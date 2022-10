–

De parte de ANRed October 15, 2022 76 puntos de vista

La ca铆da del bloque sovi茅tico, y con ella la del Pacto de Varsovia, no dio lugar a un proceso similar en Occidente: la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN) se mantuvo en pie e incluso se expandi贸 hacia los pa铆ses del bloque enemigo. Durante estos a帽os, fue redefiniendo sus adversarios y hoy vuelve a estar en el primer plano con la invasi贸n rusa a Ucrania. Un repaso hist贸rico permite comprender su lugar en la actualidad. Por Pere Ortega (NUSO).

De 1989 a 1991 la Uni贸n Sovi茅tica se desintegra, las rep煤blicas aliadas rompen sus lazos con Rusia y el Pacto de Varsovia que las un铆a en una alianza militar se disuelve en febrero de 1991. Con el colapso de la urss se puso fin a la pesadilla de la Guerra Fr铆a, que hac铆a posible una guerra nuclear entre los dos bloques. En ese proceso, en noviembre de 1990, se hab铆an reunido en Par铆s todos los pa铆ses miembros de la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (otan) y el Pacto de Varsovia en la Conferencia para la Seguridad y la Cooperaci贸n en Europa, que dio paso a la Carta para una Nueva Europa<a href="https://nuso.org/articulo/301-la-otan-ante-los-retos-globales-1987-2022/#footnote-1" data-title="

“>1, documento que gener贸 muchas esperanzas pues pon铆a fin a la Guerra Fr铆a con un conjunto de medidas de desarme y de cooperaci贸n entre los Estados. Entre las medidas m谩s apreciadas estaba la firma del Tratado sobre Fuerzas Convencionales en Europa (face)<a href="https://nuso.org/articulo/301-la-otan-ante-los-retos-globales-1987-2022/#footnote-2" data-title="

“>2, que reduc铆a substancialmente el militarismo en suelo europeo. Esta Conferencia materializ贸 el nacimiento de la posterior Organizaci贸n para la Seguridad y la Cooperaci贸n en Europa (osce), que ten铆a como cometido articular una nueva estructura de seguridad para Europa mediante mecanismos de prevenci贸n de conflictos entre los 56 pa铆ses miembros, todos los de Am茅rica del Norte, Europa y Asia central.

Fueron momentos de esperanza y, de manera un tanto inocente, el movimiento por la paz europeo se desmoviliz贸 pues cre铆a que la reconciliaci贸n y la paz se abrir铆an paso en Europa y en el mundo. Pero pronto las esperanzas se convirtieron en frustraci贸n, cuando poco despu茅s, en Roma, en 1991, se reunieron los Estados miembros de la otan para discutir sobre el futuro de la Alianza. La otan se quedaba sin enemigo, la urss, y por tanto sin misi贸n. Pero lejos de tomar el mismo camino y autodisolverse como lo hizo el Pacto de Varsovia, busc贸 nuevos peligros para justificar su continuidad. En esa cumbre, el entonces presidente estadounidense George Bush padre pregunt贸 a sus aliados europeos si quer铆an continuar en la otan o prefer铆an construir su propia defensa, en clara alusi贸n a los movimientos realizados por algunos Estados como Francia e Italia, partidarios de crear una defensa aut贸noma europea. De forma un谩nime y sin ninguna objeci贸n, todos aceptaron la continuidad de la otan. El primer paso fue definir los riesgos y amenazas de los que deb铆an protegerse, y estos eran:(a) la inestabilidad de muchos pa铆ses (se se帽alaba sobre todo a los pa铆ses 谩rabes),(b) la ingobernabilidad de Rusia y algunos pa铆ses del extinto 芦bloque socialista禄,(c) la proliferaci贸n de armas nucleares en nuevos pa铆ses,(d) el terrorismo fundamentalista isl谩mico,(e) la lucha contra el crimen organizado (narcotr谩fico).

La nueva otan surgida de esa cumbre tom贸 la decisi贸n de introducir cambios importantes en su estructura:(a) una reducci贸n de las Fuerzas Armadas en Europa,(b) una mayor capacitaci贸n tecnol贸gica de las Fuerzas Armadas para hacer frente a nuevos desaf铆os,(c) m谩s movilidad y fluidez de sus fuerzas,(d) actuar ante las demandas de los organismos internacionales,(e) actuar fuera de la zona de cobertura tradicional del Atl谩ntico Norte,(f) definir una nueva identidad de seguridad y defensa.

Se trataba de dar forma a unas nuevas Fuerzas Armadas, hacerlas polivalentes, m谩s reducidas, m谩s flexibles, m谩s profesionales, mejor armadas y con capacidad de llevar a cabo respuestas inmediatas. Esta nueva otan consideraba los peligros y desaf铆os como multifac茅ticos y multidireccionales. As铆, se sustituy贸 la antigua amenaza de la urss por desaf铆os provenientes de diferentes puntos cardinales, pero sin se帽alar espec铆ficamente su car谩cter y a帽adiendo que estos desaf铆os pod铆an poner en peligro los intereses estrat茅gicos occidentales. Esto determinaba la necesidad de disponer de Fuerzas Armadas con caracter铆sticas diferentes de las que Europa occidental hab铆a tenido hasta entonces, y se confiri贸 as铆 a la otan la posibilidad de actuar en la pacificaci贸n de conflictos en cualquier lugar cuando las necesidades lo exigieran. No obstante, se introdujo la condici贸n de actuar bajo la demanda de organismos internacionales, en clara alusi贸n a la Organizaci贸n de las Naciones Unidas (onu), pero sin nombrarla. Esto se puede interpretar de dos maneras: como una condicionante para actuar bajo el paraguas de la onu o, por el contrario, como una puerta abierta para hacerlo sin su cobertura.

