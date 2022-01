–

En una situaci贸n sin precedentes, durante los dos primeros a帽os de la pandemia los diez hombres m谩s ricos de la Tierra han duplicado su fortuna, mientras los ingresos del 99% de la humanidad han menguado.

鈥淟a desigualdad econ贸mica se ha despegado como resultado de la covid-19. Se ha producido un enorme aumento en la brecha entre los superricos y el resto de la humanidad鈥. Con esa cruda frase resume 脥帽igo Mac铆as, responsable de investigaci贸n de Oxfam Interm贸n, las conclusiones del informe sobre desigualdad global que esta ONG ha presentado este 17 de enero.

La aparici贸n del coronavirus SARS-Cov-2 ha transformado la realidad social de la humanidad, acentuando la tendencia a incrementar la desigualdad. Tal como recoge la investigaci贸n Las desigualdades matan, de la que Mac铆as es coautor, mientras los diez hombres m谩s ricos de la Tierra han duplicado su fortuna durante los dos primeros a帽os de la pandemia, los ingresos del 99% de la humanidad han empeorado.

Poniendo n煤meros a esa comparaci贸n, la fortuna de la decena de superricos entre los superricos ha pasado en apenas dos a帽os de 700.000 millones de d贸lares a 1,5 billones de d贸lares 鈥攍o que supone ganar 1.300 millones de d贸lares al d铆a鈥. Sin embargo, 160 millones de personas han sido empujadas a la pobreza como resultado de la pandemia.

鈥淣unca antes hab铆amos visto esto鈥, remarca Mac铆as, se帽alando que a la vez que 鈥渓a ciudadan铆a en general se ha empobrecido, ha visto perder su empleo o ha visto c贸mo se pon铆an en riesgo sus medios de vida, se ha producido el mayor aumento de las fortunas de los superricos desde que tenemos constancia鈥.

鈥淪i estos diez hombres perdieran ma帽ana el 99,999% de su riqueza, seguir铆an siendo m谩s ricos que el 99% de las personas del planeta鈥, apunta por su parte Franc Cortada, director de Oxfam Interm贸n. El responsable recuerda adem谩s que este 鈥渟electo鈥 grupo de personas acumula seis veces m谩s riqueza que los 3.100 millones de personas m谩s pobres del mundo juntos.

21.000 muertes al d铆a

Oxfam Interm贸n ha aprovechado para presentar el nuevo informe el contexto del nuevo encuentro del Foro Econ贸mico Mundial, la Agenda de Davos, que a pesar de que ha retrasado su encuentro presencial en Suiza previsto para este lunes mantendr谩 una serie de reuniones online entre el 17 y el 21 de enero.

La ONG ha querido recordar a los l铆deres mundiales que luchar contra las desigualdades evitar铆a la muerte de 21.000 personas al d铆a, 鈥渙 dicho de otra manera, de una persona cada cuatro segundos鈥, remarcan fuentes de la misma. La estimaci贸n, basada en el n煤mero de muertes causadas a nivel global por la falta de acceso a servicios de salud, la violencia de g茅nero, el hambre y la crisis clim谩tica, incluso podr铆a ser conservadora, seg煤n se帽alan desde la propia Oxfam.

鈥淣unca ha resultado m谩s urgente poner fin a unas desigualdades tan violentas y obscenas, rompiendo con la acumulaci贸n de poder y de riqueza extrema de las 茅lites鈥, denuncia Franc Cortada. De hecho, desde la ONG afirman que es el momento de impulsar medidas fiscales que redistribuyan lo que califican como 鈥渂eneficios extremos鈥 para que se reintegren en la econom铆a, algo que 鈥渟alvar铆a vidas鈥, indica el director de la organizaci贸n.

Un ejemplo de esos beneficios extremos de los que habla Cortada es el hecho de que los milmillonarios del mundo han aumentado su fortuna en cinco billones d贸lares. Se trata de una cifra superior a la que han acumulado estos mismos superricos en los 煤ltimos 14 a帽os, el mayor incremento de la riqueza de los m谩s poderosos desde que se tienen registros, lo que da una idea del ritmo que ha tomado el incremento de la desigualdad en el mundo.

鈥淎 diferencia de la gran crisis de 2008 con los bancos centrales鈥, relata por su parte el coautor del informe, 鈥渓os gobiernos de los pa铆ses m谩s ricos han inyectado billones de d贸lares para salvar la econom铆a, amortiguando el golpe para muchas familias, pero una gran parte parece haber acabado en los bolsillos de los m谩s ricos, que se han aprovechado del auge en los mercados burs谩tiles y otros activos鈥. 鈥淓l resultado鈥, contin煤a, 鈥渕谩s riqueza para unos pocos鈥.

Cambios en Espa帽a

El informe se帽ala que Espa帽a no es inmune a este proceso. 鈥淟lueve sobre mojado鈥, se帽alan desde la ONG, afirmando que mientras las pol铆ticas de austeridad implementadas durante la anterior crisis supusieron un descenso continuado del gasto sanitario p煤blico total, los a帽os de dinamismo econ贸mico previo a la crisis no se tradujeron en una recuperaci贸n de estos recursos. 鈥淣o nos podemos permitir ver c贸mo se desmorona nuestro sistema p煤blico de salud, mientras unos pocos ven aumentar su riqueza. No es justo鈥, afirma Cortada.

