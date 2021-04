–

NO PODRAN PARARNOS!

«La patria es el mundo. El problema son lxs pobres y

lxs ricxs; son lxs viejxs durmiendo en el cemento en

todas partes (…). Las carceles, tienen que ser todas

destruidas; tienen que ser, todas derrumbadas… No

tiene que haber, ni un pajaro en una jaula… Vamos

a ser nosotrxs, y nadie mas: con la Accion Directa!».

(Sergio Terenzi -el Urubu-, acto presxs, mayo 1996)

«Las palabras de coherencia -de lxs hermanxs en guerra-,

son las unicas que tienen verdadero peso. lxs politiquerxs

‘anarquistas’ hacen de todo para dominar en sus origenes

lo nuevo que avanza. Lo nuevo que avanza: la concrecion

de la organizacion informal» (Alfredo Cospito, Nucleo Olga)

O. OYE…

Oye el grito del llamado a la revuelta multiforme. Somos como lobxs que aullan en la noche: tenemos Hermanxs de lucha pudriendose en sus jaulas… Nos invitan al combate quienes desde Malos Aires osaron interrumpir su normalidad asesina de sueños: abrazo insurrecto compañerxs!. Aqui estamos lxs bandidxs rurales dando cara al enemigo. Se nos hace dificil porque, como es logico, nuestro «anonimato» aqui pende de un hilo. Pero no frenamos; no hay vuelta atras y menos que nunca ahora, cuando nuestra anarquica batalla no hace mas que comenzar. Nos han enviado a la Interpol. Estamos planteandonos proximas estrategias… Y todas tienen que ver con dar un paso al frente. Nunca con retroceder. Anarquia aqui y ahora. AVANCEMOS!!!. Es muy sencillo: se trata de que nuestros Nucleos se decidan a la accion. Y si lo hacemos juntxs y al unisono entenderan nuestro mensaje… Desde la coordinadora «18 de octubre» se convoca a una jornada de Agitacion Internacional este 17 de abril: alli estaremos con nuestro armamento artesanal…

I. A.C.A.B.

El odio visceral hacia la policia se extiende como mancha de aceite, a lo largo y a lo ancho del globo terraqueo. Y eso nos alegra. Pero es necesario no perder de vista que se trata de la punta del iseberg. Son «traidorxs de clase»; pero tambien es cierto que (aunque nos duela) lxs anarquistas, tampoco confiamos demasiado en lo que, desde una optica marxiana, se ha dado en llamar el proletariado. Ya lo decia Bakunin: nuestra esperanza, solo puede provenir de lxs sin esperanza (el «lumpen…»). No hay peor patron que quien antes fue obrerx se suele decir, y no sin razon. No somos clasistas en un sentido clasico; y tenemos sobrados motivos para no serlo. Remitiendonos al lucido analisis de lxs compañerxs de la CCF griega, hallamos traidorxs en la lucha obrera, y xenofobia interna entre oprimidxs; y no se trata de una parte de la «alienacion capitalista» sin mas, sino de algo mucho mas «turbio» que tiene que ver con el egoismo de masas, y la propension al mas descarnado fascismo, al cual mas de una vez el «pueblo» le da su aliento y apoyo.

II. BINOMIOS

«Democracia o dictadura» se leia en las paredes cuando, los levantamientos militares de los llamados «carapintadas», ponian en jake al gobierno de un tal «Alfonsin» alla por los años ochentas, en (S)argentina. Esto o lo otro: opciones que siempre problematizamos lxs anarcxs… Y por que esto o lo otro, si es posible imaginar infinitas opciones?. Fascismo-Antifascismo es otro ejemplo. O Machismo-Feminismo. O… que trampa mas obscena. Politiqueo de «mira el arbol, y olvidate del bosque». Cuantas veces mas hace falta que repitamos, que no queremos re-formar nada sino (mas bien) destruirlo todo?. Sociales/antisociales. Organizacion/antiorganizacion. Individualistas/colectivistas. Blablabla. Somos anarquistas y, en el contexto de nuestra diversidad, cabe casi todo; si de lo que se trata es de arrimarnos a la ansiada Liberacion Total!. La T.I.A. (Tendencia Informal Anarquista) nace para saldar tantas inutiles discrepancias. Insurreccion, aqui y ahora, o mas sometimiento. Revolucion es destruccion. Ya veremos que resulta de ello. Pero hagamoslo ya.

III. KARCELONA

Para quienes han pasado unos extensos periodos vivenciales en la llamada «Rosa de foc», la sensacion de que dicha ciudad se ha re-convertido en un «parque tematico de la anarquia» y poco mas, es mas que evidente. Urbe burguesa, conformista y chupasangre de una pobre y explotada inmigracion. Incluso en las casas okupas, se nota como hay una tajante division de roles, entre «lxs locales» y lxs que vienen «de afuera». Si has estado alli, sobran las explicaciones… El tan cacareado comando anarquista del Maresme (lease a orillas del mar de Girona) no fue mas que un montaje asqueroso, para exonerar a lxs «cachorrxs» de la CUP, de los disturbios provocados por el encarcelamiento de un rapero -Pablo Hasel- que es un enemigo declarado de nuestra anarquia (basta con ver -si tienen estomago!- dos o tres de sus video-clips…). De la Barcelona «anarquista» no queda mas que lo anecdotario. Se lo pasan mirandose el ombligo, añorando su maldito estado catalan. Y es patetico constatar como, ciertxs afines, le dan rienda suelta a dicha farsa.

