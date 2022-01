La controversia entre Estados Unidos, la OTAN, Ucrania y Rusia no es totalmente nueva. Ya vimos la posibilidad de que se produjeran graves problemas en 2014, cuando Estos Unidos y los Estados europeos interfirieron en los asuntos internos de Ucrania y de forma encubierta o abierta contribuyeron al golpe de Estado contra el presidente elegido democr谩ticamente de Ucrania, porque no jugaba el juego que Occidente le hab铆a asignado. Por supuesto, nuestros medios de comunicaci贸n aplaudieron el golpe como una 鈥渞evoluci贸n de colores鈥 con todos los oropeles de democracia.

Tal como se帽alan muchos profesores de derecho internacional y de relaciones internacionales, entre los que se incluyen Richard Falk, John Mearsheimer, Stephen Kinzer y Francis Boyle, la crisis de 2021/22 es una continuaci贸n l贸gica de las pol铆ticas expansionistas que ha seguido la OTAN desde la desaparici贸n de la Uni贸n Sovi茅tica. Esta estrategia de la OTAN lleva a la pr谩ctica la pretensi贸n de Estados Unidos de tener la 鈥渕isi贸n鈥 de exportar su modelo socioecon贸mico a otros pa铆ses, con independencia de las preferencias de Estados soberanos o la autodeterminaci贸n de los pueblos.

Aunque los relatos de Estados Unidos y de la OTAN han demostrado ser inexactos y muchas veces deliberadamente falsos, el hecho es que la mayor铆a de los ciudadanos del mundo occidental cree de forma acr铆tica lo que se les dice. La 鈥減rensa de calidad鈥, como New York Times, Washington Post, The Times, Le Monde, El Pa铆s, Neue Z眉rcher Zeitung y FAZ, es una eficaz caja de resonancia de las opiniones de Washington y apoya con entusiasmo la ofensiva de relaciones p煤blicas y de propaganda geopol铆tica. Creo que se puede afirmar sin miedo a equivocarse que la 煤nica guerra que ha ganado la OTAN es la guerra de la informaci贸n. Unos medios de comunicaci贸n corporativos d贸ciles y c贸mplices han logrado persuadir a millones de personas en Estados Unidos y Europa de que los t贸xicos relatos de los Ministerios de Asuntos Exteriores son realmente verdad. Creemos en el mito de la 鈥淧rimavera 脕rabe鈥 y del 鈥淓uroMaidan鈥, pero nunca o铆mos hablar del derecho de autodeterminaci贸n de los pueblos, incluidos los rusos de Donetsk y Lugansk, ni de lo que se podr铆a llamar 鈥淧rimavera Crimea鈥.

A menudo me pregunto c贸mo es posible esto cuando sabemos que Estados Unidos minti贸 deliberadamente en el caso de conflictos anteriores para hacer que un agresi贸n pareciera una 鈥渄efensa鈥. Se nos minti贸 respecto al incidente del 鈥淕olfo de Tonkin鈥 y a las supuestas armas de destrucci贸n masiva en Irak. Hay muchas pruebas de que la CIA y el M15 han organizado acontecimientos de 鈥渇alsa bandera鈥 en Oriente Pr贸ximo y otros lugares. 驴Por qu茅 estas masas de personas instruidas no toman cierta distancia y se hacen m谩s preguntas? Me atrevo a formular la hip贸tesis de que la mejor manera de entender el fen贸meno de la OTAN es entenderlo como una religi贸n laica. De este modo se nos permite creer sus relatos inveros铆miles, porque podemos aceptar que son ciertos por una cuesti贸n de fe.

Por supuesto, la OTAN no es precisamente una religi贸n de las Bienaventuranzas y del Serm贸n de la Monta帽a (Mat铆as V, 3-10), excepto por una Bienaventuranza t铆picamente occidental: Beati Possidetis, esto es, bienaventurados quienes poseen y ocupan. Lo que es m铆o, es m铆o; lo que es tuyo es negociable. Lo que ocupo lo he robado con todas las de la ley. Si consideramos la OTAN como una religi贸n, podemos entender mejor determinados acontecimiento pol铆ticos en Europa y Oriente Pr贸ximo, Ucrania, Yugoslavia, Libia, Siria e Irak.

