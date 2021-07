Entrevista con Enrique Carpintero, psicoanalista y director de la revista y editorial ‘Top铆a’

Entrevista realizada en el programa “驴Sin salida?” que se emite por FM La Boca (90.1) de Buenos Aires, Argentina, los martes de 20:00 a 21:00

***

M.H.: Editaste un libro durante la cuarentena, El a帽o de la peste, un e-book con art铆culos entre marzo y junio de 2020, con E. Gruner, Antonino Infranca, Christofe Dejours, Juan Carlos Volnovich, David Le Bret贸n, Alejandro Vainer y vos, entre otres.

E.C.: Pueden entrar a www.editorialtop铆a.com.ar y bajarlo gratuitamente.

M.H.: Ya pasaron seis meses de la edici贸n de este libro y quisiera que avancemos un poco, porque precisamente en el art铆culo que escrib铆s para este libro, se帽al谩s que “la crisis mundial que ha generado la pandemia llev贸 a que estallara la relaci贸n del sujeto con el espacio soporte en que se sostienen las condiciones de dominaci贸n del capitalismo mundializado”. Me parece una definici贸n profunda y me gustar铆a que la desarrolles.

E.C.: Cuando hablo de espacio soporte estoy hablando de un espacio imaginario, simb贸lico que tenemos todos en el marco de una comunidad y esto est谩 determinado por una cultura y por determinado tipo de situaciones pol铆ticas, econ贸micas y sociales.

La cultura del capitalismo tard铆o ha generado un espacio donde lo 煤nico importante es la felicidad que se puede comprar en c贸modas cuotas mensuales. Lo importante es consumir. Esto lo que ha generado es un vaciamiento de las relaciones familiares, sociales, institucionales que, por otro lado, desde el punto de vista de nuestra profesi贸n cl铆nica, han llevado a todas las patolog铆as propias del capitalismo tard铆o: depresi贸n, suicidio, adicciones.

Lo que nosotros denominamos “las patolog铆as de la negatividad”. Con esta situaci贸n de la pandemia, esto llev贸 a que si el capitalismo tard铆o generaba esta afirmaci贸n del “yo” contra el “nosotros” esto lo ha exacerbado, la pandemia ha transformado al otro en enemigo.

Creo que esta es una de las grandes marcas que nos va a dejar esta pandemia. Por otro lado, nos encontramos con que si la pandemia es producto de las relaciones sociales y econ贸micas de este capitalismo tard铆o, donde no hay l铆mites, donde lo importante es el consumismo, y no hablo del consumo para sobrevivir sino del consumo del deshecho, de consumir, tirar y volver a consumir, que ha generado todo este l铆o en relaci贸n a una naturaleza y un medio ambiente tan deteriorados.

M.H.: Un medio ambiente que tiene l铆mites.

E.C.: Claro. Cuando escribimos estos art铆culos era el inicio de la pandemia, la incertidumbre porque no ve铆amos un fin, ahora empieza a haber cierta certidumbre a ra铆z de la vacuna. Esto va a llevar su tiempo entre que la vacuna llegue a nosotros y genere un proceso de inmunidad, pero mientras tanto tendremos que seguir cuid谩ndonos.

M.H.: Vacuna que por otra parte es resistida por mucha gente.

E.C.: Ac谩 est谩 el otro punto, dentro de esta incertidumbre el punto es generar nuevamente una sociedad basada en el consumo. Desde el capitalismo no hay otra alternativa que para generar empleo y ganancia, seguir aumentando el consumo. Esto en sus versiones neoliberales tanto como en las versiones populistas o falsamente progresistas. Ya se est谩 hablando de anular la Ley de miner铆a en algunos lugares, volver a generar espacios de megaminer铆a, todo el tema de las megagranjas de cerdos, hubo una reuni贸n en agosto del 2020 donde particip贸 el Canciller Felipe Sol谩 y aquellos interesados en poder hacer estos criaderos. Y dentro de esa reuni贸n que se hizo por Zoom, particip贸 tambi茅n gente que estaba en contra de esto, entre ellos Mar铆a Stella Svampa y cient铆ficos como Guillermo Felgueras. Cuando se dieron cuenta que estaba esta gente los echaron y siguieron con su reuni贸n.

Hay un “m谩s de lo mismo” que va a llevar justamente a lo mismo. Esto es lo que yo veo. Aparece como una marca muy grande esto de encontrarnos aislados del otro, defendernos del otro; esto que hoy se conoce como teletrabajo que lleg贸 para quedarse, se van a hacer relaciones mixtas en los trabajos, presenciales y virtuales que van a generar primero que nada un aislamiento.

