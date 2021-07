–

Que la pandemia del coronavirus ha golpeado sin piedad a la sociedad espa帽ola era un hecho de sobra conocido. Lo que desconoc铆amos es la magnitud que ha alcanzado, sobre todo en 2020, el a帽o de su estallido a escala mundial.

Seg煤n datos de la Encuesta de Condiciones de Vida que publica este jueves el Instituto Nacional de Estad铆stica (INE), la crisis de la covid ha afectado muy negativamente a los principales indicadores que miden el bienestar de los hogares de nuestro pa铆s: ha impulsado tanto el n煤mero de personas en riesgo de pobreza o exclusi贸n social como el dato de las que sufren carencia material severa.

As铆, el porcentaje de poblaci贸n espa帽ola en riesgo de pobreza o exclusi贸n social, medido con la tasa AROPE, subi贸 1,1 puntos en 2020 y se situ贸 en el 26,4%, lo que supone que 12,5 millones de espa帽oles se encuentran en esa situaci贸n.

Se trata del dato m谩s elevado desde 2017. Ese a帽o, la cifra se situ贸 en el 26,6%; en 2018, baj贸 al 26,1%; y en 2019 fue de un 25,3% .

La tasa AROPE 2020 se construye con tres variables: poblaci贸n en riesgo de pobreza -renta-; intensidad en el empleo (ambos referidos a ingresos de 2019); y carencia material severa.

Detallando cada una de estos indicadores, de los datos se desprende que la poblaci贸n en riesgo de pobreza aument贸 de un 20,7% en 2019 a un 21% en 2020, y la poblaci贸n con carencia material severa tambi茅n se increment贸, pasando de un 4,7% en 2019 a un 7% en 2020. Mientras, la poblaci贸n con baja intensidad en el empleo descendi贸 de un 10,8% en 2019 a un 9,9% en 2020.

M谩s de 3 millones de espa帽ola sufren carencia material severa

En lo que respecta al porcentaje de poblaci贸n en situaci贸n de carencia material severa, en 2020 alcanz贸 el 7%, frente al 4,7 % del a帽o anterior. En n煤meros absolutos estamos hablando de 3,3 millones de espa帽oles. En general, el 10% de la poblaci贸n encuestada manifest贸 llegar a fin de mes con “mucha dificultad” en 2020, un porcentaje 2,2 puntos superior al registrado el a帽o anterior.

Se considera que una persona est谩 en situaci贸n de carencia material severa si vive en un hogar en el que hay ausencia de cuatro de estos aspectos: no poder ir de vacaciones al menos una semana al a帽o; no poder comer carne, pollo o pescado al menos tres veces a la semana; carecer de ingresos para mantener la vivienda con una temperatura adecuada; no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos de al menos 750 euros o haberse retrasado en el pago de las facturas del hogar (alquiler o hipoteca, luz, agua鈥). Las otras razones son no poder comprar un coche, un tel茅fono m贸vil, un televisor o una lavadora.

As铆, los principales problemas estuvieron relacionados con retrasos en el pago de gastos de la vivienda (13,5% frente a 8,3% en 2019), dificultades para mantener la casa con una temperatura adecuada (10,9% frente a 7,6%) y no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos d铆as (5,4% frente a 3,8%). Este 煤ltimo aspecto afecta a m谩s de 2,5 millones de espa帽oles.

“Son las im谩genes de las colas del hambre reflejada en datos”

“Estos datos confirman lo que hemos venido observando: que la pandemia se ha cebado con los m谩s d茅biles. Los que antes eran pobres ahora no tienen ni para comer ni para pagar los suministros b谩sico. Son las im谩genes de las colas del hambre y de la pobreza energ茅tica reflejado en datos”, opina Pedro Cabrera, profesor de Sociolog铆a y Trabajo Social de la Universidad Pontificia Comillas. “Y si eres adem谩s extranjero o madre con un hijo ya ni te cuento, el efecto sobre la pobreza es multiplicador”, a帽ade.

Este experto en pobreza asegura que estas cifras se podr铆an haber atenuado si el “positivo” mecanismo de los ERTE hubiese venido acompa帽ado de otras acciones por parte del Gobierno, como un eficaz dise帽o y gesti贸n del Ingreso M铆nimo Vital (IMV), prestaci贸n concebida para prevenir el riesgo de pobreza y exclusi贸n social.

“Seg煤n los datos de un informe de la Asociaci贸n Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en marzo de 2021, el 75% de las solicitudes hab铆an sido rechazadas. Eso quiere decir que se le ha denegado a tres de cada cuatro personas”, lamenta Cabrera. “Esta falta de agilidad y rapidez por parte de la administraci贸n es lo que lleva a la gente a acudir en masa al recurso inmediato que le permita comer o pagar el recibo de la luz. Estamos hablando se entidades sociales como Cruz Roja, C谩ritas o el Banco de Alimentos“, concluye.

Extreme帽os, canarios y andaluces, en mayor riesgo

En cuanto a las tasas AROPE de riesgo de pobreza o exclusi贸n social por comunidades, las m谩s elevadas se dieron en Extremadura (38,7%), Canarias (36,3%) y Andaluc铆a (35,1%). En el lado contrario, Navarra (12,0%) y Pa铆s Vasco (13,9%) presentaron los porcentajes m谩s bajos.

Respecto a las tasas de riesgo de pobreza, las m谩s altas se dieron en Extremadura (31,4%), Canarias (29,9%) y Andaluc铆a (28,5%). Navarra (9,9%) y Pa铆s Vasco (10,0%) presentaron las m谩s bajas.

Por otro lado, Canarias (15,6%), Andaluc铆a (14,8%) y Extremadura (12,7%) fueron las regiones con mayores porcentajes de personas que llegaban a fin de mes con 鈥渕ucha dificultad鈥 en 2020. Las que presentaron los menores porcentajes fueron Arag贸n (5,5%), Pa铆s Vasco (5,6%) y Navarra (5,9%).