El credo de la OTAN es un tanto calvinista, un credo por y para los 鈥渆legidos鈥. Y, por definici贸n, nosotros, Occidente, somos los 鈥渆legidos鈥, lo que significa 鈥渓os buenos鈥. Solo nosotros nos salvaremos. Todo esto se puede aceptar por una cuesti贸n de fe. Como cualquier religi贸n, la religi贸n de la OTAN tiene sus propios dogmas y su propio vocabulario. En el vocabulario de la OTAN una 鈥渞evoluci贸n de colores鈥 es un golpe de Estado, democracia es sin贸nimo de capitalismo, intervenci贸n humanitaria implica 鈥渃ambio de r茅gimen鈥, 鈥渋mperio de la ley鈥 significa NUESTRAS normas, el 鈥淪at谩n n煤mero uno鈥 es Putin y el Sat谩n n煤mero dos es Xi Jinping.

驴Podemos creer en la religi贸n de la OTAN? Desde luego. Como escribi贸 el fil贸sofo romano-cartagin茅s Tertuliano en el siglo III d.C., credo quia absurdum: lo creo porque es absurdo. Y lo que es peor que el absurdo com煤n y corriente, exige mentir constantemente al pueblo estadounidense, al mundo, a la ONU.

驴Ejemplos? El montaje propagand铆stico de las armas de destrucci贸n masiva en 2003 no fue una simple 鈥pia fraus鈥 o mentira piadosa. Estuvo bien organizado y hubo muchos art铆fices. Lo triste es que un mill贸n de personas iraqu铆es lo pagaron con sus vidas y su pa铆s qued贸 devastado. Como estadounidense, tanto yo como muchas otras personas gritamos 鈥渘o en nuestro nombre鈥, pero 驴qui茅n nos escuch贸? El entonces Secretario General de la ONU Kofi Annan afirm贸 muchas veces que la invasi贸n era contraria a la Carta de la ONU y cuando los periodistas le instaron a ser m谩s preciso, afirm贸 que la invasi贸n era 鈥渦na guerra ilegal鈥. Peor que meramente una guerra ilegal era la violaci贸n m谩s grave de los Principios de Nuremberg desde los juicios de Nuremberg, una aut茅ntica revuelta contra el derecho internacional. No solo Estados Unidos sino tambi茅n la llamada 鈥淐oalici贸n de Voluntarios鈥, 43 Estados aparentemente comprometidos con la Carta de la ONU y con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos, atacaron deliberadamente el estado de derecho internacional.

Se podr铆a pensar que despu茅s de que te hayan mentido en cuestiones de vida o muerte, habr铆a un sano escepticismo, un cierto grado de precauci贸n; es de supone que las personas racionales pensar铆an 鈥溌縩o hemos o铆do este tipo de propaganda antes?鈥. Pero no, si la OTAN es realmente una religi贸n, aceptamos a priori sus dict谩menes por una cuesti贸n de fe. No ponemos en duda a [el actual secretario general de la OTAN] Jens Stoltenberg. Parece que existe un acuerdo t谩cito de que mentir en asuntos de Estado es 鈥渉onorable鈥 y que cuestionarlo es 鈥渁ntipatri贸tico鈥, de nuevo el principio maquiav茅lico de que el supuesto buen fin justifica los malos medios.

La apostas铆a es uno de los problemas de cualquier religi贸n. Ocurre a menudo cuando los l铆deres de una religi贸n mienten descaradamente a los fieles. Cuando las personas pierden la fe en los dirigentes actuales, buscan otra cosa en la que creer, por ejemplo, la historia, la herencia, la tradici贸n. Me atrevo a considerarme un patriota estadounidense y un ap贸stata de la religi贸n de la OTAN, porque rechazo la idea de 鈥渁poyo a mi pa铆s act煤e bien o mal鈥 (1). Quiero que mi pa铆s act煤e correctamente y haga justicia, y que cuando el pa铆s vaya por el camino equivocado, quiero que vuelva a los ideales de la Constituci贸n, de nuestra Declaraci贸n de Independencia, del discurso de Gettysburg (2), algo en lo que todav铆a puedo creer.

La OTAN se ha convertido en la religi贸n perfecta para los matones y los belicistas, al igual que otras ideolog铆as expansivas del pasado. En el fondo los romanos estaban orgullosos de sus legiones, los granaderos franceses mor铆an gustosamente por las glorias de Napole贸n, miles de soldados aplaudieron las campa帽as de bombardeo sobre Vietnam, Laos y Camboya.

