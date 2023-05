May 30, 2023

Llam贸 durante dos semanas a las puertas y al final fue la gran protagonista de la fiesta. El duro discurso de la directora francesa Justine Triet contra el presidente Emmanuel Macron marc贸, el s谩bado 27 de mayo, la entrega de premios del Festival de Cannes. Tras haber recibido la Palma de Oro por Anatomie d鈥檜ne chute (Anatom铆a de una ca铆da), Triet carg贸 contra la manera en que Macron 鈥渘eg贸 de manera chocante鈥 las protestas multitudinarias contra la reforma de las pensiones. Estas palabras recordaron la tradici贸n de compromiso pol铆tico del festival de cine m谩s prestigioso en el mundo. Salvaron el honor de un certamen que hab铆a dado s铆ntomas de todo lo contrario: una burbuja aislada de los anhelos transformadores en la sociedad.

La pol铆tica ha estado presente a lo largo de la actual edici贸n de Cannes. La ceremonia de apertura del festival ya hab铆a generado pol茅mica por la elecci贸n de la pel铆cula Jeanne du Barry, dirigida por la francesa Ma茂wenn 鈥揷onocida por su antifeminismo鈥 e interpretada por Johnny Depp, condenado judicialmente en dos ocasiones en relaci贸n con el caso de supuestos maltratos a su exmujer Amber Heard. Represent贸 un ejemplo m谩s de una industria del cine gala que da la espalda a las causas feministas.

La CGT intent贸 romper esta burbuja y que el certamen fuera una caja de resonancia de sus reivindicaciones

La CGT intent贸 romper esta burbuja y que el certamen fuera una caja de resonancia de sus reivindicaciones. Para dar continuidad a su oposici贸n a la subida de la edad m铆nima de jubilaci贸n de 62 a 64 a帽os (con 43 a帽os cotizados para recibir una pensi贸n completa), organiz贸 concentraciones, manifestaciones e incluso cortes de luz y gas en varias zonas de Cannes. Estas protestas, sin embargo, no resultaron multitudinarias y tuvieron un impacto limitado. Directores y actores se hab铆an puesto de perfil y no las hab铆an mencionado a lo largo del festival. Una inercia que cambi贸 Triet con su discurso, muy aplaudido por la izquierda francesa.

El macronismo carga contra la Palma de Oro

鈥淓l pa铆s vivi贸 una protesta hist贸rica, muy potente y un谩nime contra la reforma de las pensiones鈥, asegur贸 Triet con la Palma de Oro en una mano y con la otra d谩ndole guantazos dial茅cticos a Macron. Adem谩s de criticar la 鈥渞epresi贸n鈥 de esas protestas, acus贸 al 鈥済obierno neoliberal鈥 de 鈥渕ercantilizar la cultura鈥 y 鈥渄estruir la excepci贸n cultural鈥 de Francia, donde se da un mayor peso que en Hollywood a las producciones independientes.

鈥淓ste esquema de poder dominador, cada vez m谩s desacomplejado, se produce en varios 谩mbitos鈥, sobre todo a nivel social, 鈥減ero tambi茅n en todas las esferas de la sociedad y el cine no es una excepci贸n鈥, dijo la realizadora de Anatom铆a de una ca铆da. Sin pelos en la lengua, Triet machac贸 en prime time el ADN neoliberal de Macron y su gesti贸n thatcheriana de la reforma de las pensiones. Con una repercusi贸n medi谩tica mundial, hizo un discurso reivindicativo en una gala de premios. Nada m谩s ni nada menos.

No fue sorprendente, pero s铆 preocupante, la reacci贸n airada por parte de dirigentes franceses. 鈥淓stoy at贸nita por este discurso鈥, afirm贸 en Twitter la ministra de Cultura, Rima Abdul Malak. 鈥淎natom铆a de una ingratitud de una profesi贸n a la que ayudamos tanto鈥, a帽adi贸 Roland Lescure, responsable de Industria. El diputado macronista Guillaume Kasbarian fue a煤n m谩s lejos: 鈥淗a llegado el momento de dejar de distribuir tantas ayudas鈥, tuite贸. Triste visi贸n de la cultura la que amenaza con retirar fuentes de financiaci贸n a los creadores cr铆ticos con el poder.

