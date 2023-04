–

Saludos gente que lee. No sab铆a muy bien por qu茅 entrada decidirme para este mes, pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, y que el 8 de marzo fue mi茅rcoles, al final he elegido una que hac铆a tiempo me rondaba. Hace ya como unos tres a帽os, escrib铆 sobre la actuaci贸n de las mujeres espa帽olas en las redes de evasi贸n en Francia (https://www.elsaltodiario.com/ni-cautivos-ni-desarmados/la-participacion-de-las-mujeres-en-las-redes-de-evasion-aliadas). As铆 que hoy, lo que quiero hacer es ir a帽adiendo informaci贸n de la participaci贸n femenina en el pa铆s vecino. Como las integrantes en las redes est谩n en su mayor铆a citadas en aquel art铆culo, el tema a abordar ser谩 la actuaci贸n de mujeres libertarias en la resistencia francesa.

Para que el texto no sea demasiado extenso, me centrar茅 en las anarquistas, y dejo para otra entrada a socialistas, comunistas, republicanas, nacionalistas, etc., que no es cuesti贸n de aburrir al personal.

C贸mo sab茅is, este blog/proyecto, trata en la medida de lo posible, adem谩s de rescatar la memoria libertaria, de bucear un poco m谩s, y recuperar la aportaci贸n mucho m谩s silenciada de la mujer anarquista. Generalmente y por desgracia, es mucho m谩s dif铆cil descubrir y reunir datos sobre ellas.

As铆 que hoy, Ni cautivos ni desarmadas te sigue a ti, mujer que luchas, y se centra en las libertarias espa帽olas que participaron en la resistencia contra los nazis. Calzaros las botas, que la historia a seguir es interesante. 隆隆Y buena ruta!!



Imanol Ana Delso, durante sus labores de enlace en el a帽o 44.

No voy a soltaros de nuevo el rollo del paso al exilio, de los campos, de las compa帽铆as de trabajo y todo eso. A todas las penurias que pasaron los varones, ellas tuvieron que a帽adir el tratar de mantener con vida a las ni帽as y ni帽os que estaban a su cargo, y los eternos abusos sexuales masculinos. No se doblegaron, a pesar de que, a veces, eran sus propios compa帽eros quienes las minusvaloraban, mantuvieron la cabeza alta cuando crec铆a la represi贸n y peor se pon铆an las cosas, y como no, se unieron a la lucha.

Os hago un escueto recorrido por la vida de estas mujeres ejemplares. Aqu铆 se detalla el peque帽o listado de las que yo he podido encontrar, lo que quiere decir que hubo m谩s, muchas m谩s. Como os podr茅is imaginar, sus historias vitales no caben en las 3 贸 4 lineas que yo les dedico. Por suerte, de la mayor铆a se pueden encontrar datos en red o en papel. Al l铆o:

Ascensi贸n Alguacil Pascual naci贸 en Zaragoza pero pronto emigr贸 a Barcelona. All铆 fue trabajadora del textil y se uni贸 a las JJLL. Durante el exilio, particip贸 como enlace de la resistencia en la Dordogne. Muri贸 en Francia en 1986.

Sara Berenguer Laosa naci贸 en Barcelona en 1919. Trabajando desde los 12 a帽os, los hombres trataron de dejarle claro quien mandaba, ella se opuso. Integrante de JJLL, Mujeres Libres y SIA. Particip贸 en la resistencia en la regi贸n del Aude. Muri贸 en el exilio en 2010.



Imanol La libertaria Sara Berenguer tuvo una activa participaci贸n en la Resistencia

Juliana Berrocal Mart铆n era oriunda de Salamanca, nacida en 1925. Al igual que su compa帽ero, particip贸 activamente en la resistencia en la ciudad de Burdeos.

Ana Camello Garc铆a 鈥淎na Delso鈥 naci贸 en And煤jar (Ja茅n) en 1922. Militante de CNT, Mujeres Libres, FIJL y posteriormente en SIA. En 1944 se integr贸 en la Resistance en la regi贸n del Is猫re. Muri贸 en 2020 en Montreal (Canad谩).

