas y aparentemente 鈥渕谩gicas鈥 formas en que el medio del lenguaje puede moldear las creencias y los comportamientos de un grupo o de una masa entera de individuos aparentemente independientes.

En Opini贸n p煤blica, de Lippman, el autor examina el control de las poblaciones masivas mediante la manipulaci贸n de las 鈥渋m谩genes dentro de las cabezas de los seres humanos鈥:

鈥淟as im谩genes dentro de las cabezas de los seres humanos, las im谩genes de s铆 mismos, de los dem谩s, de sus necesidades y prop贸sitos, y de las relaciones, son sus opiniones p煤blicas. Esas im谩genes sobre las que act煤an grupos de personas, o individuos que act煤an en nombre de grupos, son la Opini贸n P煤blica, con may煤sculas鈥. 鈥 Walter Lippman: Opini贸n P煤blica (1923).

En este sentido, mientras que la mayor铆a de los acad茅micos tienden a tratar la famosa paradoja de Plat贸n de 鈥溌縟ebemos permitir a los poetas en nuestra Rep煤blica?鈥 como los desvar铆os de un aspirante a Kim Jon Un decidido a prohibir a cualquiera que no se ajuste a la l铆nea del Estado, en realidad, Plat贸n estaba identificando precisamente el problema de la 鈥淥pini贸n P煤blica鈥, con el reconocimiento de que los poetas, narradores y 鈥渃readores de mitos鈥 eran los que ten铆an el poder y la habilidad de dar forma a las 鈥渋m谩genes dentro de la cabeza de los seres humanos鈥.

Pero para apreciar plenamente c贸mo la sabidur铆a cl谩sica ha sido usurpada y subvertida por los 鈥渕agos鈥 del lenguaje y la persuasi贸n una y otra vez -especialmente hoy- debemos considerar nuestra propia matriz narrativa occidental. De forma velada, adopta la forma de sombras proyectadas por 鈥渓os magos鈥 -los psic贸logos sociales, los cient铆ficos del comportamiento y los 鈥渆xpertos鈥 en relaciones p煤blicas- que trabajan para dar forma y determinar 鈥渓as im谩genes dentro de las cabezas de los seres humanos鈥.

En la actualidad, estas im谩genes adoptan la forma de modelos ling眉铆sticos cuidadosamente elaborados que se presentan en forma de esl贸ganes pegadizos que se transmiten en bucles de retroalimentaci贸n en los medios de comunicaci贸n de masas, mensajes aumentados con nudging conductual y programaci贸n neuroling眉铆stica (PNL), sin las florituras ni los adornos de anta帽o, sino que se reducen a lo esencial del 鈥渃ambio de comportamiento鈥. Estos son los esl贸ganes y los t贸picos aparentemente vac铆os que de alguna manera -casi m谩gicamente- parecen dejar a tantos individuos 鈥渉echizados鈥 y escindidos en m煤ltiples personalidades, ciudadanos orgullosos que defienden con confianza y mantienen simult谩neamente ideas mutuamente contradictorias, sirviendo como im谩genes parlantes andantes o el famoso 鈥渄oble lenguaje鈥 de Orwell.

Levantar el velo y revelar las 鈥渆structuras m谩gicas鈥 m谩s profundas de los muchos esl贸ganes y 鈥渉echizos鈥 utilizados por los magos del lenguaje y los magos de la psicoterapia sigue siendo el centro de la batalla por la mente.

