January 12, 2023

El bi贸logo, fil贸sofo, investigador del Conicet y profesor de la Universidad De Buenos Aires pas贸 por el programa radial Hora Libre y habl贸 acerca de la designaci贸n de Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta, como jefe de asesores de Alberto Fern谩ndez. Tambi茅n plante贸 los riesgos que genera la megaminer铆a, el agronegocio, y se refiri贸 a la resistencia a la explotaci贸n petrolera offshore que llevan adelante en la Costa Atl谩ntica. Por La Retaguardia.



Entrevista: Rodrigo Ferreiro/Mat铆as Bregante



Redacci贸n: Gabriela Su谩rez L贸pez

Edici贸n: Pedro Ram铆rez Otero

鈥斅縌ui茅n es Antonio Aracre y qu茅 es Syngenta? 驴Qu茅 significa pol铆ticamente que Aracre sea jefe de asesores de Alberto Fernandez?

鈥擲yngenta es una de las grandes empresas a nivel mundial que vende tanto semillas modificadas gen茅ticamente, lo que se llama transg茅nicos, como qu铆micos, agrot贸xicos, agroqu铆micos, o como los llaman aquellos que los venden: fitosanitarios. La empresa es de origen suizo, luego la compr贸 China y esto tiene mucha relaci贸n con los v铆nculos econ贸micos entre Argentina y China. Respecto a Aracre, es una persona que trabaja desde hace muchos a帽os siendo CEO en Am茅rica Latina de Syngenta. Ha sido de los grandes representantes de Syngenta que en los 煤ltimos a帽os tom贸 mucha visibilidad. El acercamiento de Syngenta a las pol铆ticas del Estado argentino es paulatina y todo lo que vamos a hablar trasciende signos partidarios, ojal谩 fueran problemas de un 煤nico partido. Pero hace un par de a帽os empez贸 a ser una persona muy cercana a Alberto Fern谩ndez. Y tambi茅n, no est谩 mal que hablemos de los grandes medios de prensa, porque Syngenta puso mucha plata en publicidad y Aracre en particular empez贸 a coquetear con entrar al mundo gubernamental estatal. Con lo cual la noticia no sorprende, porque de alguna manera se esperaba la presencia de Aracre y de Syngenta. Sabemos que son gobiernos que est谩n articulando directamente con los agronegocios, pero tiene una obscenidad que realmente impresiona.

鈥斅縌u茅 rol tiene la Academia en todo esto que nombraste sobre la trascendencia de los gobiernos de turno, los medios de comunicaci贸n y los agrot贸xicos?

鈥擬uy importante. Por un lado ha sido un gran posibilitador t茅cnico en muchos casos de manera directa. Por ejemplo, sobre el trigo transg茅nico (la variedad HB4 que funciona con el agrot贸xico glufosinato de amonio) hablo de otra empresa, socia de Syngenta, que es Bioceres. El trigo transg茅nico tuvo como una de las grandes protagonistas a Raquel Chan de la Universidad Nacional del Litoral. Es un ejemplo clar铆simo donde la universidad p煤blica, en este caso santafesina provee recursos materiales y recursos humanos para generar un transg茅nico en este caso en asociaci贸n a Bioceres. Por otro lado, es muy importante en t茅rminos de lo que no hacen y lo digo como profesor de la Universidad de Buenos Aires. Es impactante ver la falta de estudios y proyectos vinculados con las consecuencias de los agronegocios: estoy hablando de los da帽os en la tierra, la contaminaci贸n qu铆mica en el agua y el aire, el modo en el cual est谩 entrando en los cuerpos. Est谩 produciendo enfermedades a corto, mediano y largo plazo. Y el modo en el que incidieron en el incremento de la desigualdad social. Todas estas empresas y proyectos dejaron a la mitad de las personas bajo la l铆nea de pobreza. Tambi茅n las cuestiones demogr谩ficas porque m谩s de un 90% de personas vivimos en grandes ciudades y el modo en que se dieron los procesos de gentrificaci贸n dentro de las grandes urbes que implican un desplazamiento de los sectores bajos a las zonas marginales. Respecto al corrimiento del sector ganadero que a su vez multiplic贸 los focos de incendio por ejemplo en el caso del R铆o Paran谩. Son una gran cantidad de eventos que est谩n profundamente relacionados. Y en ese contexto, las universidades p煤blicas y organismos como CONICET no fueron propicios en tratar de involucrarse y ver c贸mo pueden resolver esta situaci贸n. Se est谩 dando un ocultamiento de esta figura que se dio a partir de la d茅cada del 90 durante el menemato, que es un per铆odo important铆simo para entender todo esto, que son los convenios p煤blicos鈥攑rivados. O sea, el modo en el cual se vertebran una universidad nacional y una empresa, eso nunca fue desarmado. Entonces encontramos instituciones acad茅micas que parecen responder muchos m谩s a esa l贸gica que gener贸 y construy贸 el menemato que a una universidad aut贸noma capaz de cuestionar severamente el modo en el cual las empresas y las multinacionales est谩n incidiendo directamente en las pol铆ticas p煤blicas.