Braulia C谩novas Mulero 鈥淢onique鈥 natural de Alhama de Murcia, nacida en 1920. Se integr贸 en la Resistencia durante 1942/43, y result贸 detenida en Perpi帽谩n el 9-5-1943. En febrero de 1944 fue deportada a Alemania y sufri贸 los campos de Ravensbr眉ck y Bergen-Belsen, de los que consigui贸 salir con vida. Muri贸 en 1993 en Barcelona.

Eva Cascante 鈥淒olores鈥, de ella solo s茅 que era muy amiga de Ada Mart铆, y que estaba integrada en la Resistencia en la zona de Burdeos.

Engracia Cipr茅s era natural de Aguaviva (Teruel). Fue enfermera durante la guerra civil y particip贸 en la lucha contra el nazi en la regi贸n pirenaica del Ariege. Muri贸 en el exilio franc茅s en 1984.

Soledad Cort茅s Cubeles, natural de Mazale贸n (Teruel), nacida en 1916. De CNT y colectivista durante la guerra. Se integr贸 en la Resistencia en 1943 en la regi贸n del Oise. Detenida ese mismo a帽o y deportada a Alemania en 1944. Sobrevivi贸 a Ravensbr眉ck para morir finalmente en Par铆s en 1966.

Josefa Estruch Pons 鈥淧epita Carnicer鈥 era de Copons (Barcelona) y hab铆a nacido en 1920. Sindicada a CNT y activa en JJLL y Mujeres Libres. Particip贸 en la Resistance entre 1942 y 1944 en la zona de Chartres. Muri贸 en Par铆s en 2011.



Imanol Siempre contentos de poder aportar rostros femeninos a estas historias generalmente masculinas. La resistente Josefa estruch Pons.

Julia Hermosilla Sagredo, vizca铆na de Sestao, nacida en 1916. Desde los 14 a帽os en CNT y poco despu茅s en JJLL. Miliciana en el frente del norte durante la guerra. En Francia, activa en la Resistencia en la regi贸n del Aveyron. Colabor贸 con la guerrilla antifranquista y en dos intentos de asesinar a Franco. Muri贸 en Hendaya en 2009.

Lola Iturbe Arizcuren naci贸 en Barcelona en 1902. Costurera desde los 9 a帽os y de CNT desde los 15. Escritora, editora y activa en Mujeres Libres. Particip贸 en la Resistencia en la zona de Motpellier. Falleci贸 en Gij贸n en 1990.

Dolores Jim茅nez 脕lvarez 鈥淏lanca鈥 naci贸 en Abejuela (Teruel) en 1918. A los 11 a帽os ya trabajaba en Barcelona y poco despu茅s se comprometi贸 con el anarquismo. Miliciana en la Columna Durruti. Participa en el maquis de Cordes, en el departamento del Tarn. Muy activa junto a su compa帽ero Te贸filo Navarro, tambi茅n en la lucha antifranquista, colaborando con los grupos de Sabat茅 y Facer铆as. Muri贸 en Toulouse, aunque desconozco la fecha.

Concha Lia帽o Gil, natural de Epinay-sur-Seine, nacida en 1916. Emigrada a Barcelona, ingres贸 con 15 a帽os en las JJLL. Activista feminista y parte de Mujeres Libres. Particip贸 en la Resistance en la ciudad de Burdeos. Falleci贸 en Caracas (Venezuela) en 2014.

Mar铆a Lozano Molina, nacida en Zaragoza en 1914. Ya le dediqu茅 una entrada hace tiempo dentro de la secci贸n 鈥淢ujeres de armas tomar鈥 (https://www.elsaltodiario.com/ni-cautivos-ni-desarmados/maria-lozano-molina-poetisa-militante-y-mujer-de-armas-tomar). De familia libertaria, ya militaba en 鈥渓a Idea鈥 a los 15 a帽os. Luch贸 contra los sublevados en las calles de Zaragoza y posteriormente se uni贸 a la Columna Durruti. Una vez en el exilio, se unir谩 al maquis de Grenada, en las cercan铆as de Toulouse. Su casa siempre fue refugio de compa帽eros, por all铆 pasaron desde 鈥淨uico鈥 Sabat茅 a Salvador Puig Antich. Muri贸 en el pa铆s vecino en el a帽o 2000.



Imanol A Mar铆a Lozano le toc贸 sufrir y combatir en dos guerras. Sobrevivi贸 y nunca desfalleci贸.

