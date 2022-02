–

De parte de La Haine February 19, 2022 50 puntos de vista

Se trata de un art铆culo m谩s en la l铆nea de Gara-Mundua y de su director f谩ctico, que es precisamente el autor del art铆culo, Dabid Lazkanoiturburu, un aut茅ntico mercenario sionista, reaccionario y retr贸grado donde los haya, que campea en Gara a sus anchas y que suelta todas las barbaridades que le vienen a la cabeza, excatedra y sin ning煤n tipo de restricciones ni limitaciones.

Empieza diciendo: 鈥淟a visita del primer ministro h煤ngaro, Viktor Orban al Kremlin y la cacofon铆a de voces sobre la crisis en torno a Ucrania en el c贸nclave de la extrema derecha europea convocada el pasado fin de semana 鈥搒e refiere al 28 y 29 de enero de 2022- por VOX en Madrid confirman que la tesis que vende Mosc煤 de que hace frente al 鈥渇ascismo y al nazismo rus贸fobo鈥 en Kiev, tesis que repiti贸 el lunes -31 de enero- el embajador ruso en el Consejo de Seguridad de la ONU es puro humo. Propaganda para camelar a unos cuantos incautos que siguen sin digerir el hundimiento de la URSS y que est谩n dispuestos a asumir que Vladimir Putin y su r茅gimen es poco menos que el heredero de la Revoluci贸n de Octubre. Y que, en todo caso, Rusia es un basti贸n de la lucha antifascista mundial鈥

Ya en este primer p谩rrafo que se las trae, empieza a vomitar su habitual fobia antirrusa enfermiza 鈥搚 trata de disimular otra de sus m煤ltiples fobias, la fobia anticomunista, hablando de la Revoluci贸n de Octubre, como ensalz谩ndola, cuando le produce sarpullidos y representa la ant铆tesis de su pensamiento- y quiere mostrar que Rusia no es un basti贸n del antifascismo, que su antifascismo es puro humo, a la vez que trata de mostrar que le apoya la extrema derecha y de que por tanto Rusia es equiparable a la misma. Argumentos que ser谩n recurrentes a lo largo del art铆culo.

Decir que 鈥渓a tesis que vende Mosc煤 de que hace frente al 鈥榝ascismo y al nazismo rus贸fobo鈥 es puro humo y propaganda para camelar a incautos鈥, es una intoxicaci贸n grave y tanto m谩s cuanto que la basa en un supuesto apoyo a Rusia del c贸nclave de extrema derecha de Madrid.

En primer lugar la URSS ya demostr贸 ampliamente su antifascismo en toda su historia y quiz谩 en particular en su lucha contra el nazismo en la II GM, puesto que llev贸 la inmensa mayor parte de la carga de la guerra 鈥揷on m谩s de 20 millones de muertos, y tremendos da帽os materiales en su territorio adem谩s de hacer retroceder a los nazis hasta Berlin- mientras que EEUU y Europa occidental no entraron en la guerra pr谩cticamente hasta el 煤ltimo momento aunque luego se arrogan falsamente la responsabilidad de la victoria.

Y si comparamos la URSS y la Rusia actual, con la pol铆tica de EEUU y de Occidente con su brazo armado la OTAN despu茅s de la IIGM, de agresi贸n, barbarie, golpes de Estado, genocidios, matanzas, guerras, terrorismo, revoluciones de colores y de connivencia con el nazismo y todas las variantes de fascismo, las diferencias claman al cielo. La OTAN ha apoyado a Franco, al Portugal de Salazar, impuls贸 la Grecia de los Coroneles, incorpor贸 nada m谩s acabar la guerra a importantes sectores nazis y de las SS, a su red Gladio, por su experiencia y anticomunismo, para dominar Europa frente al supuesto peligro comunista, el verdadero enemigo. Han utilizado a sectores de extrema derecha y a delincuentes para crear atentados de falsa bandera que atribu铆an a los comunistas, tanto en Francia (apoyando tambi茅n a los pies negros), Italia, Grecia, Espa帽a, Turqu铆a etc, para desestabilizar, derrocar o impedir el acceso del comunismo al poder. Apoyan a Colombia, un pa铆s terrorista y a Israel, otro pa铆s terrorista, y a pa铆ses fascistas, medievales y criminales como Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos, Qatar鈥an impulsado y creado el terrorismo de Al Qaeda, el ISIS y multiples variedades de islamistas criminales. En Yugoslavia se basaron, en los ustachis (fascistas croatas), en decenas de miles de islamistas terroristas de Al Qaeda importados de Afganist谩n, en los fascistas de Kosovo鈥 Los pa铆ses supuestamente m谩s fascistas y clericales de Europa como Polonia, Estonia, Letonia, Hungria, etc, est谩n en la OTAN para luchar contra Rusia. Y GARA-Mundua, Dabid Lazkanoiturburu, no dicen nada, se callan. Por lo visto, se trata de pa铆ses dem贸cratas, de pa铆ses que solamente se defienden del agresor ruso.

