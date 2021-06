–

June 29, 2021

El tema principal de la agenda en Bruselas, en la primera cumbre de líderes de la OTAN a la que asistió el presidente estadounidense Joe Biden, fue la actualización del Concepto Estratégico de 2010 hasta 2030. Es evidente que el impulso de intervenciones políticas, económicas y militares en varias partes del mundo, y la determinación de aplicarlos a las nuevas condiciones, continuará en el nuevo período de la OTAN.

La portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso Nacional del Kurdistán (KNK), Nilüfer Koç, en una entrevista con Yeni Özgür Politika, compartió sus perspectivas sobre la reunión de la OTAN y los acontecimientos desde que finalizó la cumbre.

Biden intentó arreglar las relaciones dañadas con los miembros de la OTAN

Koç analizó que “se debe haber llegado a un consenso previo a la cumbre de la OTAN, en la cumbre del G7 celebrada en Cornualles, Reino Unido, antes de la cumbre de la OTAN, porque en las declaraciones hechas después de la cumbre del G7 y la cumbre de la OTAN fueron similares entre sí”.

“La estrategia de ‘Estados Unidos primero’ del ex presidente Trump había dañado la posición de liderazgo de Estados Unidos tanto en el G7 como en la OTAN –agregó-. En las cumbres en cuestión, el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció su estrategia de tratar de arreglar estas relaciones y poner más énfasis en la asociación”.

La representante de la KNK indicó que “hubo intentos de polarizar la cumbre de la OTAN de una manera que recordara a la Guerra Fría: las fuerzas aliadas del Atlántico y las fuerzas de Asia-Pacífico. Se presentó al público una imagen de división: la Alianza Atlántica bajo el liderazgo de Estados Unidos y Asia Pacífico bajo China. Pero en realidad no fue así, porque del consenso y las políticas conflictivas de los miembros de la alianza atlántica, se desprende que cada uno de ellos priorizaba los intereses de sus propios estados nacionales”.

“Ya no es posible formar frentes similares al período de la Guerra Fría –aseguró la dirigente-. Por el contrario, la expansión del comercio y la dominación estatal requieren relaciones serias. Entonces, el lema de la OTAN para 2030 ‘Unidos por una nueva era’, no refleja la realidad del mundo. En la era actual, no es realmente posible. Las organizaciones paraguas que enfatizan la “unidad” de organizaciones, como las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea, la Comisión Europea y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), están perdiendo gradualmente su funcionalidad”.

Koç expresó que “la política mundial es ahora multilateral, porque la disolución del sistema mundial de dos cabezas, en la década de 1990, dejó atrás las búsquedas de muchas cabezas del poder estatal nacional”.

La representante de la KNK puntualizó que la política expansionista de China y Rusia, mostrada en la cumbre de la OTAN como grandes amenazas, también afecta a los kurdos y otras fuerzas de oposición. “Como los países de la OTAN, el Estado ruso también es uno que se está fortaleciendo en Kurdistán y el Medio Este. Ya sea la OTAN, o Rusia y China, ambos diezmarán áreas comunitarias para legitimar su propia hegemonía. Después de todo, esto es lo que siempre han hecho. Y el riesgo de aniquilación de la oposición y los movimientos de izquierda que siguen buscando soluciones en el Estado en lugar de la comunidad, ha aumentado aún más”, estimó.

Para Koç, “la OTAN quiere ganar fuerza en Medio Oriente con su expansionismo en Asia, y por eso le da importancia geopolítica a la posición geoestratégica del Estado turco. El Estado turco todavía está tratando de usar su posición geográfica como punto de negociación, como lo hizo en la Guerra Fría, pero no tiene mucho éxito. Estaba claro que las declaraciones y ofensivas de Turquía antes de la cumbre tenían como objetivo garantizar que los kurdos y el Movimiento de Libertad Kurdo fueran priorizados en la agenda de la cumbre de la OTAN. El apresurado bombardeo de un hospital en Afrin fue precisamente por esta razón. Antes de la cumbre, el ministro turco de guerra, Hulusi Akar, enviaba con frecuencia mensajes a Estados Unidos. Y la administración de Biden, a través de varios canales diplomáticos, dijo: ‘Si se corta el apoyo a las YPG (Unidades de Protección del Pueblo), Ankara podría hacer concesiones en el S-400 (sistema de misiles)”.

Koç señaló que hasta la década de 1990, la posición geográfica de Turquía había sido un punto de negociación contra los soviéticos, pero desde que el liderazgo del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y el Movimiento por la Libertad del Kurdistán se había convertido en una fuerza cada vez más basada en la comunidad y en la autodefensa, esto había hecho a los kurdos mucho más importantes que el Estado turco.

La representante de la KNK declaró que Turquía ya no podía moverse como quisiera en Rojava, en el noreste de Siria, en el sur de Kurdistán y en Rojhilat (Kurdistán iraní), y relacionó la razón de esto con una gran resistencia kurda. La dirigente puntualizó que esta razón se puede encontrar en la victoria de la guerrilla en la zona de Garê, en Bashur (Kurdistán iraquí), o en el bloqueo, en la actualidad, de los soldados en las regiones de Zap, Avaşîn y Metina. “El Estado turco se encuentra ahora en un punto en el que ya no pedirá mucho más a la OTAN con respecto a los kurdos”, sintetizó Koç.

“Con el fin de mantener a Turquía de su lado, Estados Unidos y la OTAN han utilizado la fobia de Turquía hacia los kurdos, permitiéndole atacar a los kurdos y al Movimiento de Libertad Kurdo –finalizó la representante de la KNK-. A pesar de su continuo silencio y apoyo a Turquía, Ankara no ha podido sacar ventaja en la guerra contra los kurdos. Los kurdos y el Movimiento de Libertad Kurdo, bajo el liderazgo del PKK, ahora son visibles con su sólida organización, sus relaciones diplomáticas y su fuerza social y comunitaria, y han alcanzado una posición en la que se les debe prestar atención”.

FUENTE: Yeni Özgür Politika / Medya News / Traducción y edición: Kurdistán América Latina