IV. EL COLAPSO

Como ya augurabamos hace pocos meses, el hermoso kaos -del sistema en su conjunto- crece dia si, dia tambien, en todas partes. La respuesta es la esperada: ejercitos de grupos especiales represivos, dando palos a destra y siniestra, con la excusa de frenar un virus «invisible» (sic!). Atras quedaron los debates sobre la madre del cordero: la devastacion sistematica de los «recursos naturales» (de toda forma de vida en estado salvaje que queda…). La ficcion crea la realidad. Y el mensaje explicito, de cientos de peliculas de tematica «zombie», ya lo adelantaba: tu enemigx es tu vecinx. Solo podran ayudarte las decisiones de lxs politicxs y el despliegue del ejercito; asi que confia ciegamente en ellxs, pues son tu unica salvacion. Lo habias pensado de esta forma?. Salgamos raudamente, de la sala de proyeccion de nuestras esclavistas miserias existenciales, y destruyamos el Espectaculo. Nuestra mejor arma es la SOLIDARIDAD ACTIVA entre quienes ya no pueden (ni quieren) dormir; ni ser seres pasivxs. Acaso no hueles el humo del incendio?.

V. IRACUNDISMO

A poco de iniciada la huelga de hambre, de nuestrxs compas secuestradxs por la dictadura de $hile, salimos a las calles a desatar la rabia contenida; y si bien esta vez no salio todo como habiamos pensado, algo de daño logramos provocar y -lo mas importante-) no pudieron detenernos. Iban y venian lxs esbirrxs, por una avenida de algun sitio de la cuenca del Rio Salado (territorio ancestral mapuche Puel Pikun Mapu…) pero igualmente dimos fuego a un contenedor, antes de retirarnos del lugar. Saludamos de manera complice a lxs weichafe (guerrerxs) de la R.A.M. Resistencia Ancestral Mapuche que se estan adjudicando varias acciones, de quema de decenas de hectareas de campos transgeicos; y depositos de combustible para avionetas que fumigan mono-cultivos ademas de la destruccion de silo-bolsas: «Mientras sigan envenenando, seguiremos atacando», afirman. La cosa va para rato… Aclaramos que no estamos de acuerdo, al 100%, con ciertas terminologias que utilizan. Pero, en las practicas concretas, soplamos para el mismo lado.

VI. ANTIESPERANZA

Casi siempre, la esperanza, no conlleva mas que al cementerio comunal. Ese es el poco conocido origen de la bandera negra acrata; retomado por las planetarias siglas (FAI-FRI), que nos atrincheran y alientan, a quienes ya nos cansamos -hace mucho tiempo- de esperar… En el territorio que intenta dominar el estado italiano, las persecuciones y encarcelamientos de afines estan a la orden del dia. Ello demuestra que nos temen y que avanzamos a pesar de toda su estrategia del Miedo. La hora de agudizar los sentidos, e intensificar la ofensiva, es ahora cuando han creido el tenernos maniatadxs. Somos como la gramilla que si se la corta, renace con mas fuerza e impetu. No hay tregua en la Guerra Social contra lo existente; ni retroceso posible porque al «futuro» (si es que existe alguno…) se arriba dandole repetidos golpes contundentes, a un presente que dura lo que dura el hielo en verano. Queremos puntualizar que: si nos atraen y reivindicamos las siglas antes nombradas, es porque le joden muchisimo al enemigo, y no por «fetichismo».

VII. LIBERI (TUTTI!!!)

Si no somos todxs libres, nadie lo es ni lo sera. De alli, el prurito in-negociable de demoler todas las prisiones y, paralelamente, acabar con la sociedad que las sostiene y necesita. En el momento que escribimos esto, se estan por cumplir TRES SEMANAS desde el inicio de la huelga de hambre (liquida) en Santiasko. Lxs compas se estan debilitando fisicamente y eso nos preocupa… Por desgracia no hemos visto por ahora y ni de lejos, la reaccion que seria minimamente deseable en cuanto a las acciones directas. Que sucede?. Cuantos grupos, colectivos y federaciones «libertarias», se cuentan en el mundo que estan al tanto de esta situacion?. Acaso unas pancartas, envio de faxes, volanteadas o jornadas de apoyo torceran el brazo del carcelero?. Necesitamos, con urgencia, replantearnos aquello del «movimiento ficticio» y el movimiento real; y decidir en que bando estamos. De eso depende que sucedera de aqui en mas. Arma tu grupo (sin mas demora ni excusas!) y ataca. Paso a paso, golpe a golpe y beso a beso: hasta derretir sus cadenas.

A LA CALLE LXS CABRXS!

A LA HOGUERA CARCELERXS!

AL MIEDO QUE LO TENGAN ELLXS!

AMOR PASION ACCION INSURRECCION!

CELULA PAMPA LIBRE (FAI/FRI)

AFIN A LA INTERNACIONAL NEGRA