M.H.: Una desarticulaci贸n de la fuerza colectiva de los asalariados.

E.C.: Exactamente, este es el gran desaf铆o que tenemos.

Sin los trabajadores el mundo se viene abajo

M.H.: Ahora, la pandemia reubic贸 la centralidad del trabajo.

E.C.: La pandemia dej贸 en claro que sin los trabajadores el mundo se viene abajo, el mundo no se sostiene con el capital financiero, ni con la Bolsa, se sostiene con la gente trabajando. El tema es la gente trabajando c贸mo, en qu茅 condiciones, con qu茅 sueldos. Y aqu铆 est谩 el punto central, porque ac谩 hay un tema, si uno ve la historia, lo que gener贸 procesos revolucionarios, de transformaciones radicales de la sociedad, no fue tanto la idea de crear una nueva sociedad sino la defensa de los intereses colectivos. Pero si esa defensa de los intereses colectivos est谩 quebrada en funci贸n de este aislamiento que tiene todo el mundo y, por otro lado, lo que aparece es una fuerza en el mundo muy grande de una derecha que plantea intereses colectivos ficticios.

Estamos ante la presencia de un mundo que se va a ir derechizando, y donde los intereses colectivos siempre estuvieron representados en un populismo, en nuestro pa铆s por el peronismo, que supuestamente defiende intereses colectivos, pero que no son reales, sino que se defiende la posibilidad de reproducir un capitalismo que en determinados momentos llegan algunas moneditas, en relaci贸n a las posibilidades reales de la gente de satisfacer sus necesidades.

Me parece que este es un punto que hay que tener en cuenta y ver c贸mo se genera comunidad, una potencia de intereses comunes que permita pensar una alternativa diferente sin el capitalismo. No creo que haya otra alternativa.

M.H.: O sea que vos ves que predomina la uberizaci贸n del trabajo y no el comunismo como nos plantea Zizek.

E.C.: No. Al contrario. Pensar que la pandemia, un virus, va a generar por un lado como planteaba Zizek un comunismo y una sociedad mejor; o, yendo para otro lado, una sociedad catastr贸fica, es dejar de lado las diferencias entre los distintos sectores de poder y las contradicciones entre aquellos que de una u otra manera se van a levantar contra el sometimiento.

Esto implica dejar de lado las voluntades, como si hubiera un automatismo o si estas contradicciones no existieran. Obviamente el capitalismo va a querer hacer m谩s de lo mismo, esto es lo que estoy planteando. Citando a Lampedusa “que algo cambie para que todo siga igual” pero va a haber sectores sociales que van a plantear cierta transformaci贸n.

Qu茅 va a pasar con esto no lo s茅. Lo que puedo decir es que esta situaci贸n genera estas contradicciones. Por otro lado, aparece otro tema, la pandemia ha permitido que el poder genere situaciones de control muy fuertes y que la gente lo acepte. Esto es muy claro en determinados pa铆ses como China o Corea donde el control de la sociedad es tremendo y la gente lo acepta.

M.H.: Control “tecno totalitario”.

E.C.: El a帽o pasado, un amigo que viaj贸 a China me cont贸 que fue a un pueblito metido en una monta帽a, y en un momento se quiso sentar en un costado del colectivo, en los escalones, por donde se sube y el chofer le dijo que no, que se fuera a sentar al asiento y le mostr贸 que cada dos metros hab铆a una c谩mara. Es impresionante el control. Despu茅s se bajaron del colectivo y tuvieron que ir caminando hasta el pueblo y a pesar de estar en medio de la nada tambi茅n estaba lleno de c谩maras.

M.H.: Es como integrar permanentemente la tecnolog铆a en todos los aspectos de la vida. Lo que Naomi Klein llama el “new deal de la pantalla”.

E.C.: S铆. Yo quiero dejar en claro que no soy enemigo de la tecnolog铆a. Est谩 claro que es 煤til, pero ac谩 se juega no el hecho de que los desarrollos tecnol贸gicos sean buenos o malos, sino qui茅n tiene el poder en relaci贸n a estos avances. C贸mo van a utilizar en su beneficio los poderosos estas herramientas. Creo que este es un punto central y todo esto empieza a aparecer a ra铆z de la pandemia.

El mundo empez贸 sin nosotros y va a seguir sin nosotros

M.H.: Vuelvo a tu condici贸n de psicoanalista, porque la pandemia ha generado una situaci贸n de fragilidad, nos ha puesto frente a la muerte. Hay un art铆culo que le铆 con mucho detenimiento en El a帽o de la peste, que es el de Eduardo Gruner donde en relaci贸n a una reflexi贸n de Levi Strauss, plantea el fin de la humanidad.

