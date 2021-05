–

por Juan Manuel Blanco

la sospecha, el p谩nico y la histeria en la comunidad. Al final, m谩s de un centenar de personas fueron acusadas de hechicer铆a y algunas condenadas a muerte. Es un pasaje hist贸rico hoy conocido como los Salem, Nueva Inglaterra, a帽o 1692. Varias ni帽as comienzan a experimentar extra帽os s铆ntomas, que no remiten con los remedios convencionales. Algunos consideran que la extra帽a dolencia s贸lo puede estar causada por brujer铆a, desencadenandoen la comunidad. Al final, m谩s de un centenar de personas fueron acusadas de hechicer铆a y algunas condenadas a muerte. Es un pasaje hist贸rico hoy conocido como los juicios por brujer铆a de Salem

La creencia de que algunas personas pueden ser responsables de una enfermedad nunca fue mayoritaria y, afortunadamente, desapareci贸 tiempo despu茅s cuando, aceptando las causas naturales, la mayor铆a de la gente dej贸 de creer en la brujer铆a. Sin embargo, aunque resulte sorprendente, este enfoque ha regresado sutilmente en los 煤ltimos tiempos.

El surgimiento de una nueva visi贸n colectiva de los desastres ha tra铆do de vuelta la idea que sobrevolaba los juicios de Salem: que los seres humanos pueden ser los causantes, los culpables. Y es justamente este regreso uno de los factores explicativos de la ins贸lita reacci贸n actual ante la covid-19, con medidas completamente in茅ditas hasta la fecha. Ni siquiera quienes vivieron pandemias bastante m谩s graves en el siglo XX contemplaron confinamientos generalizados de poblaciones, suspensi贸n de actividades econ贸micas y educativas o cierre generalizado de fronteras. Ni grados de p谩nico e histeria comparables al actual.

LA CAMBIANTE VISI脫N DE LOS DESASTRES

En 鈥淒isaster planning, emergency management and civil protection鈥 (2000) Enrico Quarantelli, se帽ala que la percepci贸n mayoritaria sobre los desastres ha evolucionado a lo largo de la historia, distinguiendo tres fases:

– fueron considerados primero actos de Dios,

– posteriormente actos de la naturaleza,

– y finalmente actos de los seres humanos (o de la sociedad).

Las sociedades tradicionales pensaban que los desastres eran manifestaci贸n de la voluntad de Dios. Poco pod铆a hacerse para evitarlos, gener谩ndose una actitud de aceptaci贸n resignada. O de prop贸sito de la enmienda si consideraban que la cat谩strofe constitu铆a un castigo divino por conductas mejorables. En determinadas ocasiones, no obstante, algunos grupos pod铆an atribuir la responsabilidad a intervenci贸n diab贸lica por mediaci贸n sujetos que practicaban la brujer铆a, tal como ocurri贸 en Salem en 1692.

FEN脫MENOS EVITABLES

La secularizaci贸n del siglo XIX trajo consigo un cambio en la mentalidad mayoritaria. Los desastres, fueran terremotos, inundaciones, huracanes o enfermedades, estaban causados por la naturaleza. As铆, la din谩mica de placas tect贸nicas generaba los terremotos; la lluvia excesiva las inundaciones. Ni los fen贸menos eran evitables ni cab铆a buscar culpables pero la sociedad pod铆a ahora utilizar sus conocimientos, su capacidad y su ingenio para adaptarse, mitigar las consecuencias adversas, minimizar los da帽os.

Sin embargo, en la 煤ltima parte del siglo XX comienza a extenderse una nueva creencia que dominar谩 a partir de la d茅cada de 1980: los desastres estar铆an causados por los seres humanos. Pudo contribuir a esta evoluci贸n una renovada concepci贸n id铆lica y ben茅vola de la naturaleza, incapaz de causar mal. O ciertas corrientes de pensamiento que se帽alaban al avance tecnol贸gico, a la modernizaci贸n, como fuente principal de peligros (Ulrich Beck, La sociedad del riesgo). El origen de los miedos comienza a trasladarse: ya no asustan los terremotos, los volcanes, los huracanes sino aquellos peligros relacionados con la actividad humana como la energ铆a nuclear, la lluvia 谩cida, el agujero de la capa de ozono o el cambio clim谩tico (antropog茅nico, por supuesto).

El mundo acad茅mico comenz贸 a buscar una teor铆a general que explicara hechos tan dispares como la explosi贸n de una planta qu铆mica, un accidente de aviaci贸n, una inundaci贸n o un terremoto. Y la v铆a consisti贸 en negar las causas naturales, afirmar que fen贸menos como la lluvia excesiva o el movimiento de placas tect贸nicas pueden ser detonantes, pero nunca desastres por s铆 mismos. Porque solo lo son si coindicen con determinadas condiciones sociales.

As铆, ante una grave inundaci贸n, la responsabilidad no ser谩 ya de la naturaleza sino de quienes construyeron o se asentaron en cauces y barrancos. O de quienes otorgaron los permisos. O de la sociedad en su conjunto, por su forma de vida. En un terremoto devastador, la causa del desastre ser谩 una edificaci贸n deficiente o una inadecuada previsi贸n, etc. El foco se hab铆a trasladado n铆tidamente de los aspectos f铆sicos a los sociales, de la naturaleza a las personas.