En Ucrania, se produjo un descarado golpe de Estado en Maid谩n de manos de la OTAN, para alejar a Ucrania de Rusia y con el apoyo de las fuerzas nazis y fascistas adiestradas, armadas y organizadas por la OTAN desde a帽os atr谩s. Es esa Ucrania nazi y fascista la que quiere destruir el Donbass rebelde que se sublevo cuando el golpe de Estado. Y Dabid Lazkanoiturburu no es que se callara, sino que defendi贸 el golpe de Estado fascista de Maidan, difuminando lo que suced铆a en cortinas de humo. Y tampoco dice nada del expansionismo de la OTAN hacia el Este, ni del acoso a Rusia, ni de la pol铆tica armament铆stica e irresponsable de la OTAN en Europa. Y 鈥渆s Rusia la que no se enfrenta al fascismo鈥.

Por otra parte ha empezado el p谩rrafo contando una mentira, y es que los fascistas reunidos en Madrid, la extrema derecha europea apoya a Mosc煤. Y para confirmarlo est谩 el viaje de Viktor Orban a Mosc煤. Lo dice sibilinamente, en su l铆nea, afirmando que 鈥渃onfirman que la tesis que vende Mosc煤 de que hace frente al fascismo y al nazismo rus贸fobo, es puro humo鈥. Pero m谩s de una decena de partidos de ultraderecha han firmado un documento de condena a Rusia, donde se recoge que 鈥渓as acciones militares鈥 de Rusia en la frontera oriental de Europa 鈥渘os han conducido al borde de la guerra鈥. Otra cosa es la falsedad de esta afirmaci贸n, pues quien est谩 provocando la guerra es la OTAN que se ha extendido hasta las puertas de Rusia incumpliendo su promesa de no hacerlo, quien sigue armando a la Ucrania nazi, fomentando que ataquen a Donbass y provocando a Rusia, adem谩s de intoxicar brutalmente en los medios sobre la supuesta y falsa intenci贸n de Rusia de atacar Ucrania, justificando as铆 posibles agresiones ucranianas, posibles enfrentamientos y sanciones econ贸micas contra la demonizada Rusia.

Luego cada uno de los grupos de extrema derecha tiene sus propios planteamientos y existen bastante contradicciones entre ellos. Algunos elementos comunes son su nacionalismo que se expresa por ejemplo en 鈥渟u voluntad de colaboraci贸n para construir una Union Europea fuerte de naciones soberanas que colaboren libremente鈥, criticando el centralismo de la Union Europea y la 鈥渄eriva globalista鈥 que a su juicio amenaza a la Uni贸n Europea con un 鈥渁taque a la soberan铆a de las naciones鈥, posiblemente en referencia a una dependencia respecto de los EEUU. Y otra cuesti贸n que los identifica a todos ellos m谩s o menos es su xenofobia

