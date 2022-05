–

De parte de SAS Madrid May 23, 2022

El fen贸meno m谩s importante que ha ocurrido en el siglo en el que vivimos, el siglo XXI, ha sido la pandemia causada por el virus COVID-19, responsable del mayor n煤mero de v铆ctimas mortales – 15 millones, mucho m谩s que cualquier otro evento desde los principios del Siglo XX. Solo la II Guerra Mundial produjo m谩s muertes, 48 millones de civiles no combatientes.

La I Guerra Mundial caus贸 6.8 millones de muertes entre la poblaci贸n civil; 2.9 millones en la Guerra de Corea, 2.1 millones en la Guerra de Vietnam; casi medio mill贸n la de Irak; y 71 mil en Afganist谩n, (Barry Levy- From Horror to Hope: Recognizing and Preventing the Health Impact of War, Oxford University Press, 2022). Todav铆a no hay cifras claras sobre la tasa de v铆ctimas mortales entre la poblaci贸n civil en la invasi贸n rusa a Ucrania, pero ya hay informaci贸n que parece indicar que el porcentaje de muertes civiles, aunque muy alto, parece ser menor que el que sucedi贸 en el 2003 tras la invasi贸n a Irak. Es parte de manipulaciones medi谩ticas el dar a entender que la elevada mortalidad de la poblaci贸n civil en Ucrania se deba a una causa correctamente definida como criminal mientras que no se utilice el mismo t茅rmino -criminal-, para definir lo ocurrido en Irak; un evidente trato diferencial, dado a que la matanza en Ucrania est茅 siendo primordialmente responsabilidad del gobierno y ej茅rcito Ruso, mientras que la ocurrida en Irak, haya sido por parte del gobierno y ej茅rcito Estadounidense.

Sea como fuere, el hecho es que la pandemia est谩 matando a much铆sima m谩s gente que cualquier guerra acontecida en los 煤ltimos tiempos. Y es m谩s que probable que el n煤mero de muertos est茅 siendo incluso mayor del publicado, debido a los enormes d茅ficits, sesgos y manipulaciones de los sistemas estad铆sticos de indicadores vitales -como son los de mortalidad- a nivel mundial. Por otra parte, la mortalidad causada por la pandemia incluye no solo las muertes debidas al virus, sino tambi茅n a muertes resultado, por ejemplo, de escases de recursos sanitarios, al estar estos saturados por enfermos por COVID-19. Seg煤n el 煤ltimo informe de la OMS sobre la mortalidad causada por la pandemia, se incluye a Espa帽a entre los pa铆ses en que esta mortalidad indirecta ha sido m谩s alta, lo cual evidencia una pobreza de recursos sanitarios. Hay que recordar que el gasto p煤blico sanitario en Espa帽a es de los m谩s bajos de la Europa Occidental, dato que apenas ha tenido atenci贸n medi谩tica en este pa铆s. La caracter铆stica de la Sanidad Espa帽ola ha sido la polarizaci贸n por clase social del sistema sanitario con la sanidad privada atendiendo al 30% de la poblaci贸n de renta superior (incluyendo a la mayor铆a de los funcionarios p煤blicos del Estado que tiene derecho de acceso a la privada) y la sanidad p煤blica para la mayor铆a de la poblaci贸n.

Tales indicadores de mortalidad, (tanto en su conjunto como en su distribuci贸n dentro de un pa铆s por grupo de edad, por clase social, por g茅nero, por raza, y por regi贸n) son muy importantes para conocer no solo la muerte sino tambi茅n la vida de un pa铆s y su nivel de bienestar.

Las causas de esta elevada mortalidad son m煤ltiples pero las m谩s determinantes han sido la elevada transmisi贸n y diseminaci贸n del virus y la baja inmunidad de las poblaciones expuestas, bien sea por causas naturales o bien sea por falta de vacunaci贸n (el porcentaje de la poblaci贸n vacunada a nivel mundial es muy bajo, menos de un 20%, cifra que es incluso de dudosa credibilidad debido a la escasa informaci贸n existente en grandes partes del mundo). Otra causa de la elevada mortalidad es el escaso desarrollo de las medidas preventivas que puedan evitar el contagio y contaminaci贸n de las poblaciones. La mortalidad es, en el peor de los casos, el punto final de la enfermedad. Y esta tiene un impacto devastador a nivel biol贸gico, psicol贸gico, social y econ贸mico. Y este 煤ltimo, el econ贸mico, es el que ha adquirido mayor visibilidad pol铆tica medi谩tica pues afecta a la econom铆a de los pa铆ses habiendo creado la mayor crisis econ贸mica y social desde la anterior pandemia mundial a principios del siglo XX.