Poco a poco, sin que muchos se percaten del cambio, este nuevo enfoque acab贸 dominando la conciencia p煤blica, trayendo consigo la creencia, consciente o inconsciente, de que todos los desastres son evitables: si el ser humano los causa鈥 tambi茅n podr谩 impedirlos. Y tambi茅n, por propia l贸gica, una irresistible tendencia a buscar culpables.

PANDEMIAS DE AYER Y DE HOY

Las pandemias de hace 50 o 60 a帽os se afrontaron desde el paradigma dominante de las causas naturales: ni eran evitables ni hab铆a culpables. Se trataba de aplicar todos los medios razonables para minimizar sus efectos: movilizar los recursos m茅dicos disponibles, cuidar de los enfermos, proteger a los vulnerables, limitar prudentemente la propagaci贸n, buscar una vacuna segura, etc. Todo ello con voluntad, sin p谩nico y sin se帽alar a nadie con el dedo.

Esta es la primera pandemia que se afronta en la creencia gen茅rica de que los desastres son evitables y que debe existir alguna mano culpable, por acci贸n u omisi贸n. As铆, rumores de que el virus SAR-CoV-2 hab铆a escapado de un laboratorio resultan mucho m谩s cre铆bles que anta帽o.

Devaluadas las causas naturales y en auge las humanas, una pandemia puede desencadenar una moderna caza de brujas, donde se recela de quienes se contagian, o contagian a otros, de los forasteros o de algunos gobernantes que no aplican medidas suficientemente en茅rgicas. Incluso de quienes disienten de la estrategia oficial. Un desafortunado sorteo que puede adjudicar la culpa a cualquiera.

Los municipios costeros de Pe帽铆scola y Xeracoa levantaron barreras 鈥榓ntituristas鈥, consistentes en vallas y bloques colocados en la carretera para frenar la llegada de turistas (FUENTE) En este nuevo entorno, los gobernantes tienen un especial incentivo a aplicar medidas muy radicales, incluso exageradas o directamente da帽inas, pues flota en el ambiente la creencia de qe 鈥減ueden鈥 evitar la epidemia y tambi茅n que 鈥渄eben鈥 hacerlo鈥 o ser谩n culpados del desastre. Intentar suprimir la enfermedad, sin sopesar los enormes costes econ贸micos y sociales, ni las opciones de 茅xito, ha sido invariablemente el objetivo de casi todos los gobiernos. Muy pocos se atrevieron a resistir semejante tentaci贸n.

Para las autoridades, exagerar los riesgos, agitar los miedos, dramatizar los contagios, aplicar disposiciones draconianas, tomar medidas m谩s espectaculares que eficaces, constituye una estratagema muy tentadora pues proporciona una buena coartada para evitar el dedo acusador. Y cuando la estrategia no funciona鈥 se desv铆a la culpa hacia aquellos ciudadanos que, supuestamente, no cumplen las reglas.

DETENER EL P脕NICO Y LA HISTERIA

La moderna visi贸n de los desastres sobreestima la capacidad de influencia humana sobre el medio. Cierto, no estamos tan a merced de la naturaleza como anta帽o pero, a pesar los avances cient铆ficos, la capacidad de controlar ciertos fen贸menos sigue siendo limitada. Con excesiva confianza en nuestras propias capacidades, el choque con la cruda realidad conduce a la frustraci贸n, la irritaci贸n, el p谩nico, la desorientaci贸n, las recriminaciones o, incluso, a negar la existencia de la enfermedad.

Pero el curso de esta pandemia parece seguir un trazado similar a aquellas que azotaron a la humanidad en el pasado. La enfermedad se habr铆a ido frenando en algunos pa铆ses, no tanto por la acci贸n de los gobiernos sino por alcanzar la poblaci贸n grados de inmunidad suficientes para ralentizarla.

Quiz谩 fuera m谩s eficaz variar el rumbo, seguir un enfoque m谩s sensato que acepte nuestras limitaciones. No actuar de manera impulsiva, emocional, sino racional, sopesando los posibles beneficios de cada medida con sus costes en desempleo, pobreza y destrucci贸n del tejido social. No se帽alar ni perseguir culpables porque, al igual que en los juicios de Salem, la gente no tiene culpa de la enfermedad.

Y atender a la informaci贸n relevante que proporciona la naturaleza. Si el virus no afecta a todas las personas por igual, si solo es realmente peligroso para ciertos grupos, resultar谩 mucho m谩s eficaz proteger con especial celo a estos colectivos vulnerables; no encerrar a todos los sanos ni desencadenar una desmedida histeria cada vez que se contagia una persona sin especial riesgo, que en la inmensa mayor铆a de los casos ni siquiera desarrollar谩 la enfermedad. Y es que tambi茅n ha cambiado sustancialmente la forma en que la sociedad moderna valora los riesgos y afronta sus miedos. Un asunto apasionante pero… ser谩 otra historia.