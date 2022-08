–

De parte de Anarquista.info August 29, 2022 213 puntos de vista

Hace un tiempo se viene dando desde sectores que se presuponen antag贸nicos (que despu茅s demuestran, no lo son tanto) una pugna que se dio en llamar batalla cultural. De una manera u otra, en ella, quedamos todos sumergidos, porque por momentos se discuten y argumentan cosas que, de una forma u otra, nos tocan. 鈥楶rogresistas鈥 y 鈥榗onservadores鈥, si podemos llamarlos as铆, utilizan sus distintas alocuciones en medios de comunicaci贸n (que, si son amigos, mejor) para bombardear de consignas muchas veces vac铆as, a los espectadores que, por lo general, tiene preocupaciones que pasan por cuestiones mas b谩sicas como comer o garpar el alquiler. Pero esa batalla cultural a la que hac铆amos menci贸n, cala hondo y profundiza diferencias entre personas que tienen mucho mas de parecido entre s铆, que con quien acu帽a los diferentes t茅rminos. Desde agarr谩 la pala, es pobre el que quiere o se embarazan por un plan a donde hay una necesidad nace un derecho, el estado es el otro y no fue magia hay una largalista de consignas que pareciera, la 煤nica b煤squeda es la de posicionarse de un 鈥檒ado鈥 al tiempo que se insulta al otro鈥orque estar del 鈥otro lado鈥 ya es un insulto. Pero lo grave no reside en quien la acu帽贸 o la comenz贸 a difundir como latiguillo, que seguro es un pol铆tico que saca provecho de ello, sino en quien solo la repite por amor a 驴la camiseta? F谩cilmente podemos recordar a un hombre en una manifestaci贸n, conduciendo un Duna de los 90 con la leyenda Todos somos Vicent铆n 驴Acaso convencido que estaba en juego la Rep煤blica? Puede ser, pero lo que es seguro es que Vicent铆n dej贸 un tendal de productores agropecuarios sin garpar, y hasta es posible le daban trabajo a 茅l. Por otro lado, sin buscar en el arc贸n de los recuerdos, lo vemos hoy en la telenovela de turno, donde acusan a CFK de corrupci贸n y el peronismo construye una 茅pica a partir de Si la tocan a Cristina鈥 驴Qu茅? 驴Qu茅 pasar铆a? Tambi茅n es posible que est茅n convencidos que si Cristina va presa se pierde la lucha de clases contra la oligarqu铆a, como tambi茅n es seguro que La Jefa est谩 much铆simo m谩s cerca de la oligarqu铆a que quienes la defienden. Lo importante es que en uno y otro caso (que son meros ejemplos) se salen a defender supuestos valores que se rezan inclaudicables: se meten con Vicent铆n porque van por todo y viene el comunismo mientras se entroniza a La Rep煤blica (una muy selectiva) como el 煤nico norte posible, o la quieren meter presa por las AFJP, porque ayud贸 a los pobres y se meti贸 con el poder real y nos hablan de la patria grande canonizando a la Pacha Mama desde Puerto Madero.

Se pelean familias y amigos, compa帽eros de laburo o de futbol en nombre de un pu帽ado de consignas que parecen acu帽adas para eso: dividir. Y en esa divisi贸n, vuelve a ganar el Capital por obra y gracia del Estado鈥 驴o era al rev茅s?

Es que en la confusi贸n (se ve que nos est谩bamos peleando por consignas) se fue el ministro de econom铆a Mart铆n Guzm谩n por diferencias con el kirchnerismo que lo acusaba de ajustador, entre otras cosas, y en 煤ltima instancia por los subsidios a las tarifas de servicios, y vino a ocupar su lugar Silvina Bat鈥h no, ya se fue tambi茅n鈥ergio Massa que lleva a delante una segmentaci贸n que ahorra al Estado casi 3,5 veces m谩s que el recorte propuesto por Guzm谩n. Mientras la derecha vino a realizar un ajuste en 2015 y amenaza con volver en el 23 (por obra y gracia del oficialismo) a realizar lo mismo pero m谩s r谩pido, el gobierno, que ven铆a a devolverle el asado a la gente, realiza un ajuste feroz en educaci贸n, salud y producci贸n, y analiza bajar retenciones a los agroexportadores (Massa en llamas), siendo la 鈥榩seudoizquierda鈥 m谩s a la derecha jam谩s vista鈥h pero Macri.

En medio de esto, en el marco de una inflaci贸n desbocada que revienta los bolsillos de las mayor铆as (porque siempre hay una minor铆a que se beneficia, el capitalismo no es para que lo disfruten todes), comienzan a asomarse las campa帽as del a帽o siguiente potenciando miserias, bravuconadas y extremando posiciones con tal de ara帽ar alg煤n votito m谩s. Acusaciones diversas en y entre el oficialismo y la oposici贸n, que transitan el camino que va de in煤til hasta narco sin escalas (total es gratis), en una regi贸n donde una coma mal puesta, una declaraci贸n fuera de lugar, una mirada rara, dispara el d贸lar y nos lleva puestos鈥ncima, parece, hay que agradecer que no gobierne la derecha鈥