De parte de ANRed December 18, 2021 265 puntos de vista

Frente a la pandemia de la Covid-19, que comenz贸 a fines de 2019 y comienzos del 2020, seg煤n los pa铆ses, la respuesta de los gobiernos de los pa铆ses que forman parte tradicionalmente de las potencias imperialistas (Europa occidental, Estados Unidos y Canad谩, Jap贸n, Australia-Nueva Zelanda) y de las grandes compa帽铆as farmac茅uticas privadas ampliaron la brecha entre el Norte global y el Sur global. Por Eric Toussaint.



Para el Big Pharma es m谩s rentable y m谩s seguro suministrar prioritariamente a los pa铆ses ricos, ya que los gobiernos del Norte financian por adelantado una parte de la producci贸n y no tienen problemas en pagar un precio alto. Y es evidente que las grandes compa帽铆as farmac茅uticas les dieron a esos pa铆ses una prioridad absoluta. Las cifras que indican la distribuci贸n geogr谩fica del suministro de vacunas son elocuentes. Para Moderna, la Uni贸n Europea y Estados Unidos representan el 84 % de sus ventas totales. Para Pfizer/BioNTech el 98 % de sus ventas y el 79 % para Johnson & Johnson se realizaron en pa铆ses de ingresos altos o medios superiores. Pfizer y BioNTech, por el momento, solamente al Estado sueco proveyeron nueve veces m谩s dosis que a todos los pa铆ses de ingresos bajos reunidos [1].

La cartograf铆a de la vacunaci贸n indica tambi茅n muy claramente que una parte del mundo fue dejada de lado. Recordemos que, a comienzos de octubre de 2021, sobre las 5.760 millones de dosis inyectadas en el mundo, el 0,3% fueron a pa铆ses de ingresos bajos donde viven 700 millones de personas. Solamente el 2,1% de la poblaci贸n de los 27 pa铆ses de ingresos bajos recibieron una dosis de una vacuna contra la Covid-19, mientras que m谩s del 60% de la poblaci贸n de Estados Unidos y Canad谩 y de Europa occidental est谩 vacunado.

Los gobernantes de unos pocos pa铆ses ricos se oponen al levantamiento de las patentes que desean m谩s de 100 pa铆ses del Sur global. Entre los que se oponen de forma m谩s notoria encontramos a la Uni贸n Europea, Suiza y Jap贸n. En el caso de Estados Unidos, aunque el presidente Joe Biden hab铆a anunciado, en mayo de 2021, que era favorable al levantamiento de las patentes, hasta ahora, no hizo lo necesario para convencer a los gobiernos que bloquean ese dosier en las Organizaci贸n Mundial del Comercio (OMC).

Gracias a las patentes y a la ayuda de los Estados, se dio al Big Pharma una renta ileg铆tima

Los precios que piden esas farmac茅uticas por las vacunas anticovid son totalmente abusivos. Dos ejemplos: seg煤n los c谩lculos basados en las investigaciones de Public Citizen, la producci贸n a gran escala de la vacuna Pfizer/BioNTech cuesta a la empresa solo 1,20 d贸lares por dosis [2]. La vacuna le cuesta a Moderna cerca de 2,85 d贸lares por dosis.2 No obstante Pfizer pide hasta 23,50 d贸lares por dosis en algunos pa铆ses y Moderna llega a 37 d贸lares.

Para justificar esos precios elevados de las vacunas, medicamentos y tratamientos, los representantes de la industria farmac茅utica ponen por delante el alto nivel de las inversiones en investigaci贸n y desarrollo (I+D) y en los ensayos cl铆nicos. Ese argumento es generalmente f谩cil de refutar, pero, en este caso de la producci贸n de vacunas anticovid, cae por su propio peso ya que los gastos en I+D y en ensayos cl铆nicos fueron financiados por los poderes p煤blicos con el dinero de los contribuyentes.