Levantando el velo

A principios del siglo XX, el inter茅s por el uso del lenguaje y la psicolog铆a como medio para manipular el comportamiento y la percepci贸n alcanz贸 nuevas cotas. El 铆mpetu de este cambio fue provocado en muchos sentidos por el 茅xito de rep煤blicas a煤n j贸venes como la de Estados Unidos, y la r谩pida aparici贸n del industrialismo y la suplantaci贸n de la supremac铆a mar铆tima del Imperio Brit谩nico por nuevos y vastos sistemas de desarrollo ferroviario e interno, tipificados por el ferrocarril transcontinental de Lincoln y el liderazgo de las naciones europeas que luchaban por liberarse de las 鈥渟angres azules鈥 aristocr谩ticas de mentalidad feudal de la City de Londres y su red de colonias de 鈥渓ibre comercio鈥, incluida la Confederaci贸n del sur de Estados Unidos. La aparici贸n de nuevas resistencias contra estas antiguas formas imperiales dominadas por la mano de obra esclava -su encarnaci贸n m谩s moderna era el Imperio Brit谩nico colonial de la 茅poca- convirti贸 la importancia de una transformaci贸n estrat茅gica del control imperial en una cuesti贸n existencial. Desgraciadamente, el debilitamiento de los m茅todos del siglo XVIII y los experimentos fallidos del fascismo y el nazismo europeos dejaron claro a las clases dominantes hereditarias situadas en los antiguos centros financieros de Europa que la fuerza pura y dura y las tiran铆as al estilo de las botas en el suelo no eran un medio viable de control a largo plazo. Como dijo Aldous Huxley, 鈥渆s necesaria alguna forma de consentimiento鈥.

As铆 que justo en la 茅poca en que Freud public贸 por primera vez su Psicolog铆a de las Masas, Walter Lippman escribi贸 sobre la importancia de la 鈥淥pini贸n P煤blica鈥 y fue muy sincero acerca de qui茅n la controlaba, describiendo una:

鈥淐onjunto social urbano poderoso, socialmente superior, exitoso y rico [que] es fundamentalmente internacional en todo el hemisferio occidental y, en muchos sentidos, Londres es su centro. Cuenta entre sus miembros con las personas m谩s influyentes del mundo, conteniendo los conjuntos diplom谩ticos, las altas finanzas, los c铆rculos superiores del ej茅rcito y la marina, algunos pr铆ncipes de la iglesia, los grandes propietarios de peri贸dicos, sus esposas, madres e hijas que manejan el cetro de la invitaci贸n. Es a la vez un gran c铆rculo de conversaci贸n y un verdadero conjunto social鈥.

Para apreciar las dimensiones psicol贸gicas de esta revoluci贸n y de la nueva era de operaciones psicol贸gicas (psyops) que se librar铆a sobre la civilizaci贸n occidental moderna, considere las palabras de Lord Bertrand Russell -descendiente de una de las m谩s antiguas familias de 鈥渟angre azul鈥 hereditaria de Europa. Al describir el cambio de enfoque de las clases dominantes hereditarias, que se alejaron de las formas tradicionales de gobierno colonial en el per铆odo de posguerra, Russell escribi贸

鈥淐reo que el tema que tendr谩 m谩s importancia pol铆tica es la psicolog铆a de masas. La psicolog铆a de masas es, cient铆ficamente hablando, un estudio no muy avanzado, y hasta ahora sus profesores no han estado en las universidades: han sido publicistas, pol铆ticos y, sobre todo, dictadores. Este estudio es inmensamente 煤til para los hombres pr谩cticos, ya sea que deseen enriquecerse o adquirir el gobierno. Por supuesto, como ciencia, se basa en la psicolog铆a individual, pero hasta ahora ha empleado m茅todos de regla que se basaban en una especie de sentido com煤n intuitivo. Su importancia ha aumentado enormemente con el desarrollo de los m茅todos modernos de propaganda. De ellos, el m谩s influyente es el que se llama 鈥渆ducaci贸n鈥. La religi贸n desempe帽a un papel, aunque cada vez menor; la prensa, el cine y la radio desempe帽an un papel cada vez mayor.鈥 鈥 Bertrand Russell: El impacto de la ciencia en la sociedad (1951).

Sin embargo, Russell declar贸 expl铆citamente que no se permitir铆a al pueblo conocer c贸mo se generaban sus convicciones:

鈥淎unque esta ciencia ser谩 estudiada con diligencia, estar谩 r铆gidamente confinada a la clase gobernante. No se permitir谩 que el pueblo sepa c贸mo se generaron sus convicciones. Cuando la t茅cnica se haya perfeccionado, todo gobierno que haya estado a cargo de la educaci贸n durante una generaci贸n podr谩 controlar a sus s煤bditos con seguridad sin necesidad de ej茅rcitos ni polic铆as.鈥 鈥 Bertrand Russell: El impacto de la ciencia en la sociedad (1951).