Estas medidas fueron adoptadas en la reuni贸n del Consejo Atl谩ntico de diciembre de 1996 en Bruselas y, de forma definitiva, en la Cumbre de la celebraci贸n del 50o aniversario del nacimiento de la otan en Washington, en abril de 1999, donde se adopt贸 el denominado Nuevo Concepto Estrat茅gico (nce) que vino a sustituir al aprobado en Roma en 1991. El nce enterraba de manera definitiva las esperanzas puestas en la Carta de Par铆s de 1990, pues la otan se erig铆a como organismo pol铆tico-militar con la misi贸n de salvaguardar la seguridad de los pa铆ses miembros frente a cualquier peligro que amenazara el modelo pol铆tico y econ贸mico occidental, a la vez que deslegitimaba a la osce, que quedaba relegada a un segundo plano.

La otan se expandi贸 hacia las fronteras rusas y acab贸 admitiendo a Bulgaria, Rep煤blica Checa, Hungr铆a, Polonia, Rumania, Albania, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Montenegro y Macedonia del Norte hasta alcanzar los actuales 30 pa铆ses miembros. Esto solo pod铆a ser visto por Rusia como una amenaza y romp铆a las promesas hechas por George Bush y su secretario de Estado James Baker al l铆der sovi茅tico Mija铆l Gorbachov de que la organizaci贸n no se mover铆a hacia las fronteras rusas, a cambio de la aceptaci贸n de Mosc煤 de una Alemania unificada. En efecto, esa promesa no se cumpli贸 y algunos de los arquitectos intelectuales de la l铆nea dura de la Casa Blanca durante la Guerra Fr铆a, como Thomas Friedman, Zbigniew Brzezinski o George Kennan, advirtieron que se estaba cometiendo un grave error: esta decisi贸n inflamar铆a las tendencias nacionalistas, antioccidentales y militaristas en Rusia y pod铆a acabar generando conflictos. Algo que tambi茅n afirm贸 a帽os m谩s tarde, en 2014, el ex-secretario de Estado Henry Kissinger, quien tras la revoluci贸n del Euromaid谩n en Ucrania advirti贸 que la demanda de este pa铆s de entrar en la otan pod铆a abrir un grave conflicto con Rusia.

Pero en aquellos momentos prevalec铆a el triunfalismo del 芦fin de la historia禄 de Francis Fukuyama, que empujaba a la expansi贸n del modelo neoliberal en lo pol铆tico y del capitalismo en lo econ贸mico. La euforia triunfalista impuls贸 a la otan a admitir en su seno a las ex-rep煤blicas sovi茅ticas, pues esto ofrec铆a a los fabricantes de armas la oportunidad de hacerse con un mercado nuevo y enormemente lucrativo, ya que aquellas rep煤blicas, al ser admitidas en la Alianza, se convert铆an en nuevos clientes a los que se exigir铆a la adquisici贸n de equipo militar occidental para la compatibilidad con las Fuerzas Armadas de los pa铆ses de la otan.

En ese tr谩nsito, la estrategia de la nueva otan fue reconfigurada en una cumbre posterior de jefes de Estado que tuvo lugar en noviembre de 2010 en Lisboa. En ese c贸nclave se actualiz贸 el nce de 1999 con una caracter铆stica de gran importancia: el paso de la otan de ser una organizaci贸n defensiva, que solo pod铆a utilizar la fuerza armada en caso de agresi贸n a alguno de sus miembros (art铆culo 5 del Tratado) y con la condici贸n de que esta se produjera en territorios al norte del tr贸pico de C谩ncer (art铆culo 6), a ser un organismo militar ofensivo que desbordaba el 谩mbito del tratado fundacional hasta alcanzar todo el planeta, lo cual convert铆a a la otan en un organismo militar global.

Este proceso de adaptaci贸n result贸 problem谩tico. Se establecieron dos grandes corrientes enfrentadas dentro de la Alianza: por un lado, los partidarios de una defensa europea (Francia, Alemania y Espa帽a<a href="https://nuso.org/articulo/301-la-otan-ante-los-retos-globales-1987-2022/#footnote-3" data-title="

“>3), y por el otro, quienes deseaban una otan como principal pilar de la seguridad europea (Reino Unido, Dinamarca, Holanda y Portugal). La corriente europe铆sta crear铆a la brigada franco-alemana, conocida como Eurocuerpo, compuesta por 100.000 efectivos e integrada por Francia, Alemania, Espa帽a, B茅lgica y Luxemburgo, as铆 como varios cuerpos militares multinacionales para actuar en el flanco del Mediterr谩neo: la Eurofuerza Operativa R谩pida (eurofor, terrestre) y la Fuerza Mar铆tima Europea (euromarfor). Por otro lado, los partidarios de crear una defensa europea aut贸noma recuperaron la Uni贸n Europea Occidental (ueo) creada en 1948, un organismo militar sin ninguna operatividad hasta entonces, con el 谩nimo de convertirlo en el pilar militar europeo. Estos mismos Estados ser谩n los que, m谩s adelante, impulsar谩n las pol铆ticas militares dentro de la Pol铆tica Exterior y de Seguridad Com煤n (pesc) de la Uni贸n Europea y la creaci贸n de una Identidad Europea de Seguridad y Defensa, ambas surgidas del Tratado de Maastrich de 1999. Y es de aqu铆 de donde surge la propuesta de la puesta en marcha de una Pol铆tica Europea de Seguridad y Defensa (pesd), para la cual se nombra al espa帽ol Javier Solana como alto representante despu茅s de haber sido secretario general de la otan. Un 芦m铆ster pesd禄 que ha ido cambiando de manos pero que ha tenido una triste trayectoria, pues en la pr谩ctica nunca ha existido una pesc efectiva, ya que los 27 Estados miembros no han cedido competencias en esos 谩mbitos. Esta pol铆tica se define en el Consejo Europeo formado por los jefes de Estado que toman las decisiones por unanimidad, lo que en la pr谩ctica se convierte en un derecho a veto. En definitiva, la pesd finalmente no acab贸 de desarrollarse en toda su amplitud, pues se tom贸 la decisi贸n de que esta embrionaria defensa europea estar铆a coordinada con la otan, organizaci贸n que, en todos los documentos de la ue, continuaba ejerciendo el papel de pilar indiscutible de la defensa europea.