Los gobiernos del Norte al decidir inyectar una tercera dosis de la vacuna favorecen a los intereses particulares del Big Pharma que obtendr谩 un beneficio extra. Si las patentes de las vacunas anticovid, de las pruebas (PCR, ant铆genos鈥) de los medicamentos no se levantan o simple y llanamente se suprimen, las grandes empresas que dominan el sector de la farmacia acumular谩n durante los pr贸ximos 20 a帽os unos ingresos colosales a costa de la poblaci贸n, de los presupuestos de los Estados y de los sistemas p煤blicos de salud. El dilema es por lo tanto enorme, puesto que sabemos que ser谩n recomendadas o impuestas otras dosis a medida que surjan nuevas mutaciones del virus. Imaginemos una inyecci贸n anual durante 20 a帽os con una vacuna protegida por una patente y por lo tanto vendida a un precio elevado鈥 Eso genera una renta extraordinaria.

En un dossier muy bien elaborado titulado 芦Los entresijos de la vacuna de Pfizer: una ganga formidable, 煤nica en esta 茅poca禄, el Financial Times explica que esa compa帽铆a estadounidense, en el marco de su acuerdo con la alemana BioNTech, se convirti贸 en l铆der en el dominio de la producci贸n/comercializaci贸n de la vacuna anticovid, dejando atr谩s a sus competidoras Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Como Moderna, Pfizer/BioNTech dio prioridad absoluta a los mercados de los pa铆ses ricos, y a fines de 2021, ya dominaba el 80 % del mercado de la Uni贸n Europea y el 74 % del mercado estadounidense. Frente a los gobiernos del Sur global, ese Big Pharma es extremadamente exigente y les impone la modificaci贸n de su legislaci贸n como condici贸n previa al suministro de las vacunas. En su art铆culo el Financial Times dice:

芦Antes de dar la conformidad del acuerdo, Pfizer pide a los pa铆ses que cambien leyes nacionales para proteger a los fabricantes de la vacuna de eventuales procedimientos judiciales (鈥). Desde L铆bano hasta Filipinas, los gobiernos nacionales cambiaron las leyes para garantizar el suministro de vacunas.禄 [3]

En Am茅rica Latina se denuncia exactamente el mismo comportamiento de Pfizer. [4]

El Financial Times cita a Jarbas Barbosa, el director adjunto de la Organizaci贸n Panamericana de la Salud, quien declara que las condiciones que impone Pfizer son 芦abusivas, en un momento en que debido a la urgencia los gobiernos no pueden negarse禄. [5]

El diario financiero londinense explica que las negociaciones con Sud谩frica fueron particularmente tensas. El gobierno se queja de las 芦exigencias excesivas禄 de Pfizer, calificadas as铆 por su exministro de Salud, Zweli Mkhize. Y eso retard贸 la entrega de las vacunas. Seg煤n el Financial Times, en una etapa de la negociaci贸n, Pfizer le pidi贸 al gobierno sudafricano de poner activos soberanos como garant铆a para cubrir los costes de cualquier posible compensaci贸n, que el gobierno rechaz贸. Seg煤n las personas que conocen bien el dosier, el Tesoro sudafricano rechazo firmar ese acuerdo con Pfizer, como le ped铆a el ministerio de Salud, ya que ese paso equival铆a a 芦una entrega de la soberan铆a nacional禄

El Financial Times agrega que 芦Pfizer insisti贸 en la indemnizaci贸n contra demandas civiles y pidi贸 al gobierno que financie un fondo de indemnizaci贸n.禄 Seg煤n un alto funcionario, conocedor de los esfuerzos para conseguir las vacunas, los sudafricanos le dijeron: 芦Esos tipos nos meten una pistola en la sien禄. [6]

La organizaci贸n sudafricana 芦Health Justice禄 ([Justicia para la Salud] se apresta a hacer una demanda judicial para lograr imponer la publicaci贸n de los contratos firmados por Pfizer y el gobierno de Sud谩frica. 芦Queremos saber con qu茅 otras cosas jugaron duro禄 declar贸 Fatima Hassan, la fundadora de Health Justice. 芦Una empresa privada no puede tener tanto poder. El contrato deber铆a hacerse p煤blico. Mostrar铆a lo que Pfizer logr贸 obtener de pa铆ses soberanos de todo el mundo.禄

El comportamiento escandaloso de los gobiernos capitalistas m谩s industrializados, que ampliaron deliberadamente la brecha que los separa de los pueblos de pa铆ses de ingresos bajos, est谩 ilustrado por la tercera dosis de la vacuna. Hasta noviembre de 2021, esos gobiernos hicieron administrar la tercera dosis de la vacuna a 120 millones de habitantes de los pa铆ses ricos mientras que el total de vacunas administradas en los pa铆ses empobrecidos llega apenas a 60 millones de personas. [7] Se trata realmente de un apartheid en salud p煤blica.