Considero que la OTAN est谩 dentro de la tradici贸n del mat贸n del pueblo. Pero la mayor铆a de los estadounidense no pueden saltar sobre sus propias sombras. La mayor铆a de los estadounidenses carece emocionalmente de la temeridad de rechazar a nuestros dirigentes, quiz谩 porque la OTAN afirma ser una fuerza positiva para la democracia y los derechos humanos. Yo preguntar铆a a las v铆ctimas de los drones y del uranio empobrecido en Afganist谩n, Irak, Siria y Yugoslavia qu茅 opinan del historial de la OTAN.

Muchas religiones son solipsistas, autocomplacientes, se basan en la premisa de que ella y solo ella posee la verdad y de que el demonio amenaza esa verdad. La OTAN es una cl谩sica religi贸n solipsista, autosuficiente, interesada, basada en la premisa de que la OTAN es por definici贸n la Fuerza buena. Un solipsista es incapaz de reflexionar sobre s铆 mismo, es incapaz de autocr铆tica, es incapaz de ver a los dem谩s como a s铆 mismo, con fortalezas y debilidades, y posiblemente con algunas verdades tambi茅n.

La OTAN se basa en el dogma de la 鈥渆xcepcionalidad鈥 que Estados Unidos ha practicado durante m谩s de dos siglos. Seg煤n la doctrina de la 鈥渆xcepcionalidad鈥, Estados Unidos y la OTAN est谩n por encima del derecho internacional e incluso del derecho natural. 鈥淓xcepcionalidad鈥 es otra forma de expresar el dicho latino 鈥quod licet Jovi, non licet bovi鈥: lo que J煤piter puede hacer no est谩 permitido al com煤n de los mortales. Nosotros somos los 鈥bovi鈥, los bovinos.

Por otra parte, en Occidente estamos tan acostumbrados a nuestra 鈥渃ultura del enga帽o鈥 que reaccionamos sorprendidos cuando otro pa铆s simplemente no acepta que le hemos enga帽ado. Esta cultura del enga帽o se ha convertido en algo tan natural para nosotros que ni siquiera nos damos cuenta cuando enga帽amos a otro. Es una forma de comportamiento depredador que la civilizaci贸n todav铆a no ha logrado erradicar.

Pero, honestamente, 驴acaso la OTAN no es tambi茅n un reflejo del imperialismo del siglo XXI, muy cercano al neocolonialismo? La OTAN no solo provoca y amenaza a los rivales geopol铆ticos, sino que en realidad saquea y explota a sus propios Estados miembros, no por la seguridad de esos, sino a beneficio del complejo militaro-industrial. A todo el mundo le deber铆a parecer obvio, aunque no lo es en absoluto, que la seguridad de Europa radica en el di谩logo y el compromiso, en comprender los puntos de vista de todos los seres humanos que viven en el continente. La seguridad nunca fue id茅ntica a la carrera de armamento y al ruido de sables.

Seg煤n el relato dominante, los cr铆menes cometidos por la OTAN en los 煤ltimos 73 a帽os no son cr铆menes, sino lamentables errores. No solo como jurista, sino tambi茅n como historiador reconozco que puede que estemos perdiendo la batalla por la verdad. Es bastante probable que dentro de treinta, cincuenta, ochenta a帽os la propaganda de la OTAN se imponga como la verdad hist贸rica aceptada, s贸lidamente consolidada y repetida en los libros de historia. En parte se debe a que la mayor铆a de los historiadores, al igual que los abogados, son plumas de alquiler. Olviden la ilusi贸n de que a medida que pasa el tiempo aumenta la objetividad hist贸rica. Bien al contrario, todos los bulos que los testigos presenciales pueden desmontar hoy se acaban convirtiendo en el relato hist贸rico aceptado una vez que han muerto todos los expertos y ya no pueden cuestionar ese relato. Olviden los documentos desclasificados que contradicen el relato, porque la experiencia nos ense帽a que solo muy raras veces pueden acabar con una mentira pol铆tica bien arraigada. En efecto, la mentira pol铆tica no morir谩 hasta que haya dejado de ser 煤til pol铆ticamente.