EL FRACASO DE LA GUERRA MUNDIAL CONTRA EL VIRUS

Todos los gobiernos en el mundo y las organizaciones internacionales se movilizaron en una campa帽a global para presentarle la pandemia a la opini贸n p煤blica en t茅rminos belicistas, como una Guerra Mundial contra el virus. Guerra que no se ha ganado y que contin煤a y continuar谩 a no ser que se tomen las medidas necesarias para controlarlo. Y dudo que se tomen, puesto que 茅stas entran en conflicto con la enorme concentraci贸n del poder econ贸mico, pol铆tico, y medi谩tico existente hoy en el mundo, que reproduce una cultura que prioriza el proceso de acumulaci贸n y concentraci贸n de la riqueza econ贸mica, as铆 como la expansi贸n del dominio pol铆tico por parte de Estados y organismos econ贸micos y financieros que favorecen tal proceso. Es esta cultura de los establishments, econ贸micos, financieros, pol铆ticos y medi谩ticos, la que est谩 hoy promoviendo y expandiendo la percepci贸n err贸nea de que la pandemia esta ya controlada, habi茅ndose convertido ya en algo como la gripe. Esta falsedad es el dogma actual que se est谩 imponiendo con un coste de vidas enorme.

Esta cultura, por cierto, es tambi茅n la causante de la enorme crisis clim谩tica y de las grandes 谩reas de conflictos militares de las cuales la de mayor visibilidad pol铆tica y medi谩tica es en este momento Ucrania. Esta cultura es promovida por los grandes bloques de poder, tanto del Este como del Oeste, protagonistas de la vida econ贸mica y comercial del mundo, que basan su prominencia en ser los m谩s exitosos dentro de un sistema vigente que promueve la competitividad y la insolidaridad, creando un orden (o mejor: desorden) en el que la optimizaci贸n de sus beneficios empresariales se toma como prioridad sobre el bien com煤n de la gran mayor铆a de la poblaci贸n. En esta cultura, la crisis clim谩tica ha casi desaparecido de la atenci贸n medi谩tica y los productores de energ铆a no renovables contaminantes est谩n, una vez m谩s, liderando la pol铆tica energ茅tica del mundo. Y la pandemia, tambi茅n ha desaparecido del mapa. Y la militarizaci贸n de los pa铆ses, est谩 alcanzando un nivel que amenaza con llevarnos a una guerra nuclear mundial.

Un ejemplo, entre muchos otros de este cambio de prioridades, en el mundo pol铆tico medi谩tico es lo ocurrido hace unos d铆as en Estados Unidos, en donde el gobierno Biden, hab铆a propuesto un gasto de 22.5 billones de d贸lares (en terminolog铆a espa帽ola 22.5 mil millones de d贸lares), para a帽adir a lo que ya ha gastado su gobierno en el control del COVID-19, a fin de expandir las medidas internacionales de control de la pandemia, en preparaci贸n de una reuni贸n de Jefes de Estado para tratar este tema. El Congreso de EEUU, sin embargo, no aprob贸 estos fondos, prefiriendo gastar este dinero en ayuda militar a Ucrania (World Leaders Press United States to Fight Virus, The New York Times, Mayo 10, 2022). Este mismo Congreso hab铆a tambi茅n estado en contra de la modificaci贸n del Tratado de Comercio Internacional para eliminar las patentes de las vacunas anti-COVID, Pfizer y Moderna, que hubiera permitido la fabricaci贸n de tales vacunas eficaces al nivel mundial. La industria farmac茅utica es una de las industrias m谩s poderosas y rentables del mundo. Y son las que han estado determinando la distribuci贸n y consumo de tales vacunas a nivel global. Este poder implica que miles de muertes ocurrir谩n por falta de vacunas, un n煤mero mayor que el n煤mero de muertos que est谩n causando las guerras hoy en el mundo.