Por otro lado, Amnist铆a Internacional tiene raz贸n en denunciar a AstraZeneca, BioNTech, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax ya que 芦esas seis empresas, al mando del despliegue de vacunas contra la Covid-19, alimentan una crisis de derechos humanos sin precedentes al negarse a renunciar a sus derechos de propiedad intelectual y compartir su tecnolog铆a, y adem谩s, la mayor铆a de esas industrias farmac茅uticas se abstienen de enviar vacunas a los pa铆ses pobres.禄 [8]

COVAX no es la soluci贸n

Los gobiernos de los pa铆ses del Sur deber谩n endeudarse si quieren ver a su poblaci贸n vacunada, ya que las iniciativas del tipo COVAX son totalmente insuficientes y consolidan la influencia del sector privado. COVAX est谩 codirigido por tres entidades: 1. La Alianza GAVI, una estructura privada en la que participan empresas y Estados. 2. La Coalici贸n para las innovaciones sobre la preparaci贸n a las epidemias (CEPI), que es otra estructura privada en la que participan igualmente firmas capitalistas y Estados. 3. La Organizaci贸n Mundial de la Salud, OMS, que es una agencia especializada de las Naciones Unidas.

Entre las empresas que financian e influyen en GAVI se encuentran, especialmente, la Fundaci贸n Bill & Melinda Gates, la Fundaci贸n Rockefeller, Blackberry, Coca Cola, Google, la Federaci贸n internacional de comercializaci贸n de productos farmac茅uticos (International Federation of Pharmaceutical Wholesalers), el banco espa帽ol CaixaBank, el banco UBS (principal banco suizo privado y el mayor banco de gesti贸n de fortunas en el mundo), las sociedades financieras Mastercard y Visa, el constructor de motores para aviones Pratt & Whitney, la firma multinacional estadounidense especializada en los bienes de consumo corrientes (higiene general y personal) Procter & Gamble, la multinacional agroalimentaria neerlando-brit谩nica Unilever, la sociedad petrolera Shell International, la firma sueca de streaming musical Spotify, la firma china TikTok, la compa帽铆a de autom贸viles Toyota,鈥 [9]

La segunda estructura que codirige COVAX es la Coalici贸n para las innovaciones sobre la preparaci贸n para las epidemias (CEPI), que fue fundada en Davos en 2017, con ocasi贸n de una reuni贸n del Foro Econ贸mico Mundial. Entre las sociedades privadas que financian e influyen fuertemente en el CEPI, encontramos, otra vez, a la Fundaci贸n Bill & Melinda Gates, que invirti贸 460 millones de d贸lares.

La composici贸n de la iniciativa COVAX nos dice mucho sobre la renuncia de los Estados y de la OMS a responsabilizarse de la lucha contra la pandemia en particular y con respecto a la salud p煤blica en general. Eso se enmarca en la ola de neoliberalismo que inunda el planeta desde los a帽os 1980. El Secretario General de las Naciones Unidas as铆 como las direcciones de las agencias especializadas del sistema de la ONU (por ejemplo la OMS encargada de la salud y la FAO encargada de la agricultura y de la alimentaci贸n) sufrieron una fuerte evoluci贸n, en la mala direcci贸n, durante los 煤ltimos treinta o cuarenta a帽os. Desde esa 茅poca se remitieron cada vez m谩s a la iniciativa privada dirigida por un n煤mero restringido de grandes empresas de acci贸n planetaria. Los jefes de Estado y de gobierno tomaron el mismo camino. Podr铆amos decir que son los gobiernos los que tomaron la iniciativa pero, al hacerlo, se acept贸 que esas grandes empresas se vean asociadas a las decisiones, y salgan favorecidas en las opciones elegidas. [10]

