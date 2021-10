–

La Comisi贸n Directiva de la Biblioteca de Anguil pretend铆a homenajear a Silvano Pinc茅n, nieto del cacique, en el 芦D铆a del Respeto a la Diversidad Cultural禄 y a帽o del cincuentenario de su fallecimiento, destac谩ndolo como uno de los primeros pobladores de la ciudad, junto al resto de los fundadores. Desde el municipio primero autorizaron el homenaje, y finalmente el intendente H茅ctor Delahaye (UCR-Cambiemos), no lo autoriz贸.

07/10/2021

La presidenta de la CD de la biblioteca, Silvia Carassay, le dijo a LA ARENA que el objetivo era 芦en virtud del D铆a del Respeto a la Diversidad Cultural, y de que en la localidad, vivi贸 Silvano Pinc茅n -nieto del cacique-, hasta 1971 cuando falleci贸, y que era un personaje muy querido del pueblo y que figura en los libros de historia y tiene una calle con su nombre, hacerle un merecido homenaje禄.

芦Como en el portal de entrada del cementerio hay una placa en la que dice que ah铆 descansan los restos de los fundadores y de sus hijos, nos pareci贸 oportuno poner una placa que dijera que en ese cementerio tambi茅n estaban los restos de Silvano Pinc茅n, que hab铆a vivido con nosotros hasta el d铆a de su muerte禄, explic贸.

Carassay record贸 que 芦el a帽o pasado hicimos un libro para el 25 de aniversario de la biblioteca, una de las integrantes de la comisi贸n de la biblioteca observ贸 ese detalle de la placa de los fundadores, propuso que ser铆a bueno un reconocimiento a los pueblos originarios y lo dejamos asentado en el libro. Este a帽o, al cumplirse justo los 50 a帽os de la muerte de Silvano Pinc茅n, propusimos hacerle este homenaje, poniendo la placa justo en el D铆a del Respeto a la Diversidad Cultural禄.

芦Pedimos las autorizaciones en el municipio, tuvimos primero una respuesta verbal de autorizaci贸n y el 28 de septiembre fuimos a pedir una bajada de energ铆a para hacer el evento y ah铆 nos dijeron que no禄. El acto pautado para el 12 de octubre a las 18 pretend铆a adem谩s del descubrimiento de la placa en el portal de acceso al cementerio, realizar algunas lecturas alusivas, y culminar con un recital de Laura Paturlane.

Luego de la negativa verbal, Carassay se帽al贸 que les remitieron 芦una nota formal firmada por el intendente, diciendo que no se autorizaba a colocar la placa en el portal de entrada, y a cambio nos propon铆an que el acto lo hici茅ramos en la plaza, y que la placa la pusi茅ramos en la tumba de Silvano Pinc茅n禄.

No aceptar

芦La comisi贸n de la biblioteca se reuni贸 y decidi贸 no aceptar la propuesta, porque justamente, por respeto a la Diversidad Cultural, no tenemos ning煤n derecho a intervenir una tumba que no es propia. Seg煤n los datos que hay, el pap谩 de Silvano Pinc茅n lleg贸 a Anguil previo a la fundaci贸n del pueblo, por lo que son habitantes originarios禄, se帽al贸.

Y a帽adi贸 que 芦nosotros vamos a hacer el acto en la biblioteca, y el tema de la tumba nos parece que es casi como una profanaci贸n que no corresponde. Cada pueblo, cada cultura y cada religi贸n tiene sus propios ritos y sus propias ceremonias para con sus muertos. Entonces nosotros de ninguna manera podemos intervenir, poniendo nada en una tumba que no es nuestra禄.

芦Pedimos una entrevista禄

Consultada respecto a qui茅n les hab铆a dado la autorizaci贸n en primera instancia, Carassay se帽al贸 que 芦desde la comisi贸n de la biblioteca pedimos una entrevista con el intendente o la secretaria de gobierno, Natalia Almeyda, para que nos dieran una respuesta r谩pida, porque ten铆amos que hacer las invitaciones, la placa y toda la organizaci贸n. No pudieron atendernos, entonces dejamos la nota en mesa de entradas禄.

芦De todos modos nos comunicamos con la secretaria de Gobierno, y le dijimos que quer铆amos la autorizaci贸n y quer铆amos hablar con ellos, porque consider谩bamos que era un tema especial. Su respuesta fue que para la organizaci贸n de eventos deb铆amos dirigirnos a Elida Deanna, que no sabemos qu茅 rol ocupa en el municipio, o al t茅cnico en Seguridad e Higiene, que viene martes y jueves禄, record贸, y acot贸 que 芦el jueves siguiente dos compa帽eras fueron a la Municipalidad, el t茅cnico en Seguridad e Higiene las recibi贸, les dijo que s铆, que no hab铆a problemas, les dio todos los protocolos, y los tr谩mites que ten铆amos que hacer, y que a los d铆as siguientes 铆bamos a recibir la autorizaci贸n por escrito禄.

Pasaron los d铆as, y como no llegaba la respuesta escrita, y necesit谩bamos una bajada de luz para el espect谩culo, fuimos a hablar con el municipio nuevamente, y ah铆 nos dijeron que no nos autorizaban禄, se帽al贸.

Finalmente, la ceremonia se realizar谩 en mismo 12 de octubre a las 18, pero en la sede de la biblioteca.

Fuente: http://www.laarena.com.ar/la_pampa-el-intendente-le-nego-el-homenaje-a-descendiente-de-pincen-2199739-163.html