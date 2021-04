–

Desde el principio de la pandemia han existido intentos por establecer criterios que permitieran la progresiva incorporaci贸n de parte de la poblaci贸n a la normalidad. La hip贸tesis es razonable: con aquellas personas en las que sea poco probable desarrollar da帽os graves por la infecci贸n (bajo riesgo personal) y/o que tengan m铆nima opci贸n de contagiar la enfermedad a otras personas (bajo riesgo social), se podr铆an relajar medidas de distanciamiento y/o convivencia. El marco de discusi贸n es: restricciones segmentadas vs restricciones indiscriminadas. Pero en ambos extremos se cometen errores, hay efectos secundarios sobre la salud y emergen aspectos 茅ticos problem谩ticos.

El certificado inmunol贸gico tiene problemas relacionados con la fiabilidad de la prueba serol贸gica (falsos positivos y negativos), duraci贸n y/o capacidad de protecci贸n de los anticuerpos, emergencia de nuevas cepas resistentes, incentivo perverso para que personas de bajo riesgo deseen contagiarse, etc. La diferenciaci贸n serol贸gica tiene adem谩s el peligro de producir una reducci贸n de la cohesi贸n social y una p茅rdida de los sentimientos de apoyo mutuo y solidaridad -al 鈥渄ejar atr谩s鈥 a una parte importante de la poblaci贸n-, valores que podr铆an ser fundamentales en los esfuerzos a largo plazo para gestionar la pandemia.

La pregunta, no obstante, deber铆a ser si el certificado serol贸gico tiene m谩s o menos problemas que su alternativa, las limitaciones universales que ignoran los antecedentes cl铆nicos. Porque el consenso salubrista que pretende transmitir que las restricciones indiscriminadas son justas, ya que afectan a todos por igual, es falaz: hoy est谩 clara la capacidad de estas medidas para intensificar las desigualdades y amplificar el da帽o que la pandemia causa sobre las personas con vulnerabilidad laboral o habitacional, los grupos con baja renta o sin acceso a la sanidad.

El pasaporte vacunal -aparte de las dudas sobre la duraci贸n de la protecci贸n, las cepas resistentes o la infectividad de los vacunados- es, tras su fachada de l贸gica epidemiol贸gica, un intento de establecer un marco de debate sesgado adem谩s de discriminatorio. Un marco sesgado porque, con la excusa de que se vacuna quien quiere -y, por tanto, no es injusto tratar de manera distinta a vacunados y no vacunados- ignora que, en este momento y en general, se vacuna, m谩s bien, quien puede.

Es evidente que hay problemas graves de acceso a las vacunas de pa铆ses en v铆as de desarrollo, pero esta inequidad ocurre tambi茅n en pa铆ses occidentales: en los EE.UU. actualmente las personas afroamericanas no vacunadas son el doble que las cauc谩sicas. Probablemente en nuestro pa铆s esto puede estar sucediendo con colectivos vulnerables y/o marginados: como pasa con cualquier vacuna, la no inmunizaci贸n responde m谩s a problemas de accesibilidad que a argumentos filos贸ficos, espirituales o de evitaci贸n del riesgo.

El debate adem谩s es simplificador por dicot贸mico ya que trasmite que la 煤nica salida a esta crisis es la vacunaci贸n y sabemos que es mucho m谩s complicado: no parece que solo una campa帽a de vacunaci贸n vaya a ser suficiente; se escamotea que muchas medidas no farmacol贸gicas deber谩n continuar y no se reconoce que el rechazo a la vacunaci贸n es una posici贸n leg铆tima, respetable y, viendo la debilidad del sistema de farmacovigilancia -minado por estrategias de captura del regulador que la industria farmac茅utica ha desarrollado impunemente durante d茅cadas-, en ciertos rangos de edad, con bajo riesgo personal, y con ciertas vacunas, incluso, razonable.

Este enfoque de equilibrio reflexivo en la ponderaci贸n de riesgos, beneficios y valores deber铆a impedir inmediatamente una estrategia de todo o nada con certificados o pasaportes, pero tambi茅n con la aplicaci贸n indiscriminada de acciones preventivas no farmacol贸gicas. 驴Qui茅n puede no querer privilegios inmunol贸gicos cuando la alternativa son medidas universales coercitivas muchas veces sin racionalidad o evidencias? No parece casualidad que el debate siempre conduzca a las mismas conclusiones: con las medidas preventivas no farmacol贸gicas la incertidumbre parece jugar en contra de su aplicaci贸n diferenciada y con matices y, con las estrategias tecnol贸gicas, a favor de la vacunaci贸n universal y sin excepciones. Creo que debemos huir de ambos extremos, por igual paternalistas y autoritarios, y se帽alar el marco restringido discursivo que plantean y del que habr谩 que salir.

Por concretar, 驴son adecuados o no el certificado serol贸gico y/o el pasaporte vacunal? En mi humilde opini贸n, en este momento, las consecuencias sobre la sociedad pueden generar m谩s riesgos que beneficios excepto que, siguiendo en esto una argumentaci贸n rawlsiana, sirvan para discriminar positivamente a los grupos sociales m谩s perjudicados en esta pandemia: trabajadores precarios y de riesgo, personas sin hogar y de bajas rentas, mayores en residencias o aisladas en sus domicilios, poblaci贸n migrante y vulnerable, etc. Por supuesto, la posibilidad de inmunizaci贸n no deber铆a servir para ampliar las diferencias entre pa铆ses. Urge eliminar las patentes para facilitar el acceso mundial a las vacunas.