Recordemos que hace m谩s de 20 a帽os que los investigadores y las investigadoras y los movimientos sociales, especializados en el 谩mbito de la salud, propusieron que las administraciones p煤blicas invirtieran dinero suficiente para producir medicamentos eficaces y vacunas contra los diferentes virus de 芦nueva generaci贸n禄 ligados al aumento de las zoonosis. Una gran mayor铆a de Estados prefiri贸 remitirse para ese problema al sector privado, permiti茅ndole tener acceso a los resultados de investigaciones realizadas por organismos p煤blicos, cuando, en realidad, lo necesario era invertir directamente en la producci贸n de vacunas y de tratamientos en el marco de un servicio p煤blico de salud.

Ya lo hemos visto: la iniciativa COVAX no constituye en absoluto una soluci贸n. COVAX hab铆a prometido suministrar, antes del final de 2021, 2.000 millones de dosis a los pa铆ses del Sur que las pidieran y que est茅n asociados a la iniciativa. En realidad, se constat贸 que a principios de septiembre de 2021, solamente 243 millones de dosis fueron enviadas al Sur. [11] As铆 que, como consecuencia, el objetivo de los 2.000 millones de dosis se retrasa al primer semestre de 2022.

Ninguna de las grandes potencias del Norte cumpli贸 con las promesas que hab铆a hecho. Por ejemplo: La Uni贸n Europea se hab铆a comprometido a entregar 200 millones de dosis a los pa铆ses m谩s pobres antes del final de 2021, pero, hasta ahora solo se enviaron unos 20 millones, como lo reconoci贸 el martes 7 de septiembre de 2021, Clement Beaune, secretario de Estado encargado de los Asuntos europeos dentro del gobierno franc茅s. [12]

Seg煤n un balance oficial realizado en diciembre de 2021, COVAX, hasta este momento, solamente entreg贸 600 millones de dosis a 114 pa铆ses o territorios, muy lejos del objetivo inicial de 2.000 millones para el a帽o 2021. Al d铆a de hoy, se han administrado 9 dosis por cada 100 habitantes en los pa铆ses de ingresos bajos (seg煤n el Banco Mundial). Como comparaci贸n, la media mundial llega a 104 dosis por cada 100 habitantes. Esa cifra llega a 149 dosis por cada 100 habitantes en los pa铆ses de ingresos altos.

脕frica es el continente menos vacunado, con 18 dosis por cada 100 habitantes. [13]

C-TAP (Covid-19 Technology Access Pool, en castellano Grupo de acceso a las tecnolog铆as contra la Covid-19) es otra iniciativa decepcionante tomada por la OMS. C-TAP incluye los mismos protagonistas que COVAX. Fue creada para poner en com煤n la propiedad intelectual, los datos y los procedimientos de fabricaci贸n, alentando a las firmas farmac茅uticas poseedoras de patentes a conceder a otras compa帽铆as el derecho de producir vacunas, medicamentos o tratamientos, facilitando la transferencia de tecnolog铆a. Ahora bien, hasta hoy, ning煤n fabricante privado de vacunas comparti贸 sus patentes o sus conocimientos por medio del C-TAP [14].

Frente al fracaso de COVAX y de C-TAP, los y las firmantes del manifiesto 隆Acabemos con el sistema de patentes privadas!, lanzado por el CADTM en mayo de 2021 tienen raz贸n en afirmar que: 芦Iniciativas como COVAX y C-TAP fracasaron lamentablemente, no solo debido a su falta de adecuaci贸n, sino, sobre todo, porque responden al fracaso del sistema actual de gobernanza mundial por parte de iniciativas en las que los pa铆ses ricos y las multinacionales, a menudo bajo la forma de fundaciones, tratan de remodelar el orden mundial a su gusto. La filantrop铆a y las iniciativas p煤blico-privadas en pleno auge no son la soluci贸n. Y todav铆a lo son menos frente a los retos planetarios actuales en un mundo dominado por Estados e industrias guiadas solamente por la ley del mercado y el m谩ximo beneficio. [15]

Los firmantes del Manifiesto avanzan 8 exigencias principales:

1.- La suspensi贸n de las patentes privadas de todas las tecnolog铆as, conocimientos, tratamientos y vacunas ligadas a la Covid-19.