Sin pelos en la lengua, Triet machac贸 en prime time el ADN neoliberal de Macron

El discurso de Triet amarg贸 una noche que se auguraba pl谩cida para las autoridades. La directora de Anatom铆a de una ca铆da se convierte en la d茅cima cineasta francesa en ganar la Palma de Oro en las 76 ediciones del festival. Su triunfo tambi茅n refleja el buen momento del cine en Francia. Este a帽o ya suma un doblete, despu茅s de que en febrero lograra el Oso de Oro en Berl铆n el documental Sur l鈥橝damant, de Nicolas Philibert. Adem谩s, sirve para compensar (un poco) el hist贸rico sesgo machista en Cannes. Triet es la tercera mujer en obtener el principal galard贸n, despu茅s de El piano (1993) de Jane Campion y Titane (2021) de Julia Ducournau.

Los emergentes se imponen a los veteranos

A diferencia de la rompedora y extravagante Titane, la elecci贸n de la Palma de Oro de este a帽o ha generado un mayor consenso. El palmar茅s final fue bastante previsible. El sueco Ruben Ostlund, presidente del jurado y conocido por sus s谩tiras provocadoras, no desconcert贸 con su criterio. No salieron premiadas obras interesantes, pero que dividieron a la cr铆tica, como el documental Las hijas de Olfa, de la tunecina Kaouther Ben Hania, o Club zero, de la austr铆aca Jessica Hausner, quien se postula como disc铆pula de Michael Haneke con una s谩tira mordaz de las falsas banderas de la burgues铆a progresista que quiere salvar el planeta llevando al extremo sus gestos individuales, por ejemplo, dejando de comer.

A lo largo del festival, la cr铆tica coincidi贸 en aupar a lo alto del podio el 煤ltimo filme de Triet junto con The Zone of Interest (Zona de Inter茅s), del brit谩nico Jonathan Glazer, de 58 a帽os. Al final, el retrato perturbador de la banalidad del mal de la familia del comandante nazi de Auschwitz obtuvo el Gran Premio de Cannes, el equivalente de la Palma de Plata. Si se hubieran invertido las posiciones, no hubiera sorprendido a nadie.

La Palma de Oro de Justine Triet la consolida como una de las grandes cineastas francesas de esta segunda d茅cada del siglo XXI

La Palma de Oro de Justine Triet, de 44 a帽os, no solo confirma su trayectoria in crescendo, sino tambi茅n la consolida como una de las grandes cineastas francesas de esta segunda d茅cada del siglo XXI. Esta directora, cuyas pel铆culas siempre narran historias de mujeres, debut贸 en 2013 con La Bataille de Solf茅rino. Luego, en 2016, logr贸 un gran 茅xito comercial con Victoria, una tragicomedia sobre una abogada desbordada por su vida diaria. Antes de Anatom铆a de una ca铆da, su mayor 茅xito de cr铆tica hab铆a sido el thriller Sybil, que estuvo presente en 2019 en la principal competici贸n en Cannes.

El filme premiado con la Palma de Oro representa su largometraje m谩s complejo. Es un retrato minucioso de la historia de una pareja y su hijo ciego, de 11 a帽os, en un pueblo de los Alpes. Su vida se ve sacudida por la muerte repentina del marido. La obra transcurre, sobre todo, bajo el marco de un proceso judicial, al que someten a la protagonista 鈥搃nterpretada por la alemana Sandra Huller, tambi茅n protagonista en Zona de Inter茅s鈥 por querer vivir su vida sexual en libertad y defender que su hijo tenga una vida sin condescendencias pese a su minusval铆a.

La edici贸n de este a帽o de Cannes destac贸 por la cohabitaci贸n de figuras emergentes con directores veteranos y ya galardonados con la Palma de Oro: el alem谩n Wim Wenders (Perfect days), el italiano Nanni Moretti (El sol del futuro), el japon茅s Hirokazu Koreeda (Monster), el turco Nuri Bilge Ceylan (Hierbas secas) y el brit谩nico Ken Loach (The Old Oak, una historia sensible y llena de inteligencia pol铆tica sobre la llegada de refugiados sirios en una decadente ciudad industrial brit谩nica).

Algunos de estos veteranos demostraron estar en plena forma. Es el caso de Ceylan, cuyo filme Hierbas secas regala secuencias memorables que le valieron la Palma a la mejor interpretaci贸n femenina a la actriz turca Merve Dizdar. Tambi茅n el inteligente uso de la polifon铆a en Koreeda fue premiado con el mejor guion. Pero, sin duda, los grandes vencedores son dos cineastas hasta ahora poco conocidos m谩s all谩 de los c铆rculos de cin茅filos: Jonathan Glazer y Justine Triet. Subrayen en rojo su nombre. Prometen no dejar a nadie indiferente ante la gran pantalla.