LOS DATOS MUESTRAN QUE NO SE HA CONTROLADO LA PANDEMIA

S铆 miramos la curva de mortalidad por COVID en los pa铆ses a los dos lados del Atl谩ntico Norte (pa铆ses de semejante nivel de desarrollo econ贸mico y estructura demogr谩fica), veremos que unas de las tasas de contagiosidad, hospitalizaci贸n y mortalidad (medida por el n煤mero de muertes por cada 100,000 habitantes) m谩s altas desde el principio de la pandemia, fue para la mayor铆a de los pa铆ses de tal parte del mundo, hace tres meses (diciembre 2021 enero 2022). Estas altas tasas de contagiosidad, hospitalizaci贸n y mortalidad se debieron a la variante 脫micron, mucho m谩s contagiosa que la anterior variante Delta. Es cierto que la primera era menos virulenta que la segunda. Pero ello no quiere decir que no fuera letal. Al ser mucho m谩s contagiosa el n煤mero de gente enferma era mucho mayor y de ah铆 que, aun teniendo una tasa de mortalidad algo menor, el n煤mero de enfermos fuera muy elevado y el n煤mero de muertes tambi茅n. Y lo que era destacable era que la mortalidad se centr贸 mucho m谩s en los grupos vulnerables, ancianos por encima de setenta a帽os y personas con inmunidad limitada (debido a las condiciones y enfermedades cr贸nicas que no en adultos, j贸venes e infantes, aunque la mortalidad en estos grupos etarios ha tambi茅n crecido. Y estamos ahora viendo una nueva ola como resultado de que la variante 脫micron est谩 produciendo virus cada vez m谩s contagiosos.

El lector debiera preguntarse c贸mo es posible que solo unos meses despu茅s de una situaci贸n tan preocupante, se est谩n promoviendo pol铆ticas de relajaci贸n de las medidas de prevenci贸n hasta pr谩cticamente eliminarlas, actuando como si hubi茅ramos vuelto a la normalidad, bajo el supuesto de que la enfermedad COVID-19 ha evolucionado y ahora act煤a como si fuera una gripe, asumiendo tambi茅n que la mayor铆a de la poblaci贸n est谩 ya inmunizada frente al virus debido bien a la vacunaci贸n, bien a haber estado enferma de COVID y adquirido tal inmunidad. Ambos supuestos, sin embargo, son err贸neos. Es cierto que hubo una mejora, pero que se est谩 revirtiendo ahora, como algunos ya predijimos. En realidad, la inmunidad tanto natural como resultado de haber estado contagiado o resultado de estar vacunado es relativamente corta y de all铆 la importancia de, entre otras intervenciones, producir vacunas que sean m谩s protectoras y por m谩s tiempo, lo cual ser铆a posible si hubiera habido mayor intervencionismo p煤blico no solo en la financiaci贸n, sino en la producci贸n de las vacunas. Dejar estas dimensiones al mercado y al sector privado es suicida, pues el objetivo de tal sector es el de optimizar sus ingresos por encima de todo lo dem谩s. No estoy haciendo una valoraci贸n moral sino una estimaci贸n de lo que es obvio y necesario puesto que no hay ninguna duda de que sumando y compartiendo el conocimiento cient铆fico existente, promoviendo el bien com煤n en lugar de la comercializaci贸n y el mercadeo de los bienes y servicios esenciales, habr铆amos podido ir m谩s r谩pido y m谩s lejos de lo que se ha conseguido.

驴QU脡 DEBER脥A HABERSE HECHO EN LA SUPUESTA GUERRA CONTRA EL VIRUS?

Cualquier movilizaci贸n b茅lica requiere que para alcanzar el objetivo deseado exista la voluntad de un sacrificio colectivo a fin de conseguir un bien com煤n y que requiere anteponer tal objetivo a intereses partidistas y locales que dificultan tan movilizaci贸n. Y si el conflicto es a nivel mundial, es necesario que haya una cooperaci贸n con una acci贸n conjunta consensuada. Pues bien, esto no ha. ocurrido. La falta de solidaridad entre pa铆ses y dentro de cada pa铆s ha sido una caracter铆stica de la respuesta a la pandemia en gran parte de los pa铆ses del mal llamado mundo occidental. El anteponer los intereses empresariales de ciertas industrias, como las productoras de las vacunas por encima de todo lo dem谩s, ha sido una pr谩ctica com煤n. Imag铆nese en una guerra en la que la industria del armamento fuera la que definiera la estrategia a seguir en el conflicto.