Estos m茅todos y sus formas m谩s avanzadas surgieron por primera vez a trav茅s del estudio de la hipnosis, la terapia de grupo, la 鈥渄in谩mica de grupo鈥 y el trauma en las v铆ctimas de los bombardeos por parte de los psiquiatras militares brit谩nicos y los especialistas en guerra psicol贸gica de la Cl铆nica Tavistock y los nodos de guerra psicol贸gica angloamericanos relacionados[1].

Hasta el d铆a de hoy, Tavistock sigue vi茅ndose involucrada en 鈥渋nvestigaciones鈥 cuestionables, incluyendo el reciente esc谩ndalo relacionado con la alarmante tasa de ni帽os peque帽os que se precipitan a la 鈥渢ransici贸n鈥.

Sin embargo, para nuestros prop贸sitos, el caso del Dr. William Sargant sigue siendo uno de los ejemplos hist贸ricos m谩s ilustrativos con respecto al desarrollo de la guerra psicol贸gica moderna y su g茅nesis temprana durante la Segunda Guerra Mundial y el per铆odo de posguerra. Sargant escribi贸 dos libros notables, The Battle for the Mind: How Evangelists, Psychiatrists, Politicians, and Medicine Men Can Change Your Beliefs and Behavior (1959) y The Mind Possessed: A Physiology of Possession, Mysticism and Faith Healing (1971).

En The Mind Possessed: A Physiology of Possession, Mysticism and Faith Healing (1971), Sargant cuenta:

鈥淓l origen de este libro se remonta a la Segunda Guerra Mundial y al tratamiento de las neurosis de guerra -trastornos psicol贸gicos derivados de experiencias b茅licas horribles y mentalmente abrumadoras-. Los soldados que se hab铆an derrumbado, en combate o despu茅s, a veces quedaban totalmente preocupados por sus recuerdos de lo que les hab铆a ocurrido. En otros casos, estos recuerdos hab铆an sido reprimidos en el subconsciente pero provocaban sentimientos de depresi贸n, fatiga, irritabilidad, miedos irracionales o pesadillas鈥. (p. 3)

Las v铆ctimas de la conmoci贸n se convirtieron en un recurso primordial para experimentar y estudiar los efectos aparentemente 鈥渕谩gicos鈥 que experimentaban las personas que se encontraban en diversos estados emocionales inducidos por el trauma o elevados, es decir, 鈥渆stados alterados鈥.

Los primeros psiquiatras y psic贸logos militares de Tavistock descubrieron que los 鈥渆stados alterados鈥 pod铆an inducirse por diversos medios. Tambi茅n descubrieron que los acontecimientos o las situaciones no ten铆an por qu茅 ser reales para inducir dichos estados: las im谩genes o los recuerdos, reales o irreales, pod铆an tener el mismo efecto de inducir estados alterados en los oyentes. Las investigaciones y los experimentos demostraron que los estados alterados pod铆an inducirse, controlarse y dirigirse cada vez m谩s con el uso de drogas, alcohol e incluso el propio lenguaje.

Sobre la cuesti贸n expl铆cita de la hipnosis y su relaci贸n con la orientaci贸n de los estados alterados, Sargant describi贸 la hipnosis de la siguiente manera

