En acabar la manifestaci贸 de l’1 de Maig es va fer p煤blica l’okupaci贸 del vuit猫 bloc de la PAHC Bages, propietat de Cerberus. L’immoble okupat ahir permetr脿 donar soluci贸 habitacional a cinc fam铆lies, segons el col路lectiu pel dret a l’habitatge

La PAHC Bages compta amb vuit blocs okupats, despr茅s que la manifestaci贸 de l鈥1 de Maig a la ciutat de Manresa finalitz茅s amb l鈥檃nunci de l鈥檕kupaci贸 de l鈥櫭簂tim d鈥檈lls. 鈥淣o tenim forces per rendir-nos鈥, resava la pancarta que van desplegar des de l鈥檌nterior de l鈥檈difici i que va despertar els aplaudiments i crits d鈥檃legria de m茅s d鈥檜n centenar de manifestants que es trobaven donant suport a l鈥檃cci贸. 鈥S铆 se puede鈥, 鈥渘o s鈥檈nt茅n: gent sense casa i cases sense gent鈥 o 鈥la PAHC unida jam谩s ser谩 vencida鈥 s贸n alguns dels c脿ntics que es repetien entre la multitud aplegada.

鈥淓stem molt contents鈥, manifesta Jes煤s, membre de la PAHC Bages. 鈥淗em aprofitat un dia important i de reivindicaci贸 per alliberar un altre habitatge per la gent, que en el fons 茅s a qui pertanyen. La majoria s贸n de bancs i de fons voltors, i estem recuperant el que 茅s nostre鈥. L鈥檌mmoble okupat ahir per l鈥檕rganitzaci贸 permetr脿 donar soluci贸 habitacional a cinc fam铆lies. Una d鈥檈lles ja hi ha entrat a viure: es tracta d鈥檜na fam铆lia amb quatre infants, que estava a punt de ser desnonada.

Per la jornada d鈥檃quest diumenge hi ha previst un vermut i un concert amb la pres猫ncia de Maria Ribot i 脌ngel Guilany脿

El primer dia va transc贸rrer entre el dinar preparat per l鈥檈spai popular de joves Al Qowa, les tasques de neteja i habilitaci贸 dels pisos i una assemblea oberta en qu猫 es va decidir col路lectivament com organitzar-se a partir d鈥檃quell moment. Una cinquantena de persones van romandre al llarg de la tarda a l鈥檌ndret, col路laborant en diverses tasques. Per la jornada d鈥檃quest diumenge hi ha previst un vermut i un concert amb la pres猫ncia de Maria Ribot i 脌ngel Guilany脿.

鈥淟鈥1 de Maig a Manresa ha estat una festa per partida doble: pels nostres drets com a treballadors i pel nostre dret a l鈥檋abitatge鈥, celebra Jes煤s. 鈥淣osaltres som la Plataforma d鈥橝fectades per la Hipoteca, per貌 tamb茅 pel capitalisme, no ho oblidem鈥.

El bloc de pisos okupat 茅s propietat de Cerberus, un fons voltor amb seu als EUA que acumula gaireb茅 16.000 habitatges a l鈥橢stat Espanyol i que ha estat objecte de nombroses den煤ncies per part del moviment pel dret a l鈥檋abitatge. En el I Congr茅s d鈥橦abitatge de Catalunya, que el 2019 va reunir grups d鈥檋abitatge, sindicats de barri, sindicats de llogaters i PAHs, es va decidir iniciar una campanya de den煤ncia anomenada 鈥淕uerra a Cerberus鈥. Des d鈥檃leshores s鈥檋an realitzat diverses accions en un intent d鈥檃turar els desallotjaments que realitza aquest fons voltor, entre les quals okupar una immobili脿ria barcelonina de la seva propietat. L鈥檕bjectiu 茅s aconseguir que el fons negoci茂 lloguers socials amb les afectades, una cosa a la qual fins ara s鈥檋a negat.

Per la PAHC Bages, l鈥檕kupaci贸 d鈥檋abitatges 茅s una eina 鈥減er resoldre m茅s o menys temporalment la situaci贸 dels nostres companys鈥, segons afirma Marc Baylina, tamb茅 membre de l鈥檕rganitzaci贸. El jove titlla la quantitat d鈥檋abitatge p煤blica d鈥欌渆scassa鈥, el que estaria provocant una situaci贸 鈥渋nsostenible i vergonyosa鈥. 脡s per aix貌 que considera que l鈥檕kupaci贸 茅s tamb茅 煤til 鈥減er assenyalar a qui s鈥檈st脿 enriquint convertint l鈥檋abitatge en un negoci鈥, en aquest cas Cerberus. En la seva opini贸, els fons voltors estan posant el negoci per sobre del dret a la vida. Des de la PAHC Bages, en canvi, reivindiquen que cal 鈥減osar la vida per damunt de la propietat privada, sobretot quan la propietat privada arru茂na la vida de les persones鈥. 脡s per aquest motiu que troben leg铆tima l鈥檈xpropiaci贸, com la solen anomenar, d鈥檋abitatges.

A la PAHC Bages consideren que la gesti贸 en mat猫ria d鈥檋abitatge que ha fet el consistori en els 煤ltims dos anys est脿 sent 鈥減猫ssima i vergonyosa鈥

L鈥橭bra Social de la PAHC 茅s la comissi贸 encarregada de treballar aquesta tem脿tica. Recullen els casos m茅s urgents de les companyes que no tenen sostre o que estan a punt de ser desnonades, i treballen conjuntament amb elles, des del suport mutu, per trobar una soluci贸. Una de les opcions a qu猫 recorren 茅s l鈥檕kupaci贸 d鈥檋abitatges en mans de bancs i fons voltors. A Manresa la PAHC va xifrar en 6.700 els pisos buits el novembre del 2020.

El col路lectiu posa en relleu la responsabilitat de l鈥橝juntament en la situaci贸 l铆mit en qu猫 es troben moltes fam铆lies en situaci贸 d鈥檈merg猫ncia habitacional. Consideren que la gesti贸 en mat猫ria d鈥檋abitatge que ha fet el consistori en els 煤ltims dos anys est脿 sent 鈥減猫ssima i vergonyosa鈥, i denuncien que 鈥渓鈥檃dministraci贸 no est脿 fent la seva feina i ens est脿 tocant fer-la a nosaltres, buscant solucions per aquestes fam铆lies鈥.

Actualment, la PAHC Bages est脿 bolcada en la defensa del Bloc 7. L鈥橝udi猫ncia de Barcelona ha condemnat les 41 habitants del bloc a abandonar-lo i a pagar una multa de 9.000 euros. En els baixos del bloc s鈥檋i troben l鈥檈spai de joves Al Qowa, l鈥檈scola de dones Soror, l鈥檈spai de defensa legal i un dels espais de l鈥橢scola Popular. Des de la PAHC estan decidides a aturar aquest llan莽ament, i reuneixen forces per fer-ho al mateix temps que es preparen per a l鈥檕nada de desnonaments que preveuen que arribar脿 quan s鈥檃ixequi la mesura que en limita la seva execuci贸 a causa de la situaci贸 de pand猫mia.

https://directa.cat/la-pahc-bages-okupa-un-nou-bloc-a-manresa-durant-la-jornada-de-l1-de-maig/