E.C.: Levi Strauss poco tiempo antes de morir dijo una frase muy cierta: “el mundo empez贸 sin nosotros y va a seguir sin nosotros”. Yo creo que hay que pensarlo en t茅rminos sociales, econ贸micos y pol铆ticos, no tanto antropol贸gicos. Si este capitalismo puede sostener este planeta o es necesario modificar las relaciones sociales y el sistema de producci贸n. Este es el punto central. La realidad se ha convertido en sin贸nimo de capitalismo. No hay otra realidad que el capitalismo. Incluso los sue帽os, las fantas铆as, los deseos son utilizados como objetos de consumo, son incorporados a este capitalismo. La pregunta es, 驴es posible pensar una variante a este capitalismo? 驴C贸mo construimos otra realidad, otra forma de organizaci贸n pol铆tica, econ贸mica y social? Creo que este es un punto central, por el contrario, lo que aparece es en t茅rminos mucho m谩s graves, como se dec铆a en los 20 del siglo pasado “socialismo o barbarie”.

Y no importa hoy pensar qu茅 formas pueda tener este socialismo, lo que s铆 importa es pensar una forma de organizaci贸n diferente al capitalismo. De all铆 la importancia de toda propuesta anticapitalista. Este es el punto central.

Porque lo que ha puesto nuevamente en evidencia la pandemia es que el orden simb贸lico, y cuando digo orden simb贸lico me refiero a donde la sociedad se representa a s铆 misma, ha explotado. C贸mo organizamos un orden que nos permita relacionarnos con nosotros mismos y con los dem谩s de otra manera.

Retomo la pregunta, hoy lo que nos encontramos, es el aumento de la patolog铆a de la negatividad, lo que aparece en esta pandemia, al tener que estar encerrados en nuestras casas, aunque en este momento no sea as铆, estamos afuera pero se hace presente permanentemente el peligro, la muerte, estamos con barbijos, tomando distancia y recaudos. Esto plantea situaciones familiares serias, violencias de todo tipo, aumentos de suicidios fundamentalmente adolescentes.

M.H.: Consumo de drogas y alcohol.

E.C.: Claro, todo este tipo de cosas est谩n a la orden del d铆a, como el consumo de medicamentos para evitar esto. Ah铆 aparecen los grandes centros farmacol贸gicos que adem谩s de vender la vacuna ofrecen y venden psicof谩rmacos como si fueran hamburguesas y remeras.

Con esto no quiero decir que no sean necesarios los psicof谩rmacos, porque todo s铆ntoma da cuenta de una situaci贸n que uno atraviesa, si uno solamente toma el psicof谩rmaco est谩 tratando de modificar lo que genera este tipo de problemas, ya sea crisis de ansiedad, angustias, depresiones, etc.

M.H.: Patolog铆as que han atendido virtualmente. 驴C贸mo es eso?

E.C.: Este es el otro tema que aparece ante la pandemia, al inicio de la cuarentena cerraron los consultorios y empezamos a atender virtualmente por zoom, Skype o video-llamadas. Yo particularmente hoy tengo a la mayor铆a de los pacientes por estas v铆as, y algunos pacientes est谩n esperando para retomar el tratamiento en forma presencial que comienzo ahora.

Lo que se ha dado es que la gente que est谩 del otro lado de la pantalla ya no quiere salir de ese lugar, por diferentes cuestiones no quiere venir al consultorio, ya sea porque vive lejos o tiene que tomar colectivo; por diferentes cuestiones la mayor铆a de la gente no quiere salir del otro lado de la pantalla. Obviamente poder trabajar con la pantalla, es 煤til, ha sido y es necesario, permite ciertos trabajos, pero no es lo mismo que lo presencial.

M.H.: Pasa con la educaci贸n tambi茅n.

E.C.: Claro, pasa exactamente lo mismo. No se puede reemplazar lo presencial con una educaci贸n virtual o una cl铆nica virtual.

M.H.: Aunque ese parecer铆a ser el proyecto del gran capital. Informatizar todo.

E.C.: Hacerlo mixto, la educaci贸n y la pr谩ctica psicoterap茅utica sirve de ejemplo, van a ser presencial y virtual. Hoy ya hay gente que vive lejos y antes de tomar un colectivo para viajar una hora elige la virtualidad, independientemente de la pandemia.

M.H.: 驴Dan resultado esos tratamientos virtuales?