鈥淯n estado de mayor sugestionabilidad, una intensa sensibilidad al entorno y una disposici贸n a obedecer 贸rdenes incluso cuando van en contra de la corriente, es una de las caracter铆sticas m谩s llamativas del comportamiento hipnotizado, y la hipnosis ha dado su nombre a la fase 鈥渉ipnoide鈥 de la actividad cerebral. [鈥 esta fase puede ser provocada por el estr茅s y crea un estado de sugestionabilidad muy aumentado en el que el ser humano adopta acr铆ticamente ideas a las que normalmente no estar铆a abierto. Breuer se interes贸 por este fen贸meno a finales del siglo pasado y sus conclusiones, recogidas en un cap铆tulo magistral que aport贸 a un libro conjunto con Freud, se confirmaron repetidamente en nuestra experiencia con las abreacciones a las drogas durante la guerra. Breuer comienza citando a Moebius, que dijo en 1890 La condici贸n necesaria para el funcionamiento (pat贸geno) de las ideas es, por un lado, una disposici贸n innata -es decir, hist茅rica- y, por otro, un estado de 谩nimo especial鈥 Debe parecerse a un estado de hipnosis: debe corresponder a una especie de conciencia en la que una idea emergente no encuentra resistencia por parte de ninguna otra, en la que, por as铆 decirlo, el campo est谩 despejado para el primero que llega. Sabemos que un estado de este tipo puede ser provocado no s贸lo por el hipnotismo, sino tambi茅n por un choque emocional (lucha, ira, etc.) y por factores agotadores (insomnio, hambre, etc.)鈥. (Id., p. 32)

Con respecto a la inducci贸n de diversos estados de sugestionabilidad, Sargant reconoci贸 los paralelismos entre los predicadores fundamentalistas que pod铆an invocar im谩genes del fuego del infierno y la ira de Dios como medio para inducir cambios radicales en la estructura de creencias, los antiguos rituales dionis铆acos llenos de vino y danzas orgi谩sticas, y los rituales tribales de vud煤 llenos de tambores r铆tmicos y danzas fren茅ticas, todos los cuales pod铆an utilizarse para inducir eventos cat谩rticos que dejaban a los participantes 鈥渕谩gicamente鈥 curados de sus aparentes dolencias, 鈥渄emonios鈥 o estr茅s. Las cualidades transformadoras 鈥渕谩gicas鈥 del lenguaje y sus efectos hipn贸ticos desempe帽aban un poderoso papel en estos rituales debido a la naturaleza de las im谩genes y el lenguaje cargados. El lenguaje tambi茅n se consideraba uno de los medios m谩s encubiertos para inducir y guiar los 鈥渆stados alterados鈥, en contraste con el uso de drogas, antorchas u otras formas extremas de recompensa y castigo que, por su naturaleza, son mucho m谩s dif铆ciles de imponer contra la voluntad de la gente, especialmente a escala masiva.

Como hemos demostrado anteriormente y seguiremos explorando, los mismos nodos esenciales de la guerra psicol贸gica siguen estando muy activos hasta el d铆a de hoy, aunque algunos bajo diferentes nombres y formas, y discretamente entretejidos a trav茅s del sistema de los 鈥淐inco Ojos鈥 con nombres aparentemente benignos como el Behavioral Insights Team (BIT) alias 鈥渢he Nudge Unit鈥 o detr谩s de la fachada de instituciones educativas de 鈥溍﹍ite鈥 como el London Imperial College o East Anglia. Estas instituciones son responsables de 鈥渆mpujar鈥 y 鈥渞eencuadrar鈥 la forma en que las poblaciones piensan sobre la atenci贸n sanitaria y la 茅tica m茅dica, la educaci贸n, la gesti贸n de la 鈥渆scasez鈥, el medio ambiente, la asignaci贸n de recursos, la libre circulaci贸n de la informaci贸n y, en 煤ltima instancia, el control de la poblaci贸n y la 鈥渋ngenier铆a gen茅tica鈥.

La estructura de la 鈥渕agia鈥

Tras la publicaci贸n del trabajo de Sargant, se public贸 La estructura de la magia I y II de Richard Bandler y John Grinder. Su objetivo era utilizar la ling眉铆stica como medio para 鈥渕odelar鈥 con precisi贸n c贸mo se produc铆an las transformaciones emocionales y los cambios ideol贸gicos en los individuos mediante patrones de lenguaje e im谩genes, lo que se conoci贸 como Programaci贸n Neuroling眉铆stica (PNL). El lenguaje y los 鈥渕odelos ling眉铆sticos鈥 que las personas utilizaban como mapas de la realidad se convirtieron en el centro de atenci贸n principal, lo que condujo al desarrollo de una panoplia de trucos y t茅cnicas hipn贸ticas, como las 鈥渧isualizaciones鈥, los 鈥渁nclajes鈥, el 鈥渞eencuadre鈥, la 鈥渃alibraci贸n鈥 y un cuidadoso estudio de las 鈥渟ubmodalidades鈥 del lenguaje, es decir, la postura, el tono de voz y los gestos de las manos.