En diciembre del mismo 1999 tendr谩 lugar una nueva cita de los partidarios de la defensa europea en la Cumbre de Helsinki, donde se aprobaron las denominadas Misiones Petersberg<a href="https://nuso.org/articulo/301-la-otan-ante-los-retos-globales-1987-2022/#footnote-4" data-title="

“>4, con el objetivo de mantener la paz mediante intervenciones humanitarias, en gesti贸n de crisis y con capacidad de actuar fuera del Atl谩ntico Norte. Pero una vez m谩s estas fuerzas quedaban vinculadas a la otan a trav茅s de un operativo denominado Fuerzas Operativas Combinadas Conjuntas, que permitir铆a a las Fuerzas Europeas del Eurocuerpo disponer de los medios de la otan.

La continua expansi贸n de la otan hacia las fronteras rusas fue acompa帽ada por parte de Estados Unidos de la ruptura en 2002 del Tratado sobre Misiles Antibal铆sticos (Tratado abm)<a href="https://nuso.org/articulo/301-la-otan-ante-los-retos-globales-1987-2022/#footnote-5" data-title="

“>5 firmado con la urss, que limitaba la instalaci贸n de misiles y antimisiles en Europa con el fin de evitar una guerra nuclear y que ten铆a como base la denominada 芦destrucci贸n mutua asegurada禄, algo que a pesar de lo terror铆fica de la definici贸n result贸 eficaz. Mediante la ruptura de ese tratado, eeuu pretend铆a la puesta en marcha en 2015 de un Escudo Antimisiles, compuesto de sat茅lites esp铆a, radares y misiles destinados a detectar un ataque por parte de Rusia contra eeuu. El escudo se instal贸 en las fronteras con Rusia: radares en Rep煤blica Checa, bater铆as de misiles en Polonia y Rumania. Pero no fue suficiente: en agosto de 2019, Washington llevaba a cabo una nueva ruptura, la del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (inf, por sus siglas en ingl茅s)<a href="https://nuso.org/articulo/301-la-otan-ante-los-retos-globales-1987-2022/#footnote-6" data-title="

“>6, de eliminaci贸n de misiles de medio y corto alcance (entre 500 y 5.500 kil贸metros), del cual inmediatamente tambi茅n se retir贸 Rusia. Era un tratado que hab铆a servido para eliminar la posibilidad de enfrentamiento nuclear en suelo europeo y que ahora, tras su ruptura, vaticinaba nuevos enfrentamientos. Todas esas cuestiones exacerbaron al Kremlin y desembocaron en la instalaci贸n por Vlad铆mir Putin, como respuesta, de bater铆as de misiles en Kaliningrado, en la modernizaci贸n del arsenal nuclear ruso y en el anuncio de la puesta en marcha de nuevos misiles hipers贸nicos capaces de traspasar el escudo sin ser detectados. Es decir, se iniciaba una nueva carrera de armamentos debido a la agresiva pol铆tica llevada a cabo por eeuu en complicidad con la otan, que, adem谩s, reabr铆a la posibilidad de un enfrentamiento nuclear en Europa.

Esta situaci贸n se ha prolongado hasta la actualidad. Con la llegada de Donald Trump a la Presidencia de eeuu, se produjeron cr铆ticas y actitudes de menosprecio a sus socios de la otan y un giro en la pol铆tica exterior de la Casa Blanca, que centr贸 su inter茅s en el Sudeste asi谩tico con la mirada puesta en China. Esto llev贸 su potente maquinaria militar hacia aquella regi贸n y a fortalecer las bases militares situadas en el entorno de China. La potencia asi谩tica es un pa铆s al que Washington teme, pues en pocos a帽os superar谩 en pib a eeuu y es el primer exportador de manufacturas del mundo. Tambi茅n ha aumentado su gasto militar hasta situarse en segundo lugar, tras superar a Rusia en el ranking mundial.

Estos hechos despertaron de nuevo, en el interior de la ue, la corriente europe铆sta partidaria de establecer una defensa aut贸noma. As铆, en diciembre de 2017, en una cumbre en Bruselas, los ministros de Exteriores de la ue decidieron la puesta en marcha de Europa de la Defensa a trav茅s de la creaci贸n de una Cooperaci贸n Estructurada Permanente (pesco, por sus siglas en ingl茅s)<a href="https://nuso.org/articulo/301-la-otan-ante-los-retos-globales-1987-2022/#footnote-7" data-title="

“>7, impulsada por Alemania, Francia, Italia y Espa帽a y a la que adhirieron 25 pa铆ses de la ue. En ese marco, se cre贸 el Fondo Europeo de Defensa, con un presupuesto de 600 millones de euros hasta 2020 y de 1.500 millones a partir de 2021. Este nuevo organismo de defensa arrojaba incertidumbre sobre su futuro, pues si la otan, con 30 pa铆ses, no ha sido f谩cil de coordinar, la pesco, con 25, tampoco parece f谩cil que lo consiga. Por otro lado, ninguno de los Estados que impulsan la pesco manifest贸 muestra alguna de rechazo hacia la otan, con lo cual lo m谩s probable es que acaben conviviendo dos organismos multilaterales de defensa, la otan bajo control de eeuu y la pesco bajo control europeo, pero a la vez coordinados.