Teresa Margalef Beltr谩n natural de Benifallet (Tarragona), nacida en 1904. De familia libertaria y muy amiga de Emilienne Morin, compa帽era de Durruti. Luch贸 en la Resistencia aunque desconozco lugar y grupo. Muri贸 en Par铆s en 1999.

Dolors Molist Colom 鈥淟ola de cal Vetes鈥 nacida en Manresa (Barcelona) en 1917. Desde los 12 a帽os trabajadora del textil. En 1935 se afilia a CNT. Combati贸 junto a su compa帽ero en la Resistencia francesa en el departamento del Ariege. Falleci贸 en Manresa en 2017.



Imanol Dolors Molist y su compa帽ero en los Pirineos, ambos formaron parte de la Resistencia.

Rosa Riba es el perfecto ejemplo de mujer desconocida que encontramos demasiado a menudo. Su compa帽ero (Casto Ballesta) era un militante que se fue labrando nombre a base de luchar, y seg煤n crec铆a el de 茅l, se difuminaba el de ella. Desconozco segundo apellido, lugar y fecha de nacimiento y muerte, en fin, desconozco casi todo sobre ella. Eso s铆, sabemos que fue muy activa en diversos grupos de maquis en Limoges y alrededores desde principios del 42 hasta la liberaci贸n.

Ester Rodr铆guez naci贸 en Barcelona en 1918 en una familia anarcosindicalista. Miliciana durante la guerra, oradora y conferenciante. Tras evadirse del campo de Barcar猫s se integr贸 en la Resistance como saboteadora. Detenida por la Gestapo, deportada a Alemania y asesinada en Mauthausen en 1945.

Montserrat Ruiz Ortiz 鈥淢ontse鈥 es otra perfecta desconocida. De ella solo conozco que particip贸 en los grupos resistentes de la Barrage de l麓Aigle (Cantal) y posteriormente se integr贸 en el Batall贸n Didier, al igual que un mont贸n de libertarios espa帽oles. Gracias a Alain Aubignac, me llega que Montserrat naci贸 en Cartagena en 1909.

Juana S谩nchez Mart铆nez natural de Lorca (Murcia). Desconozco su trayectoria aunque s茅 que su familia emigr贸 a Lyon. Se integr贸 en el grupo art铆stico de 鈥淟a Barraca鈥, del que parte de sus componentes actuaron en la Resistencia de la ciudad. Lo que desconozco, es si sigui贸 los pasos de su hermano Juan 鈥渆l Pelao鈥, quien luego se sum贸 al grupo de Cerrada, Resistencia Regional norte Par铆s.

In茅s Segu铆, una desconocida m谩s. Sabemos de su nombre gracias a una entrevista que le hice a Elsa Osaba en Madrid. Lo 煤nico que puedo decir es que particip贸 en la Resistencia en Lyon-Villeurbanne y que posiblemente fuera tambi茅n miembro del grupo 鈥淟a Barraca鈥.

Y terminamos este primer listado con Mercedes Valdaura, pero seguimos con lo de la falta de datos. De Mercedes solo sabemos que fue delegada por la Agrupaci贸n Cenetista en Uni贸n Nacional (ACUN) del departamento de Tarn et Garonne en el pleno de dicha organizaci贸n que se desarroll贸 en Toulouse en septiembre de 1944.

Esto es solo un primer acercamiento a las mujeres de la Resistencia. Me imagino que seg煤n el tiempo que le dedique, ir谩n apareciendo m谩s. Para cualquier aportaci贸n o rectificaci贸n, por favor, escribir a nicautivosnidesarmados@gmail.com



Imanol Tres mujeres de la resistencia parisina, agosto de 1944.

Fuentes: Enciclopedia del anarquismo ib茅rico (Miguel 脥帽iguez), Y ahora, volved a vuestras casas (Evelyn Mesquida), El 脡xodo. Pasi贸n y muerte de espa帽oles en el exilio (Federica Montseny), Solidaridad Obrera n潞 17 (ACUN), Archivo de Miguel Sans, Entrevista con Elsa Osaba, https://connombreyapellidos.es/victima/cortes-cubeles-soledad/, https://militants-anarchistes.info/, https://nordestllibertari.blogspot.com/2021/02/dolors-molist-i-colom.html, https://www.xaintrie-passions.com/les-r茅publicains-espagnols-du-barrage-de-l-aigle/ y archivo personal.