La PNL sirvi贸 para modelar sistem谩ticamente los distintos modelos ling眉铆sticos y patrones de lenguaje m谩s eficaces para inducir 鈥渆stados alterados鈥 y desencadenar transformaciones en los pensamientos y sentimientos fundamentales de los pacientes. Combinando la ling眉铆stica y el modelado de individuos de alto rendimiento, especialmente terapeutas eficaces que parec铆an decir instintivamente las cosas correctas para efectuar transformaciones fundamentales en sus clientes, la PNL surgi贸 como una forma sorprendentemente similar de modelar el uso eficaz del lenguaje por parte de Arist贸teles en su Ret贸rica, aunque sin la necesidad de la elocuencia antigua, en su lugar dirigida y destilada en las estrategias y estructuras simples necesarias para inducir y guiar 鈥渆stados alterados鈥 y nuevos sistemas de creencias.

Bandler llamaba 鈥渕agos鈥 a los terapeutas que utilizaban instintivamente los m茅todos que 茅l modelaba, debido a las transformaciones aparentemente m谩gicas que eran capaces de efectuar en sus clientes.

En pocas palabras, la idea de la PNL era que muchas personas operaban con mapas ling眉铆sticos empobrecidos que moldeaban la forma en que las personas navegaban en el mundo real. Los modelos ling眉铆sticos limitados reduc铆an las opciones y capacidades de los individuos para operar en el mundo real. Las soluciones se ve铆an como una cuesti贸n de transformar, ampliar o enriquecer estos mapas ling眉铆sticos utilizando una serie de t茅cnicas diferentes.

En particular, Bandler fue alumno del colaborador de Aldous Huxley y psic贸logo del MK-Ultra, Gregory Bateson. Bateson estuvo muy involucrado en experimentos financiados por la CIA en los que se utilizaban drogas e hipnosis en v铆ctimas de traumas en un Hospital de Veteranos de California; tambi茅n sigui贸 el trabajo de Bandler sobre la hipnosis y visit贸 sesiones con sus pacientes. Bandler, en particular, estudi贸 el trabajo del hipnotizador Milton Erickson, y describi贸 煤tilmente el lenguaje hipn贸tico ericksoniano como 鈥渋ngeniosamente vago, pero sist茅micamente鈥. Ya que, el lenguaje 鈥渁rt铆sticamente vago鈥 permit铆a utilizar la ambig眉edad, las 鈥渓agunas鈥 en las descripciones y el poder general de la sugesti贸n hipn贸tica para crear la apariencia de que los oyentes proporcionaban libremente su propio significado y rellenaban de forma natural las lagunas: la 鈥渋lusi贸n de elecci贸n鈥. Estas t茅cnicas tienen el efecto de solidificar las creencias en las 鈥渆structuras profundas鈥 de la psique. La sensibilidad y la sugestionabilidad a estos elementos era entonces algo que pod铆a aumentarse incrementando la tensi贸n emocional y la intensidad de las im谩genes traum谩ticas o los pensamientos emotivos, especialmente cuando se induc铆an en entornos de grupo donde se pod铆a recrear un aire de empat铆a y la aceptaci贸n c谩lida y maternal de un hogar afectuoso -funcionando como un sistema familiar artificial- con el efecto de desarmar emocionalmente a los individuos.

[鈥 Un concepto clave identificado por Bandler fue la cuesti贸n de la secuencia. Las im谩genes o visualizaciones de apertura que se presentan a los clientes sirven como inicio de una 鈥渋nducci贸n al trance鈥. Al abrir con el conjunto de im谩genes viscerales, se crea el estado emocional elevado. A este paso inicial le sigue una serie de obviedades y t贸picos con los que cualquier oyente puede identificarse o estar de acuerdo, y entonces -y s贸lo entonces- una vez que se ha establecido con 茅xito un estado emocional elevado, se introducen nuevas sugestiones.