Al margen de c贸mo se vaya desarrollando la pesco, la realidad es que la otan, a pesar de las diferencias internas que la dividen, contin煤a siendo la estructura militar mundial m谩s potente. En la Cumbre de Gales de septiembre de 2014, Barack Obama exigi贸 a sus socios europeos un aumento del gasto militar hasta alcanzar 2% del pib. Los gobiernos europeos se comprometieron a este incremento para 2024, lo que supone un incremento de 85.000 millones de euros, ya que hasta entonces ten铆an un gasto medio de 1,5% del pib<a href="https://nuso.org/articulo/301-la-otan-ante-los-retos-globales-1987-2022/#footnote-8" data-title="

“>8. Esto aumentar铆a de manera importante el potencial militar de la otan, que en 2014, entre todos sus miembros, sumaba un total de 3,4 millones de efectivos militares<a href="https://nuso.org/articulo/301-la-otan-ante-los-retos-globales-1987-2022/#footnote-9" data-title="

“>9 y juntos representaban 51% del total del gasto militar mundial, 904.000 millones de d贸lares<a href="https://nuso.org/articulo/301-la-otan-ante-los-retos-globales-1987-2022/#footnote-10" data-title="

“>10.

En otro orden de cosas, desde los atentados del 11 se septiembre de 2001, la principal amenaza que figura en todas las estrategias de defensa, tanto de eeuu como de sus pa铆ses aliados dentro y fuera de la otan, es el extremismo violento calificado como terrorista. Para enfrentarlo, la otan puso en marcha diversas iniciativas militares. Las dos m谩s destacadas son la operaci贸n Sea Guardian [Guardi谩n del Mar], consistente en patrullar las aguas internacionales del Mediterr谩neo y en la vigilancia del estrecho de Gibraltar mediante una fuerza mar铆tima conformada por fragatas, submarinos y patrulleros de altura, adem谩s de aviones de patrulla mar铆tima con apoyo log铆stico desde las bases de Rota y Cartagena; se trata de una misi贸n enfocada en disuadir amenazas y posibles ataques terroristas. Y una segunda operaci贸n es la denominada Fuerzas Armadas Permanentes de la otan en el Mediterr谩neo y el Atl谩ntico Norte, compuesta por Fuerzas de Respuesta R谩pida terrestres y mar铆timas. Esta 煤ltima tiene como base de operaciones el mar Negro, el corredor sur del Estrecho de Ormuz, el Canal de Suez y las costas de Somalia, est谩 conformada por una fragata, un buque contraminas y otro de apoyo log铆stico y busca proveer de seguridad militar a los buques mercantes de los pa铆ses aliados. Ambas misiones, aunque no se lo haga expl铆cito, tienen un componente colateral al de la lucha contra el terrorismo: detectar la llegada de inmigrantes a Europa y avisar para que sean interceptados antes de llegar a los pa铆ses de la ribera norte del Mediterr谩neo.

Se debe recordar que la otan siempre ha estado bajo el mando militar de eeuu y que nunca ha transferido su poder a Europa. Es un bloque militar provisto del arsenal de armas m谩s potente del planeta, incluidas las bombas nucleares en manos de tres de sus miembros: eeuu, Reino Unido y Francia. Por su parte, Washington no ha renunciado a mantener estacionadas en suelo europeo unas 180 bombas nucleares t谩cticas modelo b61, que pueden ser arrojadas desde cazabombarderos y que est谩n fuera de los acuerdos bilaterales de reducci贸n de armas estrat茅gicas: 70 en Italia en las bases de Amiano y Ghedi; 20 en B茅lgica en la base a茅rea de Kleine-Brogel; otras 20 ojivas en Alemania en la base de B眉chel; una veintena en Volkel, Pa铆ses Bajos, y otras 50 en la base de Incirlik en Turqu铆a.

Una novedad de gran calado tuvo lugar en junio de 2021 cuando la otan, reunida en Bruselas, aprob贸 renovar el Concepto Estrat茅gico en la cumbre de Madrid. En esta cumbre, realizada en junio de 2022, se aprob贸 el nuevo Concepto Estrat茅gico en el que se advierte de cu谩les son las principales amenazas y peligros a los que la otan debe hacer frente en el futuro pr贸ximo. Como novedad, se se帽ala a Rusia, que tras la invasi贸n de Ucrania se convierte en una amenaza directa para todo el mundo occidental, seguida de China, pa铆s que se se帽ala como un peligro desestabilizador para los Estados occidentales. Despu茅s se repiten como amenazas las que ya estaban presentes con anterioridad: el terrorismo, los ataques en el ciberespacio a infraestructuras cr铆ticas, el uso de diferentes armas de destrucci贸n masiva (qu铆micas, biol贸gicas, radiol贸gicas o nucleares), se帽alando a Ir谩n, Corea del Norte, Siria y Rusia, y los conflictos de 脕frica y Oriente Medio, en concreto el Sahel, por su interconexi贸n con Estados fallidos. Tambi茅n se se帽alan las cuestiones demogr谩ficas que, agravadas por el cambio clim谩tico, emergencias sanitarias (pandemias) e inseguridad alimentaria, se cualifican como multiplicadoras de conflictos, pues pueden derivar en tr谩fico de personas y migraciones irregulares.

