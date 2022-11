Transcripcion: Arrezafe

Alfred de Zayas –

No hay duda de que el mundo no Occidental está mucho más poblado

que el Occidental. Cuando en Occidente hablamos de la Comunidad

Internacional, básicamente estamos hablando de los Estados Unidos,

Canadá, Europa, Australia… Dejamos al resto del mundo fuera, como

si no existiera América Latina, Asia y África. Ahora bien, la

percepción de la OTAN en América Latina, Asia y África es

totalmente diferente a la percepción de la OTAN en Europa, donde

estamos sujetos a un bombardeo diario de propaganda. Y creo que es

importante dejar claro, en la Asamblea General y en el Consejo de

Seguridad, que tras la disolución del Pacto de Varsovia la OTAN no

tiene ya razón de ser, no puede pretender ser una Alianza defensiva.

En realidad es una Alianza ofensiva. Y yo iría más allá. Debido a

las agresiones de la OTAN en Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia,

Siria, debido a los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad

cometidos por las fuerzas de la OTAN en todos estos países, la OTAN

en realidad puede ser calificada bajo los artículos

9 y 10 del Estatuto de Nuremberg. Me estoy refiriendo al Acuerdo

de Londres del 8 de agosto de 1945. Los artículos 9 y 10 se

refieren a las organizaciones criminales, organizaciones criminales

como las SS en la Alemania nazi, etc. Así pues, considerando los

crímenes de guerra cometidos por las fuerzas de la OTAN con total

impunidad, estos permiten calificarla, sin duda, como una

organización criminal, y me gustaría ver al Embajador Nebenzia

solicitar en el Consejo de Seguridad llevar a la OTAN ante un

tribunal penal.