Si avanzamos hasta 2022, las im谩genes de calles y ciudades destrozadas por la guerra o de mujeres y ni帽os asustados se utilizan habitualmente como medio para inducir el tipo de estados emocionales necesarios para que se produzcan 鈥渟ugerencias鈥. As铆, encontramos incluso medios de propaganda que generan im谩genes de c贸mo podr铆an ser otras ciudades si fueran bombardeadas, con el efecto de conseguir que la audiencia se 鈥渋magine鈥 en la misma situaci贸n, sintiendo las mismas emociones de miedo, impotencia, empat铆a.

En el caso de la propaganda y de los mensajes de los medios de comunicaci贸n, el poder de la sugesti贸n hipn贸tica y de los m茅todos relacionados depende de que la estructura y las intenciones subyacentes de los oradores o de los mensajes permanezcan ocultas, siendo s贸lo visible para la poblaci贸n en general lo que la PNL denomina la 鈥渆structura de superficie鈥. Por otro lado, el prop贸sito de una dial茅ctica s贸lida es desenterrar las 鈥渆structuras profundas鈥 de cualquier mensaje o idea y convertirlo en objeto de atenci贸n consciente. La consecuencia de no tener una dial茅ctica s贸lida es que el p煤blico se ve inducido a creer que las historias y la realidad son simplemente lo que parecen en la superficie, sin tener en cuenta c贸mo las 鈥渆structuras profundas鈥 incrustadas en esas historias les hacen pensar y comportarse realmente, o qu茅 pol铆ticas apoyan.

Los aprendices de brujo

Despu茅s de 100 a帽os de psicolog铆a social aplicada y de investigaci贸n en ciencias del comportamiento, encontramos las m谩ximas anteriormente citadas de Lord Russell cristalizadas con el establecimiento del Behavioural Insights Team (BIT) y de las 鈥淣udge Units鈥 incrustadas en los gobiernos occidentales y en los organismos supranacionales como las Naciones Unidas y el Foro Econ贸mico Mundial (WEF). All铆 encontramos desarrolladas en sus formas m谩s vanguardistas de psicolog铆a de masas y ciencia del comportamiento cosas como el 鈥渘udging conductual鈥 y la Programaci贸n Neuroling眉铆stica (PNL), utilizadas met贸dicamente para inducir 鈥渆stados alterados鈥, crear una nueva 鈥淕ran Narrativa鈥 y guiar el proceso de toma de decisiones de las personas sin necesidad de 鈥減rocesos reflexivos鈥. Los cient铆ficos del comportamiento y los psic贸logos sociales se refieren a esto como la focalizaci贸n de las 鈥渕otivaciones autom谩ticas鈥, es decir, la mente inconsciente.

En el documento MindSpace (2010) del BIT, encontramos una elaboraci贸n sistem谩tica del marco conceptual que se utilizar谩 para dirigir espec铆ficamente las 鈥渕otivaciones autom谩ticas鈥 de la poblaci贸n.

Por ejemplo, la mayor铆a de los medios de comunicaci贸n de la corriente principal ahora enmarcan regularmente los titulares utilizando frases como 鈥渟eg煤n la investigaci贸n鈥, 鈥渓os cient铆ficos dicen鈥 y 鈥渓os estudios sugieren鈥. Se trata de [鈥 apelaciones al pensamiento de grupo, es decir, a la 鈥減rueba social鈥; las afirmaciones est谩n dise帽adas para aprovechar nuestra percepci贸n de autoridad y hacer que nuestra mente tome un 鈥渁tajo鈥 mental. La investigaci贸n sobre este trabajo fue realizada por Michael Cialdini, el autor de Influencia. Cialdini explic贸 c贸mo la percepci贸n de la autoridad puede ser una poderosa influencia en el comportamiento porque la autoridad suele percibirse como un 鈥渁tajo mental鈥 para las personas.