Al considerar la cuesti贸n demogr谩fica como generadora de migraciones y la posible utilizaci贸n de estas por fuerzas hostiles como elemento para desestabilizar a los pa铆ses receptores, se convierten de facto las migraciones en una amenaza para la seguridad de los pa铆ses de la otan a la que se debe dar respuesta. Respecto a los ataques cibern茅ticos y operaciones hostiles (guerras h铆bridas) contra infraestructuras cr铆ticas para los pa铆ses miembros, el Concepto Estrat茅gico advierte que podr铆an considerarse como un ataque convencional y alcanzar el nivel de ataque armado, lo cual podr铆a llevar a invocar el art铆culo 5 del Tratado. Es decir, podr铆a obligar a todos los Estados miembros a dar una respuesta armada, algo que el Concepto hace extensivo a las cadenas de suministro que afecten a la seguridad energ茅tica. Se a帽ade que los Estados miembros deben estar preparados para disuadir y defenderse frente 芦al uso coercitivo de t谩cticas pol铆ticas, econ贸micas, energ茅ticas, informativas y otras t谩cticas h铆bridas por parte de Estados y actores no estatales禄, que pasa a considerarse como 芦ataque armado禄, lo que obliga al Consejo de la otan a responder mediante el uso de la fuerza.

A las cuestiones derivadas de la seguridad energ茅tica, se suma la seguridad de las redes de suministro, que incluyen las instalaciones de distribuci贸n de gas y petr贸leo tanto por tuber铆a como por barco, as铆 como su almacenamiento y tratamiento. Se trata de amenazas 芦no b茅licas禄 o 芦h铆bridas禄, alejadas de las guerras 芦convencionales禄. Sin duda, esto es una ampliaci贸n del campo de batalla de la otan hacia esas zonas grises en que se sit煤an los ataques cibern茅ticos a instalaciones que pongan en peligro la seguridad de un Estado miembro de la otan. Por 煤ltimo, y una vez m谩s, se se帽ala la exigencia de aumentar el gasto militar en defensa para garantizar los compromisos adoptados en este nuevo Concepto Estrat茅gico.

La crisis de la otan

Una de las crisis m谩s relevantes que atraves贸 la otan tuvo lugar en la isla de Chipre en 1974. En ese a帽o, Grecia estaba gobernada por la 芦dictadura de los coroneles禄, surgida de un golpe de Estado que hab铆a contado con el conocimiento de eeuu y de la otan. La crisis se inici贸 cuando las fuerzas militares griegas lanzaron un ataque contra el palacio presidencial chipriota para derrocar al presidente dem贸crata progresista y figura religiosa Makarios iii, quien pretend铆a llevar a cabo una pol铆tica neutral e independiente de Grecia. El ataque ten铆a por objetivo la anexi贸n de Chipre por parte de Atenas. Mientras que la comunidad turca en la isla representaba 18% de la poblaci贸n, la mayor铆a grecochipriota alcanzaba el 78%. Turqu铆a lanz贸 entonces una intervenci贸n militar de 40.000 soldados en 芦defensa de la poblaci贸n turca禄 en el norte de la isla, donde resid铆a la mayor铆a turcochipriota, y la isla se dividi贸 as铆 en dos partes.

Tanto Grecia como Turqu铆a eran miembros de la otan y aliados de eeuu; por tanto, el conflicto de Chipre complicaba la estrategia de la otan en el sur de Europa y la pon铆a en una situaci贸n dif铆cil, puesto que no pod铆a pasar por alto la invasi贸n turca. A esta situaci贸n se sumaba el apoyo que eeuu hab铆a dado al r茅gimen anticomunista de los coroneles griegos, que tuvo como resultado una isla repartida entre dos de sus aliados en el sur de Europa. As铆, ni eeuu ni la otan se pronunciaron sobre la invasi贸n turca y la partici贸n de la isla. Pero en ese interregno y a causa de la crisis chipriota, Grecia se deshizo de la 芦dictadura de los coroneles禄 y, enfurecida, decidi贸 retirarse de la otan. Para calmar la situaci贸n, el Congreso estadounidense decret贸 un embargo de armas a Turqu铆a en 1975. Pero esta iniciativa, aplicada a un miembro de una misma alianza militar, no dejaba de resultar contradictoria. El dilema en la otan sobre c贸mo deb铆a comportarse en esa crisis finaliz贸 en mayo de 1978, cuando la Alianza Atl谩ntica reunida en Bruselas decidi贸 levantar el embargo de armas a Turqu铆a. Pero el doble juego de eeuu qued贸 patente de nuevo en 1980, cuando se produjo en Turqu铆a un golpe de Estado militar comandado por el general Kenan Evren que tambi茅n recibi贸 el apoyo de Washington. En todo este asunto, los pa铆ses europeos miembros de la otan jugaron un papel de comparsas en la geoestrategia estadounidense, y dejaron que en la isla de Chipre se instalara un conflicto permanente de dif铆cil soluci贸n y que se ha prolongado hasta la actualidad.

Tras el final de la Guerra Fr铆a y la incorporaci贸n de los pa铆ses del desaparecido Pacto de Varsovia a la otan, surgieron nuevas crisis en el seno de la Alianza Atl谩ntica. La ampliaci贸n no dio m谩s fortaleza a la organizaci贸n, debido a las disensiones internas que fueron apareciendo en los diferentes conflictos en los que intervino. Mientras los pa铆ses que proven铆an del antiguo Pacto de Varsovia se han mostrado fieles seguidores del liderazgo de eeuu, los socios de Europa occidental se han mostrado divididos y, en algunos casos, incluso enfrentados a la potencia norteamericana. La desaparici贸n del enemigo com煤n sovi茅tico impidi贸 a la nueva otan hacer frente de manera unitaria a conflictos en los cuales los intereses de los pa铆ses miembros eran divergentes. Eso motiv贸 diversas crisis internas que la sumieron, en ocasiones, en la inacci贸n.