鈥淟os Gobiernos mundiales deben garantizar que las personas y empresas m谩s ricas paguen los impuestos que en justicia les corresponden e invertir estos recursos recaudados en servicios de salud y protecci贸n social universales, en medidas de adaptaci贸n al cambio clim谩tico, y en prevenci贸n de la violencia de g茅nero, as铆 como asegurar un acceso universal a las vacunas contra la covid-19鈥, subraya el director de la organizaci贸n.

En concreto, la ONG recomienda al Gobierno espa帽ol que tome una serie de medidas, empezando por aprovechar la oportunidad que brinda el pr贸ximo Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria que est谩 elaborando un comit茅 de personas expertas, para avanzar en la progresividad y suficiencia del sistema tributario espa帽ol en su conjunto.

Asimismo, destacan la necesidad de garantizar que los fondos de recuperaci贸n de la UE sean una oportunidad real y efectiva para reducir las desigualdades, combatir los efectos del cambio clim谩tico y beneficiar a la poblaci贸n que se encuentra en mayor riesgo de vulnerabilidad. Tambi茅n reforzar las pol铆ticas de protecci贸n social, pol铆ticas que durante la pandemia se han demostrado esenciales para reducir las brechas sociales existentes. De hecho, invitan al Ejecutivo a que contin煤e la apuesta por ampliar la cobertura y reforzar los sistemas de garant铆as de rentas.

Por 煤ltimo, la ONG aboga por continuar mejorando la inversi贸n en sanidad y educaci贸n, algo que se han revelado como 鈥渞ealidad imprescindible en la materializaci贸n de los derechos sociales, especialmente de aquellos grupos m谩s vulnerables y que garantizan que nadie se quede atr谩s con independencia de su entorno socioecon贸mico鈥.

Decisiones pol铆ticas

Para Oxfam Interm贸n, el in茅dito aumento de la desigualdad global no es producto del azar, sino el resultado de decisiones pol铆ticas, sociales e institucionales y reclama que los gobiernos, ante la situaci贸n excepcional, tengan prioridad estrategias econ贸micas y sociales que fomenten una mayor equidad.

鈥淧ara empezar debemos de terminar con el apartheid de vacunas que estamos viviendo鈥, remarca Mac铆as, quien recuerda que m谩s del 80% delas vacunas han ido a parar a los pa铆ses m谩s ricos, integrados en el G-20, mientras que las naciones con rentas m谩s bajas apenas han recibido el 1%.

鈥淟os gobiernos de los pa铆ses ricos deben dejar de dar la espalada a una gran mayor铆a de la poblaci贸n frente a los intereses de las grandes farmac茅uticas鈥, sentencia.

Los responsables del informe se帽alan que si se aplicara un impuesto excepcional del 99% sobre la variaci贸n de la riqueza generada desde el comienzo de la pandemia por los diez hombres m谩s ricos, servir铆a para producir suficientes vacunas para todo el mundo, as铆 como para financiar servicios de salud y protecci贸n social universales, dotar de recursos las necesarias medidas de adaptaci贸n clim谩tica y reducir la violencia de g茅nero en m谩s de 80 pa铆ses. A pesar de todo ello, estos hombres seguir铆an teniendo 8.000 millones de d贸lares m谩s que antes de la pandemia.

“Hay quien ha tenido una pandemia de lujo鈥, denuncian desde la ONG, 鈥渁lgunos incluso decidieron darse un paseo por el espacio鈥, incide ir贸nicamente Mac铆as, en referencia al lanzamiento por la empresa de Elon Musk 鈥攅l humano con m谩s riqueza del planeta鈥, SpaceX, del primer vuelo espacial exclusivamente comercial con solo civiles. Cada asiento cost贸 55 millones de d贸lares.

El peso, sobre los de siempre

Desde la organizaci贸n remarcan que cada nueva ola de covid-19 aumenta el peso del trabajo de cuidados no remunerados, que cae especialmente sobe mujeres y ni帽as. 鈥淎hora se tardar谩n 135 a帽os en cerrar la brecha de g茅nero, y no 99 a帽os como se estimaba antes de la irrupci贸n de la pandemia鈥, denuncian desde el colectivo, recordando que, en 2020, las mujeres perdieron 800.000 millones de d贸lares en ingresos y hay 13 millones menos de mujeres con trabajo ahora que en 2019. Es m谩s, la riqueza conjunta de 252 hombres es mayor que la de los mil millones de mujeres y ni帽as que viven en 脕frica, Am茅rica Latina y el Caribe, tal como se帽ala el informe.

Asimismo, seg煤n los datos de esta organizaci贸n, solo en Estados Unidos 3,4 millones de personas estar铆an vivas si tuvieran la misma esperanza de vida que la poblaci贸n blanca del pa铆s, destacando que la crisis sanitaria generada por la covid-19 ha afectado especialmente a las personas racializadas.

Por 煤ltimo, Oxfam Interm贸n recuerda que frenar el cambio clim谩tico supone abordar la desigualdad, pues las emisiones de carbono del 1% m谩s rico superan en m谩s del doble a las de la mitad m谩s pobre de la humanidad.