Por ejemplo, vamos al m茅dico y seguimos sus consejos porque ha estudiado medicina y ha recibido a帽os de instrucci贸n formal. As铆 que, seg煤n la investigaci贸n de Cialdini, hacer que los fisioterapeutas coloquen todos sus t铆tulos, premios y diplomas en las paredes de su consulta aument贸 el cumplimiento de los pacientes con los reg铆menes de ejercicio recomendados en un 30%. As铆 pues, aprovechar la apariencia de autoridad a los ojos de la poblaci贸n se convierte en un factor clave para 鈥渆mpujarlos鈥 a tomar 鈥渁tajos鈥 mentales cuando se enfrentan a problemas complejos y multifac茅ticos.

Sin embargo, la mente inconsciente toma toda una serie de 鈥渁tajos鈥 y tiene muchos 鈥減redeterminados鈥. La segunda influencia de la lista de control de MindSpace son los 鈥渋ncentivos鈥. La lista de comprobaci贸n describe los incentivos de la siguiente manera 鈥渘uestras respuestas a los incentivos est谩n moldeadas por atajos mentales predecibles, como evitar fuertemente las p茅rdidas鈥.

En la p谩gina 20 de MindSpace, los autores describen esta poderosa influencia conductual 鈥 鈥渓as p茅rdidas son m谩s importantes que las ganancias鈥- de la siguiente manera:

鈥淣os disgustan m谩s las p茅rdidas que las ganancias de una cantidad equivalente. La mayor铆a de los planes de incentivos actuales ofrecen recompensas a los participantes, pero una revisi贸n reciente de los ensayos de tratamientos para la obesidad que incluyen el uso de incentivos financieros no encontr贸 ning煤n efecto significativo en la p茅rdida o el mantenimiento del peso a largo plazo. Una alternativa puede ser enmarcar los incentivos como un cargo que se impondr谩 si la gente no hace algo鈥.

Con el lenguaje aumentado por el empuje conductual y el 鈥渕odelado鈥 ling眉铆stico de la PNL, se hace posible elaborar mensajes en los que una 鈥渆structura superficial鈥 se redacta de una manera particular, lo que lleva a un conjunto definido de sugerencias y estado emocional, mientras que la 鈥渆structura profunda鈥, es decir, la parte silenciosa, est谩 incrustada con axiomas y suposiciones que hacen que los individuos se comporten de maneras que de otro modo podr铆an parecer contrarias a sus creencias, y que no se indican en la 鈥渆structura superficial鈥.

Aqu铆 es donde la relevancia de la dial茅ctica de Plat贸n se hace m谩s evidente. Mientras que la ret贸rica y los mensajes propagand铆sticos tratan de ocultar las 鈥渆structuras profundas鈥 del lenguaje curado, una verdadera dial茅ctica sirve como medio para ir por debajo de la presentaci贸n de la estructura superficial de cualquier mensaje con el fin de desenterrar sus 鈥渆structuras profundas鈥 y someterlas a un proceso riguroso de prueba e investigaci贸n. Esto suele adoptar la forma de experimentos de pensamiento y di谩logo -el m茅todo socr谩tico- que sirven como un proceso riguroso de comprobaci贸n de hip贸tesis, imaginando c贸mo ser铆a un mundo organizado en torno a esos supuestos, c贸mo se comportar铆an las personas que sostuvieran x, y, z, axiomas en diversos escenarios. De este modo, podemos desenterrar las estructuras subyacentes de los enunciados imaginando c贸mo podr铆an aplicarse en situaciones m谩s dif铆ciles o matizadas, exponiendo as铆 las limitaciones o el car谩cter cerrado de los modelos ling眉铆sticos predeterminados incrustados en las narrativas modernas.

En este sentido, la dial茅ctica es la esencia del pensamiento y la experimentaci贸n cient铆ficos, mientras que la ret贸rica es simplemente el modelado exterior de las habilidades de comunicaci贸n y los modelos ling眉铆sticos persuasivos y eficaces.