Hoy, un problema grav铆simo a nivel mundial es la probable explosi贸n de mortalidad que ocurrir谩 en China debido a al 脫micron, que podr铆a reducirse con la masiva producci贸n de vacunas de alta eficacia tales como las de Pfizer y Moderna en aquel pa铆s, lo cual evitar铆a la producci贸n de nuevas variantes insensibles a las inmunidades existentes que puedan crear otro problema mundial. No hay duda de que, como dije antes, si la comunidad cient铆fica internacional trabajara conjuntamente y con plena solidaridad compartiendo el m谩ximo de informaci贸n, en lugar de competir en t茅rminos comerciales como ahora, estar铆amos ahora mucho m谩s protegidos con vacunas m谩s duraderas en su creaci贸n de inmunidad y m谩s f谩cil distribuci贸n. Como ocurre siempre el problema no es falta de recursos sino el control de estos recursos y el fin que se d茅 su uso. Lo que existe hoy es un desorden internacional que est谩 causando un enorme dolor y un costo humano y todo ello para el beneficio de grupos econ贸micos que influencian los poderes pol铆ticos y las agencias internacionales, directa o indirectamente a trav茅s de filantrop铆as basadas en los pa铆ses ricos, como ocurre con la Fundaci贸n Gates, que contin煤an promocionando la mercantilizaci贸n de los productos incluyendo las vacunas, habi茅ndose opuesto a la eliminaci贸n a las patentes y favoreciendo en su lugar la asistencia a las industrias privadas (las productoras de vacunas), que es precisamente la ra铆z del problema. El economista m谩s conocedor de la industria farmac茅utica, Dean Baker (Director del Center for Economic and Policy Research en Washington D.C.), ha indicado que la mayor铆a de la investigaci贸n b谩sica de la industria farmac茅utica est谩 financiada con fondo p煤blicos, siendo solo la investigaci贸n aplicada, la realizada por tal industria. De ah铆 que reconociendo que esta 煤ltima fue tambi茅n financiada por recursos p煤blico, Dean Baker propone que el sector p煤blico no solo financie, sino que produzca tales productos farmac茅uticos, ahorr谩ndose una gran cantidad de dinero, produci茅ndose adem谩s productos m谩s afines a las necesidades de la poblaci贸n en lugar de solo beneficiar a las empresas privadas.

LA PANDEMIA FORZ脫 UN CAMBIO DE ORIENTACI脫N ECON脫MICA QUE AHORA SE QUIERE REVERTIR. Y DE AH脥 PARTE LA IDEA DE QUE LA PANDEMIA ES UNA GRIPE

La parte positiva de la llamada guerra contra el virus fue la presi贸n popular para que se cambiaran las pol铆ticas econ贸micas neoliberales, caracterizadas por su promoci贸n de la austeridad de gasto p煤blico, y muy especialmente, del social, y que hab铆a causado la enorme crisis social que se acentu贸 todav铆a m谩s con la pandemia. Tal presi贸n explica el intervencionismo de los Estados con expansi贸n de los sectores y responsabilidades p煤blicas, sobre todo en las esferas sociales. Este intervencionismo fue mucho menor en las 谩reas econ贸micas, donde la pasividad adoptada por la mayor铆a de los Estados frente a las enormes necesidades creadas por la pandemia ha sido una constante. Existe una enorme necesidad, por ejemplo, de introducir sistemas de control de las ventilaciones y filtraciones que eliminan las bacterias y los virus, sector muy olvidado a pesar de su gran necesidad. Tales sistemas deb铆an de haber sido instalados masivamente en los lugares de trabajo, consumo, transporte y ocio, puesto que la evidencia cient铆fica es contundente de su eficacia en la prevenci贸n de los contagios virales y bacterianos. Muy poco se ha hecho en estas 谩reas.

La mayor铆a de la poblaci贸n se ha quejado con raz贸n de que los sacrificios que la ciudadan铆a ha hecho han sido muy desiguales. Y para una minor铆a, la pandemia le ha ido muy bien. El enorme crecimiento de las desigualdades de capital y renta muestra esta realidad. La poblaci贸n, y muy en particular, las clases populares han estado pidiendo mayor intervencionismo p煤blico, que se est谩 desoyendo por parte de las autoridades p煤blicas, pr贸ximas a los intereses econ贸micos de lobbies que est谩n exigiendo “la normalizaci贸n” que permita continuar las cosas como estaban antes de la pandemia. Un ejemplo de ello es que la mayor铆a de la ciudadan铆a de casi todos los pa铆ses est谩 a favor de la obligatoriedad de las vacunas, as铆 como de las inversiones p煤blicas en purificar los aires, como he indicado anteriormente, o utilizar las mascarillas en lugares cerrados incluyendo el transporte a茅reo, entre otras muchas medidas ignoradas por gran parte de gobiernos. Pero la distancia entre lo que la mayor铆a de las poblaciones desean y lo que los gobiernos y agencias internacionales deciden o permiten es cada vez mas grande lo que explica que hoy estamos viendo no solo una de las mayores crisis sociales y econ贸micas conocidas sino tambi茅n una enorme crisis pol铆tica a nivel mundial.

Enlace relacionado P煤blico.es (22/05/2022).