Entre estos grupos los hay ferozmente antirrusos y clericalistas como los polacos, letones y b谩lticos y otros menos antirrusos como Viktor Orban, que dice que a煤n estando en la OTAN se puede llegar a acuerdos con Rusia, y otros como Marine Le Pen del Reagrupamiento Nacional franc茅s (antiguo Frente Nacional), que tiene muy poco que ver con VOX, y que defiende la salida de la OTAN, de la UE y del euro, es decir que adopta en algunas cuestiones planteamientos progresistas. Si Marine Le Pen se ha identificado algo con Rusia es en la defensa del soberanismo frente a las ambiciones y practicas expansionistas de la OTAN y el control que ejerce sobre los pa铆ses del mundo y la UE y la postura agresiva y de acoso contra Rusia. Es que de hecho, la Rusia actual, no es desde luego la URSS socialista, pero est谩 claro que desde Putin y frente a la deriva de Gorbachov y sobre todo de Yeltsin, que permitieron la anulaci贸n y el saqueo masivo de Rusia por Occidente, Rusia ha defendido y defiende su soberan铆a frente a todo tipo de agresiones, recuperando su dignidad y su independencia como pa铆s, sin agredir y avasallar como hace la OTAN, sin pretensiones hegemonistas en el mundo y defendiendo el multilateralismo que niega GARA.

Y sucede adem谩s que la verdadera extrema derecha, o quiz谩 habr铆a que llamarle 鈥渄erecha extrema鈥 es la OTAN, es el imperialismo, y es la UE colonia de la OTAN y de EEUU. Son estos los que crean las guerras, las matanzas, genocidios, la sumisi贸n del mundo, la destrucci贸n del planeta, la miseria de miles de millones de personas, la explotaci贸n de los trabajadores y los que nos llevan al l铆mite del colapso cada vez m谩s frecuentemente. Son los que amenazan a los pueblos, los que amenazan a Rusia y a China y no al rev茅s, los que ponen sanciones, embargan econom铆as y pa铆ses como Cuba, Venezuela, Nicaragua, los que destrozaron Libia, los que han creado una guerra brutal en Siria, los que sabotean a Libano, amenazan a Iran, etc. Pero siempre embadurnados de dem贸cratas, de defensores de la libertad, de respetuosos con los pueblos e inmigrantes. Gigantesca mentira. Quiz谩 son una micra menos xen贸fobos que la llamada extrema derecha, pero muy xen贸fobos, y sobre todo peligrosos, para los trabajadores, para la gente y para los pueblos. Muy peligrosos. Pero para GARA esto no existe, se calla, y apunta a Rusia, a China, a los comunistas, a Corea, a Ir谩n, a los chiitas, a los alauitas, defendiendo de hecho a los sectores m谩s retr贸grados, reaccionarios y peligrosos que se puedan dar.

Y sigue diciendo: 鈥淧ura propaganda (se refiere a lo del antifascismo ruso), pero no porque en Ucrania y en su Ej茅rcito y milicias no haya grupos fascistas e incluso nost谩lgicos de Hitler, que los hay, y no pocos, como en el caso de la organizaci贸n pol铆tico-militar Svoboda, que tampoco es la 煤nica. Sino porque, en todo caso, las propias milicias prorrusas que luchan en el Donbass incluyen asimismo a grupos fascistas rusos, Y no lo digo yo. Lo sostienen expertos como Ruben Ruiz Ramas鈥︹

Aqu铆 el mercenario Dabid Lazkanoiturburu hace una jugada dial茅ctica muy t铆pica de 茅l. De un golpe equipara la Ucrania nazi del golpe de Maidan con los insurrectos soberanistas y antifascistas del Donbass, porque en ambos campos hay supuestamente nazis, deslegitima la lucha y reivindicaciones del Donbass y trata de deslegitimar a Rusia por su supuesto apoyo a una lucha que incorpora al parecer nazis en sus filas. Es decir que Lazkanoiturburu en primer lugar blanquea la Ucrania nazi surgida del golpe de Estado del Maid谩n dirigido por la OTAN, diciendo que 鈥渉ay algunos nazis en su seno鈥, a la vez que blanquea tambi茅n a la OTAN y su 鈥渕ano negra鈥. En segundo lugar, deslegitima la lucha leg铆tima del Donbass por su soberan铆a y en rebeli贸n frente al golpe fascista del Maid谩n, donde habr谩 algunos nazis pero donde la mayor铆a eran y son de izquierdas, trabajadores de la industria y de las importantes cuencas mineras del Donbass. Y en tercer lugar, deslegitima el antifascismo de Rusia porque apoya a un pa铆s que defiende y reivindica su soberan铆a frente al fascismo de Ucrania, porque hay algunos nazis en su seno, cuando la mayor铆a son de izquierdas y soberanistas. En suma, lo que hace Dabid Lazkanoiturburu, es echar humo para confundir las cosas y ocultar el verdadero trasfondo de los problemas, intoxicando claramente.