La principal diferencia entre las primeras formas de ret贸rica antigua, la posterior imaginer铆a sutil utilizada por gente como Edward Bernays y los entusiastas de la psicolog铆a freudiana, y la moderna PNL y los mensajes y 鈥渆mpujones鈥 infundidos por la ciencia del comportamiento radica en la copiosa cantidad de trabajo que se ha dedicado a perfeccionar estas t茅cnicas y a desarrollar nuevos niveles de precisi贸n de vanguardia, tal y como prescrib铆a Lord Russell:

鈥淟os psic贸logos sociales del futuro dispondr谩n de varias clases de escolares en las que probar谩n diferentes m茅todos para producir una convicci贸n inquebrantable de que la nieve es negra. Pronto se llegar谩 a varios resultados. Primero, que la influencia del hogar es obstructiva. Segundo, que no se puede hacer mucho a menos que el adoctrinamiento comience antes de los diez a帽os. Tercero, que los versos musicalizados y entonados repetidamente son muy efectivos. Cuarto, que la opini贸n de que la nieve es blanca debe ser sostenida para mostrar un gusto morboso por la excentricidad. Pero me anticipo. Corresponde a los futuros cient铆ficos precisar estas m谩ximas y descubrir exactamente cu谩nto cuesta por cabeza hacer creer a los ni帽os que la nieve es negra, y cu谩nto menos costar铆a hacerles creer que es gris oscuro.鈥 鈥 Bertrand Russell: El impacto de la ciencia en la sociedad (1951).

No s贸lo esto, sino que con la adici贸n de toda una serie de otros dispositivos hipn贸ticos destinados a dirigir las 鈥渕otivaciones autom谩ticas鈥 de las personas, los magos de la psicoterapia de hoy en d铆a han desarrollado esencialmente la capacidad de dirigir estos 鈥渆stados alterados鈥 en tiempo real, utilizando la ayuda adicional de las 鈥減istas鈥, el 鈥渃ebado鈥, los 鈥渁nclajes鈥 y otros dispositivos relacionados de la PNL. Junto con una simple comprensi贸n de las estructuras superficiales y profundas y de la naturaleza de la sugesti贸n hipn贸tica, uno puede imaginar f谩cilmente los poderosos y muy peligrosos efectos que tienen estas t茅cnicas.

Conclusi贸n

La apreciaci贸n de las sutilezas de la verdad y del lenguaje, en lugar de las imitaciones y los esl贸ganes 鈥渆n los que se han purgado todas las ambig眉edades y matices鈥, sigue siendo el n煤cleo de la supervivencia de cualquier sociedad. La ret贸rica y el lenguaje de los 鈥渕agos鈥 y de los 鈥渟pin-doctors鈥 de la matriz narrativa moderna est谩n dise帽ados para atar a la gente a sistemas predeterminados de pensamiento y sentimiento utilizando modelos ling眉铆sticos cuidadosamente curados, enmarcando en 煤ltima instancia la realidad de manera que beneficie a los poderes pol铆ticos y financieros reinantes.

Incluso en la 茅poca de Plat贸n, 茅ste observ贸 c贸mo las diversas instituciones de Atenas hab铆an sido gobernadas por sofismas y ret贸ricos astutos, de manera que las instituciones de su 茅poca estaban completamente podridas. Comprendi贸 que [鈥 sin un pueblo [鈥 dedicado al amor por la sabidur铆a por encima de sus propios intereses personales y de sus mezquinas presunciones, los magos y hechiceros del lenguaje y de la psicolog铆a seguir铆an siendo capaces de crear nuevas ilusiones y sombras para que las masas las persigan y las llamen suyas, mientras siguen esclavizadas e ignorantes.

Notas

[1] Este cambio hacia el control psicol贸gico de las masas tambi茅n fue acompa帽ado por una modernizaci贸n del control imperial, con la antigua forma colonial de imperialismo que ahora se transforma en el molde de limo financiero que el galardonado cineasta Michael Oswald apod贸 鈥淟a Tela de Ara帽a鈥 -Wall Street es la extensi贸n norteamericana de este sistema.