La primera crisis se produjo cuando la otan intervino en la guerra de Yugoslavia en 1995 y bombarde贸 a las fuerzas serbias que manten铆an cercada la ciudad de Sarajevo. Fue la primera intervenci贸n militar fuera del 谩rea de acci贸n desde que se cre贸 la organizaci贸n. Cuatro a帽os m谩s tarde, en 1999, la Alianza Atl谩ntica bombardeaba Serbia durante la guerra de Kosovo. Los bombardeos fueron iniciados unilateralmente, sin autorizaci贸n previa del Consejo de Seguridad de la onu, por lo que esta fue considerada una guerra ilegal, que se realizaba fuera del marco de la Carta de la onu. Esta intervenci贸n dio lugar a una fuerte crisis entre los pa铆ses miembros de la otan. Los bombardeos sobre la embajada de China y la televisi贸n de Belgrado fueron criticados por algunos pa铆ses, en especial Francia e Italia. 驴Qu茅 lecci贸n sac贸 eeuu de aquella guerra? Washington constat贸 que no pod铆a intervenir militarmente junto a aliados que quer铆an compartir el mando militar y que constantemente ped铆an explicaciones sobre algunas misiones para las que no hab铆an sido consultados.

Las discrepancias surgidas en el seno de la otan tras las actuaciones en la guerra de Serbia en apoyo a la decisi贸n de Kosovo de declararse de manera unilateral un pa铆s independiente tuvieron continuidad despu茅s de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. George Bush reclam贸 el derecho a llevar a cabo acciones b茅licas preventivas para defender su seguridad a escala mundial. La Casa Blanca pidi贸 ayuda a los pa铆ses socios de la otan y reclam贸 la aplicaci贸n del art铆culo 5 de defensa mutua del Tratado. Este art铆culo obliga, en caso de ataque a un Estado miembro de la coalici贸n, a apoyar y participar militarmente en defensa del pa铆s agredido. Finalmente eeuu no llegar铆a a exigir su cumplimiento y en octubre de 2001 comenz贸 sus ataques en Afganist谩n de manera unilateral, al frente de una coalici贸n en la que el resto de los pa铆ses jug贸 un papel secundario de cobertura pol铆tica a sus acciones b茅licas.

驴Por qu茅 eeuu no exigi贸 la aplicaci贸n del art铆culo 5 de la otan? B谩sicamente, porque no confiaba en sus aliados europeos y reserv贸 a la otan un papel subsidiario en la operaci贸n de ocupaci贸n Libertad Duradera, como se vio poco despu茅s, en enero de 2002, cuando la otan asumi贸 el mando de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (isaf, por sus siglas en ingl茅s). Esta operaci贸n, autorizada por el Consejo de Seguridad con la misi贸n de ayudar a la reconstrucci贸n de las infraestructuras devastadas de Afganist谩n, serv铆a en realidad para cubrir la retaguardia de las fuerzas de combate estadounidenses, adem谩s de encubrir la ocupaci贸n ilegal del territorio afgano. Y se trataba de una ocupaci贸n ilegal porque la Resoluci贸n 1368 de la onu, aprobada un d铆a despu茅s de los atentados del 11 de septiembre, solo establec铆a que eeuu ten铆a derecho a defenderse, sin mencionar a Afganist谩n como responsable de los ataques terroristas.

Una situaci贸n similar se produjo en la guerra de Iraq de 2003. eeuu no cont贸 con la otan debido al desencuentro entre diversos pa铆ses miembros, como Francia, Alemania y B茅lgica. Estos se opusieron firmemente a la invasi贸n e impidieron que el Consejo de Seguridad se pronunciase a favor de esas operaciones. Esto empuj贸 a la otan a una nueva crisis, dado que no exist铆a el consenso necesario que exige el Tratado fundacional para llevar a cabo una intervenci贸n militar conjunta<a href="https://nuso.org/articulo/301-la-otan-ante-los-retos-globales-1987-2022/#footnote-11" data-title="

“>11. Posteriormente fue la otan la que asumi贸 la misi贸n de apoyo y formaci贸n de las fuerzas iraqu铆es, es decir, de nuevo tuvo un papel secundario.

El primer conflicto b茅lico que enfrent贸 a eeuu y la otan con Rusia se produjo durante la guerra de Georgia, en agosto de 2008. Este conflicto se ven铆a gestando desde 1991, cuando los territorios de Osetia del Sur y Abjasia reclamaron su autonom铆a de Georgia. Hubo numerosos enfrentamientos, en 2008 las tropas de Tiflis atacaron esos territorios y la respuesta rusa fue inmediata, derrotando e infligiendo graves da帽os al ej茅rcito georgiano. Hay que recordar que Georgia hab铆a sido admitida como socio preferente para entrar en la otan y que adem谩s contaba con ayuda militar estadounidense.

Otra de las intervenciones militares de la otan fue la de Libia en 2011. A pesar de que la Alianza Atl谩ntica asumi贸 la operaci贸n, los pa铆ses miembros se volvieron a dividir. Francia, Reino Unido e Italia presionaron para intervenir, mientras que Alemania se neg贸 a participar. eeuu, a pesar de asumir inicialmente el mando, avis贸 que el grueso de las operaciones deb铆a recaer sobre los pa铆ses europeos. Advirti贸 que Libia no era un asunto prioritario para la Casa Blanca y se fue retirando a un segundo plano, dejando que los pa铆ses europeos asumieran el mayor peso de la operaci贸n.