鈥擡uropa viene desacelerando y sacando leyes en las cuales se proh铆ben muchas de estas semillas transg茅nicas y agrot贸xicos y se habla de Argentina como un gran laboratorio a cielo abierto. 驴Es tan as铆 que el mundo occidental est谩 desacelerando el consumo de estos productos y aqu铆 no paramos de aumentar el uso y el consumo de ellos?

鈥La primera cuesti贸n brutal es que Argentina no tiene datos confiables respecto a la cantidad de qu铆micos que est谩 tirando al ambiente y a los cuerpos. Eso tiene relaci贸n con la pol铆tica montada en el gobierno de Carlos Sa煤l Menem. Hay un mont贸n de intentos individuales, de comunidades, de acad茅micos, de profesionales que han intentado parcialmente tomar datos y a veces en hospitales p煤blicos, pero a la hora de centralizar y sistematizar la informaci贸n, no hay. En el 煤ltimo a帽o he ido a un mont贸n de pueblos llamados 鈥減ueblos fumigados鈥 y las narrativas son de terror, el c谩ncer se est谩 multiplicando. Es muy visible que conforme uno se va acercando a la zona donde se fumiga las enfermedades se multiplican. O sea, no hay ninguna duda. Pero que no haya datos es muy interesante porque tiene que ver con evitar que el Estado argentino aplique pol铆ticas de prevenci贸n, ese es el primer punto. La segunda cuesti贸n es que hoy lo que Argentina y los 贸rganos de control est谩n haciendo cuando aprueban o no aprueban un agrot贸xico o un transg茅nico b谩sicamente tiene que ver con el mercado internacional. O sea, si Argentina garantiza un comprador del mercado internacional, el qu铆mico va a estar aprobado. Suena brutal y terrible, y lo es. Y eso hace que tengamos m谩s de 100 agrot贸xicos que tienen prohibiciones en diferentes lugares del mundo. En ese sentido, cuando se intenta entender a SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) que es el 贸rgano que analiza y 鈥渃ontrola鈥 el tema de los agrot贸xicos, ellos dicen 鈥渁c谩 hay varias agencias internacionales, est谩 EPA que es la norteamericana, est谩 la FCA que es la europea y nosotros b谩sicamente seguimos los criterios de EPA porque FCA no nos genera confianza institucional. Los criterios europeos son mucho m谩s restrictivos que los de EPA. Y Europa tambi茅n hay que analizarla, tiene a Bayer como una de las grandes empresas internacionales, Bayer que hace poco compr贸 a Monsanto y muchos de los productos de Bayer no pod铆an ser liberados en la propia Alemania. Esta gente proh铆be sus qu铆micos en sus propios territorios pero no lo que sus empresas hacen en otros pa铆ses. En todo ese reparto de actores internacionales, Estados Unidos, Europa, Am茅rica Latina, nosotros nos estamos llevando la peor parte. Porque estamos teniendo un sistema absolutamente desregulado, o b谩sicamente regulado por el mercado, puesto a disposici贸n, estamos frente a una experimentaci贸n a cielo abierto, sin controles apropiados, sin estudios, con un ataque sistem谩tico a otra forma de producir. Cuando fumigan queman todas las huertas involucradas por m谩s agroecol贸gicas que sean. Y hace poco estuve en Cusco en el Congreso Latinoamericano de Apicultura donde se denunciaba todo lo que est谩 generando este modelo sobre las abejas en Argentina que es tercer o cuarto productor del mundo de miel. Una narrativa espantosa, una Europa que juega efectivamente una doble vara y mientras tanto corporaciones que como vemos se est谩n haciendo un fest铆n con Argentina.