2.- La eliminaci贸n de los secretos comerciales y la publicaci贸n de la informaci贸n sobre los costes de producci贸n y las inversiones p煤blicas utilizadas, de manera clara y accesible para toda la poblaci贸n.

3.- La transparencia y el control p煤blico en todas las etapas del desarrollo de la vacuna.

4.- El acceso universal, libre y gratuito a la vacunaci贸n y a los tratamientos.

5.- La expropiaci贸n y la socializaci贸n bajo control ciudadano de la industria farmac茅utica privada como base de un sistema p煤blico y universal de salud que favorezca la producci贸n de tratamientos y medicamentos gen茅ricos.

6.- El aumento de las inversiones y de los presupuestos p煤blicos dedicados a las pol铆ticas p煤blicas de salud y de atenci贸n sanitaria de proximidad, que incluya un aumento de la contrataci贸n, de los salarios y una mejora de las condiciones de trabajo del personal de esos sectores.

7.- La introducci贸n de impuestos sobre la riqueza (patrimonio e ingresos del 1 % m谩s rico) para financiar la lucha contra la pandemia y garantizar una salida socialmente justa y ecol贸gicamente perenne de las diferentes crisis del capitalismo mundial.

8.- La suspensi贸n del pago de las deudas durante la duraci贸n de la pandemia y la anulaci贸n de las deudas ileg铆timas y de aquellas contra铆das para financiar la lucha contra el virus.

Entre los firmantes est谩n Noam Chomsky y Nancy Fraser de Estados Unidos, Naomi Klein de Canad谩, Arundhati Roy y Tithi Bhattacharya de India, Silvia Federici y Cinzia Arruzza de Italia, responsables sindicales, responsables asociativos, m谩s de 80 parlamentarios (de Alemania, Bolivia, Brasil, Colombia, Dinamarca, Espa帽a, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, de la Rep煤blica Checa鈥), incluido el presidente del Senado boliviano y 22 miembros del Parlamento Europeo. [16] M谩s de 250 organizaciones tambi茅n firmaron el Manifiesto a nivel internacional. [17]

Traducido por Griselda Pinero

Notas

Eric Toussaint es doctor en Ciencias pol铆ticas de la Universidad de Lieja y de la Universidad de Par铆s VIII, es el portavoz del CADTM internacional y es miembro del Consejo Cient铆fico de ATTAC Francia. Es autor de diversos libros, entre ellos: Capitulaci贸n entre adultos. Grecia 2015: Una alternativa era posible, El Viejo Topo, Barcelona, 2020; Sistema Deuda. Historia de las deudas soberanas y su repudio, Icaria Editorial, Barcelona 2018; Bancocracia Icaria Editorial, Barcelona 2015; Una mirada al retrovisor: el neoliberalismo desde sus or铆genes hasta la actualidad, Icaria, 2010; La Deuda o la Vida (escrito junto con Damien Millet) Icaria, Barcelona, 2011; La crisis global, El Viejo Topo, Barcelona, 2010; La bolsa o la vida: las finanzas contra los pueblos, Gakoa, 2002. Ha sido miembro de la Comisi贸n de Auditoria Integral del Cr茅dito (CAIC) del Ecuador en 2007-2011. Coordin贸 los trabajos de la Comisi贸n de la Verdad Sobre la Deuda, creada por la presidente del Parlamento griego. Esta comisi贸n funcion贸, con el auspicio del Parlamento, entre abril y octubre de 2015. El nuevo presidente del Parlamento griego anunci贸 su disoluci贸n el 12 de noviembre de 2015.

Fuente: http://www.cadtm.org/La-pandemia-ensancho-la-brecha-entre-el-Norte-global-y-el-Sur-global