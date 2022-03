–

Sin embargo no realizan la primera acci贸n conjunta clara hasta la ca铆da de la URSS. Con los bombardeos en la antigua Yugoslavia en la d茅cada de los 90 del siglo XX.

La OTAN desde entonces ha estado implicada en m煤ltiples conflictos armados, de forma directa o indirecta (financiando grupos, agudizando contradicciones internas de pa铆ses etc).

Muchos se preguntar谩n, si el socialismo cay贸 en la mayor parte del mundo y sobre todo en Europa, 驴por qu茅 sigui贸 existiendo la OTAN y adem谩s se volvi贸 m谩s violenta?

El capitalismo es el 煤nico modo de producci贸n que se internacionaliza, esto provoca una divisi贸n internacional del trabajo y en consecuencia una categorizacion de las pa铆ses entre los que se encuentran en el centro imperialista (las grandes potencias con capacidad pol铆tica y econ贸mica de exportar sus capitales) y los pa铆ses llamados de la periferia.

En un contexto de debilidad del movimiento comunista y ante ese escenario que por cierto hab铆an teorizado previamente los autores principales del marxismo la contradiccion principal pasa a ser la que afecta al imperialismo vs la soberan铆a de los pueblos.

Esto provoca que objetivamente sea m谩s progresista apoyar a un pa铆s soberano, a煤n cuando internamente no apoye nuestros postulados, que a las fuerzas pol铆ticas y militares que garantizan el sostenimiento del imperialismo, es decir de este capitalismo actual completamente internacionalizado.

Este es el escenario base para comprender todo lo que est谩 pasando. Para comprender el expansionismo de la OTAN al este, para comprender porque Rusia (una potencia capitalista emergente resulta un problema para el expansionismo de las potencias imperialistas), porque Ucrania y otros estados destruidos ser谩n los escenarios de enfrentamiento en un mundo donde EEUU se neg贸 siempre a un desarme nuclear mundial (quiere que se desarmen otros pero ellos no y claro los otros no son tontos y saben qu茅 significa eso).

S铆 me preguntan si comprendo la estrategia de Rusia en este contexto y quiero ser honesto, les dir茅 que algo se me escapa. Entiendo perfectamente que llev贸 a esta situaci贸n pero en lo concreto, y con los datos que actualmente tengo, no s茅 qu茅 esperar de esta situaci贸n. Ahora, si tengo claro que el enemigo sigue siendo el mismo y si ten茅is alguna duda solo deb茅is ver toda esa prensa hegemonica, sus fakes news descaradas, sus mentiras, su necesidad de que el 谩rbol os impida ver el bosque.

Yo odio todas las guerras porque s茅 que es la forma de violencia m谩s extrema, igualmente s茅 que la violencia es inherente incluso a las formas m谩s sutiles del desarrollo capitalista.

Dicho todo esto, esperemos, seamos cautos pero quitemos ya la careta a la OTAN, una organizaci贸n que no s贸lo ha provocado lo que ocurre sino que insiste mucho en evitar que se pueda resolver, 驴por qu茅? Pues probablemente porque quieren tener a Rusia en un callej贸n sin salida… Y esto amigos, es solo por sus propios intereses expansionistas.

驴No te gustan las guerras y vives en alg煤n pa铆s que pertenece a esta alianza? Pues exige a tus gobernantes que dejen de jugar con el mundo para los intereses expansionistas de sus capitalistas.

No a la guerra, es no a la OTAN. Y s贸lo los pueblos que pertenecemos a esta alianza podemos de verdad parar todo esto forzando a nuestros gobernantes a c茅sar en sus ataques. Ellos son los responsables.

*Ramiro G贸mez es un comunicador alternativo latinoamericano experto en temas como el Medio Oriente, la revoluci贸n cubana, Nicaragua, Colombia, la revoluci贸n Bolivariana, la Uni贸n Sovi茅tica y la Guerra Civil espa帽ola.