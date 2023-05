–

por Iv谩n Fernando M茅rida Aguilar*

Los procesos autoritarios en Latinoam茅rica que evocan constantemente a la voluntad popular para la justificaci贸n de sus proyectos han desarrollado –en todos los casos– formas democr谩ticas figurativas, convirtiendo as铆 a los sectores excluidos en militancia vertical y jer谩rquica de decisiones limitadas.

Esto es as铆, porque en el populismo [1], ha sido la izquierda, la que ha actuado de manera m谩s escatol贸gica, debido a que su proyecto es esencialmente iliberal (Pappas, 2019), esencialmente cr铆tico de los controles y equilibrios, y esencialmente contrario a los derechos individuales del modelo occidental heredado (Rosanvallon, 2020).

Por lo que el viejo sentido de democratizaci贸n [2] que se denot贸 en los a帽os 90, dio paso a un proceso de inclinaci贸n global hacia los autoritarismos –de izquierdas y derechas– que, reci茅n en la segunda d茅cada del siglo XXI tomaron una connotaci贸n evidente.

Bien se podr铆a argumentar –por parte de la izquierda actual– que la democratizaci贸n debe tener una mayor profundidad que la institucionalizaci贸n en si misma; pero en aquella versi贸n democr谩tica radical que defiende el marxismo latinoamericano para las izquierdas, su democracia interna no ha manifestado ning煤n s铆ntoma de fortalecimiento estructural, sino un acarreamiento de sujetos bajo una misma bandera, bajo un mismo liderazgo y bajo principios cada vez m谩s r铆gidos, pr贸ximos a una militancia uniformista, no propia a un sistema complejo y m煤ltiple de voces.

Importante destacar tambi茅n que, la democratizaci贸n entendida por los liberales latinoamericanos, solo ha reca铆do en versiones light del liberalismo cl谩sico que se funda en la versi贸n de democracia estadounidense, que en esencia no es democr谩tica por el rol de las oligarqu铆as, y la imposibilidad del voto para todos los sectores sociales (e.g., afrodescendientes, latinos). Esta ilusoria aproximaci贸n de los liberales latinoamericanos que leen a Milton Friedman o Friedrich von Hayek ha anulado las posibilidades de entender la democracia de una manera m谩s transversal y m谩s profunda. Lo que ha llevado a los sectores populistas a aferrarse, a las versiones m谩s antioccidentales, permitiendo la influencia creciente de intereses chinos, iranies y rusos. Los cuales aprovechan la poca influencia que tiene Estados Unidos en Sudam茅rica [3], posibilitando que m谩s adelante se pueda crear un basti贸n antioccidental en la regi贸n, anulando toda posibilidad de Estados Unidos para reinventarse a trav茅s del multiculturalismo.

Este modelo iliberal no solo tiende las bases econ贸micas propicias para el autoritarismo –la destrucci贸n de la iniciativa privada-, sino que tambi茅n impide la estructuraci贸n de partidos org谩nicos, cre谩ndose as铆, una atmosfera pol铆tica que se fundamenta en liderazgos fuertes, nunca racionales, sino de imposici贸n basada en la fuerza del n煤mero y la masa. Esto tiene que ver con el car谩cter tribal (Forgas, et.al., 2021) de los grupos humanos que buscan identidades inmutables, pertenencias s贸lidas, que, en el tiempo actual, van contra la sociedad liquida y del multiculturalismo liberal que puso en una situaci贸n de extrema incertidumbre a gran parte de las sociedades que aplicaron los consejos del Consenso de Washington (Mudde & Rovira, 2018).

Ahora bien, el proceso populista en Latinoam茅rica, tiene directa relaci贸n a la limitaci贸n de las capacidades democr谩ticas de la sociedad civil, debido a que se establece un campo de hegemon铆a del poder pol铆tico y cultural en un entorno pr贸ximo al l铆der, lo que conlleva a cooptar continuamente a todos los elementos que se afirman como pr贸ximos aliados ideol贸gicamente, y a destruir a todos los elementos que se asumen como opuestos pol铆ticamente (Moffitt, 2016). Sin embargo, este accionar tiene un punto d茅bil, la sociedad que respalda al gobierno popular tiene una constante dependencia del incremento del poder y la ampliaci贸n del campo de prebendas que ofrece el l铆der a trav茅s de su partido a todos los sectores que no se encuentran en el campo plenamente opositor.

Por ello los populistas latinoamericanos, primero se acercan a las instituciones para cooptarlas (e.g., ejercito, polic铆a) o destruirlas (e.g., servicio diplom谩tico, 贸rgano electoral); segundo, se emplea constantemente la polarizaci贸n entre los otros 鈥渆lite corrupta鈥 y nosotros 鈥渆l pueblo puro鈥, adem谩s de la voluntad general (Mudde & Rovira; 2017, 2018) como una f贸rmula para crear un relato funcional a la historia correcta y a corregir, que se pretende establecer como verdad fundamental, esto a pesar de que existan hechos corroborados y contrarios a su perspectiva total.

Importante recordar que, los populistas se enfocan en problemas de larga duraci贸n, como la pobreza, la desigualdad, los cuales crean un relato casi religioso en torno a un futuro id铆lico que se construir谩 a trav茅s de un camino de peripecias que requiere una gu铆a y una vanguardia con conciencia social. En cambio, los proyectos no populistas se enfocan de manera m谩s pragm谩tica en cuestiones temporales, como el crimen, la inflaci贸n o conflictos sociales coyunturales. Esta fijaci贸n pragm谩tica a la gesti贸n p煤blica pasa por alto conflictos que influyen en el votante no-racional, que est谩 condicionado a impulsos emocionales, los cuales est谩n vinculados a su cultura y relatos (Moffitt, 2016) que lo sit煤a en la periferia global, que, a su vez establece sus fijaciones, ambiciones, intereses y modelos.

