–

De parte de SAS Madrid November 2, 2021 48 puntos de vista

Los alumnos que recurren a los servicios de atenci贸n psicol贸gica de las universidades se han disparado durante la pandemia. En la Universidad Complutense de Madrid, la mayor de Espa帽a con unos 80.000 estudiantes, las llamadas a PsiCall, un servicio que atiende por v铆a telef贸nica o email, las consultas han aumentado un 195% en el curso de la pandemia, 2010-21, respecto al 2018-19. En total, se han recibido 1.233 llamadas y se ha atendido a 431 estudiantes por tel茅fono, el doble que antes de la crisis sanitaria. Adem谩s, se han recibido 2.253 correos frente a las 1276 del curso 18-19.

“La demanda del servicio de atenci贸n a estudiantes pr谩cticamente se ha duplicado durante el curso pasado”, explica Cristina Larroy, directora de la Cl铆nica Universitaria de Psicolog铆a de la UCM. “El aumento puede deberse tambi茅n a que el servicio, que se inici贸 en 2017, es cada vez m谩s conocido sin embargo hay que decir que el incremento respecto a este curso el mucho m谩s amplio que el que hemos visto en cursos anteriores”.

Los motivos m谩s frecuentes por los que se recurre a este servicio de la UCM son:

-Ansiedad e incertidumbre 50%

-Bajada de 谩nimo 40%

-Problemas familiares 16%

-Problemas acad茅micos 15%

-Ideaci贸n autol铆tica – ideas suicidas o de autolesi贸n 11%.

La suma de porcentajes supera el 100% porque algunos estudiantes presentan m谩s de un problema.

“El perfil de las personas que llaman a este servicio es el de una mujer, soltera de alrededor de 23 a帽os y que estudia psicolog铆a, Bellas Artes, Veterinaria o Ciencia de la Informaci贸n”, explica la responsable, Cristina Larroy.

El incremento de llamadas al servicio de la Complutense no es un caso aislado. Otras universidades tambi茅n est谩n viendo c贸mo se disparan los estudiantes que piden asistencia psicol贸gica, seg煤n datos recopilados por la SER a trav茅s de su red de emisoras.

En la Universidad de Salamanca han pasado de 35 solicitudes al mes en 2018 a 98 en 2021. Tambi茅n han aumentado las sesiones que necesitan los alumnos. Antes ten铆a al mes una media de 156 sesiones y ahora est谩n en 262. La universidad ha aumentado la plantilla del servicio de tres a once personas.

Algo similar ocurre en la Universidad de Valladolid. En 2019 tuvieron 249 consultas y este curso m谩s del doble, 460. De 25 al mes han pasado a 66 de las que el 95% son por estr茅s o ansiedad agudizada por la pandemia. “La diferencia de consultas que se hacen respecto a cursos anteriores se est谩 notando. Si antes la gente llamaba y te daban cita para el d铆a siguiente o el otro ahora igual tienes que esperar 15 d铆as”, dice Rosalba Fonteriz, delegada del rector para responsabilidad universitaria de la Universidad de Valladolid.

En la Universidad de Valencia, el incremento de solicitudes por problemas de ansiedad y crisis existenciales ha aumentado un 30-40% desde que se iniciaron en octubre las clases presenciales. “Hasta hace poco no sab铆amos si las clases ser铆an presenciales, on line, cuando volveremos otra vez a vivir una nueva ola…Esta incertidumbre, aunque los alumnos no la verbalizan tanto, desde luego es un factor muy importante que podr铆a caracterizar a la poblaci贸n en general pero particularmente a la personas que est谩n todav铆a construyendo sus habilidades sus destrezas b谩sicas para luego iniciar una vida de independencia”, se帽ala el director de la Cl铆nica de Psicolog铆a de la UV, Antonio Capafons, que tambi茅n explica que vivieron cierto repunte cuando 脥帽igo Errej贸n advirti贸 en el Congreso sobre la importancia de la salud mental. Ahora mismo el servicio tiene una lista de espera de mes y medio.

Tambi茅n hay lista de espera en la Universidad Aut贸noma de Barcelona. El coordinador asistencia del servicio de psic贸loga y logopedia en la UAB, Joan Deus, explica que al menos un tercio de los casos que reciben son de lo que califica como s铆ndrome de fatiga pospand茅mica: “Estamos encontrando un n煤mero no despreciable de estudiantes que nos vienen despu茅s de estar en un periodo de confinamiento o semi confinamiento, en el que mayoritariamente ten铆an clases telem谩ticas sin contacto f铆sico y social con sus compa帽eros de clases, y ahora llegan a la universidad y se encuentran con la din谩mica universitaria previa a la pandemia. Estos estudiantes les cuesta gestionar sus estudios, encontrar un h谩bito para seguir la formaci贸n acad茅mica y se presentan con alteraciones afectivas, cuadros de ansiedad y que dificultan el seguimiento de los estudios”.

La UAB ha creado una unidad espec铆fica para acompa帽ar y ayudar a estos alumnos s tanto en grado como en postgrado. Los casos en los que se detecta una alteraci贸n emocional importante son derivados a otras unidades especializadas.

Enlace relacionado CadenaSer.com (02/11/2021).