E.C.: Tienen un l铆mite. Hay gente que sostiene que es lo mismo, pero es un absurdo. En la educaci贸n no es lo mismo que el alumno vaya, tenga compa帽eros, est茅 con la maestra y los compa帽eros que estar en su casa solo. No es lo mismo. Y en terapia pasa lo mismo, no es igual que yo me encuentre con el cuerpo del otro y el otro se encuentre con mi cuerpo a que seamos dos im谩genes. La mayor铆a de la gente me conoce personalmente en el consultorio.

Para aquellos que siempre hicieron la sesi贸n virtualmente es m谩s normal, aun as铆 siempre plantean encontrarnos y conocernos. Porque es cierto, no los conozco, estamos ambos viendo una imagen. Esto permite trabajar, de otra manera mucha gente quedar铆a en banda. Pero no podemos decir que es lo mismo, si bien sirve y es 煤til, creo que en la medida de lo posible, cuando se empiece a salir de la cuarentena yo creo que va a haber este trabajo mixto.

M.H.: Te dejo el cierre porque hemos hablado de todo, para que expreses lo que vos elijas.

E.C.: Voy a afirmar algo, no se puede decir que una situaci贸n como esta, un virus, cambie m谩gicamente c贸mo act煤en los diferentes sectores sociales.

M.H.: O sea, siempre la lucha de clases.

E.C.: Exactamente. Pero si lo vemos en la historia podemos tomar dos ejemplos uno el de la Edad Media, con la peste bub贸nica.

M.H.: Que se llev贸 la mitad de la poblaci贸n europea.

E.C.: As铆 es. Pero la mayor铆a de las personas de esa 茅poca que viv铆an en los pueblos o las ciudades, las personas no recorr铆an en su vida m谩s de 20 km del lugar en el que hab铆an nacido. Lo que ocurre es que mientras el afuera de esas ciudades se viv铆a como algo m谩gico o fantasioso, despu茅s de la peste bub贸nica, el afuera se vivi贸 como algo peligroso y esto llev贸 a que la Edad Media empezara a tomar otras caracter铆sticas. Uno de los ejemplos son los mapas de la 茅poca, siempre est谩n delimitados por personas, no se pensaba un espacio geogr谩fico por fuera de las personas.

Con la peste bub贸nica empieza el Renacimiento y la posibilidad de pensar un espacio independientemente de la relaci贸n con la naturaleza y la relaci贸n con los otros, un espacio abstracto en el sentido de que est谩 por fuera de mis vivencias y mis experiencias y eso genera una forma de sociedad diferente.

Y yendo a la otra gran peste, la de 1918/20 que fue la famosa peste espa帽ola que mat贸 a 40 millones de personas. Que se conoce con ese nombre pero se inici贸 en EE UU en un cuartel militar de Arkansas. Era la Primera guerra mundial y como Espa帽a era uno de los pocos pa铆ses neutrales, que no participaban en la guerra, se permiti贸 llamarla “peste espa帽ola” para defender a los que estaban participando de la guerra. En 1919 ac谩 se produce la Semana Tr谩gica, donde la lucha por las 8 horas de trabajo, vacaciones, salarios y dem谩s genera luchas que se conocieron como “Semana Tr谩gica” donde se dio en Argentina el primer pogromo y el 煤nico de Am茅rica latina en el barrio de Once.

Inclusive antes, en 1871, fue lo que se conoci贸 como la peste amarilla que llev贸 a una transformaci贸n de nuestra sociedad y nuestra ciudad. Porque antes de la fiebre amarilla la gente rica viv铆a en el sur, entonces se mud贸 al norte y en el sur qued贸 la gente m谩s pobre. Con esto digo que en cada situaci贸n de estas caracter铆sticas se han generado luchas, contradicciones entre los propios sectores de poder.

M.H.: Lo estamos viendo ahora en Chile, esta emergencia tambi茅n de la juventud en Per煤 como fen贸meno nuevo.

E.C.: Hay una emergencia de la juventud y hay un proceso muy fuerte de corte fascista en Europa y EE UU, inclusive en Am茅rica Latina. Las dos cosas est谩n muy presentes. Qu茅 va a pasar con esto no lo s茅. No se puede pensar ni que m谩gicamente se va a transformar el mundo ni que m谩gicamente vamos a caer en una cat谩strofe tremenda. Lo importante es c贸mo generamos procesos individuales, familiares, institucionales y sociales fundamentalmente para poder generar las modificaciones que nos trae esta pandemia, esta necesidad de salir de esta situaci贸n y no dudemos que el poder en sus diferentes variables va a tratar de hacer lo mismo. Y esto no es una teor铆a sino lo que vemos todos los d铆as.

La Haine