Y luego contin煤a asi Dabid Lazkanoiturburu: 鈥淨ue el eje ideol贸gico no es la clave del conflicto es un hecho p煤blico y notorio, como lo es que est谩 marcado por una pugna geopol铆tica que maneja, y manipula, desde uno y otro lado, sensibilidades nacionales y culturales diversas鈥

鈥淩esulta como poco aventurado asumir el marchamo 鈥渁ntifascista鈥 de Putin. Porque, dejando a un lado su pol铆tica interna, con la que ha dise帽ado un r茅gimen conservador basado en el culto al Estado, a la familia tradicional y a la iglesia cristiana ortodoxa 鈥搊 precisamente por ello-, Rusia cuenta con el apoyo de una parte no poco importante del paisaje y del paisanaje de la ultraderecha europea. Un apoyo por otra parte de ida y vuelta, con el que Mosc煤 busca reforzar a las fuerzas centr铆fugas internas que tienen como objetivo debilitar a la Uni贸n Europea鈥

Estos p谩rrafos tambi茅n se las traen. Hay que decir que aprovecha bien las l铆neas, porque no hay l铆nea en la que no introduzca al menos una intoxicaci贸n. Cualquier d铆a va a ser objeto de alg煤n premio por su capacidad de intoxicar mucho en poco espacio. Empieza de nuevo diciendo que se trata de una pugna geopol铆tica, que la es, pero donde mete 鈥搖na vez m谩s, en su estilo- en el mismo saco a los agresores y provocadores, la OTAN, la UE y la Ucrania nazi, y los agredidos, el Donbass y Rusia.

Sigue con la matraca del 鈥渁ntifascismo鈥 de Rusia que lo sigue poniendo en cuesti贸n, esta vez haciendo referencia al supuesto 鈥渞茅gimen conservador鈥 鈥揳 diferencia de los reg铆menes 鈥減rogresistas鈥 de Occidente- basado en el supuesto culto al Estado 鈥撁﹍ considera que es mejor el culto a la propiedad privada, a las multinacionales y al neoliberalismo-, a la familia tradicional 鈥揹ebe ser que en EEUU las familias son m谩s avanzadas, o en Arabia Saudita y las monarqu铆as del Golfo, o en Polonia鈥- y basado en la iglesia cristiana ortodoxa 鈥揹ebe ser que es mejor que se base en la iglesia cristiana cat贸lica, en las protestantes, en las musulmanas o budistas鈥-

Y contin煤a e insiste en la tesis del principio de que Rusia cuenta con el apoyo no poco importante de la extrema derecha europea, tratando de deslegitimar una vez m谩s a Rusia, en su fobia patol贸gica contra este pa铆s. Las extremas derechas europeas est谩n todas incluidas en la OTAN, el brazo armado del imperialismo, que es la verdadera derecha, la gran derecha, la derecha extrema, la derecha hegem贸nica y dirigente, y est谩n a su servicio, y a sus 贸rdenes, y algunas como las de Polonia y los pa铆ses b谩lticos 鈥渢irando del carro鈥 en la ofensiva contra Rusia. Los valores de la extrema derecha son b谩sicamente los de Occidente, la OTAN y la UE, la propiedad privada, la explotaci贸n, el neoliberalismo, las restricciones a la emigraci贸n, y el dominio sobre el mundo. Que son los valores que b谩sicamente defiende Dabid Lazkanoiturburu. Lo que sucede sencillamente es que algunas de las clasificadas como de extrema derecha, como la francesa de Le Pen, est谩n hartas del centralismo de la UE y de la OTAN, y a帽oran un poco la defensa a ultranza de la soberan铆a de Rusia. O como en el caso de la Hungria de Viktor Orban, que no entienden la agresividad contra Rusia, la voluntad de la OTAN de desmarcar a Europa de Rusia y que piensan que aun estando en la OTAN se puede llegar a acuerdos con Rusia.

