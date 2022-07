LA P脕GINA WEB ASOCIACIONGERMINAL.ORG CUMPLE 10 A脩OS(6 DE JULIO)

Desde la asociaci贸n cultural Germinal, como activistas culturales del sindicato CGT-Bizkaia, nos felicitamos de la efem茅ride de circular por las redes sociales ya por una d茅cada completa. Una d茅cada que ha supuesto la operaci贸n exitosa del Estado espa帽ol de renovar la clase pol铆tica bipartidista a pesar de un creciente escepticismo antisistema de la poblaci贸n, que cada vez se abstiene mas en las contiendas electorales, y que ve lo p煤blico como cortijo de corruptos y enchufados. En Euskadi, un corrupto PNV, ha renovado el clientelismo popular en una sociedad avejentada, solitaria, sin ni帽os ni alegr铆a, pero consumidora de recursos escasos. Estamos todos mas enfermos y con crisis de cuidados, pero la vigilancia totalitaria ha coronado nuevas cotas tecnol贸gicas.. El Estado de Bienestar languidece y los movimientos sociales y ecol贸gicos siguen confiando al Estado unas soluciones a problem谩ticas que s贸lo pueden dar la autogesti贸n y el apoyo mutuo de clase(鈥淪olo el pueblo salva al pueblo鈥). El estado de excepci贸n con sus restricciones de derechos y libertades ha dejado una democracia de calidad residual en que todo est谩 subvencionado, la iniciativa personal est谩 bajo m铆nimos y solo se puede vivir una libertad emocional falsa a trav茅s de pantallas de colores. La crisis de deuda del modelo neoliberal especulativo es ya una herencia civilizatoria en que la sociedad marcha por inercia y se premia al par谩sito y se sobreexplota al productor. La operaci贸n toxicol贸gica del virus cortocircuit贸 la opci贸n revolucionaria de los pueblos del mundo y solo reflot贸 el fascismo de la mentira continuada de los medios de comunicaci贸n del due帽o de la imprenta y el homicidio industrial de la guerra en Europa(y otras partes del mundo). El sue帽o europeo se desvanece y los parias buscan refugio de una necropol铆tica que v铆a mafias y brutalidad policial no deja un respiro del hambre, la miseria y la violencia. Se acab贸 la era del crecimiento y empez贸 la de la escasez, con la tarta cada vez mas peque帽a y en manos de menos gente. La sociedad urbanita e industrial ejecuta su sentencia de adelgazamiento y los ricos quieren prolongar su utop铆a con el comunismo de los pobres y el transhumanismo delirante. Hasta el ser humano est谩 en cuesti贸n con la inteligencia artificial y la rob贸tica que lo sustituye y le deja un mundo virtual llamado metaverso. Cansados y sin casa en propiedad, el petr贸leo escala precios y la carest铆a del calor y la luz deja la amenaza mas terrible de la sequ铆a y la falta de agua potable. Las piedras se convirtieron en pan y heredamos su basura, mientras el espect谩culo deportivo y de otras variedades entretiene las distop铆as. El progreso y la ciencia de dominaci贸n y explotaci贸n nos aroma de pesadilla y la depresi贸n se contagia con la salud mental tocada y el miedo como tabla de la ley. El odio es el pan de cada dia y la educaci贸n se degrada no sea que constituya sentido critico a futuros rebeldes. Internet pende de un enchufe y de toda la gama de quimica peri贸dica, es el Babel de las impresiones fatuas. Los animales se extinguen y las mascotas van al psic贸logo, la contaminaci贸n sube a la atm贸sfera y los p谩jaros ya no emigran. El libre se olvida del preso y el vivo de los muertos. Somos narcisistas nihilistas sin futuro ni pasado y con un presente virtual. Destrucci贸n, confusi贸n, desorden rutinario, son la realpolitik en que medran corporaciones que vampirizan nuestro sudor y lo que parimos.

En tiempos de ocaso salvar lo mejor implica desprenderse del resto, desapegarse de la voluntad de poder y el negocio y transformar la espada en herramienta hort铆cola reservando los versos del amor y las caricias suaves a los pr贸ximos. Vivir para ver, experimentar para saber, actuar para salvar, so帽ar para descansar, valor para enfrentarse a las contrariedades, respirar para oxigenarse, percibir lo natural para ser pues, sin gobierno salimos del vientre de nuestra madre y, sin gobierno, nos iremos o nos llevar谩n a la sepultura.

Alfredo Velasco