Al igual que en Georgia, otro conflicto en el territorio ex-sovi茅tico volvi贸 a estallar en Ucrania en octubre de 2014, en la revuelta o revoluci贸n del Euromaid谩n, cuyo prop贸sito era derrocar al gobierno de V铆ktor Yanuk贸vich, de orientaci贸n prorrusa pero elegido en las urnas. Se trat贸 de una revoluci贸n llevada a cabo por los partidarios de integrarse en la ue y en la otan y alejarse de la tutela de Rusia. Pero aquella revoluci贸n desencaden贸 la revuelta de las provincias de Donetsk y Lugansk en el Domb谩s, y de la pen铆nsula de Crimea, territorios de poblaci贸n de origen mayoritariamente ruso. Las dos primeras recibieron apoyo militar de Rusia, y Crimea fue ocupada por las fuerzas rusas y finalmente anexionada. Cierto es que la anexi贸n era contraria al derecho internacional, pero se debe recordar que, en 1954, Nikita Jrushchov hab铆a decidido 芦regalar禄 Crimea a Ucrania, sin pensar que alg煤n d铆a la urss pod铆a colapsar y desintegrarse y que Ucrania se convertir铆a en una rep煤blica independiente. En la pen铆nsula de Crimea, en el puerto de Sebastopol, Rusia tiene anclada su Armada y desde all铆 tiene acceso al Mediterr谩neo. Dada la vital importancia estrat茅gica del territorio, ser铆a pecar de ingenuos pensar que Rusia lo abandonar铆a.

En esa crisis, la otan vio de nuevo una oportunidad para legitimarse como organizaci贸n militar frente a su antiguo enemigo, pero las cosas no resultaron f谩ciles. Surgieron otra vez divergencias entre los Estados miembros, con visiones muy diferentes respecto a c贸mo afrontarla. Por una parte, eeuu, sin demasiados intereses econ贸micos en Rusia, apostaba por endurecer la beligerancia y adem谩s contaba con el apoyo expl铆cito de los pa铆ses del antiguo bloque sovi茅tico, que se sent铆an amenazados por la intervenci贸n rusa en Ucrania. Por la otra, Europa occidental se resist铆a a imponer duras sanciones en virtud de su interdependencia econ贸mica con Rusia, en especial por la dependencia del gas y el petr贸leo rusos, y por los flujos comerciales e inversiones europeas en territorio ruso.

Con la crisis de Ucrania como tel贸n de fondo, en la cumbre de jefes de Estado de la otan reunida en Gales en 2014 se aprob贸 una serie de medidas frente a Rusia<a href="https://nuso.org/articulo/301-la-otan-ante-los-retos-globales-1987-2022/#footnote-12" data-title="

“>12. La m谩s significativa fue la puesta en marcha de una Fuerza de Intervenci贸n Inmediata (Very High Readiness Joint Task Force), con 5.000 efectivos con capacidad para entrar en acci贸n, como punta de lanza en el flanco oriental. Esta fuerza fue liderada por Espa帽a en su primer a帽o y posteriormente se fue desplegando en Polonia y en las tres rep煤blicas b谩lticas, a las que se enviaron aviones de combate para hacer frente a violaciones del espacio a茅reo por parte de Rusia. Esto se complement贸 posteriormente con unidades terrestres.

Pero adem谩s ha habido otras crisis derivadas de los asuntos internos de algunos de los pa铆ses miembros de la Alianza Atl谩ntica. La salida de Reino Unido de la ue debilit贸 a la otan, pues el resto de los pa铆ses europeos ya no ven con los mismos ojos a un socio militar que no lo es en lo pol铆tico y econ贸mico, y si ya antes exist铆an diferencias con Londres en virtud de su alineamiento incondicional con Washington, tras el Brexit esa alianza bilateral se ha reforzado.

Un caso diferente es el de Francia. Este pa铆s siempre ha tenido una pol铆tica militar independiente de la otan, derivada de sus intereses geopol铆ticos y econ贸micos en 谩reas que en el pasado fueron sus posesiones coloniales, especialmente en el Sahel africano, donde tiene desplegados militares en buena parte de los pa铆ses. En Mal铆, por ejemplo, Par铆s despleg贸 una fuerza de 5.000 militares para hacer frente a ataques yihadistas, hoy en retirada tras un golpe de Estado militar en mayo de 2021. En N铆ger, tiene soldados protegiendo las importantes minas de uranio que abastecen las centrales nucleares francesas. Esto indica que Francia no necesita de la seguridad que le puede proporcionar la otan, lo que se evidenci贸 cuando Emmanuel Macron declar贸 a The Economist que 芦la otan se encuentra en estado de muerte cerebral禄<a href="https://nuso.org/articulo/301-la-otan-ante-los-retos-globales-1987-2022/#footnote-13" data-title="

“>13. O m谩s recientemente, cuando Par铆s protest贸 por la firma por parte de eeuu del acuerdo del defensa aukus con Reino Unido y Australia: Francia vio frustrada una venta de submarinos a Australia 鈥搎ue finalmente los compr贸 a eeuu鈥 y consider贸 la situaci贸n una afrenta llevada a cabo por socios de la Alianza.

Tambi茅n las controvertidas actuaciones de Turqu铆a hacia algunos de los pa铆ses de la otan han sido un factor de crisis. Ankara siempre ha jugado un papel destacado en la geoestrategia de la otan y de eeuu por ser frontera con Rusia y con Oriente Medio. Pero el estallido de la guerra de Siria ha hecho cambiar los planes de Recep Tayyip Erdo臒an y su pretensi贸n de convertir a su pa铆s en potencia regional. Ha intervenido apoyando a los grupos enfrentados al r茅gimen de Bashar al-脕sad, y se ha enfrentado a los kurdos de Siria por su apoyo a los kurdos de su pa铆s que luchan por la independencia. Luego, ha ayudado militarmente a Azerbaiy谩n frente a Armenia en la guerra de Nagorno Karabaj. Y uno de los actos m谩s inamistosos hacia sus socios en la otan ha sido la compra de sistemas de defensa a茅rea s-400 rusos, que representan un desaf铆o y abren inc贸gnitas sobre las futuras relaciones entre Turqu铆a y la Alianza Atl谩ntica.