Y cuando Dabid Lazkanoiturburu habla de lo de que Mosc煤 busca reforzar a las fuerzas centr铆fugas internas que tienen como objetivo debilitar a la Uni贸n Europea, est谩 como preocupado por el supuesto ataque a la Uni贸n Europea, con lo que demuestra su apoyo total a la UE capitalista y colonia de la OTAN y EEUU, una de sus 鈥渧acas sagradas鈥 como ha demostrado tantas veces en Gara en su fobia 鈥搊tra m谩s- antiBrexit. Y que Rusia se alegre de que la UE se debilite, pues es lo l贸gico y lo normal, porque la UE es lo que es.

Y para terminar y no alargarnos demasiado, ya que varios p谩rrafos siguientes son m谩s de lo mismo, 煤nicamente vamos centrarnos en el 煤ltimo p谩rrafo del art铆culo que dice: 鈥淯na suerte de trastorno bipolar (se refiere a las formaciones ultraderechistas europeas), porque no debe ser f谩cil optar entre una Ucrania que no duda en coquetear con el fascismo en su d铆a antisovi茅tico, hoy antirruso, y una Rusia autoritaria que defiende como multilateralismo lo que no es sino la imposici贸n a sus vecinos de un unilateralismo regional. Un derecho natural a ejercer la potestad sobre su extranjero cercano. Como ha reivindicado hist贸ricamente y reivindica EEUU en Latinoam茅rica y como ha exigido Washington en estas d茅cadas, en su calidad de primera potencia, en todo el mundo.鈥

Este p谩rrafo es otro ejemplo de mezcolanza insoluble de cosas incoherentes e inconexas, desvirtuadas y desnaturalizadas, manifestaci贸n una vez m谩s de sus fobias incontrolables, utilizadas para manipular, confundir y crear caos, y en suma justificar lo injustificable que es el lema del autor. En primer lugar 驴de qu茅 trastorno bipolar habla Dabid Lazkanoiturburu? 驴Entre apoyar a una Ucrania profascista y una Rusia supuestamente autoritaria? Yo creo sinceramente que el autor no sabe ni de que est谩 hablando y que le puede su fobia antirrusa. Estando por supuesto de acuerdo la extrema derecha con la Ucrania nazi, no est谩n algunas de sus formaciones de acuerdo, precisamente por su nacionalismo, con la actitud expansionista, impositiva, amenazadora y prepotente que demuestra la OTAN, tanto con los pa铆ses europeos como con la misma Rusia.

Y en cuanto al supuesto car谩cter autoritario de Rusia, ser谩 que son m谩s democr谩ticos el Estado espa帽ol por ejemplo, o el franc茅s, o los EEUU 鈥揳sesinos de minor铆as y donde impera la industria de las armas y Wall Street- por poner algunos ejemplos. Y en cuanto al multilateralismo del que se r铆e el autor, es algo que precisamente respeta y defiende muy seriamente Rusia 鈥揳l igual que China- , como norma de funcionamiento a nivel mundial, donde nadie pretenda imponer su poder hegem贸nico como lo pretende EEUU y sus siervos, la OTAN y la UE. Rusia lo ha demostrado 鈥揳 diferencia de la OTAN, EEUU y la UE- en su trato con Cuba, con Venezuela, Nicaragua, Siria, Libia, Ir谩n y un largu铆simo etc茅tera de pa铆ses. Y tambi茅n en el trato con sus vecinos m谩s pr贸ximos, ya desde los tiempos de la URSS. Cuando ha tenido problemas con alg煤n pa铆s vecino ha sido cuando ha intervenido la mano negra del imperialismo a trav茅s del terrorismo isl谩mico manejado por sus aliados 鈥渄em贸cratas鈥 como Arabia Saudita, Qatar, EAU, etc.