Por ello, los populistas han desarrollado una ventaja competitiva sobre la propuesta liberal, ya que considera a los grupos humanos como una familia que requiere estabilidad y certidumbre, mientras el proyecto liberal se inclina por la incertidumbre y el individualismo.

Por otro lado, el populismo ofrece respuestas ejecutivas a problemas que, dentro del liberalismo, requerir铆an consensos, debate y negociaci贸n. Es m谩s, este es un tiempo contrario al poder legislativo, sino favorable al poder ejecutivo (Pappas, 2019) que pide soluciones a los lideres y no a los legisladores (Rosanvallon, 2020).

De esta manera, un elemento que anula una posible democratizaci贸n desde los populismos es el car谩cter autocr谩tico (Weyland & Madrid, 2019) y verticalista. En esta comprensi贸n, las bases sociales solo se han configurado como una justificaci贸n, una raison d鈥檈tre que valida la existencia de un l铆der que encarna todas las aspiraciones del pueblo excluido. Nuevamente es una construcci贸n piramidal, de ning煤n modo es una red de soviets, una red de consejos obreros, una red de cabildos, un conjunto de kibutz o una red de comunas que actuasen como nodos. Sino al contrario, es solo un cuerpo con un solo mando que decide sobre las bases.

El populismo de izquierda prevalente en Latinoam茅rica tambi茅n puede ser caracterizado como una 鈥渄ictadura civil/personal鈥 (Geddes, 2018) ya que ha creado una base de apoyo, ha transformado las existentes, ha cooptado las necesarias y destruido las opuestas en beneficio de la voluntad de la elite del partido. Esta relaci贸n de lo uno y lo m煤ltiple es importante para este an谩lisis, porque la democratizaci贸n establece m铆nimamente un rol cambiante y de traspaso entre quienes mantienen el poder, algo que no existe en el uno que se antepone al colectivo o colectivos (Rosanvallon, 2020).

Tambi茅n es importante denotar que otros factores antidemocratizantes en Latinoam茅rica, han sido la inclinaci贸n de ataque contra la prensa, el uso de esp铆as sobre la sociedad civil y el uso de violencia desproporcional frente a la poblaci贸n. De hecho, un sistema autoritario es opuesto en s铆 mismo a todo tipo de democracia, ya que el uso de la represi贸n o la cooptaci贸n solo se hace en funci贸n de la acumulaci贸n y protecci贸n del poder pol铆tico real que obtiene la elite gobernante, no se acumula poder para redistribuirlo a sectores que se pueden convertir en frenos o alternativas reales, sino se conserva el poder para dirigir desde un punto y desde arriba hacia abajo.

Otro argumento contra la afirmaci贸n de que el populismo fomenta la democratizaci贸n, es que: si la democracia es la vinculaci贸n de la soberan铆a popular (expresada en elecciones) y el gobierno de la mayor铆a, entonces se considera que el populismo es la combinaci贸n de la soberan铆a popular y el gobierno de minor铆as excluidas, lo cual establece a la 煤ltima como una ant铆tesis de la democracia, ya que son las minor铆as excluidas hist贸ricamente y que se consideran m谩s legitimas (Rosanvallon, 2020), son las que toman el poder y controlan a las mayor铆as a trav茅s de la intimidaci贸n y la cooptaci贸n para revertir la historia de lo m煤ltiple a trav茅s del uno.

Esta reversi贸n y la constante evoluci贸n a modelos esclerotizados imposibilitan el desarrollo de la sociedad civil empoderada, porque los clivajes entre las periferias y los centros permiten la divisi贸n, luego la fragmentaci贸n y la polarizaci贸n constante dentro del proyecto civilizatorio occidental, que acoge desde el remanente seno liberal a outsiders y lideres 茅tnicos (Mudde & Rovira, 2012, 2017) que se proyectan contra el mismo sistema que los acogi贸 inicialmente.

Finalmente, hay que comprender que el avance del proyecto iliberal contra los derechos pol铆ticos y civiles, la competici贸n privada, la organizaci贸n alternativa, la autonom铆a de minor铆as actuantes, el sistema judicial independiente y la libertad de expresi贸n, entre otros. Termina por socavar, los fundamentos de una sociedad civil organizada y fuertemente estructurada. Afirmando as铆, la paradoja del populismo que en su intento de defender a la periferia termino por destruir los procedimientos reales de la democracia, tanto las minimalistas, como las maximalistas. Consolidando el modelo iliberal que tanto aprecian dictadores de derechas e izquierdas.

Notas.

* Iv谩n Fernando M茅rida Aguilar, es abogado internacionalista, Master en Relaciones Internacionales y doctorante en Relaciones Internacionales y Ciencia Pol铆tica. Actualmente es miembro de El Heraldo 脕crata.

1. Se entiende el populismo como una respuesta a las apor铆as de la democracia liberal.

2. Se comprender a la democratizaci贸n como una transici贸n a un r茅gimen m谩s democr谩tico, siendo la transici贸n de una forma proto-autoritaria o autoritaria a una proto-democracia o democracia consolidada. Esto est谩 enmarcado en la versi贸n democr谩tica liberal, basada en instituciones y la posibilidad de cambio de lideres por medios pac铆ficos (elecciones).

3. Seisdedos, I. (2021, diciembre 19). Estados Unidos ya no quiere (ni puede) ser la policía del mundo.

