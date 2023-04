–

De parte de Indymedia Argentina April 17, 2023 91 puntos de vista

Familias de todo el país viven la incertidumbre de lo que sucede con la Ley de Alquileres.



https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2023/04/NOTA-KERMES-140723-Ley-de-alquileres.mp3

Escuchar el reporte de Radio Kermes de Santa Rosa, La Pampa

Argentinos y argentinas que no tienen vivienda propia y no les queda otra que alquilar, asisten en estas horas a una nueva incertidumbre: los precios están por las nubes y el propio gobierno analiza la posibilidad de suspender una ley que había nacido para ponerle algún límite al mercado inmobiliario.

La presidenta de la Asociación de Inquilinos de La Pampa, Fabiana Happel, repudia el ataque a la ley: Bronca porque se está planteando dar de baja una ley que ha traído un respiro a los inquilinos de todo el país, que ha arrojado derechos que no se tenían antes así que preocupa y da mucha bronca”.

Y agregó: “La ley no es que no sirva, la ley funciona pero no se cumple, a ellos no les sirve porque las indexaciones son anuales, porque no quieren contratos por tres años, porque no quieren cumplir con los requisitos que la ley estipula”.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, el investigador Leandro Vera Belli aseguró que se demuestra una falta de capacidad del poder ejecutivo para asignar una política a la problemática de la vivienda: “Desde que este gobierno comenzó su gestión hasta el día de la fecha no hubo una sola acción, una sola acción vinculada a la problemática de los inquilinos”.

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/expreso-farco/familias-inquilinas-piden-que-no-se-modifique-la-ley-de-alquileres/