鈥擱especto al nuevo Atlanticazo, 驴cu谩les son los riesgos de la explotaci贸n offshore?

鈥擡l tema de las offshore es un ejemplo de c贸mo las corporaciones se meten y moldean y arman un Estado a su gusto. Eso est谩 clar铆simo y tambi茅n es otro ejemplo de puerta giratoria. Esto fue armado en su momento por (Juan Jos茅) Aranguren, el ministro de Energ铆a durante el gobierno de Mauricio Macri, que era un ex CEO de Shell, f铆jense la semejanza que tiene con lo que habl谩bamos de Aracre. Los riesgos de las offshore son m煤ltiples. Se llama 鈥渙ffshore鈥 porque est谩 metido en el mar y bastante profundo, en el caso que estamos hablando creo que es de 3 mil a 4 mil metros, es muy profundo. Y tienen dos fases muy perniciosas, hay una fase de bombardeo de sonido que es muy da帽ina tanto hacia los vertebrados como hacia los ecosistemas. No puedo dar fuente pero me tienen que creer: hace poco habl茅 con un alto funcionario de ambiente y me dec铆a 鈥渘o sabemos lo que vamos a hacer con los card煤menes de peces en la pesca鈥, no le importaba la ballena franca. O sea, se va a hacer algo que no se sabe que consecuencias genera en cuanto a la pesca. Fijense el nivel de locura que estamos hablando, estoy hablando de la fase de exploraci贸n. Y en el caso de la fase de explotaci贸n, hay un mont贸n de ejemplos a nivel mundial de derrames que son terribles porque generan consecuencias a d茅cadas, a siglos. En una zona que tiene como dos grandes fuentes de ingreso la pesca y el turismo. Los que defienden el proyecto dicen que conocen un mont贸n de proyectos off shore y el turismo sigue andando. Ah铆 es como simplemente poner una bomba en tu casa y rezar para que no ocurra para un proyecto que involucra entre 30 y 50 a帽os. As铆 como con agrot贸xicos no hay abejas, con offshore no hay pesca y no hay turismo.

鈥擡n el norte Argentino el litio es un mineral que los grandes medios dicen que viene a salvar la deuda externa pr谩cticamente, 驴qu茅 consecuencias ambientales tiene eso?

鈥擟on respecto al litio, para m铆 de todos los extractivismos es el que se hace m谩s silenciado. Porque encima tiene una supuesta prensa verde, porque como est谩 acoplado con un intento de transici贸n energ茅tica, parece que fuera bueno en relaci贸n con la crisis clim谩tica. Toda la zona de la Puna es el llamado tri谩ngulo del litio, que involucra tanto Bolivia, Chile y Argentina, que es el 70% de litio en el mundo y est谩 lleno de corporaciones de diferentes nacionalidades: canadienses, norteamericanas, chinas. Todos esos grandes imperios ah铆 metidos utilizan la t茅cnica de extracci贸n de litio que b谩sicamente implica o presupone la evaporaci贸n de agua, en una zona donde hay muy poca agua. Entonces, es una t茅cnica bestialmente impactante sobre los ecosistemas y las comunidades. Con otro agravante: las comunidades que est谩n luchando son pueblos originarios que sabemos, y que se entienda mi comentario, que cuanto m谩s oscura sea la piel, m谩s si son mujeres y m谩s si son pueblos originarios, la voz se escucha menos. Entonces hay todo un silenciamiento en torno al litio, est谩 metido YPF, hay organizaciones como J贸venes por el Clima que aplauden y cuando uno va a los territorios lo que ve es comunidades que est谩n tratando de subsistir denunciando que les est谩n sacando ni m谩s ni menos que el agua. Es una locura y es evidentemente otra de las discusiones que vamos a tener que dar porque se tiran palabras hermosas como transici贸n energ茅tica, soberan铆a, etc茅tera. Y estamos hablando de un proyecto y de una multiplicaci贸n de proyectos que van exactamente en la tendencia opuesta.

Fuente: https://laretaguardia.com.ar/2023/01/la-opinion-de-guillermo-folguera-sobre-el-ceo-de-syngenta-en-el-gobierno.html