Una 煤ltima cuesti贸n de vital importancia: la Casa Blanca tiene puesta su mirada en el Pac铆fico, mientras que el Atl谩ntico ha dejado de representar una preocupaci贸n para sus estrategas. Esto se evidenci贸 con las extempor谩neas manifestaciones durante el mandato de Donald Trump, que se帽alaba que la otan era una organizaci贸n obsoleta y amenaz贸 con 芦cerrarla禄 si los socios europeos no aumentaban su contribuci贸n para sostenerla. Esto vaticinaba un futuro incierto para la Alianza, dado que no quedaba clara su funci贸n, cuando las tensiones se desplazaban hacia el Sur asi谩tico con los ojos puestos sobre China. Por su parte, Europa quedaba relegada a un segundo plano y carec铆a de inter茅s directo para Washington. Esto dejaba a la otan en estado vegetativo y sin misiones concretas que llevar a cabo.

Pero con la invasi贸n de Ucrania por parte del viejo enemigo ruso, la otan vuelve a renacer, y esta situaci贸n sin duda servir谩 como excusa para reordenarse en Europa. Hay que recordar que, en su fundaci贸n, la otan se configur贸 bajo una expresi贸n que obtuvo cierta celebridad: 芦Para mantener a eeuu dentro, a Alemania debajo y a la urss fuera禄, una frase que los cr铆ticos de la otan cambiar铆an para se帽alar que quien quedaba 芦debajo禄 no era Alemania sino Europa. Finalmente, la guerra de Ucrania volver谩 a dividir Europa en dos grandes bloques enfrentados: los 30 pa铆ses de la otan frente a los aliados de la Rusia de Vlad铆mir Putin, entre los que no se puede descartar a la ubicua China. Ello abre un futuro incierto, en el que todo parece indicar que se va a producir un rearme generalizado, para satisfacci贸n de las industrias militares y de seguridad, que favorecer谩 un aumento del gasto militar y del comercio de armas en la mayor铆a de los pa铆ses aliados de las grandes potencias. Es un futuro lleno de inc贸gnitas, en el que quienes trabajan por la paz deber谩n redoblar sus esfuerzos para denunciar que ese camino solo comportar谩 tensiones, nuevos conflictos y guerras.

Conclusi贸n

La otan, como muchos pol铆ticos y gobernantes europeos nunca se han cansado de repetir, ha contribuido a dar seguridad y consistencia a la Europa occidental. Sin embargo, se olvida que durante la Guerra Fr铆a, la otan contribuy贸 a la divisi贸n de la Europa continental en dos bloques antag贸nicos y enfrentados. La Alianza aliment贸 la pugna ideol贸gica, econ贸mica y pol铆tica entre el Este y el Oeste europeos, y para favorecer al bloque occidental, apoy贸 a dictaduras (Portugal, Grecia y Turqu铆a), justific贸 o apoy贸 el terror contra las disidencias internas (Red Gladio)<a href="https://nuso.org/articulo/301-la-otan-ante-los-retos-globales-1987-2022/#footnote-14" data-title="

“>14, facilit贸 el desarrollo de agencias de espionaje y contraespionaje y cre贸 un clima de temor en la ciudadan铆a por la posibilidad de una guerra nuclear limitada, suplantando la seguridad humana por una seguridad policial y militar. Esta serie de acciones constri帽贸 las democracias y soberan铆as de los Estados europeos, y todo ello tambi茅n fue extensivo al bloque sovi茅tico.

Quiz谩s si la otan no se hubiera creado, el supuesto 芦peligro sovi茅tico禄 no habr铆a existido, los dos sistemas habr铆an 芦coexistido禄 sin amenazas y no se habr铆a tenido que pagar un precio tan alto como la divisi贸n de Europa en dos zonas enemigas. Tampoco se habr铆a provocado una carrera de armamentos, ni favorecido la nuclearizaci贸n del suelo europeo. La existencia de la otan no alej贸 el peligro de guerra de Europa, sino que lo acrecent贸, estableciendo la posibilidad de un conflicto nuclear limitado. Adem谩s, la otan facilit贸 la existencia y el crecimiento del denominado 芦complejo militar-industrial禄 y el aumento del militarismo, con ej茅rcitos sobredimensionados, exceso de gasto militar, inversiones exorbitantes en armas, comercio de armamento y las secuelas negativas que estos factores generaron en el desarrollo econ贸mico y social tanto de Europa como del resto del planeta. Por 煤ltimo, la Alianza, como sus cr铆ticos han se帽alado, ha permitido a eeuu tener un pie en suelo europeo y mantener el control pol铆tico y de la seguridad del continente. Esto ha limitado la soberan铆a de los Estados europeos, a la vez que ha reportado beneficios econ贸micos al complejo militar estadounidense que provee a Europa de armamentos y tecnolog铆as de seguridad que el continente necesita. Por otro lado, la otan, por el hecho de existir, no ha permitido el nacimiento de una estructura de seguridad aut贸noma en Europa. Y, adem谩s, ha suplantado el papel que deber铆a jugar la onu, el aut茅ntico organismo multilateral creado por la comunidad internacional para salvaguardar la paz y la seguridad mundiales.

Nota: este art铆culo fue publicado originalmente en el Anuario 2021-2022 del Centro de Investigaci贸n y Educaci贸n para la Paz (CEIPAZ), titulado 芦Cambio de 茅poca y coyuntura cr铆tica en la sociedad global禄 y coordinado por Manuela Mesa. Esta versi贸n est谩 levemente actualizada. https://ceipaz.org/